12 августа среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.15
eur 85.92
СрочноСледователи вновь взялись за Штельмаха

Все новости

Все новости

Жёсткая удалёнка: репортаж с озера Горькое — здесь странный сервис, но туристы выстраиваются в очередь

Съемочная группа НГС сперва разочаровалась, но затем раскрыла тайну притягательности озера

18 774
65Обсудить

Поделиться

Необычная база отдыха находится в 400 километрах от Новосибирска

Необычная база отдыха находится в 400 километрах от Новосибирска

Мы продолжаем сериал про озёра. В прошлых выпусках были репортажи с алтайских озёр. В этот раз мы решили вернуться в границы своей области. Озеро Горькое — это солёный водоём на юге Новосибирской области, рядом с посёлком Новоключи. Ехать от Новосибирска довольно долго, природы, на первый взгляд, никакой, а сервис больше подойдёт для аскетов. Тем не менее туристов на базе хватает — все 60 домиков постоянно заняты. Корреспонденты НГС протестировали курорт на озере Горьком и поняли, почему это место выбирают для отдыха. Подробности — в нашем репортаже.

Как выглядит место, где слышно тишину, смотрите в этом видео.

Видео: Антон Дигаев

Что это и где находится

Добраться до озера Горького просто, главное — запастись терпением: каких-то 500 километров, и оно ваше. Озеро делит два района Новосибирской области — Купинский и Баганский. Пейзаж курорта — примерно, как на Обском море: вода, островки, травяной пляж. Собственно, всё, только вокруг ещё бескрайняя степь и посёлок Новоключи, где есть магазины.

Озеро Горькое — памятник природы регионального значения

Озеро Горькое — памятник природы регионального значения

Первое впечатление о местной достопримечательности — странное. Скорее, даже разочаровывающее. Проехать столько километров, почти сотню отмотать по щебёнке, ещё немного по грунтовке (хорошо, если не пойдёт дождь). Для чего?

Горькое — вовсе не горькое, а солёное озеро

Горькое — вовсе не горькое, а солёное озеро

Состояние базы неплохое, но ощущение такое, как будто мы сели не в обычный автомобиль, а в машину времени и задали начало 1980-х.

Берег озера довольно крутой, но на базе сделали несколько спусков

Берег озера довольно крутой, но на базе сделали несколько спусков

Чуть больше 60 деревянных 4-местных домиков аккуратно выстроены в 2 линии на берегу озера. Между первым и вторым рядами стоят ЛЭПы. Ещё бы колючая проволока, и какой там курорт. Хотя, по большому счёту, на базе есть всё необходимое: аккуратно сколоченные раздевалки, уличные душевые кабинки, туалеты (в среднем 1 на 10 домиков).

Озеро находится на границе двух районов Новосибирской области

Озеро находится на границе двух районов Новосибирской области

Также есть несколько железных моек с кранами — чтобы умыться или сполоснуть посуду. На территории базы стоят баня и даже столовая. Но по понятным причинам столовая в этом году не работает.

База озера Горького работает около 15 лет&nbsp;<br>В июне <nobr class="_">4-местный</nobr> домик стоит <nobr class="_">2200 рублей</nobr>, в июле — 2400, в августе — 2000

База озера Горького работает около 15 лет 
В июне 4-местный домик стоит 2200 рублей, в июле — 2400, в августе — 2000

Что притягивает

Озеро называется Горьким, хотя на самом деле оно солёное — в воде содержатся хлоридно-сульфидно-натриевые соли высокой концентрации. Кроме того, в воде есть грязь, которую можно использовать для лечения заболеваний. Завсегдатаи курорта знают, с какой стороны озера нужно подъехать, чтобы её набрать.

Солёная вода держит, поэтому вовсе необязательно уметь плавать

Солёная вода держит, поэтому вовсе необязательно уметь плавать

— По результатам проведенных анализов донные отложения озера Горького по основным классификационным признакам соответствуют классу среднесульфидных соленасыщенных лечебных грязей Карачинской разновидности, — приводят данные Томского НИИ курортологии и физиотерапии на сайте курорта.

Удобства оставляют желать лучшего — туалет с двумя кабинками рассчитан на несколько домиков

Удобства оставляют желать лучшего — туалет с двумя кабинками рассчитан на несколько домиков

Озеро Горькое — памятник природы регионального значения. Так что не только в Алтайский край можно ехать на солёные озёра — есть такие и в нашей громадной разноликой области. Так что приезжай, плавай и лечись — в показаниях для лечения заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, урология, лор-заболевания.

Вокруг степь, которая располагает к активным видам спорта

Вокруг степь, которая располагает к активным видам спорта

Заход в озеро деликатный — чтобы нормально поплавать, нужно пройти метров 10. У берега дно песочное, поэтому вода прозрачная. А дальше — илистое, склизское, хотя особо неприятных ощущений не вызывает. На глубине можно плавать даже тем, кто не умеет — солёная вода выталкивает на поверхность.

