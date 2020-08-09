15 лучших зданий (и мостов) Новосибирска за последние 10 лет. Крайне субъективный рейтинг НГС

Новосибирск нередко упрекают в серости. Это не вполне справедливо, в городе немало интересных, ярких зданий, а в последнее время их появляется всё больше и больше. Просто дома эти распределены по карте города так, что даже сами новосибирцы не все знают об их существовании. Ко Дню строителя обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил наиболее яркие проекты последнего десятилетия, а заодно решил спросить у вас, какие из этих новостроек нравятся вам. Ниже 15 проектов, введенные в строй с 2010 года. Среди них очень разные здания — и по стилю, и по назначению, и просто по размеру, но городская среда ценна именно разнообразием.