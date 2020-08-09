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Народная месть. Смотрите, что делают с плохо припаркованными машинами

Очередная подборка фактов нарушения правил парковки

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Автомобиль стоит на повороте

Автомобиль стоит на повороте

В новом, 188-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: заваленный мусором автомобиль, перекрытый вход в магазин и новые уничтожители газонов.

Машину завалили мусором

Машину завалили мусором

Стоящая на выезде из двора машина вероятно помешала — кто-то завалил ее мусором.

— Стоит машина на повороте с Фрунзе во дворы возле дома по ул. Фрунзе, 3, — уточняет Илья.

Перекрыл вход в магазин

Перекрыл вход в магазин

— Перед магазином на Экваторной, 2а «Ярче» какой-то пожилой «джентльмен» с внуком в машине полностью перегородил вход. Наверное бабушку свою ждут, — пишет читательница Туяна.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

«Крузер» встал на тротуар.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Бердск, микрорайон Космический. Полно свободных мест для парковки, но агент 007 зачем-то заперся на газон. Может, у него там секретная миссия?! — задается вопросом Екатерина.

Мешает людям на тротуаре

Мешает людям на тротуаре

Пешеходы должны обходить автомобиль.

«Порше» на траве

«Порше» на траве

— Сегодня шёл с обеда и просто в осадок выпал с наглости этого автохама. Куда вообще смотрит ГИБДД? Самый центр города, Чаплыгина, 39. Надеюсь получит свой штраф за порчу газона, — сообщает Максим.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

— Академгородок. Ул. Золотодолинская, — уточняет Аркадий.

«Крузер» на тротуаре

«Крузер» на тротуаре

— Женщины приехали в продуктовый магазин, и, конечно же, надо припарковаться на тротуаре. Ул. Октябрьская, 20, — рассказывает Артем.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

Тротуар используется под стоянку.

Стоянка под запрещающим знаком

Стоянка под запрещающим знаком

— Вот такие редкие дятлы обитают на нашей территории, — пишет Дмитрий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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