Многие предпочитают плавать рано утром — вода в это время бодрящая

Многие предпочитают плавать рано утром — вода в это время бодрящая

В жару озеро освежает — по ощущениям 21–22 градуса. Но ощущения приятные. Так как вода держит, можно не напрягаться и во время заплыва спокойно рассматривать деревянные избушки, которые издалека кажутся игрушечными.

На территории несколько железных моек

На территории несколько железных моек

Через час пребывания на базе озера Горького атмосфера почему-то начинает нравиться. Многие туристы, которые ездят сюда годами, объясняют тягу к Горькому просто: тишина и спокойствие. Для жителей мегаполиса это особенно актуально.

Бывалые туристы знают, куда проехать за целебной грязью

Бывалые туристы знают, куда проехать за целебной грязью

— Больше 10 лет ездим. Стараемся хотя бы раз в год. Озеро лечебное — так и есть. У меня был долго заложен нос, просто один день здесь отдохнули, как рукой сняло, — рассказывает Андрей, который приехал отдыхать из Омска. — Для меня это отдых в полном понимании слова: никто и ничто не тревожит, не отвлекает. Обратно еду за рулём и чувствую себя отдохнувшим.

На базе много постоянных туристов, которые приезжают сюда чуть ли не каждый год

На базе много постоянных туристов, которые приезжают сюда чуть ли не каждый год

Что здесь делать

По сути ничего — в этом и состоит отдых на базе озера. Но делать «ничего» тоже надо уметь. Плавать — само собой. Кстати, к воде сделаны спуски — деревянные лестницы с перилами, примерно 1 на 10 домиков.

Часть пути от Новосибирска (около 50 километров) — отсыпная дорога и грунтовка

Часть пути от Новосибирска (около 50 километров) — отсыпная дорога и грунтовка

Сидеть на берегу, смотреть вдаль, много думать, читать, наматывать километры (когда ещё будет столько времени и возможности радовать шагомер), готовить еду, есть, высыпаться. Но не всё так примитивно.

Вечерняя развлекательная программа — это встреча заката

Вечерняя развлекательная программа — это встреча заката

Бывалые туристы рассказали про ещё два развлечения.

— Это вечером снимать закаты, потому что тут шикарные закаты. Вечером обычно ветер стихает, озеро успокаивается, становится как блюдце, — поделилась одна из отдыхающих. — Ночью выходить снимать звёзды падающие — тут звездопад, огромные крупные звёзды. А утром, в 7 утра, опять же зеркало — зайти в воду и фотографировать отражение всего посёлка в воде.

Никакой телефон и фотоаппарат не передадут ощущение от настоящего заката

Никакой телефон и фотоаппарат не передадут ощущение от настоящего заката

Любоваться звёздами и закатами можно и без фотоаппарата. Зрелище действительно восхитительное. Особенно в ясную погоду, когда уходящее солнце растекается по всему озеру.

Особенно необычный закат в солнечную погоду. Но облака придают особый шарм

Особенно необычный закат в солнечную погоду. Но облака придают особый шарм

Дети гоняют мяч — вот здесь степь очень кстати: сплошное футбольное поле, пусть даже с жухлой травой. Главное, что отпрыски как на ладони.

Цены на домик меняются в зависимости от сезона

Цены на домик меняются в зависимости от сезона

Во время съемок корреспонденты заметили пару лет 50, которые так увлечённо играли друг с другом в карты, что звук очередной битой слышался за несколько метров.

Больше всего, по словам туристов, здесь любят тишину — именно за этим приезжают жители мегаполиса

Больше всего, по словам туристов, здесь любят тишину — именно за этим приезжают жители мегаполиса

Вообще на озере Горьком можно организовать удалёнку мечты: интернет хороший, электричество есть, крыша над головой тоже. В посёлке Новоключи недалеко от озера несколько магазинов, так что голодными не останетесь.

Вечером домики выглядят даже сказочно

Вечером домики выглядят даже сказочно

Главный совет для тех, кто решит приехать, — не составлять список ожиданий, просто взять с собой книгу и настроить себя на тишину. Во всяком случае, лёгкую перезагрузку солёное озеро в степи вам обеспечит.

Млечный путь и падающие звёзды — вторая часть «развлекательной программы» на озере Горьком&nbsp;

Млечный путь и падающие звёзды — вторая часть «развлекательной программы» на озере Горьком 

Что ещё почитать про летний отдых

Сочи местного разлива: ехать или нет в Яровое — курорт, попавший в пятёрку популярных в стране.

Как на Марсе: репортаж с озера Бурсоль — одного из самых красивых мест в Сибири, где по воде ходит чудо-юдо поезд.

Если Сибири всё-таки мало и хочется на настоящее море, прочитайте о том, что творится в Сочи (может, и не захочется).

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство компенсирует часть расходов на отдых всем, кто до конца года проведет отпуск в российских регионах. Как получить кешбэк от государства — объясняем в шести карточках.

С 10 августа открываются чартеры на популярные курорты Турции — 7 правил для тех, кто собирается в эту поездку.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК22
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Новосибирская областьозеропутешествиепутешествие по Россииозеро Горькое
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (65)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!