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Разбитое сердце: суд решил отобрать частный остров красивой формы в Обском море. Там уже есть дорогие коттеджи

Журналисты НГС попали на закрытый остров и посмотрели на дома с причалами, яхту и маяк

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Остров Огуречный находится в районе села Морозово, в акватории Новосибирского водохранилища, и имеет форму сердца

Остров Огуречный находится в районе села Морозово, в акватории Новосибирского водохранилища, и имеет форму сердца

У владельцев острова возле села Морозово отбирают больше 26 участков

24 июля Новосибирский областной суд поставил очередную точку с запятой в деле дачного товарищества «ФМК», постановив разорвать сделку дачников с администрацией Искитимского района и вернуть остров Огуречный на Обском море в собственность Российской Федерации. Очередную — потому что дачники сдаваться не намерены и готовы дойти до Верховного суда в попытках отстоять землю, которую уже привыкли считать своей собственностью. Что сегодня есть на острове и как 17 гектаров стали центром многолетнего судебного разбирательства — в материале Лизы Пичугиной.

24 июля в Новосибирском областном суде завершился ещё один этап многолетнего судебного разбирательства вокруг острова Огуречный в акватории Новосибирского водохранилища. Решением апелляционного суда дачное товарищество «ФМК», которому в 2014 году администрация Искитимского района продала остров, должно частично вернуть его в собственность Российской Федерации.

С труб, по которым проложена дорога к острову через пролив, в жаркий день ныряют местные дети

С труб, по которым проложена дорога к острову через пролив, в жаркий день ныряют местные дети

Об этом решении, как выяснилось, знают даже местные дети, ныряющие в воду с дамбы. На вопрос о том, ходят ли они купаться на остров, где есть хоть и крошечный, но песчаный пляж, один из мальчиков говорит, что их на остров не пускают — он же частный.

— Но он уже стал государственной собственностью, — возражает ему девочка из компании.

— С чего ты взяла? — парирует тот.

Вход на территорию действительно закрыт шлагбаумом. Охранник Иван тщательно переписывает данные с наших пресс-карт в журнал посещений и звонит начальству, прежде чем мы пойдём осматривать территорию.

Все 17 гектаров острова заросли плотным сосновым бором, через который проложена одна асфальтовая и пара щебёночных дорог

Все 17 гектаров острова заросли плотным сосновым бором, через который проложена одна асфальтовая и пара щебёночных дорог

Остров большой — около 17 гектаров, сплошь заросших соснами и кустарником, есть даже малина и шиповник, из которых Иван варит компот. Построек на острове почти нет, хотя нет и свободных участков. В последние годы за него развернулась такая нешуточная борьба в судах, что дачники просто решили не рисковать и не разворачивать стройку, говорит председатель ДНТ «ФМК» Ярослав Солоха. При этом к застройке территория полностью готова: к каждому участку подведены коммуникации (воду, газ и электричество проложили под речным дном), через него проходит частично асфальтированная дорога.

К участкам давно подвели коммуникации, но часть домов на несколько лет застряли на этапе строительства

К участкам давно подвели коммуникации, но часть домов на несколько лет застряли на этапе строительства

Из построенных и обитаемых здесь только два дома на берегу с собственными причалами. Владельца одного из них мы застали отдыхающим на лежаке — разговаривать он отказался. У дома по соседству никого не было, зато у причала оказался припаркован катер. На южном краю острова стоит недостроенный особняк из бруса, а у самого берега — небольшое здание, похожее на купальню, и бассейн у причала. Слева виднеется маяк. В ответ на вопрос, декоративный он или нет, Иван только усмехается.

Жилые дома, впрочем, здесь есть, хотя их единицы. К ним прилегают причалы, у одного из них даже оказался катер

Жилые дома, впрочем, здесь есть, хотя их единицы. К ним прилегают причалы, у одного из них даже оказался катер

Хотя на весь остров тут, кажется, вряд ли наберётся даже десяток жителей, между жилыми домами всё равно высокие заборы. Перед одним из них — ухоженная лужайка, дальше — нетронутый лес.

