Жёсткая удалёнка: репортаж с озера Горькое — здесь странный сервис, но туристы выстраиваются в очередь

Мы продолжаем сериал про озёра. В прошлых выпусках были репортажи с алтайских озёр. В этот раз мы решили вернуться в границы своей области. Озеро Горькое — это солёный водоём на юге Новосибирской области, рядом с посёлком Новоключи. Ехать от Новосибирска довольно долго, природы, на первый взгляд, никакой, а сервис больше подойдёт для аскетов. Тем не менее туристов на базе хватает — все 60 домиков постоянно заняты. Корреспонденты НГС протестировали курорт на озере Горьком и поняли, почему это место выбирают для отдыха. Подробности — в нашем репортаже.