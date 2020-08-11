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Захватили шоколадную землю: мэрия разрешила точечную застройку в центре, несмотря на протесты новосибирцев

В Железнодорожном районе нашлось место для 15-этажного дома

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Новая высотка вырастет вместо кондитерской фабрики на улице Красноярской, 132

Новая высотка вырастет вместо кондитерской фабрики на улице Красноярской, 132

На месте шоколадной фабрики в Новосибирске возведут высотку

В центре Новосибирска нашлось место для новой точечной застройки. В июле 2020 года компания «Енисей» получила разрешение на строительство 15-этажного дома на месте кондитерской фабрики на улице Красноярской. Изначально размер участка не позволял им построить здесь здание выше 9 этажей, но один манёвр позволил увеличить его площадь. Местные жители активно сопротивлялись, писали в прокуратуру и даже ходили в суд, но это не помогло. Пока люди собираются продолжить протестовать, строители готовятся получать прибыль. Что придумали в компании «Енисей», чтобы им разрешили втиснуть новый дом, сколько будут стоить там квартиры и что об этом думают местные жители, в материале Елены Гурьяновой.

Что придумали строители, чтобы построить высотку

17 июля компания «Енисей» получила разрешение на строительство новой высотки в Железнодорожном районе. Как описывается на сайте мэрии, это будет 15-этажный дом с двумя подземными этажами под паркинг, где на 130 квартир72 парковочных места.

Чтобы получить это разрешение, строители сперва сумели увеличить площадь участка до 0,35 га — это тот минимум, который позволяет строить дома выше 8 этажей. Сделали они это на основании заявления об исправлении реестровой ошибки — по утверждению местных жителей, за счёт дороги общего пользования. Более того, через суд застройщик пытался увеличить размер земельного участка и вовсе до 0,52 га, упирая на то, что в плане приватизации он был именно такого размера, а кадастровый инженер неправильно провел работы, но Арбитражный суд отклонил эти доводы.

Правда, Арбитражный суд не порадовал и жителей улицы Железнодорожной, под окнами которых вырастет высотка. Как говорится в решении суда от 3 июня 2020 года, в результате изменения границ земельного участка проезды и/или проходы к дому под управлением ТСЖ «Маяк» не прекратили существование. А так как в суде спорили о том, правильно ли кадастровый инженер сделал работы, а не о том, к чему эти работы приведут (к возможному ухудшению качества жизни соседей), люди остались с решением не в свою пользу.

— Суд полагает, что единственным истинным мотивом заявленных ТСЖ «Маяк» возражений является несогласие с теми правовыми последствиями, которые влечет увеличение площади спорного земельного участка до 3500 кв. м, поскольку данная площадь является минимально необходимой для организации строительства многоквартирного дома на спорном земельном участке. Однако данное обстоятельство не может являться основанием для признания результатов кадастровых работ недействительными, поскольку организация строительства многоквартирного дома предполагает разработку проекта и его согласование компетентными органами, должностными лицами и организациями, в том числе с учетом градостроительных правил и возможностей инфраструктуры, — говорится в решении суда.

Застройщик получил разрешение на строительство 15-этажного дома, ещё два этажа будут подземными

Застройщик получил разрешение на строительство 15-этажного дома, ещё два этажа будут подземными

Как стройка ухудшит жизнь соседям

Местный житель и председатель ТСЖ «Маяк» на Железнодорожной, 6 Александр Ельцов ранее рассказывал НГС, что земли, которые присоединили к спорному участку, «откусили» от общего проезда, по которому люди ходят на работу, а дети в школу.

По наблюдениям Александра Ельцова, строители уже поставили часть дорожных знаков, а по плану застройки въезд в котлован и проезд техники будет через территорию их дома.

— У меня уже опустились руки. Непонятно, что делать, потому что мы бодались-бодались... Мы решили не идти по судам дальше, потому что в 2016 году изменили градостроительный кодекс так, что даже если бы мы отсудили у них эту полоску земли, они бы смогли получить разрешение на строительство, потеряв в площади участка и дома. Мы прикинули, сколько денег нам это бы стоило, а это прилично — 70 тысяч, и не факт, что мы выиграем дело. И есть риск, что судебные издержки на нас повесят. И решили, что нет смысла заниматься, — грустно вздыхает Александр Ельцов.

Жительница соседнего дома на Железнодорожной, 8/1 Татьяна возмущена тем, что в их густонаселенном районе строится много зданий, но переполнена поликлиника (по её словам, записываться приходится за две недели), нет отдельной детской поликлиники (к узким специалистам нужно ездить в Центральный район), а школа №137 по прописке переполнена — в этом году набрали 5 первых классов. Кроме того, Татьяна переживает, что новостройка закроет солнце в квартирах.

