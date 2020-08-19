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Репортаж из Гальбштадта: как в деревне в Сибири живут настоящие немцы — они говорят на своём языке, варят пиво и делают колбаски

Здесь ровные улицы, ухоженные дворы, нет улицы Ленина, а жители учат немецкие песни

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Ещё 20 лет назад можно было зайти в местный магазин и услышать диалог на немецком. Сейчас такого практически не бывает

Ещё 20 лет назад можно было зайти в местный магазин и услышать диалог на немецком. Сейчас такого практически не бывает

Гальбштадт — центр Немецкого района в Алтайском крае. Городская стела на въезде в село приковывает взгляд надписями на немецком языке — хочется заехать посмотреть, что там вообще происходит. Местное население — потомки немцев Поволжья и Украины, которые переехали на Алтай в начале 20-х годов прошлого века. Ещё несколько лет назад даже в магазине можно было услышать немецкую речь, а в 90-е годы Германия дала деньги на запуск производства мясной продукции, которая популярна во всех сибирских городах. В сёлах Немецкого района ещё остались настоящие пивоварни и католические приходы, в самом Гальбштадте работает исторический музей, где собраны уникальные вещи, найденные на чердаках первых поселенцев. Съёмочная группа НГС побывала в маленькой Германии, приютившейся на просторах Алтайского края.

Атмосферу немецкой деревни передаёт это видео. Главное, включите звук:

Видео: Антон Дигаев

Стела с немецкими надписями в соседстве с пожеланием счастливого пути уже на русском вряд ли оставит без вопроса проезжающих мимо. Во всяком случае, тех, кто не знает о существовании Немецкого национального района.

Гальбштадт находится по пути на озеро Яровое

Гальбштадт находится по пути на озеро Яровое

Гальбштадт в переводе с немецкого — «полугород». Именно так называли своё новое место жительство немцы, переселившиеся на Алтай из Украины и Поволжья в начале XX века. В основном это переселенцы из Украины (позже переселялись и немцы Поволжья), которые приехали покорять Сибирь по столыпинской программе (в начале прошлого века крестьянам давали землю с целью освоения новых территорий за Уралом). Покорять мирно — переселенцы были меннонитами (одна из ветвей протестантства, в основе учений которой идея не брать в руки оружие, не применять силу).

В переводе с немецкого Гальбштадт — «полугород»

В переводе с немецкого Гальбштадт — «полугород»

Приехав в село с таким названием, хочется во всём разглядеть эту немецкость. Присутствие немцев видно сразу. Во-первых, это ровные перпендикулярные улицы. Без всяких закоулков и бараньих тропок, как это принято в обычных деревушках. Дома хоть и небогатые, но большинство — аккуратные, с ухоженной территорией. Без завалившихся заборов и заросших палисадников.

Магазин строительных материалов на въезде в Гальбштадт смотрится гармонично

Магазин строительных материалов на въезде в Гальбштадт смотрится гармонично

Владельцы гальбштадтского строительного магазина решили заявить о себе дерзко — небольшой павильон называется Bauhaus (школа дизайна и архитектуры, открывшаяся в Германии в начале века; стиль в архитектуре, изменивший представление о дизайне в первой половине XX века). Да, именно Bauhaus — ни больше ни меньше.

Часть домов в Гальбштадте построена на деньги Германии

Часть домов в Гальбштадте построена на деньги Германии

Гальбштадт в переводе с немецкого — «полугород». Население посёлка — чуть больше полутора тысяч человек, так что это, скорее, небольшой городок с малоэтажной застройкой. Часть домов построили на деньги Германии — так правительство ФРГ решило поддержать местных немцев, которые в 90-е начали покидать немецкие деревни.

В Гальбштадте построили православную церковь, в других сёлах ещё сохранились католические приходы&nbsp;

В Гальбштадте построили православную церковь, в других сёлах ещё сохранились католические приходы 

Гальбштадт — это центр Немецкого района (с начала века в район входили 57 деревень, потом их укрупнили, в итоге стало 16). В нескольких деревнях работают католические приходы. Чтобы почувствовать уголок Германии, как называют Немецкий район алтайские экскурсоводы, можно съездить и на пивоварню в деревню Подсосново. Правда, как сказали в администрации, по сути это обычный заводик по производству напитков, в том числе лимонада.

В самом Гальбштадте работает производство сыров и колбас «Брюкке» (вкусных, кстати), которые популярны за пределами Алтайского края, в том числе в Новосибирске. Деньги на развитие «Брюкке», кстати, тоже дала Германия.

Школа укомплектована только наполовину&nbsp;

Школа укомплектована только наполовину 

Несмотря на то, что немцев в районе осталось меньше 50% (по крайней мере, такие цифры озвучивают в сельсовете), немецкий язык здесь в почёте. По словам местных жителей, ещё несколько лет назад немецкую речь можно было услышать на улицах или в магазине (в том числе в диалоге покупателя с продавцом). Вообще у языка здесь судьба тяжёлая.

