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«Я пряталась 8 лет»: сибирячка потеряла ногу в страшном ДТП перед свадьбой, но не сдалась и вдохновляет других

Как девушка научилась заново жить с электронным коленом, продолжает улыбаться и растит дочь

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Алла научилась принимать себя такой, какая она есть

Алла научилась принимать себя такой, какая она есть

Сибирячка Алла Бочковская выжила после страшной аварии, которая не прошла для нее бесследно — в ДТП девушке раздробило ногу, которую потом пришлось ампутировать. Восемь лет Алла «пряталась» и жила как будто не своей жизнью. Однако потом она начала делиться своим опытом с людьми и через это общение смогла понять, что жизнь не закончилась, она есть и может быть ничуть не хуже прежней. Теперь девушка учит этому других людей, оказавшихся в подобной ситуации.

Мы встретились с Аллой, чтобы вспомнить то страшное ДТП и узнать, как она живет сейчас. Вот что она рассказала.

Видео: Антон Дигаев

Ангел в черном

Авария произошла за четыре недели до дня свадьбы. Алла с Алексеем, на тот момент еще её женихом, снимали квартиру в районе ГПНТБ. В один из вечеров Алле в голову пришла какая-то сумасшедшая идея по оформлению свадебного зала, и она решила сразу же поделиться ей с подружками, а они жили на улице Гоголя.

— На подъезде к ним я почему-то поехала прямо, хотя должна была свернуть, — вспоминает Алла. — И через какое-то время я заметила, что стрелка спидометра падает. Я в крайнем левом ряду, сворачивать некуда. Остановила машину на дороге, включила «аварийку» и полезла в багажник за треугольником.

Если не опускать глаза на протез, кажется, что с ногами у девушки всё в полном порядке. Но за этим стоит титанический труд

Если не опускать глаза на протез, кажется, что с ногами у девушки всё в полном порядке. Но за этим стоит титанический труд

И пока Алла доставала аварийный знак, в заднюю часть машины въехал автомобиль, в котором были двое пьяных молодых людей. Удар пришелся прямо по ногам девушки.

— Я не сразу поняла, что произошло. Из машины просто вывалились двое парней — они были очень пьяны и пошли ко мне. Останавливались другие машины, но почему-то ни у кого не было телефона, чтобы вызвать скорую. Я помню, что меня держал сзади какой-то мужчина, стоять я не могла, почти теряла сознание — ноги разбиты, повсюду кровь. И помню, что в этот момент подъехал мужчина на черном байке с черными дисками, весь в черном. Я еще тогда, помню, подумала, что это за мной приехали, в ад повезут, обидно было — почему сразу в ад, я же хороший человек! — смеется Алла. — Тот парень перевязал мне ноги, вызвал скорую. Мы потом еще не раз с ним виделись, общались. Очень ему благодарна, ведь он, можно сказать, спас мне жизнь.

Алла&nbsp;— веселый человек и настоящий оптимист, который относится с юмором даже к своей ситуации

Алла — веселый человек и настоящий оптимист, который относится с юмором даже к своей ситуации

«Тогда я очень устала от смерти»

В больнице девушка попала в экстренную реанимацию, где провела две недели. Ноги «собрали», состояние было стабильным, но тяжелым, причем не только физическое, но и эмоциональное: в палату постоянно привозили новых больных, и многие из них не выживали.

— Тогда я очень устала от смерти — за то время, что я провела там, выжили только я и еще один человек. Было морально тяжело, хоть меня и отгораживали ширмами, я прекрасно всё слышала и понимала. Постоянно этот белый свет, звуки аппаратуры... Атмосфера была гнетущей, но я очень хотела жить и старалась держаться. Все врачи знали, что я — человек-улыбка, я им очень нравилась, и они хотели меня спасти. Когда мне стало лучше, меня перевели в обычную палату. А за день до свадьбы мой жених пришел и сказал: «Ты знаешь, у нас завтра свадьба. Ничего не отменяется, я приведу в больницу женщину из ЗАГСа, и нас распишут прямо здесь».

И регистрация прошла в больничной палате. Главврач дал добро, но времени было в обрез.

