«Мне 40 лет, я уже всё знаю»: сексолог объяснила, почему вы стыдитесь говорить и читать о сексе

Секс — неотъемлемая часть жизни каждого человека (надеемся, что каждого). На НГС еженедельно выходят материалы, раскрывающие темы отношений и близости под разными углами. Например, в рубрике «Субботний разговор «об этом»» мы обсуждали с экспертами, почему после секса хочется плакать и нормально ли, когда интимная близость длится меньше 5 минут. Но не всем новосибирцам нравится публичное обсуждение откровенных тем. Статьи читают, но в комментариях — осуждают. Мы поговорили с сексологом Ольгой Сень о том, почему люди стыдятся проявлять интерес к «запретным» темам. Публикуем её авторскую колонку-мнение.
Почему люди читают статьи о сексе, но возмущаются: «Что за грязь вы тут публикуете?»
Куда бы ты ни повернул по жизни, в любом случае у тебя есть базовые потребности. Существует пирамида Маслоу, одна из основных, нижних потребностей в этой пирамиде, — сексуальное удовлетворение. Помимо этого еще есть другие базовые потребности: желание поесть, поспать и иметь крышу над головой. В мыслях людям стыдно за это, а тут (Ольга показывает на низ живота, — прим. ред.) очень хочется узнать из статьи про эту самую базовую потребность. Даже если мозг говорит: «Нам нельзя есть сладкое, мы на диете!», возникает потребность съесть что-то вкусненькое. Мы это пересиливаем, но по итогу — да ладно, съем, немножко можно.
«Я не такая, как там написано, но я точно должна знать, о чем там», — думают люди в этот момент. На самом деле обязательно нужно нести понимание в общество — нужна и сексуальная грамотность, и информация о сексуальности, и темы про принятие своего тела. У нас этого безумно стесняются.
И вот люди читают, смотрят, а дальше у некоторых возникает желание прокомментировать: «Вы всякую фигню пишете». Признать, что ты чего-то не знаешь о сексе? Да чего я там могу не знать: сунул, высунул и пошел, да? Каждый дурак понимает. А признать публично... Это ж надо через себя переступить. В жизни никто не скажет, что это был полезный контент. Да, секса мне хочется, но я не такая!
Что у людей в голове? Мама говорила, что это грязно и пошло, не делай так! Люди читают глазками статьи про секс и подобные вещи, думают, ой, мне стыдно безумно, что я читаю такое. На тренингах вообще по-другому происходит. Первые 20 минут на тренинге по массажу Лингам (техника тантрического массажа полового члена, — прим. ред.), где у нас стоит тренажер в форме фаллоса, мы с участницами просто пытаемся не хихикать и не смущаться. А там и женщины взрослые приходят, опытные: «Ну я же все знаю. Что вы мне можете еще интересного рассказать про секс? Мне 40 лет, я уже все знаю!». После тренинга говорят, что мы им глаза открыли, что раньше мир виделся черно-белым.
Почему в СССР секса не было, а сейчас он есть?
Сексуальная культура вклинилась в наш советский быт — очень долго её не было, начиная с наших родителей. Вспомните, темы, связанные с сексом и сексуальностью, обычно приписывались «проституткам». И это исторически долго пряталось, а потом полезло из всех щелей очень неправильно, неграмотно, грязно. В подворотнях мы, будучи подростками, обо всех этих вещах шептались. Особо грамотные родители пытались подсовывать какие-нибудь книги на эту тему — и без разницы, поняли мы что-то или нет, разобрались или не разобрались. Что уж говорить, те эмоциональные якори, которые запомнились нам в детстве (то, что мы подслушали, подсмотрели, родительская «порнушка» на кассетах), являются триггером нашего сексуального возбуждения во взрослой жизни.
В СССР пошли путем социальных установок, была стереотипность, все ходили в одинаковой одежде, жили по одному сценарию: «Выросла — выйди замуж, вышла — роди ребенка, родила — роди второго и иди работай 20 лет на одном и том же заводе». А в Европе пошли по направлению психологическому — там важна информация о себе, о собственном теле, о своем здоровье.