Белые столбы в заборах — визитная карточка Гальбштадта. Таким заборам уже по сто лет

Белые столбы в заборах — визитная карточка Гальбштадта. Таким заборам уже по сто лет

По понятным причинам в 1938 году местным жителям начали запрещать разговаривать, петь песни на немецком, рассказала хранитель Межпоселенческого музея истории Немецкого национального района Татьяна Жуковская. Немецкое название деревни тоже на время забыли — с 1938 по 1991 год это было село с очень русским названием Некрасово.

В 70-е годы немецкая речь уже так не раздражала — по словам Жуковской, на это просто особо не обращали внимания. В начале 90-х в Гальбштадт зачастили немецкие делегации, и язык реабилитировали. Правда, теперь он, скорее, лишь часть учебной программы и дань традициям.

В селе до сих пор осталась традиция делать вывески на двух языках: русском и немецком

В селе до сих пор осталась традиция делать вывески на двух языках: русском и немецком

Сейчас немецкий в Гальбштадте учат с детского сада. Выпускники школ, по словам главы поселковой администрации Ларисы Шауэрман, показывают высокий уровень знания языка при поступлении в вузы. Местные жители любят национальные немецкие праздники. Самый главный, конечно, — католическое Рождество (культурные программы, кстати, тоже отчасти спонсирует правительство Германии).

Дворы в Гальбштадте небогатые, но очень ухоженные

Дворы в Гальбштадте небогатые, но очень ухоженные

— Весной была рождественская ярмарка — с костюмами, стояли лотки, ель поставили, иллюминация, — красочно описывает зимний праздник глава Гальбштадтского сельсовета Лариса Шауэрман.

Школьные спектакли ставят и на русском, и на немецком, и эта традиция, от которой никто не собирается отказываться, слова песен и стихи на немецком должны быть понятны, подчеркнула она.

В селе сохранилось несколько исторических зданий&nbsp;

В селе сохранилось несколько исторических зданий 

В центре Немецкого района находится Межпоселенческий исторический музей Немецкого района, в котором собраны вещи немцев, переселявшихся на Алтай в начале века. Коляску, например, нашли на чердаке старого дома — основание кованое, а люлька плетёная. Мебель, говорит Татьяна Жуковская, уже сделана здесь, так как привезти её с собой у людей возможности не было. Сначала по воде добирались до Камня-на-Оби, а дальше до села на телеге. Так что мебель делали уже здесь, но, получается, по немецким технологиям.

В местном музее собраны вещи коренных жителей Гальбштадта, которые приехали на Алтай в начале 20-х годов прошлого века

В местном музее собраны вещи коренных жителей Гальбштадта, которые приехали на Алтай в начале 20-х годов прошлого века

— Диваны вот эти деревянные — они же выдвижные. Днем она служила как лавка, на ночь выдвигается типа софы, — показывает Жуковская.

По её словам, убранство немецкой хаты сильно отличалось от убранства русской. Прежде всего тем, что в немецкой были комнаты. Например, отдельная детская, отдельная общая. Или отдельная спальная зона для родителей.

Дом мельника — одна из достопримечательностей

Дом мельника — одна из достопримечательностей

В Гальбштадте несколько исторических мест, рядом с которыми стоят информационные щиты (на русском и на немецком, конечно). Например, рядом с Домом мельника — 100-летней постройкой, в которой действительно жил местный мельник ещё в дореволюционное время. Как рассказала хранитель музея, сейчас это жилой дом, но с его владельцем есть договорённость — если находит что-то интересное, приносит в музей. Недавно в своём огороде он нашёл какой-то шлифованный кирпич от печки.

Население Гальбштадта — чуть больше полутора тысяч человек

Население Гальбштадта — чуть больше полутора тысяч человек

Названия улиц в селе — скорее, логичные, лишь с небольшим революционным отголоском (Первомайская, Октябрьская). Улицы Ленина, кстати, нет, центральная у них — Менделеева (в честь работников сельхозхимии). Зато есть Западная, Восточная, Школьная, Тракторная, Клубная, Светлая.

Визитная карточка села, говорит Жуковская, — белые столбы, похожие на колонны. Так строили заборы приехавшие в начале прошлого века.

— Можно было отреставрировать, сделать из чего-то другого. Я понимаю, что это сложно сделать. Но было бы интересно, — рассуждает хранитель музея.

Вообще, глядя на немецкое село с богатой историей, кажется, что оно могло бы быть достойным туристическим местом. Да, туда возят какие-то экскурсии, но это так — скорее, для разнообразия. Несмотря на все прелести и работающие предприятия, работы в Гальбштадте мало, говорит Татьяна Жуковская. А традиции и музей, хоть и получают небольшие немецкие гранты, держатся, как обычно, на энтузиазме.

Что ещё почитать о местном туризме

Венгерово — второе по величине село Новосибирской области. Отсюда открываются красивейшие виды на реки Омь и Тартас, природа благоухает, а центр села манит иллюминацией и асфальтовыми дорожками. Археологи едут сюда за разгадками древних тайн, а верующие — за успокоением души.

«Там строили рабское общество». Как на месте страшного штрафного лагеря под Новосибирском вырос музей.

Человек-история: новосибирец потратил 3 миллиона на квартиру, чтобы открыть в ней личный музей.

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немецкая деревня
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