— На том острове наполовину тоже дикость, а рядом могут быть лужайки, — говорит Иван про соседний остров Солдатский, где расположился загородный клуб «Морозово». — Лес пилится по минимуму и то только с разрешения.

Вдоль берега мы пробирались с трудом: кое-где его укрепляли, насыпали огромные валуны, но в основном он обрывистый и заросший

Вдоль берега мы пробирались с трудом: кое-где его укрепляли, насыпали огромные валуны, но в основном он обрывистый и заросший

Иван считает продажу острова его спасением: если бы он не оказался в частной собственности, его бы изгадили, убеждён он.

— Мы просто приезжали бы на свалку. Вон бор: три шага от дороги делаешь — и помойка, — кивает он на лес на другом конце дамбы.

В 2015 году коттеджный посёлок был анонсирован с размахом, а авторизованным застройщиком <a href="https://news.ngs.ru/more/2247823/" target="_blank" class="_">стала финская компания Honka</a>

В 2015 году коттеджный посёлок был анонсирован с размахом, а авторизованным застройщиком стала финская компания Honka

Ярослав Солоха решение суда называет нарушением конституционных прав дачников — даже по новой версии Конституции. Сегодня в ДНТ состоит больше сотни граждан, которым, подчёркивает он, администрация Искитимского района в своё время по собственной инициативе именно продала участок.

— Мы не хотели покупать, просили администрацию предоставить нам в аренду, а люди бы потом, размежевав его и получив свой, уже выкупили. Даже обращались в суд. Но суд сказал: нет, администрация действовала по закону, у них есть свой регламент предоставления земель дачникам, — вспоминает он.

На острове есть даже небольшой маяк, но работает ли он — непонятно

На острове есть даже небольшой маяк, но работает ли он — непонятно

В 2014 году участок стоил больше 10 миллионов рублей, ещё несколько сотен миллионов члены ДНТ вложили в его развитие, включая строительство дамбы, на въезде на которую уже почти зарос щит о прекращении её использования: в 2015 году прокуратура требовала дамбу снести, но «ФМК» превратил её в допустимый трубчатый переход.

В 2016 году островом заинтересовался Фонд борьбы с коррупцией, обратился природоохранную прокуратуру, и с тех пор одно за другим тянутся судебные разбирательства. Главной претензией прокуратуры стало предоставление участка в водоохранной зоне. Ярослав Солоха утверждает, что на момент предоставления участка эта зона не была обозначена и внесена в кадастр.

Бассейн заполнен дождевой водой, по поверхности снуют водомерки, а на соседнем участке ждёт своей участи чей-то недостроенный дом

Бассейн заполнен дождевой водой, по поверхности снуют водомерки, а на соседнем участке ждёт своей участи чей-то недостроенный дом

— Получив представление прокуратуры, мы отреагировали сразу, сказали, что если есть нарушение, мы готовы его устранить, но для этого требуется время. Это был зимний период, а в зимний период береговую полосу, сами понимаете, даже кадастровым инженерам очень тяжело определить, потому что воды не видно, снег везде, высотные отметки непонятные. Поэтому мы написали, что как только будет возможность вызвать специалиста, определить и устранить нарушение, то мы готовы от своих участков отрезать эти кусочки береговой полосы и передать в собственность администрации обратно или Российской Федерации. Но прокуратура наших работ не дождалась и подала иск о признании недействительной самой сделки и изъятии участков, — рассказывает председатель ДНТ.

Всю береговую линию собственники от своих участков отрезали, но этого оказалось недостаточно

Всю береговую линию собственники от своих участков отрезали, но этого оказалось недостаточно

Участки вдоль берега острова в процессе разбирательств всё равно обрезали: по кадастровой карте видно, что ровно нарезанные участки внутри острова окружают другие, вдоль воды. Но этого оказалось недостаточно. Более того, рассказывает Солоха, в апелляционной инстанции к ДНТ предъявлялись новые претензии.

