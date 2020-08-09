Народная месть. Смотрите, что делают с плохо припаркованными машинами

В новом, 188-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: заваленный мусором автомобиль, перекрытый вход в магазин и новые уничтожители газонов.
Стоящая на выезде из двора машина вероятно помешала — кто-то завалил ее мусором.
— Стоит машина на повороте с Фрунзе во дворы возле дома по ул. Фрунзе, 3, — уточняет Илья.
— Перед магазином на Экваторной, 2а «Ярче» какой-то пожилой «джентльмен» с внуком в машине полностью перегородил вход. Наверное бабушку свою ждут, — пишет читательница Туяна.
«Крузер» встал на тротуар.
— Бердск, микрорайон Космический. Полно свободных мест для парковки, но агент 007 зачем-то заперся на газон. Может, у него там секретная миссия?! — задается вопросом Екатерина.
Пешеходы должны обходить автомобиль.
— Сегодня шёл с обеда и просто в осадок выпал с наглости этого автохама. Куда вообще смотрит ГИБДД? Самый центр города, Чаплыгина, 39. Надеюсь получит свой штраф за порчу газона, — сообщает Максим.
— Академгородок. Ул. Золотодолинская, — уточняет Аркадий.
— Женщины приехали в продуктовый магазин, и, конечно же, надо припарковаться на тротуаре. Ул. Октябрьская, 20, — рассказывает Артем.
Тротуар используется под стоянку.
— Вот такие редкие дятлы обитают на нашей территории, — пишет Дмитрий.