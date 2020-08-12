Жёсткая удалёнка: репортаж с озера Горькое — здесь странный сервис, но туристы выстраиваются в очередь

Мы продолжаем сериал про озёра. В прошлых выпусках были репортажи с алтайских озёр. В этот раз мы решили вернуться в границы своей области. Озеро Горькое — это солёный водоём на юге Новосибирской области, рядом с посёлком Новоключи. Ехать от Новосибирска довольно долго, природы, на первый взгляд, никакой, а сервис больше подойдёт для аскетов. Тем не менее туристов на базе хватает — все
Как выглядит место, где слышно тишину, смотрите в этом видео.
Видео: Антон Дигаев
Что это и где находится
Добраться до озера Горького просто, главное — запастись терпением: каких-то
Первое впечатление о местной достопримечательности — странное. Скорее, даже разочаровывающее. Проехать столько километров, почти сотню отмотать по щебёнке, ещё немного по грунтовке (хорошо, если не пойдёт дождь). Для чего?
Состояние базы неплохое, но ощущение такое, как будто мы сели не в обычный автомобиль, а в машину времени и задали начало
Чуть больше 60 деревянных
Также есть несколько железных моек с кранами — чтобы умыться или сполоснуть посуду. На территории базы стоят баня и даже столовая. Но по понятным причинам столовая в этом году не работает.
Что притягивает
Озеро называется Горьким, хотя на самом деле оно солёное — в воде содержатся хлоридно-сульфидно-натриевые соли высокой концентрации. Кроме того, в воде есть грязь, которую можно использовать для лечения заболеваний. Завсегдатаи курорта знают, с какой стороны озера нужно подъехать, чтобы её набрать.
— По результатам проведенных анализов донные отложения озера Горького по основным классификационным признакам соответствуют классу среднесульфидных соленасыщенных лечебных грязей Карачинской разновидности, — приводят данные Томского НИИ курортологии и физиотерапии на сайте курорта.
Озеро Горькое — памятник природы регионального значения. Так что не только в Алтайский край можно ехать на солёные озёра — есть такие и в нашей громадной разноликой области. Так что приезжай, плавай и лечись — в показаниях для лечения заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, урология, лор-заболевания.
Заход в озеро деликатный — чтобы нормально поплавать, нужно пройти
В жару озеро освежает — по ощущениям
Через час пребывания на базе озера Горького атмосфера почему-то начинает нравиться. Многие туристы, которые ездят сюда годами, объясняют тягу к Горькому просто: тишина и спокойствие. Для жителей мегаполиса это особенно актуально.
— Больше 10 лет ездим. Стараемся хотя бы раз в год. Озеро лечебное — так и есть. У меня был долго заложен нос, просто один день здесь отдохнули, как рукой сняло, — рассказывает Андрей, который приехал отдыхать из Омска. — Для меня это отдых в полном понимании слова: никто и ничто не тревожит, не отвлекает. Обратно еду за рулём и чувствую себя отдохнувшим.
Что здесь делать
По сути ничего — в этом и состоит отдых на базе озера. Но делать «ничего» тоже надо уметь. Плавать — само собой. Кстати, к воде сделаны спуски — деревянные лестницы с перилами,
Сидеть на берегу, смотреть вдаль, много думать, читать, наматывать километры (когда ещё будет столько времени и возможности радовать шагомер), готовить еду, есть, высыпаться. Но не всё так примитивно.
Бывалые туристы рассказали про ещё два развлечения.
— Это вечером снимать закаты, потому что тут шикарные закаты. Вечером обычно ветер стихает, озеро успокаивается, становится как блюдце, — поделилась одна из отдыхающих. — Ночью выходить снимать звёзды падающие — тут звездопад, огромные крупные звёзды. А утром, в
Любоваться звёздами и закатами можно и без фотоаппарата. Зрелище действительно восхитительное. Особенно в ясную погоду, когда уходящее солнце растекается по всему озеру.
Дети гоняют мяч — вот здесь степь очень кстати: сплошное футбольное поле, пусть даже с жухлой травой. Главное, что отпрыски как на ладони.
Во время съемок корреспонденты заметили пару
Вообще на озере Горьком можно организовать удалёнку мечты: интернет хороший, электричество есть, крыша над головой тоже. В посёлке Новоключи недалеко от озера несколько магазинов, так что голодными не останетесь.
Главный совет для тех, кто решит приехать, — не составлять список ожиданий, просто взять с собой книгу и настроить себя на тишину. Во всяком случае, лёгкую перезагрузку солёное озеро в степи вам обеспечит.
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