— Нас поженили, всё длилось полторы–две минуты, но я почти ничего не помню. А ночью мне стало плохо, и меня вновь перевели в реанимацию. И после этого встал выбор: либо я умру, либо мне ампутируют ногу. И я весьма спокойно согласилась на операцию, подписала нужные документы. Меня прооперировали и вскоре вновь перевели в обычную палату. Я стала лучше себя чувствовать, вернулся аппетит. То есть убрали то, что мешало, и я пошла на поправку. Я провела еще месяц в больнице, и меня выписали.

Надо суметь похоронить

Алле было непросто, но она нашла в себе силы принять ситуацию и не то чтобы смириться, а с благодарностью принять свою новую жизнь.

— Я благодарна, что всё произошло именно так, что в той аварии я потеряла только ногу, а сама осталась жива. Ведь всё могло быть иначе, встань я, например, по-другому. Того парня я уже простила. В конце концов, все ошибаются... — невероятно мудро отмечает девушка.

Девушка отмечает, что важно не опускать руки, ведь в такой ситуации многое решает личный настрой. Хоть это и непросто

Девушка отмечает, что важно не опускать руки, ведь в такой ситуации многое решает личный настрой. Хоть это и непросто

Алла сразу понимала, что будет трудно, особенно морально, поэтому вскоре начала работать с психологом.

— По шкале испытываемых страданий лишение конечности приравнивается к потере родного ребенка. Это уже не нога или рука, это — культя, а многие люди, пережившие ампутацию, продолжают её часто поглаживать, называть не «нога», а «ножка», то есть такое обращение, как с ребенком. И то, что необходимо в такой ситуации, — это проработать и выплакать свою боль, похоронить её. Некоторые люди говорят, что смогли пережить это, но не всегда это так, в их глазах всё еще видно ту боль. Важно похоронить по-настоящему, отказаться от жалости к себе и принять свою новую реальность. Заставить себя поверить, что всё будет хорошо. Да, по-другому. Но всё равно хорошо.

Спорт стал необходимостью

Перед тем как девушка вновь встала на ноги и стала носить протез, прошло много времени.

— После аварии я не ходила почти год, так как вторая нога была сломана и на ней стоял аппарат. Мой папа и папа жениха купили инвалидное кресло и прибили к нему фанеру, чтобы можно было положить на нее ногу, и меня в спальном мешке с одеялом возили так гулять или в торговый центр, например, чтобы как-то разнообразить сидение в четырех стенах — это было необходимо. И когда всё срослось и мне сняли аппарат, в протезном пришлось со мной повозиться. За этот год нога у меня атрофировалась, колено не сгибалось, и меня долго восстанавливали в зале ЛФК.

Девушка, как и раньше, продолжает активно заниматься спортом, причем теперь это не просто личная воля&nbsp;— это необходимость, так как протез очень тяжелый, и чтобы его носить, нужно быть в отличной физической форме

Девушка, как и раньше, продолжает активно заниматься спортом, причем теперь это не просто личная воля — это необходимость, так как протез очень тяжелый, и чтобы его носить, нужно быть в отличной физической форме

Сейчас у девушки уже третий за девять лет протез — усовершенствованный, с электронным коленом. Такие стоят миллионы, но при большом, даже огромном желании его можно получить бесплатно.

— Есть медико-социальная экспертиза, которая и принимает решение о выдаче льготных протезов. Это комиссия экспертов, которой нужно суметь доказать, что для жизни тебе необходим именно такой протез. Они смотрят на всё: чем ты в жизни занимаешься, насколько активен, как далеко и каким способом передвигаешься, в какой ты физической форме — ведь протез очень тяжелый, и не тренированный человек просто не сможет с ним ходить. Именно поэтому я уделяю большое внимание спорту. Я всегда им занималась и следила за фигурой, а теперь это стало необходимостью. Я постоянно занимаюсь фитнесом, и если неделю не потренируюсь, мне уже не комфортно, начинает болеть спина.

Поскольку протез — электронный, он требует регулярной подзарядки. Обычно заряда хватает на полтора дня, но, поскольку Алла очень активна, заряжать приходится каждый вечер.

