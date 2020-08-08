Сядут все: топ-10 громких уголовных дел, которые потрясли Новосибирск

20 апреля следователи задержали 66-летнего жителя села Северное Виктора Захарова — полицейские нашли в его туалете расчлененные останки 36-летнего местного жителя Петра Л. В тот же день следователи откопали на территории дома останки ещё двоих мужчин — для этого им пришлось вскрывать пол. Все погибшие — жители Северного района, которые числились пропавшими без вести. Местные жители поговаривают, что «дедушка со странностями» убивал знакомых не просто так.



66-летний Виктор жил в небольшом частном доме на улице Шерстобитова. В поселок он приехал около десяти лет назад, какое-то время жил на мусорной свалке на окраине села. В 2014 году администрация села выделила Захарову дом.



Личность первого мужчины следователи установили быстро — им оказался 36-летний местный житель.



— У него жена, двое детей, — рассказывает Вячеслав, житель Северного. — Официально он нигде не работал, но подработки были. То дрова наколет, то ещё что-то. Пропал пять дней назад. Жена всё бегала, искала его.



Соседи рассказывают, что жена погибшего заметила возле дома пенсионера велосипед мужа. Женщина сначала сама попыталась узнать, не видел ли Захаров её супруга, но тот всё отрицал. Тогда она обратилась в полицию.



— Было установлено, что пропавший мужчина в день исчезновения был в гостях у своего знакомого. При проверке адреса полицейский обнаружил велосипед пропавшего мужчины, однако хозяин квартиры сообщил, что его гость якобы ушел от него пешком. В дальнейшем, при осмотре дворовой территории, были обнаружены спрятанные фрагменты человеческого тела. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, — говорят в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



По версии следствия, 16 апреля Петр пришел в гости к Захарову, они вместе выпивали. В процессе мужчины поругались, и Захаров зарезал своего односельчанина. Местные рассказывают, что фамилия одного — Тихонов, он пропал около года назад. Второй исчез два года назад, его фамилия Дрёмов. Оба мужчины пожилого возраста, с задержанным они общались, но «не так чтобы часто».

Сейчас Захаров находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.

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