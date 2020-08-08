Сядут все: топ-10 громких уголовных дел, которые потрясли Новосибирск

Новосибирские суды относительно недавно заработали в полную силу, без жестких коронавирусных ограничений. За это время судьи успели поставить точку сразу в нескольких громких делах — например, в колонию отправился Никита Лазьков, сбивший насмерть журналиста Антона Лучанского, 6 лет общего режима дали Максиму Карцеву, который убил человека ради белых скинхедовских шнурков, а 81-летняя пенсионерка, задавившая подростка, вместо колонии-поселения получила условный срок. Но есть ещё много резонансных уголовных дел, расследование которых пока не завершено. Криминальный журналист Алёна Истомина собрала в один чек-лист все важные уголовные дела, за которыми следит НГС, и заодно выяснила их сегодняшний статус.
Убийство беременной сибирячки
27 января Новосибирск потрясло жуткое преступление — 33-летнюю Наталью Чернышёву зарезали прямо в подъезде. Окровавленное тело женщины с ножевыми ранениями в подъезде дома по улице Кирова, 25 обнаружили соседи, которые и вызвали скорую помощь. От полученных травм Наталья скончалась в больнице. Момент нападения на женщину, которая оказалась беременной, попал на камеру видеонаблюдения — вот эти кадры. Через несколько дней в Томске был задержан подозреваемый Рустам Фатуллаев, от которого женщина и ждала ребенка — он уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице.
За две недели до смерти сибирячка обращалась в полицию с жалобой, что молодой человек её избивает, но оперативники проигнорировали обращение. А знакомый Натальи, у которого она скрывалась в квартире, рассказал подробности их взаимоотношений, а также назвал её сожителя «типичным абьюзером».
Тело убитой перевезли на её родину в Омск. Наш коллега из Омска Вячеслав Дрезглов побывал на похоронах. Во время суда по избранию меры пресечения подозреваемый в убийстве прятался за одеждой и листком бумаги от телекамер. Мужчина признался в убийстве Натальи, но отмечал, что был в состоянии аффекта (расшифровку его признания читайте тут). Совсем недавно стало известно, что Фатуллаева перевели из психиатрической лечебницы в СИЗО.
Всё, что известно по этому делу, можно прочитать здесь.
Дело о загадочном падении бизнесмена из окна
Трагедия произошла ночью 2 апреля — в этот день известный тревел-блогер Анатолий Гомзяков пришёл в гости к своему интернет-знакомому Алексею Хребтову. Они общались по Instagram, но лично встретились в первый раз. Мужчины всю ночь вдвоём выпивали, а утром Хребтова нашли мёртвым под окнами своего дома. Гомзяков сразу заявил, что после пьянки уснул, а когда проснулся — не обнаружил Хребтова в квартире.
Сначала уголовное дело возбуждали по части 2 статьи 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений), 15 июня Гомзякова поместили в СИЗО, позже стало известно о переквалификации дела на более тяжкую статью — по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В Instagram развернулась кампания в поддержку Анатолия: его знакомые и друзья не верят в его виновность и пытаются добиться оправдания. Девушка и адвокат Гомзякова считают, что блогер стал жертвой полицейского произвола, он ничего не видел и не слышал, потому что спал пьяным. В то же время родственники погибшего Хребтова утверждают, что у следователей достаточно доказательств вины Гомзякова. НГС узнал все детали запутанного уголовного дела.
Недавно суд продлил меру пресечения Гомзякову — он пробудет в СИЗО до 4 сентября. Поддержать блогера в суде пришли больше 20 друзей и подписчиков — они настаивают на невиновности Анатолия, требуют открытого суда и считают дело полностью сфабрикованным.
Дело об убийстве сибирячки на Peugeot
Первые сообщения о пропаже бердчанки Ирины Синельниковой появились в социальных сетях вечером 11 января 2019 года. Сибирячка поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело бердчанки нашли в Кемеровской области, и возбудили уголовное дело.
Вскоре оперативники задержали подозреваемых — Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова. По версии следствия, 11 января днём Фурсов и Белоусов под предлогом покупки машины встретились с Синельниковой. На встречу погибшая приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые задушили продавца машины самодельной удавкой, забрали украшения и документы, а потом на её машине уехали в Кемеровскую область и бросили тело в стороне от дороги. Похищенный автомобиль Фурсов и Белоусов продали за 155 тысяч рублей.
Дмитрию Фурсову и Станиславу Белоусову предъявлены обвинения в разбое, убийстве и похищении документов. Дело рассматривается в Кемеровском областном суде. В настоящее время проводится экспертиза, которая должна выявить реальную стоимость автомобиля погибшей.
Мошенничество в горном институте
Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понес ущерб. Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Позже стало известно, что трех сотрудников института подозревают в мошенничестве на 400 тысяч. По версии следствия, подозреваемые с помощью гранта приобрели измерительную систему по завышенной стоимости. А 11 февраля стало известно, что директора Института горного дела СО РАН отправили под арест до 22 марта.
Подробный разбор эпизодов дела Андрея Кондратенко, а также почему адвокаты уверяют, что дело должно развалиться, а родственники Кондратенко считают, что его арест напрямую связан с попыткой забрать здание Института горного дела на Красном проспекте, вы можете прочитать здесь. В настоящее время все фигуранты уголовного дела находятся в СИЗО.
Задержание пособников террористов
О задержании членов террористической организации стало известно 23 июля, сам момент задержания также попал на видео, которое вы можете посмотреть здесь. По данным ФСБ, члены ячейки причастны к преступлениям террористического характера, они вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии. Всего оперативники задержали по подозрению в терроризме 22 человека в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.
