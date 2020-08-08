Дорожные войны. Смотрим, как автохам на тротуаре пытается задавить девушку, преградившую ему путь

Сегодня в проекте «Куда ты рулишь?» — наглое поведение водителя, пытающегося проехать по тротуару, несмотря на протесты пешеходов. Он буквально наезжает на девушку, которая встала на его пути, потом грубо отталкивает её. Что может грозить за такие выходки — подробнее в материале НГС.

Центр города, Орджоникидзе, 30, красивый тротуар возле дома с аккуратно оформленными газонами. Водитель Nissan Tiida с пассажиркой пытается проехать по тротуару, пешеходы встают на его пути. Машина медленно наезжает на стоящую девушку, заставляя её отступать. В какой то момент девушка ложится на капот автомобиля.