Остров пытались признать частью лесного фонда и рекреационной зоной, но эти заявления в ДНТ «ФМК» смогли опровергнуть

Остров пытались признать частью лесного фонда и рекреационной зоной, но эти заявления в ДНТ «ФМК» смогли опровергнуть

Например, о том, что остров входит в рекреационную зону, хотя на момент предоставления участка предназначался для размещения как раз ДНТ (это подтверждается документами Росреестра и правил землепользования и застройки, копии которых имеются в распоряжении редакции); о том, что он на самом деле был передан центру вирусологии «Вектор» примерно полвека назад, что опровергла экспертиза; о том, что он относится к лесному фонду, но это опровергли в Министерстве природных ресурсов (документ имеется в распоряжении редакции).

— Обычно в апелляционных инстанциях 2–3 заседания. У нас было больше 30, 42 тома дела, — посетовал Ярослав Солоха.

На въезде на остров установлен щит с генпланом, в котором есть и детская площадка, и пристани для катеров, и песчаный пляж, но смогут ли эти планы воплотиться в жизнь, пока неясно

На въезде на остров установлен щит с генпланом, в котором есть и детская площадка, и пристани для катеров, и песчаный пляж, но смогут ли эти планы воплотиться в жизнь, пока неясно

Решение суда не опубликовано, представители ДНТ «ФМК» его пока тоже не получили и не могут понять, на чём оно в итоге основано. Если исходить из того, что апелляционный суд утвердил решение предыдущей инстанции, то участки должны изъять не у всех, а только у тех, кто сумел отхватить самые привлекательные, на первой линии у воды, считает управляющий партнёр юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов.

В решении первой инстанции — Искитимского районного суда от 6 сентября 2018 года — таких участков больше 26, среди них участок самого Ярослава Солохи и полного тёзки депутата Горсовета Кирилла Покровского. Касается ли это решение остальных участков — неясно.

Местный охранник считает, что если бы у острова не появился хозяин, его превратили бы в свалку. А так здесь даже деревья не вырубают, заметил он

Местный охранник считает, что если бы у острова не появился хозяин, его превратили бы в свалку. А так здесь даже деревья не вырубают, заметил он

Отказ прокуратуры пойти на компромисс и принять отрезанные от купленных участков спорные территории Кирилл Кузнецов объясняет тем, что эта позиция не очень правильная, зато понятная — она «очень прокурорская».

Ярослав Солоха, отвечая на вопрос, как будут действовать собственники участков, если и Кассационный, и Верховный суды оставят решение первой инстанции в силе, и участки у них изымут, говорит, что они готовы обращаться за возмещением затрат.

— В первую очередь, эти затраты лягут на администрацию Искитимского района, а это бюджетные деньги, ущерб понесёт государство. Такого ведь не бывает, чтобы государство что-то за плату предоставило, а через какое-то время бесплатно забрало с улучшениями, которые люди там сделали, — говорит он.

Дамбу, по которой проходила дорога на остров, требовали снести, но дачники превратили её в трубчатый переход, чтобы сохранить проезд

Дамбу, по которой проходила дорога на остров, требовали снести, но дачники превратили её в трубчатый переход, чтобы сохранить проезд

Но юрист предполагает, что, учитывая ситуацию в стране, фокус может не удаться.

— Логика может быть очень простая: вообще-то покупатели должны были видеть, что участок находится в прибрежной полосе. Суд первой инстанции прямо об этом пишет: да, на учёт участок поставлен не был, но, приобретая, они должны были убедиться [что покупать его безопасно]. По этой логике можно установить недобросовестность и покупателя тоже и отказать ему в требованиях в возмещении.

Так или иначе до точки в этом деле ещё, кажется, далеко: «ФМК» имеет право опротестовать решение областного суда и намерено это сделать. «Считаем, что такой судебный акт противоречит самой сути правового государства, посягает на фундаментальный институт нашего общества — частной собственности», — говорится в пресс-релизе ДНТ «ФМК».

Стоит отметить, что это не единственный остров, который оказался в частных руках: в начале лета сменился арендатор у острова Высокий возле «Европейского берега», а мэр очень удивился, узнав, что город не может распоряжаться его территорией.

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