Люди боятся психологов, а когда им говоришь про сексологов, то они сразу пугаются и начинают говорить фразы, мол, у меня все хорошо, все стоит! Многие на самом деле приходят к сексологу с психологическими вопросами: как наладить взаимоотношение в паре, как разнообразить сексуальную жизнь, взаимоотношения, а не с какими-то физиологическими запросами.
Один мой профессор-сексопатолог говорил, что самым страшным извращением в сексе является его отсутствие
Потому что его отсутствие в будущем означает появление болезней, гормональный недостаток, чувство неуверенности в себе. Это психосоматика, которая вылезет при отсутствии сексуальных отношений. Сексологи пользуются декларацией, в которой прописаны, в том числе, и сексуальные нормы. Их не так много: возраст полового созревания (18 лет для граждан РФ), двое и более людей, находящихся в сексуальных отношениях (зависит от самоопределения), секс должен проходить без нанесения грубых телесных повреждений и без вреда для экологии и окружающей среды (на улице сексом заниматься не рекомендуется). Всё остальное считается нормой: если двое делают и им это комфортно, то все, чего вы от них еще хотите?
Как перестать стесняться «грязных тем»?
Говоришь на тренинге слово «секс» и у всех поколений щечки краснеют, кроме молодежи. А наше поколение или предыдущее (послевоенное поколение) воспринимают это по-другому. Это не просто табуированное, это еще и грязное. Дети — счастье, а процесс «детоделанья» должен быть скрыт, обсуждать не принято! Очень много родовых установок: не шляйся, потому что мальчикам только одно нужно; все мужики — козлы; не ходи дочка замуж — я там была, там плохо.
На самом деле у подростков тема секса не вызывает никакого смущения, шока и патологического страха, потому что им показали не ту грязь, которую нам приоткрывали из-за глухого забора. Некоторым мамам надо послушать, что говорят их дети, потому что их отношение к разным направлениям, разной культуре свежее и многограннее. У них мышление другое: клиповое, оперативное. Они не видят ничего страшного в гомосексуальности. Мне дочь говорит прямо: «Мам, ну если им нравится, пусть занимаются этим. Почему из этого устраивают проблему?».
У нас по психологии так и отражается. Сначала мы вспоминаем то, что нам закладывали в детстве, а уже потом то, что мы приобрели с опытом. Родители доносили нам эти темы так, как говорили им их родители. Когда приходят дамы 40+ и получают новую информацию, то они понимают, насколько секс-индустрия продвинулась, оздоровилась. Ведь у людей какие установки? Пришел мужчина, взял силой невинную девушку, никакого удовольствия она не получила — мужчина с тобой просто переспал. И правда, женщина очень долго находилась в сексуальных обязательствах — это и супружеский долг, и замуж выдавали за нелюбимых, и войны проходили с насилием местного населения. Был и страх от того, что тебе сделают больно, принесешь потом ребенка в подоле, стыдно будет. Это все сложно перебороть.
Я считаю, что сексуальное просвещение для подростков нужно и важно. Можно же и на группы разные разделить, и по темам разным пройтись. Если девочек еще водят к гинекологу, то по поводу мальчиков проявляется безумный пофигизм — да и так все вырастет, мамочки даже боятся туда заглядывать. Немногие знают, что по статистике мужское бесплодие встречается чаще, чем у женщин — а у людей до сих пор есть стереотип, что если детей не получается завести, то женщина бесплодна.
Сейчас люди с удовольствием ходят на семинары, узнают что-то новое — а ведь многие не знают даже своей анатомии. У старшего поколения, на самом деле, тоже много запросов — от вопросов про климакс до разнообразия в сексуальной жизни. Интересуются и про технику массажа Лингам (это про взаимоотношение между людьми, и про физиологию), и про упражнения Кегля (это про физиологию и профилактику болезней). Люди не понимают, что некоторые вещи нужны для их же здоровья. Поэтому, интересуйтесь такими вопросами и пополняйте знания — не только теоретически, но и практически.
А вы стесняетесь обсуждать темы, связанные с сексом?
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