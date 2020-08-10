Разбитое сердце: суд решил отобрать частный остров красивой формы в Обском море. Там уже есть дорогие коттеджи

Об этом решении, как выяснилось, знают даже местные дети, ныряющие в воду с дамбы. На вопрос о том, ходят ли они купаться на остров, где есть хоть и крошечный, но песчаный пляж, один из мальчиков говорит, что их на остров не пускают — он же частный.



— Но он уже стал государственной собственностью, — возражает ему девочка из компании.



— С чего ты взяла? — парирует тот.



Вход на территорию действительно закрыт шлагбаумом. Охранник Иван тщательно переписывает данные с наших пресс-карт в журнал посещений и звонит начальству, прежде чем мы пойдём осматривать территорию.

