Марсианские дюны и немецкие особняки: журналист НГС отправилась в Калининград и протестировала лучший пляж России

Ассоциация туроператоров назвала самые популярные направления для коротких поездок по России в сезоне-2020 — рейтинг возглавил Санкт-Петербург, а в топ-3 вошли Казань и Калининград.

Сегодня Калининград ностальгирует по европейскому прошлому и сталкивается с русской реальностью: руины Тевтонских замков соседствуют с новостройками из стекла и бетона. Мегаполисом назвать Калининград сложно, в городе живут 500 тысяч человек. Он неспешный, зелёный и чистый. Местные жители любят Калининград, безусловно, за близость к Европе. В хорошие времена горожане частенько ездят в Польшу на ланч или за покупками.