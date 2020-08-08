Как на Марсе: репортаж с озера Бурсоль — одного из самых красивых мест в Сибири, где по воде ходит чудо-юдо поезд

Мы продолжаем наш сериал про озёра — в этой публикации расскажем про одно из самых необычных мест в Сибири — озере Бурлинское, которое также называют Бурсоль, или озеро Розовое. Оно находится на территории Алтайского края, примерно в 450 километрах от Новосибирска. Обычно поездку на это озеро совмещают с отдыхом в Яровом (про Яровое мы писали в предыдущем материале цикла). Бурсоль — рай для любителей фотосессий и ванн с солью. Как добраться до озера Бурсоль, в чём его красота и опасность, и почему по воде ездит поезд — в репортаже НГС.