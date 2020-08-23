Марсианские дюны и немецкие особняки: журналист НГС отправилась в Калининград и протестировала лучший пляж России

Одними из самых популярных направлений для отдыха этим коронавирусным летом стали Сочи и Крым. Пляжи переполнены, в туристических местах столпотворение, а в рестораны выстраиваются очереди. Если отдохнуть на море хочется, но мысль об отдыхе на переполненном пляже приводит в ужас, предлагаем вам рассмотреть альтернативный вариант — отдых на берегу Балтийского моря. В Калининграде побывала журналист НГС Алина Каур. Она поделилась личным опытом и рассказала о преимуществах отдыха на берегу Балтийского моря.
Ассоциация туроператоров назвала самые популярные направления для коротких поездок по России в сезоне-2020 — рейтинг возглавил Санкт-Петербург, а в топ-3 вошли Казань и Калининград.
Сегодня Калининград ностальгирует по европейскому прошлому и сталкивается с русской реальностью: руины Тевтонских замков соседствуют с новостройками из стекла и бетона. Мегаполисом назвать Калининград сложно, в городе живут 500 тысяч человек. Он неспешный, зелёный и чистый. Местные жители любят Калининград, безусловно, за близость к Европе. В хорошие времена горожане частенько ездят в Польшу на ланч или за покупками.
Как добраться из Новосибирска
Сейчас до Калининградской области можно добраться только на самолёте. Из Новосибирска летают прямые рейсы Новосибирск — Калининград, но с пересадкой в Москве. Стоимость билета составляет от 7 480 рублей в одну сторону. Другой вариант — взять билет из Москвы до Калининграда. Тогда стоимость перелёта составит от 2 200 рублей в одну сторону.
Если вы попадаете в льготную группу (пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет), то вы можете приобрести билет по субсидированному тарифу на направление Москва — Калининград. Время полёта может занять от 7 часов, без учёта пересадки в Москве. От Новосибирска до Москвы лететь около 4 часов, из Москвы до Калининграда около 2 часов.
До 1946 года Калининград был немецким городом Кёнигсбергом — родиной Тевтонских замков и готических соборов. Во время Второй мировой многие здания превратились в руины, а после окончания войны город перешел к Советскому Союзу. Поэтому его большая часть из-за советской архитектуры ничем не отвличается от облика других российских городов. Тем не менее, в Калининграде есть ряд достопримечательностей, которые производят впечатление.
Что посмотреть в самом Калининграде
Комплекс из ключевых достопримечательностей города расположен на острове Кнайпхоф. Самая главная достопримечательность — это, конечно, сам Кафедральный собор, история которого начинается в 1333 году. Вторая мировая война превратила здание в руины, восстановили его совсем недавно — в 2005-м. Сегодня собор — это символ Калининграда и место, которое жители советуют посетить в первую очередь, чтобы прочувствовать дух города. А возле одной из стен собора находится могила Иммануила Канта, когда-то жившего в Кёнигсберге. Но при всей своей популярности
В самом соборе расположился музей, названный в его честь. Есть еще один предмет, который обязательно стоит увидеть, — это местный орган. Кстати, именно в Калининграде расположен единственный органный комплекс России. В Кафедральном соборе ежедневно в 12:00, 14:00 и в 18:00 проходят органные мини-концерты.Цена входного билета — 450 рублей.
Район Верхнего озера — один из самых зеленых и живописных районов, которого почти не коснулась бомбежка 1945 года. Здесь сохранилось большое количество дорогих немецких особняков. Здесь же располагается калининградский Ботанический сад. Вход платный — ботанический сад работает с 10 утра.
Вы можете взять в аренду электрический самокат — сделать это можно через приложение. Цена начинается от 5 руб./минута — она зависит от скорости, с которой вы хотите кататься. На карте приложения обозначены места, где вы можете оставить самокат после катания.
Кстати, загляните в Калининградский зоопарк, если вы никогда не видели бегемотов, жирафов или цейлонского слона. Сам зоопарк располагается в живописном центре города, поэтому поход туда можно совместить с основной прогулкой. Входной билет обойдется в 250 руб. взрослому и в 80 руб. — ребёнку.
И не забудьте про музей янтаря — это единственная в России коллекция янтаря, которую открыли в 1979 году. Музей располагается в самом центре Калининграда, в крепостной башне середины XIX века. Там собраны красивейшие украшения и предметы быта из янтаря. Особую ценность представляют уникальные произведения европейских мастеров XVII века.
