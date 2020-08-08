«Будто в нос насыпали перца»: сибиряк рассказал, как с температурой под 40 лечился дома от ковида

В Новосибирской области более чем у
«Заразился, по-моему, в магазине от кассира»
Сергей Зеленский работает в структуре РЖД и во время режима самоизоляции исправно ходил со справкой на работу. Мужчина уверен, что заболел из-за того, что сам ослабил меры предосторожности.
— Всё было нормально, когда я соблюдал масочный режим. А когда разрешили ходить без масок — я начал ходить с маской ниже носа. Как ветврач, понимал, что если вирус попадёт в носоглотку, в принципе организм с ним там и будет бороться. Опасно, когда такой вирус попадает в легкие на бронхи. Тогда возникают проблемы с пневмониями и так далее, — уверен Зеленский.
Он считает, что знает точную дату своего заражения —
— Заразился, по моему мнению, я в магазине от кассира. Девочка была явно больная. Тоже у нее маска была ниже носа. И сразу почувствовал после выхода из магазина жжение сильное в носу, которое продолжалось всё лечение. Очень сильное, как будто в нос насыпали перца — такое первое ощущение было этой болезни, — рассказывает мужчина.
В ночь он отработал смену, а уже днем вызвал врача.
— Померил температуру — она была около
Температура под 40 градусов и отсутствие вкуса и обоняния
Сергей начал лечение и первые дни чувствовал себя очень плохо.
— Я начинаю пить препараты. Но температура начала повышаться, и я стал пить аспирин. И всё время жгло носоглотку. Чем бы я ни промывал. Регулярно принимал душ, чтобы снять большую температуру. До
Температура начала спадать через четыре дня, но разболелись близкие Сергея — жена и сын.
— Я понимаю, что это инфекция тяжелая. Нужно было сделать тест. Мне отвечали в нашей клинике, что анализ на коронавирус в ДМС не входит. Я решил позвонить в ОМС. Позвонил в свою страховую компанию ВТБ. Они очень сильно удивились. Сказали: «Мы вам перезвоним, потому что этот анализ должен делаться бесплатно». Буквально через
Но результат был готов только к 3 июля — у Сергея нашли коронавирус (все документы имеются в распоряжении редакции). К этому времени мужчине стало намного легче.
— 27 июня пропали запах и вкус напрочь, кроме кислого. Горечь не чувствовал абсолютно, соль, запахи. А что пугаться? Организм человеческий, когда у него ресурсов не хватает, он будет отключать всё, что ему мешает. В этот момент мозг подбирал ключик к вирусу вместе со всей лимфатической системой. Они вырабатывают антитела и их бросают на вирус, и мозгу некогда заниматься запахами и вкусами. Чувствовать запахи начал
Дважды под постановлением
Зеленский сдал повторные тесты на коронавирус, которые в итоге показали, что он до сих пор болен, несмотря на улучшение самочувствия. Поэтому мужчине пришлось подписать второе постановление об изоляции.
— На второй круг самоизоляции пошёл. Меня начали нормально проверять по второму постановлению только. Приходили СМС, я делал селфи, и от меня на час отвязывались. Начинались они в полдень. Заканчивались примерно в 20:00. Всего получалось около
Мужчина очень недоволен тем, что проверять его стали только по второму постановлению, а по первому приложение всё время молчало. Он считает, что это недоработка системы может расслаблять людей, которые могут начать нарушать изоляцию и заражать других. Недоволен он и требованиями волонтёров.
— Самая большая проблема для новосибирцев на изоляции — это заказывать продукты. Как только ты обращаешься к волонтёрской организации, от тебя требуют прислать фотографии паспорта и постановления. Я им сказал, что могу отправить еще ключи от дома, если надо, но я тут нахожусь, поэтому не рекомендую ничего такого делать, — возмущен мужчина.
Выручали Сергея сервисы доставки.
На что следует обратить особое внимание
Зеленский советует всем в срочном порядке решить вопросы с работодателями, чтобы потом не было проблем.
— Проблема возникла с больничными листами. Проследить за ними можно через сайт ФСС. Можно зарегистрироваться через госуслуги в личном кабинете. Смотрите свой больничный лист, если он не продлён — поднимайте панику, звоните в поликлинику, в которой часто не работает телефон. Но я дозванивался в итоге, и больничный продлевали. Не забудьте, что больничный будет оплачиваться, если вы недавно устроились на работу, по справке с предыдущего места работы, — объяснил Зеленский.
За 10 дней он получил только три тысячи рублей, потому что только два месяца, как устроился на новую работу. Теперь мужчине придется добиваться перерасчёта.
Что помогло вылечиться
— Я знаю, что организм нужно поддерживать. И знаю, что китайцы не едят кисломолочные продукты, считая это отравой. А она при высокой температуре помогает поддерживать колонии симбиотов, которые живут в кишечнике. Поэтому кисломолочка — наше всё, помогающее переносить азиатские инфекции. И надо кушать малину, потому что ней природный аспирин, который не вызывает раздражения кишечника, — советует Сергей.
Также мужчина советует не торопиться выходить с больничного, потому что вирус переносится очень тяжело и нужна длительная реабилитация.
— Сохранились проблемы с кишечником из-за лечения и вируса. Просидел долгое время, после прогулок чувствую усталость. Носите маску хотя бы под носом. Получите воспаление носоглотки, а не легких. А если заболели — сидите дома, слушайте врачей и лечитесь.
Тесты к 25 июля пришли с отрицательным результатом на коронавирус, и Сергей вновь начал возвращаться к обычной жизни.
Истории других переболевших ковидом
Истории людей, которые победили болезнь (или пока продолжают с ней бороться), НГС публикует в специальной рубрике. Какие симптомы у них были? Сразу ли у них взяли мазок? Как проходило лечение? Сколько дней ушло на то, чтобы победить вирус? И какие последствия остались после лечения?
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