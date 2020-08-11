Захватили шоколадную землю: мэрия разрешила точечную застройку в центре, несмотря на протесты новосибирцев

Что придумали строители, чтобы построить высотку

17 июля компания «Енисей» получила разрешение на строительство новой высотки в Железнодорожном районе. Как описывается на сайте мэрии, это будет 15-этажный дом с двумя подземными этажами под паркинг, где на 130 квартир — 72 парковочных места.

Чтобы получить это разрешение, строители сперва сумели увеличить площадь участка до 0,35 га — это тот минимум, который позволяет строить дома выше 8 этажей . Сделали они это на основании заявления об исправлении реестровой ошибки — по утверждению местных жителей, за счёт дороги общего пользования. Более того, через суд застройщик пытался увеличить размер земельного участка и вовсе до 0,52 га , упирая на то, что в плане приватизации он был именно такого размера, а кадастровый инженер неправильно провел работы, но Арбитражный суд отклонил эти доводы.