Ещё одна достопримечательность города — квартал под названием «Рыбная деревня». Много лет назад на месте нынешнего комплекса действительно жили рыбаки. Но прогулка по кварталу будет короткой: кроме маяка с панорамным видом и парочки домов, смотреть не на что.
А что посмотреть в Калининградской области
Калининградская область — место с удивительной природой: суровое Балтийское море и песчаные дюны, широкие пляжи, нетронутые национальные парки. Сюда стоит приехать, чтобы посмотреть на переплетение двух культур в декорациях местной природы — и увезти кусочек янтаря на память. Всего в регионе-анклаве, отделенном от остальной страны Прибалтикой, — миллион жителей. Ежегодно сюда приезжают столько же туристов: Калининградская область регулярно попадает в топ-10 популярных направлений.
Светлогорск
Почти все особняки в этом городе сохранились ещё с немецких эпох. В городе есть центральная набережная, с которой открывается потрясающий вид на холодную Балтику.
Янтарное
Пляж Янтарный — самый лучший пляж России, потому что максимально широкий и чистый. Он удостоен Голубого флага и оборудован красивыми белыми зонтиками и лежаками. Если поедете (а это не близко — 40 км в одну сторону), то обязательно зайдите в Кактус-кафе — оттуда открывается красивый вид на берег.
Зеленоградск
Променад в Зеленоградске — намного ближе, чем в Янтарный. От пляжа там почти ничего не осталось — его размыло спустя время. Поэтому в Зеленоградск приезжают погулять. Здесь даже есть своя туристическая карта, чтобы вам было интересно прогуливаться по улочкам этого крошечного города. Местные жители рассказывают, что Зеленоградск вырос за последние 5 лет и даже умудрился обогнать по количеству людей город-сосед Светлогорск.
Куршская коса
В Калининграде две косы: одна Балтийская, а другая — Куршская. Вторая коса — более туристическая и представляет из себя узкую полосу земли шириной примерно от километра до трех: с одной стороны залив, c другой — море, а посередине марсианские дюны и «танцующий лес». Это настоящее чудо со своим микроклиматом: здесь вы можете встретить следы лосей и лис, а самое главное — песчаные дюны. Сюда стоит ехать за невероятной природой и красивыми фото. Также здесь можно увидеть диких животных — например, косулю. У национального парка есть одноименное приложение с картой, проложенными маршрутами и аудиогидом — его можно скачать бесплатно.
До Куршской косы непросто добраться — лучше всего ехать в составе экскурсии или арендовать машину. Стоимость въезда для автомобиля составит 300 рублей.
Кафе и рестораны
Поделюсь с вами парочкой заведений, зайти в которые хочется даже после возвращения домой.
Branch and Bowl
Адрес: ул. Театральная 23–27
Телефон: 7 (4012) 38‒95‒27
Время работы: 9:00 — 21:00
Покорил меня Калининград именно этим заведением — боул-баром. Боулы — один из самых модных гастрономических трендов. Популярным он стал за счет своей инстаграмности — эту еду невозможно не сфотографировать. Боул — это формат подачи блюда: в круглую глубокую миску кладут свежие овощи, бобы, семена, орехи, морепродукты — любые вариации ингредиентов, которые можно причислить к здоровой пище.
Заведение располагается в самом центре Калининграда. Ребята позиционируют себя как кофе-боул бар и готовы предложить около 10 разных вариантов сытных боулов со свежими овощами и рыбой. А ещё вы сможете попробовать в этом местечке авторский кофе и вкусные чизкейки.
Пекарня Konigsbacker
Адрес: Театральная, 21
Время работы: с 08:00 до 21:00
Еще одно популярное место в самом Калининграде, и в области — современная пекарня, сохраняющая старинные традиции в искусстве хлебопечения.
Бар Ельцин
Брутальный паб в здании завода на Гаражной. За ржавой жестяной вывеской скрываются дартс, большой выбор крафтового пива и бургеры на закуску.
Адрес: ул. Гаражная, 2–2а
Телефон: +7 (401) 276–64–20
Время работы: понедельник — четверг — 16:20–00:00; пятница — 16:20–02:00; суббота — 14:00–02:00; воскресенье — 14:00–00:00
Погода переменчивая
В Калининградской области из-за близости Балтийского моря очень переменчивая погода, поэтому брать с собой в поездку лучше как летние вещи, так и лёгкую куртку. Во второй половине августа температура воздуха составляет +21 градус, а ночью опускается до +12. Температура воды в последнем месяце лета держится около +19 градусов.
Требования по карантину
В Калининградской области в общественных местах запрещено находиться без маски. Лица, прибывшие в область на автомобиле, должны сдать тест на COVID-19.
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