— Точечная застройка добавляется. Врачей и учителей не добавляется, социальная инфраструктура не развивается — ни поликлиники, ничего. Строят только дома и бизнес-центры. Улицы практически не ремонтируются. Не расширяются ни парковки, ни дороги, ничего. Улицу 1905 года за все лето не отремонтировали. Мы с маленькими грудными детьми вынуждены ездить на Щетинкина, чтобы получить узкую специализированную помощь и, наверное, не должна детская поликлиника находиться во взрослой. Может быть, кто-то бы задумался о строительстве детской поликлиники в нашем микрорайоне.

Кто стоит за скандальной стройкой

По воспоминаниям местных жителей, в здании на Красноярской, 132 раньше делали фату, сумочки и кошельки, а где-то в 90-е годы начали выпускать кондитерские изделия. Сейчас по этому адресу всё ещё находится офис компании «Шоколадная страна», но производство расположено в Бердске. Как указано на сайте компании, ООО ПП «Шоколадная страна» имеет в ассортименте более 100 видов продукции: конфеты, зефир, печенье, соломку, снеки. Старые корпуса в центре города сдаются разным компаниям.

«Шоколадная страна» продала свою землю на Красноярской строительной компании, и скоро старые здания снесут

«Шоколадная страна» продала свою землю на Красноярской строительной компании, и скоро старые здания снесут

Выписка из Росреестра говорит о том, что с 3 июля 2019 года спорный участок вместе с корпусами перестал принадлежать производственному предприятию «Шоколадная страна» и перешел в собственность ООО «Енисей». Кадастровая стоимость участка — почти 22,3 миллиона рублей.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Енисей» зарегистрировано 20 мая 2019 года на Семьи Шамшиных, 24 (в августе 2020 года компания переименовалась в ООО «Специализированный Застройщик "Енисей"»). Управляющая компания — ООО «Смссстрой». Учредители и участники — Анатолий Павлов и Михаил Репин в равных долях, директор — Анатолий Павлов. «Смссстрой» с выручкой 105,6 млн рублей по итогам 2019 года получил чистую прибыль 69,5 млн рублей.

Анатолий Павлов, выступающий директором компании «Енисей», — известный в Новосибирске строитель, гендиректор группы компаний «СМСС». Часть домов он строит как генподрядчик, часть — собственные проекты. Среди них, например, ЖК «Островский», «Михайловский», Apart River, «Ломоносов», «Чкалов».

Директор «СМСС Недвижимость» Ирина Павлова, супруга Анатолия Павлова, которая обычно комментирует проекты компании, сообщила, что не имеет никакого отношения к «Енисею» и не в курсе проекта. Весной, когда вышла первая публикация о скандальной стройке, она заявляла то же самое. Ирина Павлова удивилась, почему корреспондент НГС вообще задает ей такие вопросы, раз проекта нет у них на сайте. Ответ, что компания известного строителя фигурирует как юрлицо, выступающее застройщиком, её не смутил.

— Мало ли, где наша компания фигурирует, мы много с кем сотрудничаем в разных рамках, но я не знаю про то, что меня не касается, — прокомментировала Ирина Павлова.

Второй учредитель «Енисея» — Михаил Репин. По данным «Контур.Фокус», на него зарегистрировано много компаний, которые занимаются покупкой и продажей недвижимости, а также её управлением. Две компании Михаила Репина зарегистрированы по адресу, совпадающему с адресом УК «Малахит» на улице Челюскинцев, которая занимается строительством многоквартирных домов в посёлке Садовом. В офисе компании снова (как и весной, когда жители Железнодорожной подняли проблему) пообещали передать контакты корреспондента НГС Михаилу Репину, но пообщаться с ним снова не удалось.

Раньше Михаил Репин занимался игорным бизнесом: в прессе можно найти его интервью о разных казино, в том числе «Остров сокровищ». Вместе с известным строителем Владиславом Крючковым и Георгием Вербицким он владеет ООО «Сосны», которое было замечено в вырубке сосен под элитный коттеджный посёлок в Заельцовском бору.

По оценке независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, квартиры в новом доме на Красноярской точно можно продавать дороже 100 тысяч за квадратный метр.

— Это же самый центр. Но какие-то меры по инсоляции придётся принимать, как-то дом по солнцу разворачивать, поэтому оптимальные планировки будет получить сложно, но дороже 100 тысяч за квадрат точно продадут, — уверен Сергей Николаев.

Ещё один заметный конфликт из-за стройки в центре города разгорелся вокруг сквера перед культурным центром «Сибирь-Хоккайдо». По информации участников рынка, пока не подтвержденной документально, застраивать это место будет также ГК «СМСС» Анатолия Павлова.

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Железнодорожный районстроительствоточечная застройка
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