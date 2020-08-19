Репортаж из Гальбштадта: как в деревне в Сибири живут настоящие немцы — они говорят на своём языке, варят пиво и делают колбаски

По понятным причинам в 1938 году местным жителям начали запрещать разговаривать, петь песни на немецком, рассказала хранитель Межпоселенческого музея истории Немецкого национального района Татьяна Жуковская. Немецкое название деревни тоже на время забыли — с 1938 по 1991 год это было село с очень русским названием Некрасово.

В 70-е годы немецкая речь уже так не раздражала — по словам Жуковской, на это просто особо не обращали внимания. В начале 90-х в Гальбштадт зачастили немецкие делегации, и язык реабилитировали. Правда, теперь он, скорее, лишь часть учебной программы и дань традициям.