— Куда бы я не собиралась ехать, самое основное, что никак нельзя забыть взять с собой, — это зарядное устройство для протеза. И каждый мой вечер заканчивается так: я сажусь на кровати, снимаю его, рядом у меня находится многорозеточный блок, и я ставлю на зарядку подряд все свои гаджеты и протез. А утром — обратный процесс: всё выключаю, снова надеваю ногу и в путь.

Детям надо рассказывать правду

Через несколько лет у Аллы и Алексея родилась дочь. Девочку назвали Дарьей. Сейчас ей уже четыре года, и она, конечно, интересуется необычной маминой ногой.

— Она спрашивала, и я ей честно, как есть, без всяких придумок всё рассказала. Она очень внимательно слушала и, думаю, всё поняла. Как-то она сказала, что хочет себе такую же ножку. Мне, конечно, совершенно дико такое слышать... Но я спокойно объяснила ей, что это не развлечение, скажем так, а необходимость. Сказала, что, если, не дай Бог, с ней что-то такое произойдет, то, конечно, протез будет выходом, но ни в коем случае не надо этого хотеть.

Четырехлетней дочери Даше Алла рассказала о протезе всё как есть

Четырехлетней дочери Даше Алла рассказала о протезе всё как есть

Алла отмечает, что детям об ампутации и протезах следует говорить правду — чтобы не возникло непонимания и лишних вопросов. Ведь взрослым проще понять, что с человеком, если у него протез, а детям лучше объяснить.

— Да, они могут показывать пальцем и спрашивать у родителей, но не стоит их отворачивать или замалчивать эту тему, лучше сразу всё рассказать, объяснить, почему у человека такая необычная нога или рука, например. Неправильным будет, скорее, закрывать тему или что-то выдумывать. Был такой случай: я гостила у родителей в Анапе и вышла с дочкой во двор погулять. И вокруг меня собралась толпа детей, наверное, человек 30. И им всем было очень интересно, что со мной. И я всё подробно рассказала. Ребята отнеслись ко всему с пониманием и даже восторгом, кто-то назвал Терминатором, но это было именно положительно окрашено. То есть я выполнила небольшую часть работы за их родителей — всё популярно объяснила им и привила уважительное отношение к людям с протезом. Думаю, эти дети в будущем точно не обидят такого человека ни словом, ни тем более делом.

«Я пряталась восемь лет»

С той аварии прошло девять лет. И только в последний год Алла смогла избавиться от предрассудков.

— Еще когда я лежала в больнице, там работала медсестра лет 60. И однажды она сказала мне такие слова: «Теперь тебе, девочка, придется всё время прятаться». Не знаю, как она смогла сказать человеку, который и так в непростом состоянии, такую вещь, к тому же она врач... Ночью у меня случилась истерика. Я плакала, кричала и долго не могла успокоиться. Пришел мой лечащий врач, он отругал ту медсестру. Спустя время я, конечно, успокоилась, но те слова надолго врезались в мою память...

Восемь лет Алла скрывала протез от глаз посторонних людей

Восемь лет Алла скрывала протез от глаз посторонних людей

И восемь лет Алла, неслабый и уверенный в себе человек, помнила эти слова и действительно пряталась. Носила широкие и длинные штаны и юбки и страдала от того, что не могла носить то, что хотелось, всегда думала о том, что скажут люди, делала «косметику» — поролоновое «заполнение» протеза.

— Не знали друзья, не знал никто. Я продолжала жить активной жизнью, воспитывала дочь, путешествовала, общалась с друзьями, но мысль о том, что я должна скрывать свою ногу, меня не оставляла. Представляете, все эти годы я думала, что чего-то не могу, потому что кто-то много лет назад мне это сказал!

Протез не мешает девушке вести активный образ жизни, много путешествовать

Протез не мешает девушке вести активный образ жизни, много путешествовать

Перестать скрываться было трудно. Но помог в этом один случай.

