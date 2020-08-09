15 лучших зданий (и мостов) Новосибирска за последние 10 лет. Крайне субъективный рейтинг НГС

Новосибирск нередко упрекают в серости. Это не вполне справедливо, в городе немало интересных, ярких зданий, а в последнее время их появляется всё больше и больше. Просто дома эти распределены по карте города так, что даже сами новосибирцы не все знают об их существовании. Ко Дню строителя обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил наиболее яркие проекты последнего десятилетия, а заодно решил спросить у вас, какие из этих новостроек нравятся вам. Ниже 15 проектов, введенные в строй с 2010 года. Среди них очень разные здания — и по стилю, и по назначению, и просто по размеру, но городская среда ценна именно разнообразием.
Наклонные башни Технопарка
Башни Технопарка в Академгородке, прозванные в народе «Гусями». Формально, два отдельных здания (№ 11 и 12), в которых расположены сейчас центры информационных технологий и коллективного пользования Академпарка. Здание сложной формы, заметное издалека и прекрасно соответствующее своему предназначению — быть местом сосредоточения инновационных компаний.
Торговый центр «Бутон»
«Бутон» (официальное название этого здания Flower) на Красном проспекте. Стал самым эффектным зданием, возведенным в Новосибирске по технологии пространственной сетчатой структуры. Здание вызывает немало споров. Его создателей, например, упрекают в том, что оно не очень вписывается в окружающую застройку. Но Новосибирск вообще такой город, в котором хоть какое-то единство стиля удалось соблюсти буквально на нескольких улицах города. Улицы застроены зданиями, возведенными в разных стилях в разное время. И расцветший посреди этого разнообразия «Бутон» только развивает эту особенность города.
Бугринский мост
Бугринский мост — пока единственный из новосибирских сооружений этого типа, которому удалось стать городской достопримечательностью. До сих пор он входит в число самых популярных локаций для фотографий у самих горожан. Красная арка видна издалека, удлиняя перспективу всего города, который уже давно не заканчивается на Михайловской набережной.
Жилой комплекс «Оазис»
Главная отличительная особенность этих домов ЖК «Оазис» — танцующие фасады, по которым как будто бегут волны. Окружение, в котором построен жилой комплекс, до сих пор поражает контрастом (это одно-двухэтажные частные домики). На их фоне здания со смелой, современной архитектурой выглядят каким-то прорывом в будущее.
Биотехнопарк
Здание-гусеница в новосибирском городе-спутнике Кольцово. Построено по той же технологии, что и «Бутон», но распластано по земле. Особенно эффектно выглядит вечером, когда освещенное изнутри оно смотрится, как корабль инопланетной цивилизации, приземлившийся в сибирских лесах. Как выглядит это здание внутри — смотрите тут.
Лодочная станция на Оби
Проект лодочной станции на Оби получил сразу несколько престижных архитектурных премий. Несмотря на то, что о нём много писали, вид этих необычных домиков на сваях до сих пор интригует горожан. По сути, это комплекс сооружений, которые можно использовать как для жизни, так и под офисы. Придётся, правда, завести и лодку тоже — хотя бы для приличия.
Отель Marriott
Единственный пока пятизвездочный отель «Марриотт» был открыт в 2014 году, однако специально построен так, чтобы выглядеть, как будто стоит здесь лет сто. Здание стилизованное под модерн — редкий пример сознательно не модернистской архитектуры. Несмотря на то, что внутри бывали лишь немногие новосибирцы, «Марриотт» — традиционный лидер зрительских симпатий. Его неизменно приводят в пример «как нужно строить» создателям новых, современных зданий. Что лишь подтверждает правильность выбора проекта гостиницы.
Жилой комплекс «Европейский берег»
В отдельно взятых зданиях «Европейского берега», возможно, нет ничего особенно выдающегося. Однако этот жилой комплекс стал первым в Новосибирске примером жилой среды совершенно другого типа. При этом не какой-то элитной — а рассчитанной на средний класс. С прозрачными стенами подъездов, инфраструктурой и даже собственной набережной в перспективе.
Жилой комплекс «Флотилия»
Три белые, устремленные в небо башни, возведенные на месте маленького сквера (по другой версии — пустыря), изменившие вид одновременно двух улиц — Кирова и Ипподромской. ЖК «Флотилия» примечателен ещё и тем, что архитектор сумел создать на небольшом клочке целый отдельный мир — со спортивными площадками, детской зоной, кафе и прочими благами цивилизации.
Дом-утюг на Немировича-Данченко
Необычное здание на Немировича-Данченко примечательно не только своей формой, но и тем, что все его стены, по сути, сделаны из стекла. Здание невелико (6 этажей), и поэтому издалека не слишком выделяется в окружающей его застройке. Но вблизи выглядит кусочком какого-то совершенно другого мира.
Жилой комплекс Milk House
Два дома ЖК Milk House, построенные на месте бывшего Молкомбината, — пример спокойной, не раздражающей, наверное, никого, но при этом вполне достойной современной архитектуры. Здание при этом идеально вписано в окружающую среду, не выбивается из неё и не выглядит неуместной стилизацией. Такой жилой комплекс можно было бы встретить где угодно — хоть в благополучном парижском пригороде, хоть в глубине московских дворов (где бы он тоже заменял собой какой-нибудь бывший склад или фабрику).
Жилой комплекс «Клевер»
Здание из тех, что кардинально меняет перспективу улицы, на которой появляется. Яркий, но без аляпистости фасад ЖК «Клевер» — именно то, чего не хватает «серому» Новосибирску. Тем более что зеленый цвет здесь не просто прихоть архитектора — зелень как будто поднимается по стенам от Нарымского сквера, рядом с которым построен дом.
Жилой комплекс «Спектр»
ЖК «Спектр» в Кольцово, который выглядит, как одна большая детская площадка. Просто там ещё и можно жить (судя по фото, вполне комфортно). Что радует, застройщик не стал возводить высотки, чтобы выкачать из земельного участка максимальное количество денег. Комплекс состоит из четырехэтажных зданий — соизмеримых с человеком, который будет в них жить.
Дом-ракушка Ивана Дыркина
Под Новосибирском немало частных домов с прихотливой архитектурой, но круглый дом, напоминающий ракушку, который построил художник Иван Дыркин, явно выделяется на их фоне. Потому что ничего подобного у нас точно не строилось (если не считать первого дома-шара Дыркина, который выглядит попроще). Под стать этому строению и применение — это Дом звука. Мы побывали внутри и показали, что там происходит.
Жилой комплекс Prime House
Жилая высотка Prime House, которую все же возвели на месте, где первоначально должен был подняться таких же размеров бизнес-центр. С бизнесом в Новосибирске похуже, а вот жилье продается неплохо. Смелый проект с как бы смещенными друг относительно друга половинками здания. Как и любые строения из стекла и бетона, такой дом может нравиться или не нравиться, но присутствие подобных высоток на городских улицах — верный признак того, что в экономике города если не кипит, то теплится жизнь.
Приведенный выше список, разумеется, далеко не исчерпывающий. В городе наберется еще пара десятков интересных новых проектов. Если вы считаете, что кого-то незаслуженно обошли вниманием, напишите в комментариях, какой именно дом или здание стоит отметить. А мы посчитаем, какое здание из перечисленных нами (и предложенных вами) наберет больше голосов, и представим пятерку лучших. Теперь уже по версии читателей НГС.
Только не забудьте, речь идет только о зданиях, построенных за последние 10 лет. А вот посмотреть, как выглядит деревянная церковь, которая построена почти за 200 лет до основания Новосибирска, можно в этом фоторепортаже.