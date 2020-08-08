Дорожные войны. Смотрим, как автохам на тротуаре пытается задавить девушку, преградившую ему путь

Сегодня в проекте «Куда ты рулишь?» — наглое поведение водителя, пытающегося проехать по тротуару, несмотря на протесты пешеходов. Он буквально наезжает на девушку, которая встала на его пути, потом грубо отталкивает её. Что может грозить за такие выходки — подробнее в материале НГС.
Центр города, Орджоникидзе, 30, красивый тротуар возле дома с аккуратно оформленными газонами. Водитель Nissan Tiida с пассажиркой пытается проехать по тротуару, пешеходы встают на его пути. Машина медленно наезжает на стоящую девушку, заставляя её отступать. В какой то момент девушка ложится на капот автомобиля.
— Он мне сейчас ноги переломает, что вы творите-то, ребят, да вы чё, гоните, что ли, совсем с ума сошли! — кричат пешеходы.
Водитель тащит девушку на капоте, попутно заезжая на газон, после чего останавливается, выходит и грубо отталкивает девушку.
— Иди отсюда, иди отсюда! — кричит водитель. В конце концов он покидает место происшествия.
— Тут однозначно нарушен пункт правил 9.9. Не может транспортное средство двигаться по тротуарам, есть исключения, когда это для погрузо-разгрузочных работ. Здесь однозначно водитель неправ, и штраф ему стопроцентно светит. Не думаю, что он её пытался задавить, это, скорее всего, дурость какая-то, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 9.9 ПДД. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам.
В ГИБДД уже заинтересовались этой съемкой и пообещали наказать водителя.
— В случае, если в поле зрения Госавтоинспекции попадают видеозаписи или фотосъёмки, на которых усматривается административное правонарушение, на основании данной публикации возбуждается административное расследование: устанавливается лицо, допустившее правонарушение, обстоятельства случившегося, возможные свидетели. По данному видео уже передана информация на возбуждение административного расследования, — прокомментировали инцидент в ГИБДД Новосибирска.
Факт того, что водитель наезжал на девушку и вез её на капоте, может квалифицироваться по-разному — умышленная попытка причинить телесные повреждения, совершение ДТП. С этим должен будет разбираться районный отдел полиции.