— Как-то я в очередной раз приехала на протезное предприятие на замену протеза. Наш управляющий, Каменев Антон Викторович, который уже года три предлагал мне начать вести блог, и теперь уже мой коллега, Владимир, показали профиль предприятия в инстаграме. Я тогда подумала — какой-то он скучный, информации мало, подписей под фото нет. И мне сказали: «Ну, оживи!» И я решила попробовать.

«Страшно было невыносимо»

Девушка не сразу была уверена в своих силах. Переживала о том, что теперь ей придется открыться миру.

— Страшно было невыносимо. Этот дикий страх испытывают все люди, кто перенес ампутацию. А потом я рассказала об этом своей подруге Юлии, она — детский челюстно-лицевой хирург. И она сказала: «А чего ты боишься?» Я рассказала, и она спросила, как бы я сама отнеслась к человеку с протезом, разве негативно? И я не нашлась, что ответить. Да, понятно, что у человека что-то произошло. Как он вышел из ситуации — просто молодец, можно только восхититься. Не хотел бы так себе? Это понятно. И всё!

До этого девушка девять лет не работала, а теперь стала почти каждый день приезжать на предприятие, снимать видео для блога. Сперва — просто в благодарность за помощь в оформлении документов и многих других вопросах, а затем — как сотрудник протезного предприятия, SMM-менеджер и лицо компании.

«Плюйте на всё и живите!»

Девушка не только ведет блог, но и общается с людьми — как на предприятии, так и в жизни, и очень много — в социальных сетях.

— Они сами находят меня, обращаются ко мне за помощью, и я всегда стараюсь подобрать нужные слова, убедить, что жизнь на этом не закончилась, можно и нужно жить дальше и жить счастливо. Детей я учу относиться к протезу как к преимуществу, к такой необычной новой части себя, особенности, но в хорошем смысле. Конечно, бывают сложные случаи. Например, одна девочка также лишилась ноги, а ей всего 16, непростой в эмоциональном плане возраст. И у нее были мысли вплоть до суицида, переживала, кому она теперь нужна.

Через знакомых Алла нашла ровесницу девочки, которая сумела пережить то же самое.

— Их общение помогло переубедить девочку. А вообще девушкам я всегда говорю, и так оно и есть: «Ваша особенность — это лучший фильтр от плохих людей, именно мужчин. Ведь такие даже не подойдут к вам, испугавшись проблем. Придут и останутся только достойные и надежные. А другие и не нужны». Не нужно думать, что никто не посмотрит. Любить всё равно будут. Любовь — это в принципе не про внешность и не физическую оболочку человека.

Также Алла работает с пациентами в зале ЛФК. Её приглашают показать им, как правильно выполнять упражнения, разрабатывать ноги.

— Конечно, есть тренеры, но у них больше именно теоретических знаний, я же прошла всё это на практике, поэтому в чем-то могу помочь даже лучше с высоты своего опыта.

Алла не только общается с людьми и мотивирует их, но и занимается с ними лечебной физкультурой, ведь она точно знает, как правильно тренироваться

Алла не только общается с людьми и мотивирует их, но и занимается с ними лечебной физкультурой, ведь она точно знает, как правильно тренироваться

Алла отмечает, что с тех пор, как она перестала «прятаться», никто ни разу не показал на нее пальцем, не посмотрел косо и не сказал ничего плохого.

— Сейчас я в своем блоге своим примером показываю людям — ребята, не бойтесь! Плюйте на всё и живите! Да, по-другому, но всё равно кайфово. Никто не будет над вами смеяться, это всё стереотипы, которые не известно, когда появились. Отбросьте их и сами себе позвольте жить нормальной жизнью. Только представьте себе, я восемь лет жила, оглядываясь и думая, что я чего-то не могу. Да всё я могу! И все вы тоже всё можете.

Кто еще вас вдохновит

Другая наша героиня, Марина Александрова, сейчас путешествует по миру и занимается любимым делом, а 20 лет назад она находилась на грани между жизнью и смертью. После страшной аварии сибирячка осталась парализованной и была вынуждена строить жизнь, исходя из этого. Несмотря на инвалидность, она вышла замуж, стала работать и зарабатывать, устроила свой быт. Марина рассказала НГС, как не опустить руки в самой сложной ситуации и почему всегда можно найти выход.

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