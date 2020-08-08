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«Будто в нос насыпали перца»: сибиряк рассказал, как с температурой под 40 лечился дома от ковида

Сергею Зеленскому пришлось дважды отсидеть на самоизоляции

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Сергей Зеленский дважды попадал под постановление о самоизоляции из-за коронавируса и согласился рассказать о своем лечении

Сергей Зеленский дважды попадал под постановление о самоизоляции из-за коронавируса и согласился рассказать о своем лечении

В Новосибирской области более чем у 10 тысяч человек обнаружен коронавирус. Из них 8426 жителей уже выздоровели. Среди них Сергей Зеленский, бывший ветеринарный фельдшер. Мужчина уверен, что точно знает, где подхватил инфекцию, и согласился рассказать, как он проходил лечение — о температуре под 40 градусов, жутком жжении в носу и двух подряд постановлениях о самоизоляции.

«Заразился, по-моему, в магазине от кассира»

Сергей Зеленский работает в структуре РЖД и во время режима самоизоляции исправно ходил со справкой на работу. Мужчина уверен, что заболел из-за того, что сам ослабил меры предосторожности.

— Всё было нормально, когда я соблюдал масочный режим. А когда разрешили ходить без масок — я начал ходить с маской ниже носа. Как ветврач, понимал, что если вирус попадёт в носоглотку, в принципе организм с ним там и будет бороться. Опасно, когда такой вирус попадает в легкие на бронхи. Тогда возникают проблемы с пневмониями и так далее, — уверен Зеленский.

Он считает, что знает точную дату своего заражения — 21 июня.

— Заразился, по моему мнению, я в магазине от кассира. Девочка была явно больная. Тоже у нее маска была ниже носа. И сразу почувствовал после выхода из магазина жжение сильное в носу, которое продолжалось всё лечение. Очень сильное, как будто в нос насыпали перца — такое первое ощущение было этой болезни, — рассказывает мужчина.

В ночь он отработал смену, а уже днем вызвал врача.

— Померил температуру — она была около 38 градусов. Это было 22 июня. Вызвал врача, который пришел и сказал: «Может быть, и коронавирус. У вас нет таких основных проявлений, как воспаление легких, поэтому будете лечиться дома». Врач пришел одетый, как положено. В принципе поликлиника № 20 отработала неплохо. И претензий к врачам нет. Лечили меня они правильно. Мне сразу выписали антибиотик, который, я считаю, и помог.

Температура под 40 градусов и отсутствие вкуса и обоняния

Сергей начал лечение и первые дни чувствовал себя очень плохо.

— Я начинаю пить препараты. Но температура начала повышаться, и я стал пить аспирин. И всё время жгло носоглотку. Чем бы я ни промывал. Регулярно принимал душ, чтобы снять большую температуру. До 40 градусов доходило. Я в 17 лет перенес похожий воспалительный процесс в больнице. И с тех пор проблем с высокой температурой не возникало. До 40 градусов она ещё доходила и потому, что на улице было жарко. Повышалась из-за совокупности факторов. И достаточно было в душе охладиться, чтобы она упала до 39 градусов, — вспоминает Зеленский.

Температура начала спадать через четыре дня, но разболелись близкие Сергея — жена и сын.

— Я понимаю, что это инфекция тяжелая. Нужно было сделать тест. Мне отвечали в нашей клинике, что анализ на коронавирус в ДМС не входит. Я решил позвонить в ОМС. Позвонил в свою страховую компанию ВТБ. Они очень сильно удивились. Сказали: «Мы вам перезвоним, потому что этот анализ должен делаться бесплатно». Буквально через 20 минут прибегает ко мне женщина с сумкой, тоже в форме защитной, и взяла мазки.

Но результат был готов только к 3 июля — у Сергея нашли коронавирус (все документы имеются в распоряжении редакции). К этому времени мужчине стало намного легче.

— 27 июня пропали запах и вкус напрочь, кроме кислого. Горечь не чувствовал абсолютно, соль, запахи. А что пугаться? Организм человеческий, когда у него ресурсов не хватает, он будет отключать всё, что ему мешает. В этот момент мозг подбирал ключик к вирусу вместе со всей лимфатической системой. Они вырабатывают антитела и их бросают на вирус, и мозгу некогда заниматься запахами и вкусами. Чувствовать запахи начал 6–7 июля, а вкус — 10 июля.

