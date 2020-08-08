«Будто в нос насыпали перца»: сибиряк рассказал, как с температурой под 40 лечился дома от ковида

— Всё было нормально, когда я соблюдал масочный режим. А когда разрешили ходить без масок — я начал ходить с маской ниже носа. Как ветврач, понимал, что если вирус попадёт в носоглотку, в принципе организм с ним там и будет бороться. Опасно, когда такой вирус попадает в легкие на бронхи. Тогда возникают проблемы с пневмониями и так далее, — уверен Зеленский.

Он считает, что знает точную дату своего заражения — 21 июня .

— Заразился, по моему мнению, я в магазине от кассира. Девочка была явно больная. Тоже у нее маска была ниже носа. И сразу почувствовал после выхода из магазина жжение сильное в носу, которое продолжалось всё лечение. Очень сильное, как будто в нос насыпали перца — такое первое ощущение было этой болезни, — рассказывает мужчина.

В ночь он отработал смену, а уже днем вызвал врача.