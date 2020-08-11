Захватили шоколадную землю: мэрия разрешила точечную застройку в центре, несмотря на протесты новосибирцев

На месте шоколадной фабрики в Новосибирске возведут высотку
В центре Новосибирска нашлось место для новой точечной застройки. В июле 2020 года компания «Енисей» получила разрешение на строительство 15-этажного дома на месте кондитерской фабрики на улице Красноярской. Изначально размер участка не позволял им построить здесь здание выше 9 этажей, но один манёвр позволил увеличить его площадь. Местные жители активно сопротивлялись, писали в прокуратуру и даже ходили в суд, но это не помогло. Пока люди собираются продолжить протестовать, строители готовятся получать прибыль. Что придумали в компании «Енисей», чтобы им разрешили втиснуть новый дом, сколько будут стоить там квартиры и что об этом думают местные жители, в материале Елены Гурьяновой.
Что придумали строители, чтобы построить высотку
17 июля компания «Енисей» получила разрешение на строительство новой высотки в Железнодорожном районе. Как описывается на сайте мэрии, это будет
Чтобы получить это разрешение, строители сперва сумели увеличить площадь участка до
Правда, Арбитражный суд не порадовал и жителей улицы Железнодорожной, под окнами которых вырастет высотка. Как говорится в решении суда от
— Суд полагает, что единственным истинным мотивом заявленных ТСЖ «Маяк» возражений является несогласие с теми правовыми последствиями, которые влечет увеличение площади спорного земельного участка до
Как стройка ухудшит жизнь соседям
Местный житель и председатель ТСЖ «Маяк» на
По наблюдениям Александра Ельцова, строители уже поставили часть дорожных знаков, а по плану застройки въезд в котлован и проезд техники будет через территорию их дома.
— У меня уже опустились руки. Непонятно, что делать, потому что мы бодались-бодались... Мы решили не идти по судам дальше, потому что в
Жительница соседнего дома на Железнодорожной, 8/1 Татьяна возмущена тем, что в их густонаселенном районе строится много зданий, но переполнена поликлиника (по её словам, записываться приходится за две недели), нет отдельной детской поликлиники (к узким специалистам нужно ездить в Центральный район), а школа
— Точечная застройка добавляется. Врачей и учителей не добавляется, социальная инфраструктура не развивается — ни поликлиники, ничего. Строят только дома и бизнес-центры. Улицы практически не ремонтируются. Не расширяются ни парковки, ни дороги, ничего. Улицу
Кто стоит за скандальной стройкой
По воспоминаниям местных жителей, в здании на Красноярской, 132 раньше делали фату, сумочки и кошельки, а где-то в
Выписка из Росреестра говорит о том, что с 3 июля 2019 года спорный участок вместе с корпусами перестал принадлежать производственному предприятию «Шоколадная страна» и перешел в собственность
По данным «Контур.Фокус», ООО «Енисей» зарегистрировано 20 мая 2019 года на
Анатолий Павлов, выступающий директором компании «Енисей», — известный в Новосибирске строитель, гендиректор группы компаний «СМСС». Часть домов он строит как генподрядчик, часть — собственные проекты. Среди них, например, ЖК «Островский», «Михайловский», Apart River, «Ломоносов», «Чкалов».
Директор «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова, супруга Анатолия Павлова, которая обычно комментирует проекты компании, сообщила, что не имеет никакого отношения к «Енисею» и не в курсе проекта. Весной, когда вышла первая публикация о скандальной стройке, она заявляла то же самое. Ирина Павлова удивилась, почему корреспондент НГС вообще задает ей такие вопросы, раз проекта нет у них на сайте. Ответ, что компания известного строителя фигурирует как юрлицо, выступающее застройщиком, её не смутил.
— Мало ли, где наша компания фигурирует, мы много с кем сотрудничаем в разных рамках, но я не знаю про то, что меня не касается, — прокомментировала Ирина Павлова.
Второй учредитель «Енисея» — Михаил Репин. По данным «Контур.Фокус», на него зарегистрировано много компаний, которые занимаются покупкой и продажей недвижимости, а также её управлением. Две компании Михаила Репина зарегистрированы по адресу, совпадающему с адресом
Раньше Михаил Репин занимался игорным бизнесом: в прессе можно найти его интервью о разных казино, в том числе «Остров сокровищ». Вместе с известным строителем Владиславом Крючковым и Георгием Вербицким он владеет
По оценке независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, квартиры в новом доме на Красноярской точно можно продавать дороже
— Это же самый центр. Но какие-то меры по инсоляции придётся принимать, как-то дом по солнцу разворачивать, поэтому оптимальные планировки будет получить сложно, но дороже 100 тысяч за квадрат точно продадут, — уверен Сергей Николаев.
Ещё один заметный конфликт из-за стройки в центре города разгорелся вокруг сквера перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо». По информации участников рынка, пока не подтвержденной документально, застраивать это место будет также