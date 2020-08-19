«Я пряталась 8 лет»: сибирячка потеряла ногу в страшном ДТП перед свадьбой, но не сдалась и вдохновляет других

Перестать скрываться было трудно. Но помог в этом один случай.

— Как-то я в очередной раз приехала на протезное предприятие на замену протеза. Наш управляющий, Каменев Антон Викторович, который уже года три предлагал мне начать вести блог, и теперь уже мой коллега, Владимир, показали профиль предприятия в инстаграме. Я тогда подумала — какой-то он скучный, информации мало, подписей под фото нет. И мне сказали: «Ну, оживи!» И я решила попробовать.

«Страшно было невыносимо»



Девушка не сразу была уверена в своих силах. Переживала о том, что теперь ей придется открыться миру.

— Страшно было невыносимо. Этот дикий страх испытывают все люди, кто перенес ампутацию. А потом я рассказала об этом своей подруге Юлии, она — детский челюстно-лицевой хирург. И она сказала: «А чего ты боишься?» Я рассказала, и она спросила, как бы я сама отнеслась к человеку с протезом, разве негативно? И я не нашлась, что ответить. Да, понятно, что у человека что-то произошло. Как он вышел из ситуации — просто молодец, можно только восхититься. Не хотел бы так себе? Это понятно. И всё!

До этого девушка девять лет не работала, а теперь стала почти каждый день приезжать на предприятие, снимать видео для блога. Сперва — просто в благодарность за помощь в оформлении документов и многих других вопросах, а затем — как сотрудник протезного предприятия, SMM-менеджер и лицо компании.

«Плюйте на всё и живите!»



Девушка не только ведет блог, но и общается с людьми — как на предприятии, так и в жизни, и очень много — в социальных сетях.

— Они сами находят меня, обращаются ко мне за помощью, и я всегда стараюсь подобрать нужные слова, убедить, что жизнь на этом не закончилась, можно и нужно жить дальше и жить счастливо. Детей я учу относиться к протезу как к преимуществу, к такой необычной новой части себя, особенности, но в хорошем смысле. Конечно, бывают сложные случаи. Например, одна девочка также лишилась ноги, а ей всего 16 , непростой в эмоциональном плане возраст. И у нее были мысли вплоть до суицида, переживала, кому она теперь нужна.

Через знакомых Алла нашла ровесницу девочки, которая сумела пережить то же самое.

— Их общение помогло переубедить девочку. А вообще девушкам я всегда говорю, и так оно и есть: «Ваша особенность — это лучший фильтр от плохих людей, именно мужчин. Ведь такие даже не подойдут к вам, испугавшись проблем. Придут и останутся только достойные и надежные. А другие и не нужны». Не нужно думать, что никто не посмотрит. Любить всё равно будут. Любовь — это в принципе не про внешность и не физическую оболочку человека.

Также Алла работает с пациентами в зале ЛФК. Её приглашают показать им, как правильно выполнять упражнения, разрабатывать ноги.

— Конечно, есть тренеры, но у них больше именно теоретических знаний, я же прошла всё это на практике, поэтому в чем-то могу помочь даже лучше с высоты своего опыта.

