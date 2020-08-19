«Я пряталась 8 лет»: сибирячка потеряла ногу в страшном ДТП перед свадьбой, но не сдалась и вдохновляет других

Сибирячка Алла Бочковская выжила после страшной аварии, которая не прошла для нее бесследно — в ДТП девушке раздробило ногу, которую потом пришлось ампутировать. Восемь лет Алла «пряталась» и жила как будто не своей жизнью. Однако потом она начала делиться своим опытом с людьми и через это общение смогла понять, что жизнь не закончилась, она есть и может быть ничуть не хуже прежней. Теперь девушка учит этому других людей, оказавшихся в подобной ситуации.
Мы встретились с Аллой, чтобы вспомнить то страшное ДТП и узнать, как она живет сейчас. Вот что она рассказала.
Видео: Антон Дигаев
Ангел в черном
Авария произошла за четыре недели до дня свадьбы. Алла с Алексеем, на тот момент еще её женихом, снимали квартиру в районе ГПНТБ. В один из вечеров Алле в голову пришла какая-то сумасшедшая идея по оформлению свадебного зала, и она решила сразу же поделиться ей с подружками, а они жили на улице Гоголя.
— На подъезде к ним я почему-то поехала прямо, хотя должна была свернуть, — вспоминает Алла. — И через какое-то время я заметила, что стрелка спидометра падает. Я в крайнем левом ряду, сворачивать некуда. Остановила машину на дороге, включила «аварийку» и полезла в багажник за треугольником.
И пока Алла доставала аварийный знак, в заднюю часть машины въехал автомобиль, в котором были двое пьяных молодых людей. Удар пришелся прямо по ногам девушки.
— Я не сразу поняла, что произошло. Из машины просто вывалились двое парней — они были очень пьяны и пошли ко мне. Останавливались другие машины, но почему-то ни у кого не было телефона, чтобы вызвать скорую. Я помню, что меня держал сзади какой-то мужчина, стоять я не могла, почти теряла сознание — ноги разбиты, повсюду кровь. И помню, что в этот момент подъехал мужчина на черном байке с черными дисками, весь в черном. Я еще тогда, помню, подумала, что это за мной приехали, в ад повезут, обидно было — почему сразу в ад, я же хороший человек! — смеется Алла. — Тот парень перевязал мне ноги, вызвал скорую. Мы потом еще не раз с ним виделись, общались. Очень ему благодарна, ведь он, можно сказать, спас мне жизнь.
«Тогда я очень устала от смерти»
В больнице девушка попала в экстренную реанимацию, где провела две недели. Ноги «собрали», состояние было стабильным, но тяжелым, причем не только физическое, но и эмоциональное: в палату постоянно привозили новых больных, и многие из них не выживали.
— Тогда я очень устала от смерти — за то время, что я провела там, выжили только я и еще один человек. Было морально тяжело, хоть меня и отгораживали ширмами, я прекрасно всё слышала и понимала. Постоянно этот белый свет, звуки аппаратуры... Атмосфера была гнетущей, но я очень хотела жить и старалась держаться. Все врачи знали, что я — человек-улыбка, я им очень нравилась, и они хотели меня спасти. Когда мне стало лучше, меня перевели в обычную палату. А за день до свадьбы мой жених пришел и сказал: «Ты знаешь, у нас завтра свадьба. Ничего не отменяется, я приведу в больницу женщину из ЗАГСа, и нас распишут прямо здесь».
И регистрация прошла в больничной палате. Главврач дал добро, но времени было в обрез.
— Нас поженили, всё длилось полторы–две минуты, но я почти ничего не помню. А ночью мне стало плохо, и меня вновь перевели в реанимацию. И после этого встал выбор: либо я умру, либо мне ампутируют ногу. И я весьма спокойно согласилась на операцию, подписала нужные документы. Меня прооперировали и вскоре вновь перевели в обычную палату. Я стала лучше себя чувствовать, вернулся аппетит. То есть убрали то, что мешало, и я пошла на поправку. Я провела еще месяц в больнице, и меня выписали.
Надо суметь похоронить
Алле было непросто, но она нашла в себе силы принять ситуацию и не то чтобы смириться, а с благодарностью принять свою новую жизнь.
— Я благодарна, что всё произошло именно так, что в той аварии я потеряла только ногу, а сама осталась жива. Ведь всё могло быть иначе, встань я, например, по-другому. Того парня я уже простила. В конце концов, все ошибаются... — невероятно мудро отмечает девушка.
