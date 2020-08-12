«Мне 40 лет, я уже всё знаю»: сексолог объяснила, почему вы стыдитесь говорить и читать о сексе

У нас по психологии так и отражается. Сначала мы вспоминаем то, что нам закладывали в детстве, а уже потом то, что мы приобрели с опытом. Родители доносили нам эти темы так, как говорили им их родители. Когда приходят дамы 40+ и получают новую информацию, то они понимают, насколько секс-индустрия продвинулась, оздоровилась. Ведь у людей какие установки? Пришел мужчина, взял силой невинную девушку, никакого удовольствия она не получила — мужчина с тобой просто переспал. И правда, женщина очень долго находилась в сексуальных обязательствах — это и супружеский долг, и замуж выдавали за нелюбимых, и войны проходили с насилием местного населения. Был и страх от того, что тебе сделают больно, принесешь потом ребенка в подоле, стыдно будет. Это все сложно перебороть.



Я считаю, что сексуальное просвещение для подростков нужно и важно. Можно же и на группы разные разделить, и по темам разным пройтись. Если девочек еще водят к гинекологу, то по поводу мальчиков проявляется безумный пофигизм — да и так все вырастет, мамочки даже боятся туда заглядывать. Немногие знают, что по статистике мужское бесплодие встречается чаще, чем у женщин — а у людей до сих пор есть стереотип, что если детей не получается завести, то женщина бесплодна.

Сейчас люди с удовольствием ходят на семинары, узнают что-то новое — а ведь многие не знают даже своей анатомии. У старшего поколения, на самом деле, тоже много запросов — от вопросов про климакс до разнообразия в сексуальной жизни. Интересуются и про технику массажа Лингам (это про взаимоотношение между людьми, и про физиологию), и про упражнения Кегля (это про физиологию и профилактику болезней). Люди не понимают, что некоторые вещи нужны для их же здоровья. Поэтому, интересуйтесь такими вопросами и пополняйте знания — не только теоретически, но и практически.