Через несколько дней стало известно, что Октябрьский районный суд в закрытом судебном заседании выбрал меру пресечения двум подозреваемым в терроризме — их отправили под арест до 20 сентября. А 27 июля районный суд Новосибирска в закрытом судебном заседании отправил в СИЗО гражданина Узбекистана, который подозревается в финансировании терроризма.
Убийство учительницы в поселке Смоленский
Ночью 9 июля в поселке Смоленский Мошковского района случилась страшная трагедия. 56-летнюю Валентину Болдыреву — заместителя директора местной школы по воспитательной работе и социального педагога — нашли мертвой в собственной квартире. Женщина погибла от многочисленных ножевых ранений и потери крови. Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько часов. Им оказался 16-летний ученик Болдыревой.
В Следственном комитете сухо рассказывают: учительница жила на первом этаже, мальчик взломал ночью окно, чтобы ограбить её, после убийства сбежал, а через некоторое время в полицию обратились его родственники — они заподозрили, что тот что-то совершил. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» — несовершеннолетний сейчас находится под стражей.
Сразу после трагедии корреспондент НГС отправился в Смоленский, чтобы узнать подробности этой жуткой ночи и поговорить с родными подростка.
Погоня за пьяным начальником куйбышевской ГИБДД
В ночь на 6 апреля в Куйбышеве начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль «Инфинити», владельцем которого был задержанный сегодня Ваграм Газарян. Пострадавший же снял видео с места происшествия и сообщал о том, что боится за свою жизнь. Сам майор полиции позднее утверждал, что ДТП было подстроено специально.
18 июня Куйбышевский районный суд поместил в СИЗО 30-летнего местного жителя Ваграма Газаряна. По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде города Куйбышев рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда.
— В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия. В рамках расследования уголовного дела в жилище подозреваемого проведен обыск, — прокомментировали в полиции.
На следующий день после задержания в квартире у Газаряна прошел обыск — об этом рассказали его жена и брат. Сейчас Газарян находится в следственном изоляторе.
Дело о рухнувшей крыше в Академгородке
Крыша пристройки в кафе на бульваре Молодежи обрушилась ночью 2 февраля. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Под завалами той ночью оказались несколько человек — один погиб, ещё четверых увезли в больницу. Двое до сих пор лечатся. Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей.
По данным МЧС, здание числилось как заброшенное — никакого кафе там не должно было быть. Но по факту в здании действительно размещалось кафе-бар, пристройка (где и обрушилась крыша) использовалась в качестве гардероба.
Организатора вечеринки Антона Шматова отправили под домашний арест, а второго — Данила Одинцова — под подписку о невыезде. Позже под домашний арест отправили и Владимира Понуровского — замдиректора ФГУП «ЖКХ ННЦ». Именно в ведении этого предприятия находилось здание, в котором обрушилась крыша.
Наш журналист разговаривала с адвокатами всех фигурантов дела об актуальных деталях и о жизни под домашним арестом. Прочитать можно тут.
Серия загадочных убийств в Северном
20 апреля следователи задержали 66-летнего жителя села Северное Виктора Захарова — полицейские нашли в его туалете расчлененные останки 36-летнего местного жителя Петра Л. В тот же день следователи откопали на территории дома останки ещё двоих мужчин — для этого им пришлось вскрывать пол. Все погибшие — жители Северного района, которые числились пропавшими без вести. Местные жители поговаривают, что «дедушка со странностями» убивал знакомых не просто так.
66-летний Виктор жил в небольшом частном доме на улице Шерстобитова. В поселок он приехал около десяти лет назад, какое-то время жил на мусорной свалке на окраине села. В 2014 году администрация села выделила Захарову дом.
Личность первого мужчины следователи установили быстро — им оказался 36-летний местный житель.
— У него жена, двое детей, — рассказывает Вячеслав, житель Северного. — Официально он нигде не работал, но подработки были. То дрова наколет, то ещё что-то. Пропал пять дней назад. Жена всё бегала, искала его.
Соседи рассказывают, что жена погибшего заметила возле дома пенсионера велосипед мужа. Женщина сначала сама попыталась узнать, не видел ли Захаров её супруга, но тот всё отрицал. Тогда она обратилась в полицию.
— Было установлено, что пропавший мужчина в день исчезновения был в гостях у своего знакомого. При проверке адреса полицейский обнаружил велосипед пропавшего мужчины, однако хозяин квартиры сообщил, что его гость якобы ушел от него пешком. В дальнейшем, при осмотре дворовой территории, были обнаружены спрятанные фрагменты человеческого тела. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, — говорят в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По версии следствия, 16 апреля Петр пришел в гости к Захарову, они вместе выпивали. В процессе мужчины поругались, и Захаров зарезал своего односельчанина. Местные рассказывают, что фамилия одного — Тихонов, он пропал около года назад. Второй исчез два года назад, его фамилия Дрёмов. Оба мужчины пожилого возраста, с задержанным они общались, но «не так чтобы часто».
Сейчас Захаров находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.
Убийство председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова
Утром 27 января в центре Новосибирска тремя выстрелами из пистолета убили мужчину — им оказался председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК и про займы, которые выдавал Олег Арчибасов.
Почти через три месяца, 11 марта, следователи заявили о задержании подозреваемого в убийстве — 53-летнего бизнесмена. По информации следствия, после совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. Однако в марте он вернулся в Новосибирск, где и был задержан.
В Следственном комитете рассказали, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврата долга погибшим. В отношении задержанного бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сам он находится в СИЗО, а его имя не разглашается в интересах следствия.