Алла сразу понимала, что будет трудно, особенно морально, поэтому вскоре начала работать с психологом.
— По шкале испытываемых страданий лишение конечности приравнивается к потере родного ребенка. Это уже не нога или рука, это — культя, а многие люди, пережившие ампутацию, продолжают её часто поглаживать, называть не «нога», а «ножка», то есть такое обращение, как с ребенком. И то, что необходимо в такой ситуации, — это проработать и выплакать свою боль, похоронить её. Некоторые люди говорят, что смогли пережить это, но не всегда это так, в их глазах всё еще видно ту боль. Важно похоронить по-настоящему, отказаться от жалости к себе и принять свою новую реальность. Заставить себя поверить, что всё будет хорошо. Да, по-другому. Но всё равно хорошо.
Спорт стал необходимостью
Перед тем как девушка вновь встала на ноги и стала носить протез, прошло много времени.
— После аварии я не ходила почти год, так как вторая нога была сломана и на ней стоял аппарат. Мой папа и папа жениха купили инвалидное кресло и прибили к нему фанеру, чтобы можно было положить на нее ногу, и меня в спальном мешке с одеялом возили так гулять или в торговый центр, например, чтобы как-то разнообразить сидение в четырех стенах — это было необходимо. И когда всё срослось и мне сняли аппарат, в протезном пришлось со мной повозиться. За этот год нога у меня атрофировалась, колено не сгибалось, и меня долго восстанавливали в зале ЛФК.
Сейчас у девушки уже третий за девять лет протез — усовершенствованный, с электронным коленом. Такие стоят миллионы, но при большом, даже огромном желании его можно получить бесплатно.
— Есть медико-социальная экспертиза, которая и принимает решение о выдаче льготных протезов. Это комиссия экспертов, которой нужно суметь доказать, что для жизни тебе необходим именно такой протез. Они смотрят на всё: чем ты в жизни занимаешься, насколько активен, как далеко и каким способом передвигаешься, в какой ты физической форме — ведь протез очень тяжелый, и не тренированный человек просто не сможет с ним ходить. Именно поэтому я уделяю большое внимание спорту. Я всегда им занималась и следила за фигурой, а теперь это стало необходимостью. Я постоянно занимаюсь фитнесом, и если неделю не потренируюсь, мне уже не комфортно, начинает болеть спина.
Поскольку протез — электронный, он требует регулярной подзарядки. Обычно заряда хватает на полтора дня, но, поскольку Алла очень активна, заряжать приходится каждый вечер.
— Куда бы я не собиралась ехать, самое основное, что никак нельзя забыть взять с собой, — это зарядное устройство для протеза. И каждый мой вечер заканчивается так: я сажусь на кровати, снимаю его, рядом у меня находится многорозеточный блок, и я ставлю на зарядку подряд все свои гаджеты и протез. А утром — обратный процесс: всё выключаю, снова надеваю ногу и в путь.
Детям надо рассказывать правду
Через несколько лет у Аллы и Алексея родилась дочь. Девочку назвали Дарьей. Сейчас ей уже четыре года, и она, конечно, интересуется необычной маминой ногой.
— Она спрашивала, и я ей честно, как есть, без всяких придумок всё рассказала. Она очень внимательно слушала и, думаю, всё поняла. Как-то она сказала, что хочет себе такую же ножку. Мне, конечно, совершенно дико такое слышать... Но я спокойно объяснила ей, что это не развлечение, скажем так, а необходимость. Сказала, что, если, не дай Бог, с ней что-то такое произойдет, то, конечно, протез будет выходом, но ни в коем случае не надо этого хотеть.
Алла отмечает, что детям об ампутации и протезах следует говорить правду — чтобы не возникло непонимания и лишних вопросов. Ведь взрослым проще понять, что с человеком, если у него протез, а детям лучше объяснить.
— Да, они могут показывать пальцем и спрашивать у родителей, но не стоит их отворачивать или замалчивать эту тему, лучше сразу всё рассказать, объяснить, почему у человека такая необычная нога или рука, например. Неправильным будет, скорее, закрывать тему или что-то выдумывать. Был такой случай: я гостила у родителей в Анапе и вышла с дочкой во двор погулять. И вокруг меня собралась толпа детей, наверное,
«Я пряталась восемь лет»
С той аварии прошло девять лет. И только в последний год Алла смогла избавиться от предрассудков.
