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Рассматриваем «Москвич» 1956 года выпуска, который разгоняется до 100 км/час. Что у него в салоне?

Рассказ о старом «Москвиче-401», на котором всю жизнь ездил дедушка 1919 года рождения

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«Москвич-401» 1956 года выпуска

«Москвич-401» 1956 года выпуска

Продолжаем на НГС рассказывать о редких и раритетных автомобилях новосибирцев — сегодня смотрим на «Москвич-401» 1956 года выпуска из коллекции Евгения Кириллова. На этом «Москвиче» около полувека ездил дедушка 1919 года рождения, 12 лет назад он продал машину Евгению, а тот ее восстановил. Подробности — в материале Дмитрия Косенко.

Длина — 3855&nbsp;мм

Длина — 3855 мм

Производство «Москвича-400/401» стартовало в Советском Союзе сразу после войны, в 1946 году. А прообраз этой машины, немецкий Opel Kadett K38, выпускался в Германии еще раньше, в 1937–1940 годах.

Ширина — 1400&nbsp;мм

Ширина — 1400 мм

— «Москвич-401» — это немецкий «Опель-Кадет» и «Опель-Олимпия». У «Олимпии» две двери, а у «Кадета» четыре двери. Это разработка 30-х годов — начала 40-х. Естественно, для того времени машина была прогрессивная, — рассказывает коллекционер.

Высота — 1525&nbsp;мм

Высота — 1525 мм

К Евгению «Москвич» с гордой московской высоткой на эмблеме попал после разговора с наследником, которому автомобиль достался от дедушки.

Колесная база — 2340&nbsp;мм

Колесная база — 2340 мм

— С молодым человеком я разговорился, и он сказал, что стоит машина, которую ему дед подарил, но она ему не нужна, он не знает, что с ней делать. Он сказал, дедушка живой и здоровый, он приедет, куда надо, подпишет документы.

Масса — 855 кг

Масса — 855 кг

— Дедушка-то 19-го года рождения, такой поджарый. Он рассказал, что на войну рвался, но его не взяли, потому что работал в шахте, а на шахтеров была бронь. Всю войну проработал в шахте. После войны купил машину, ну а сейчас уже не может заниматься ею.

Старые советские номера

Старые советские номера

Автомобиль достался Евгению с оригинальными черными советскими номерами и с усовершенствованиями — более мощный мотор, модернизированная передняя подвеска.

Двигатель от 407-го «Москвича»

Двигатель от 407-го «Москвича»

— Привод у нее задний, двигатель стоит от 407-го «Москвича», уже более мощный, более современный. Она и едет уже быстрее. Родной-то мотор у нее стоял дохленький, 23 лошадиные силы, а этот мотор почти 60 лошадиных сил.

Мотор отремонтировали

Мотор отремонтировали

— Мотор пришлось отремонтировать, устранили масляные течи, поменяли кольца, вкладыши, дедушка отдал мне поршневую новую.

Передний мост от 412-го «Москвича»

Передний мост от 412-го «Москвича»

— Передний мост стоит от 412-го «Москвича», переделанный, это переделка прогрессивная, на этой машине можно ездить достаточно длительное время. Задний мост родной, коробка родная.

Высокая резина от «Победы»

Высокая резина от «Победы»

— Диски колесные родные, а сама резина от «Победы». За счет этой резины и кажется, что машина стоит высоко, потому что резина выше и, естественно, дорожный просвет повыше. На неё грузили грузы, ездили на дачу. И за грибами, и за ягодами спокойно на ней ездили, и везде проезжали. А когда стояла родная резина, то там сядет, то там сядет.

Приборы и руль в оригинальном исполнении

Приборы и руль в оригинальном исполнении

Пришлось обновить салон, привести его в порядок. Сделали новую обшивку дверей, а приборы и руль остались в оригинальном исполнении.

Полосатые чехлы 60-х годов

Полосатые чехлы 60-х годов

— Я купил другой «Москвич», чтобы переделать салон. Чехлы эти 60-х годов, вот такие шили чехлы, матрасовка.

Чтобы подвинуть передний диван, нужно откручивать болты

Чтобы подвинуть передний диван, нужно откручивать болты

Чтобы подвинуть передний диван в «Москвиче», нужно откручивать болты и передвигать раму. Вот такие раньше были регулировки сидений.

К машине надо привыкать

К машине надо привыкать

— Двигатель работает мягко, маленько привыкаешь, вроде как ничего. Эта машина не любит быстрой езды, на ней надо передвигаться потихоньку, медленно, вальяжно, тогда и люди могут ее нормально рассмотреть.

«Москвич» может разогнаться до 100 километров в час

«Москвич» может разогнаться до 100 километров в час

В принципе, как говорит владелец, с этим двигателем «Москвич» может легко разогнаться до 100 километров в час.

Долго на высокой скорости не поездишь

Долго на высокой скорости не поездишь

— Но сотню на нем ехать уже страшно, честно говоря. Кажется, что машина легкая, и если боковой ветер — всё это чувствуется, не приспособлена она для таких скоростей.

На машине ездили отдыхать в Крым впятером

На машине ездили отдыхать в Крым впятером

— Дедушка рассказал, что в Крым ездили отдыхать на этой машине пять человек. Как в ней пять человек умещалось, я вообще не знаю! А мы, говорит, багажник на крышу ставим, сели и поехали. Я как представил — сейчас одному садиться в нее и то тяжко.

Инспекторы ГИБДД фотографируются с машиной

Инспекторы ГИБДД фотографируются с машиной

— На старые машины в принципе все реагируют примерно одинаково, первый вопрос — это год выпуска. Инспекторы ГИБДД тоже всегда интересуются. Они почти не останавливают такие машины, но, если останавливают, им прямо интересно, спрашивают, можно ли сфотографироваться.

Окружающие интересуются, задают вопросы

Окружающие интересуются, задают вопросы

— Останавливаешься, народ сразу собирается, у всех вопросы. Надо смотреть за детьми, которые стараются что-то сразу потрогать, попробовать на прочность, что-то оторвать, на память себе взять. За этим надо наблюдать.

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«Москвич»авто с пробегомраритет
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