Дважды под постановлением

Зеленский сдал повторные тесты на коронавирус, которые в итоге показали, что он до сих пор болен, несмотря на улучшение самочувствия. Поэтому мужчине пришлось подписать второе постановление об изоляции.

— На второй круг самоизоляции пошёл. Меня начали нормально проверять по второму постановлению только. Приходили СМС, я делал селфи, и от меня на час отвязывались. Начинались они в полдень. Заканчивались примерно в 20:00. Всего получалось около 5–6 СМС. Меня не парило это. Я — человек ответственный и реагировал сразу. А на ответ даётся 15 минут.

Мужчина очень недоволен тем, что проверять его стали только по второму постановлению, а по первому приложение всё время молчало. Он считает, что это недоработка системы может расслаблять людей, которые могут начать нарушать изоляцию и заражать других. Недоволен он и требованиями волонтёров.

— Самая большая проблема для новосибирцев на изоляции — это заказывать продукты. Как только ты обращаешься к волонтёрской организации, от тебя требуют прислать фотографии паспорта и постановления. Я им сказал, что могу отправить еще ключи от дома, если надо, но я тут нахожусь, поэтому не рекомендую ничего такого делать, — возмущен мужчина.

Выручали Сергея сервисы доставки.

На что следует обратить особое внимание

Зеленский советует всем в срочном порядке решить вопросы с работодателями, чтобы потом не было проблем.

— Проблема возникла с больничными листами. Проследить за ними можно через сайт ФСС. Можно зарегистрироваться через госуслуги в личном кабинете. Смотрите свой больничный лист, если он не продлён — поднимайте панику, звоните в поликлинику, в которой часто не работает телефон. Но я дозванивался в итоге, и больничный продлевали. Не забудьте, что больничный будет оплачиваться, если вы недавно устроились на работу, по справке с предыдущего места работы, — объяснил Зеленский.

За 10 дней он получил только три тысячи рублей, потому что только два месяца, как устроился на новую работу. Теперь мужчине придется добиваться перерасчёта.

Что помогло вылечиться

— Я знаю, что организм нужно поддерживать. И знаю, что китайцы не едят кисломолочные продукты, считая это отравой. А она при высокой температуре помогает поддерживать колонии симбиотов, которые живут в кишечнике. Поэтому кисломолочка — наше всё, помогающее переносить азиатские инфекции. И надо кушать малину, потому что ней природный аспирин, который не вызывает раздражения кишечника, — советует Сергей.

Также мужчина советует не торопиться выходить с больничного, потому что вирус переносится очень тяжело и нужна длительная реабилитация.

— Сохранились проблемы с кишечником из-за лечения и вируса. Просидел долгое время, после прогулок чувствую усталость. Носите маску хотя бы под носом. Получите воспаление носоглотки, а не легких. А если заболели — сидите дома, слушайте врачей и лечитесь.

Тесты к 25 июля пришли с отрицательным результатом на коронавирус, и Сергей вновь начал возвращаться к обычной жизни.

Истории других переболевших ковидом

Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует в специальной рубрике. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?

Преподаватель из Новосибирска Максим Зенков провел в больнице 17 дней, и он считает, что ему повезло. Как его лечили и вылечили — он рассказал тут.

До этого мы публиковали историю водителя скорой помощи. Он признался, как лечился от коронавируса — сначала мужчина долгое время не мог добиться теста на инфекцию и госпитализации. И вот чем всё закончилось.

Резко похудел и другой житель Новосибирска, заразившийся коронавирусом. 37-летний Дмитрий Каменев работает курьером в МФЦ, у него не было типичных симптомов, а болезнь протекала жёстко — температура за пару дней взлетела до 40,4 °С. Чем закончилась его история — рассказываем тут.

Коронавирус не щадит никого — заразиться и заболеть можно в любом возрасте. К счастью, большинство заболевших всё же выздоравливают. Чего не скажешь о целом ряде профессий, которые из-за пандемии оказались фактически под запретом. Так случилось и с Никитой Гириным — руководителем компании «Энгиро». Он справился с ковидом, а теперь думает, что делать его предприятию, чьим основным профилем была организация массовых мероприятий.

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