— Еще когда я лежала в больнице, там работала медсестра
И восемь лет Алла, неслабый и уверенный в себе человек, помнила эти слова и действительно пряталась. Носила широкие и длинные штаны и юбки и страдала от того, что не могла носить то, что хотелось, всегда думала о том, что скажут люди, делала «косметику» — поролоновое «заполнение» протеза.
— Не знали друзья, не знал никто. Я продолжала жить активной жизнью, воспитывала дочь, путешествовала, общалась с друзьями, но мысль о том, что я должна скрывать свою ногу, меня не оставляла. Представляете, все эти годы я думала, что чего-то не могу, потому что кто-то много лет назад мне это сказал!
Перестать скрываться было трудно. Но помог в этом один случай.
— Как-то я в очередной раз приехала на протезное предприятие на замену протеза. Наш управляющий, Каменев Антон Викторович, который уже года три предлагал мне начать вести блог, и теперь уже мой коллега, Владимир, показали профиль предприятия в инстаграме. Я тогда подумала — какой-то он скучный, информации мало, подписей под фото нет. И мне сказали: «Ну, оживи!» И я решила попробовать.
«Страшно было невыносимо»
Девушка не сразу была уверена в своих силах. Переживала о том, что теперь ей придется открыться миру.
— Страшно было невыносимо. Этот дикий страх испытывают все люди, кто перенес ампутацию. А потом я рассказала об этом своей подруге Юлии, она — детский челюстно-лицевой хирург. И она сказала: «А чего ты боишься?» Я рассказала, и она спросила, как бы я сама отнеслась к человеку с протезом, разве негативно? И я не нашлась, что ответить. Да, понятно, что у человека что-то произошло. Как он вышел из ситуации — просто молодец, можно только восхититься. Не хотел бы так себе? Это понятно. И всё!
До этого девушка девять лет не работала, а теперь стала почти каждый день приезжать на предприятие, снимать видео для блога. Сперва — просто в благодарность за помощь в оформлении документов и многих других вопросах, а затем — как сотрудник протезного предприятия, SMM-менеджер и лицо компании.
«Плюйте на всё и живите!»
Девушка не только ведет блог, но и общается с людьми — как на предприятии, так и в жизни, и очень много — в социальных сетях.
— Они сами находят меня, обращаются ко мне за помощью, и я всегда стараюсь подобрать нужные слова, убедить, что жизнь на этом не закончилась, можно и нужно жить дальше и жить счастливо. Детей я учу относиться к протезу как к преимуществу, к такой необычной новой части себя, особенности, но в хорошем смысле. Конечно, бывают сложные случаи. Например, одна девочка также лишилась ноги, а ей
Через знакомых Алла нашла ровесницу девочки, которая сумела пережить то же самое.
— Их общение помогло переубедить девочку. А вообще девушкам я всегда говорю, и так оно и есть: «Ваша особенность — это лучший фильтр от плохих людей, именно мужчин. Ведь такие даже не подойдут к вам, испугавшись проблем. Придут и останутся только достойные и надежные. А другие и не нужны». Не нужно думать, что никто не посмотрит. Любить всё равно будут. Любовь — это в принципе не про внешность и не физическую оболочку человека.
Также Алла работает с пациентами в зале ЛФК. Её приглашают показать им, как правильно выполнять упражнения, разрабатывать ноги.
— Конечно, есть тренеры, но у них больше именно теоретических знаний, я же прошла всё это на практике, поэтому в чем-то могу помочь даже лучше с высоты своего опыта.
Алла отмечает, что с тех пор, как она перестала «прятаться», никто ни разу не показал на нее пальцем, не посмотрел косо и не сказал ничего плохого.
— Сейчас я в своем блоге своим примером показываю людям — ребята, не бойтесь! Плюйте на всё и живите! Да, по-другому, но всё равно кайфово. Никто не будет над вами смеяться, это всё стереотипы, которые не известно, когда появились. Отбросьте их и сами себе позвольте жить нормальной жизнью. Только представьте себе, я восемь лет жила, оглядываясь и думая, что я чего-то не могу. Да всё я могу! И все вы тоже всё можете.
Кто еще вас вдохновит
Другая наша героиня, Марина Александрова, сейчас путешествует по миру и занимается любимым делом, а