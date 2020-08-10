Рассматриваем «Москвич» 1956 года выпуска, который разгоняется до 100 км/час. Что у него в салоне?

Продолжаем на НГС рассказывать о редких и раритетных автомобилях новосибирцев — сегодня смотрим на «Москвич-401» 1956 года выпуска из коллекции Евгения Кириллова. На этом «Москвиче» около полувека ездил дедушка 1919 года рождения, 12 лет назад он продал машину Евгению, а тот ее восстановил. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.
Производство «Москвича-400/401» стартовало в Советском Союзе сразу после войны, в
— «Москвич-401» — это немецкий «Опель-Кадет» и «Опель-Олимпия». У «Олимпии» две двери, а у «Кадета» четыре двери. Это разработка 30-х годов — начала 40-х. Естественно, для того времени машина была прогрессивная, — рассказывает коллекционер.
К Евгению «Москвич» с гордой московской высоткой на эмблеме попал после разговора с наследником, которому автомобиль достался от дедушки.
— С молодым человеком я разговорился, и он сказал, что стоит машина, которую ему дед подарил, но она ему не нужна, он не знает, что с ней делать. Он сказал, дедушка живой и здоровый, он приедет, куда надо, подпишет документы.
— Дедушка-то 19-го года рождения, такой поджарый. Он рассказал, что на войну рвался, но его не взяли, потому что работал в шахте, а на шахтеров была бронь. Всю войну проработал в шахте. После войны купил машину, ну а сейчас уже не может заниматься ею.
Автомобиль достался Евгению с оригинальными черными советскими номерами и с усовершенствованиями — более мощный мотор, модернизированная передняя подвеска.
— Привод у нее задний, двигатель стоит от 407-го «Москвича», уже более мощный, более современный. Она и едет уже быстрее. Родной-то мотор у нее стоял дохленький, 23 лошадиные силы, а этот мотор почти 60 лошадиных сил.
— Мотор пришлось отремонтировать, устранили масляные течи, поменяли кольца, вкладыши, дедушка отдал мне поршневую новую.
— Передний мост стоит от 412-го «Москвича», переделанный, это переделка прогрессивная, на этой машине можно ездить достаточно длительное время. Задний мост родной, коробка родная.
— Диски колесные родные, а сама резина от «Победы». За счет этой резины и кажется, что машина стоит высоко, потому что резина выше и, естественно, дорожный просвет повыше. На неё грузили грузы, ездили на дачу. И за грибами, и за ягодами спокойно на ней ездили, и везде проезжали. А когда стояла родная резина, то там сядет, то там сядет.
Пришлось обновить салон, привести его в порядок. Сделали новую обшивку дверей, а приборы и руль остались в оригинальном исполнении.
— Я купил другой «Москвич», чтобы переделать салон. Чехлы эти 60-х годов, вот такие шили чехлы, матрасовка.
Чтобы подвинуть передний диван в «Москвиче», нужно откручивать болты и передвигать раму. Вот такие раньше были регулировки сидений.
— Двигатель работает мягко, маленько привыкаешь, вроде как ничего. Эта машина не любит быстрой езды, на ней надо передвигаться потихоньку, медленно, вальяжно, тогда и люди могут ее нормально рассмотреть.
В принципе, как говорит владелец, с этим двигателем «Москвич» может легко разогнаться до 100 километров в час.
— Но сотню на нем ехать уже страшно, честно говоря. Кажется, что машина легкая, и если боковой ветер — всё это чувствуется, не приспособлена она для таких скоростей.
— Дедушка рассказал, что в Крым ездили отдыхать на этой машине пять человек. Как в ней пять человек умещалось, я вообще не знаю! А мы, говорит, багажник на крышу ставим, сели и поехали. Я как представил — сейчас одному садиться в нее и то тяжко.
— На старые машины в принципе все реагируют примерно одинаково, первый вопрос — это год выпуска. Инспекторы ГИБДД тоже всегда интересуются. Они почти не останавливают такие машины, но, если останавливают, им прямо интересно, спрашивают, можно ли сфотографироваться.
— Останавливаешься, народ сразу собирается, у всех вопросы. Надо смотреть за детьми, которые стараются что-то сразу потрогать, попробовать на прочность, что-то оторвать, на память себе взять. За этим надо наблюдать.
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