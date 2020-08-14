«Просили "закрыть рот по-хорошему"»: сотрудники инфекционного госпиталя в Новосибирске 3 месяца не могут добиться выплат

Бухгалтерия не смогла объяснить им, сколько стоил час и как она считала.



— Не надо мне орден, не надо руку пожимать, но и какашками меня закидывать не надо. Я не заслужила это. Я подвергала опасности свою семью. Мне было страшно не за себя, а за своих близких. Но мы не испугались и не ушли, работали. Хотя понятно, что контагиозность колоссальная у этого вируса и ни одно средство защиты не гарантирует, что ты не инфицируешься. Я не думаю, что Коммунарка хуже нас обеспечена СИЗами и они дурнее нас — не соблюдают меры безопасности. Вы никогда в жизни не узнаете в принципе статистику по заболевшим и по летальности, — резюмирует Маргарита.



Но на этом история не закончилась. Августина отмечает, что проблемы теперь начались ещё и с июньскими выплатами: сначала сотрудникам дали квитки, в которых была указана правильная сумма, а по факту на карту перечислили на 10–15 тысяч меньше:

— Например, у меня было 28 тысяч, а пришло 18. Они объяснили это сначала тем, что нет денег в бюджете, а потом сказали, что где-то порешали и эти выплаты будут облагаться налогом. Что это за налог такой, сколько процентов, если у всех пришло на 10–15 тысяч рублей меньше? На днях они просто перепечатали квитки с указанной меньшей суммой, и всё.

Официальные ответы

В Минздраве НСО журналисту НГС предложили обратиться с вопросами о выплатах в ФСС и уточнили, что, согласно постановлению № 415, за апрель 2020 года 87 сотрудников больницы № 25 получили выплаты за работу в условиях стационара:

— В сумме 2333,7 тысячи рублей в соответствии с фактически отработанными сменами и на основании табеля учета рабочего времени, — добавили в ведомстве.

Журналист НГС направил повторный запрос, чтобы уточнить, почему в апреле посчитали отработанные смены и учитывали рабочее время, если это было отменено последующими официальными документами.

В Минздраве также уточнили, что выплаты сотрудников больницы № 25 за май 2020 года составили 149,4 тысячи рублей, за июнь 2020 года — 149,4 тысячи рублей — по постановлению № 415. Кроме того, были сделаны выплаты за май — 14 745,1 тысячи рублей, за июнь — 14 671,9 тысячи рублей — согласно постановлению № 484 в редакции постановления правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 678.

— По данным на 20 июля 2020 года, у 48 сотрудников ГБУЗ HCO «Городская клиническая больница № 25» был лабораторно подтверждён COVID-19, все они к настоящему моменту выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, — заверили в ведомстве.

В Фонде социального страхования журналисту НГС ответили, что на 16 июля 2020 года врачебные комиссии больницы № 25 провели девять расследований случаев заболевания медицинских работников COVID-19. Эти девять медицинских работников заболели новой коронавирусной инфекцией в апреле 2020 года. Каждому выплачено 68 811 рублей.

— Общая сумма единовременных страховых выплат, произведённых отделением Фонда медицинским работникам ГБУЗ НСО «ГКБ № 25 », составила 619 299 рублей. Учитывая, что справки, подтверждающие факт инфицирования медицинских работников при исполнении трудовых обязанностей, поступают в отделение Фонда ежедневно, количество единовременных страховых выплат постоянно увеличивается, — ответили в ФСС.

Новый ответ Минздрава

Ответ на новый запрос от регионального Минздрава пришёл, но, к сожалению, в нём нет чёткого объяснения вопроса, почему они ссылаются на то, что выплатили всё за отработанное время, а не за сам факт работы с коронавирусными больными (согласно постановлению № 415, несмотря на то что постановление № 784 вносит дополнение и в 415-е, и в 484-е постановления).

Минздрав в ответе указывает на то, что больница была перепрофилирована для работы с пациентами с коронавирусом в мае, видимо, это является главным аргументом, но ведь такие пациенты были в апреле, а значит, постановление № 784 должно это регулировать.

Потому что постановление № 784 устанавливает, что выплаты положены независимо от отработанных часов и распространяются на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. Размер выплат — от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от должности и вида оказываемой помощи таким пациентам. Для тех, кто оказывает специализированную, а не скорую помощь, суммы такие: младший персонал — 25 тысяч рублей, средний — 50, врачи — 80, то есть не меньше, чем получили сотрудники больницы № 25 в этой истории.

Чтобы вы сами посмотрели ответ Минздрава на уточняющий запрос, прикрепляем его ниже.