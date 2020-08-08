Как на Марсе: репортаж с озера Бурсоль — одного из самых красивых мест в Сибири, где по воде ходит чудо-юдо поезд

Мы продолжаем наш сериал про озёра — в этой публикации расскажем про одно из самых необычных мест в Сибири — озере Бурлинское, которое также называют Бурсоль, или озеро Розовое. Оно находится на территории Алтайского края, примерно в 450 километрах от Новосибирска. Обычно поездку на это озеро совмещают с отдыхом в Яровом (про Яровое мы писали в предыдущем материале цикла). Бурсоль — рай для любителей фотосессий и ванн с солью. Как добраться до озера Бурсоль, в чём его красота и опасность, и почему по воде ездит поезд — в репортаже НГС.
Съёмочная группа НГС побывала на озере и встретила «марсианский» закат. Как это было — смотрите на этом видео:
Видео: Антон Дигаев
В ясный летний день озеро Бурсоль напоминает Памуккале в Турции или даже солончаки Уюни в Боливии. Поэтому яркие фотографии белых далей вызывают резонный вопрос (когда границы закрыты): где же это?
Насладиться красотой, конечно, хочется, но ехать на это озеро только ради него самого — для новосибирцев идея сомнительная. Как правило, экскурсию на Бурсоль совмещают с отдыхом на территории Алтайского края. Например, в Яровом (расстояние около 30 километров).
Бурсоль — неглубокое солёное озеро. Главная его особенность в том, что в зависимости от погоды меняется цвет воды. Поэтому озеро называют Розовым и даже Малиновым. Есть, кстати, ещё одно название — Бурлинское (так называется село рядом с озером).
Больше 200 лет в озере добывают соль, поэтому во времена Екатерины II его нарекли «царской солонкой».
Как добраться
В 21-м веке добраться до «царской солонки» наверняка проще, чем пару веков назад. Хотя ваш конь, пусть и железный, по-прежнему будет страдать. Дорога до озера асфальтирована местами, большая часть — просто гравийка.
Пейзаж вокруг достопримечательности, на первый взгляд, просто скучный. Зимой здесь в самый раз петь песню «Степь да степь кругом» и кручиниться. Сначала эта бескрайняя даль утомляет, но через некоторое время можно отыскать изюминку. То ли в нежных цветах, аккуратно раскрашивающих блёклую Кулундинскую степь в фиолетовый оттенок. То ли в сходстве с африканской саванной с её пышными шапками редких деревьев. Дорога ведёт к посёлку Бурсоль, что на берегу одноимённого озера.
В чём красота: «Мы как будто на другой планете»
Первое впечатление — как будто бы мы на другой планете или на съёмках фильма в жанре фэнтези. Мягкая почва серо-голубоватого оттенка, впереди белые дали, под ногами переливающиеся комки соли.
Вода в озере бывает алой из-за пигмента микроскопических водорослей — оттенок меняется в жаркие летние дни, особенно когда солнечно и есть ветер.
Кстати, если вы оказались на озере в другую погоду, здесь тоже есть своя прелесть. Съёмочная группа НГС была на озере в жаркий солнечный день — облака отражались в воде, как в зеркале, а само озеро казалось белой пустыней.
Озеро Бурсоль довольно мелкое, средняя глубина примерно полтора метра. Чтобы принять солевую ванну, нужно пройти десятки метров, поэтому большинство предпочитают бродить по мелководью и делать природный пилинг (люди подходят к залежам соли и на пятках танцуют твист).
Кульминация экскурсии на Бурсоль — чудо-юдо поезд, проезжающий по утопленным в воду рельсам. «Чудо-юдо» — так его называют удивлённые туристы. Поезд, во главе которого трактор, как корабль, разрезает водную гладь. Это происходит несколько раз в день и становится гвоздём программы.
В этот момент к технике приковано всё внимание. Правда, большинство людей почему-то предпочитает смотреть на всё это не вживую, а через экран своего телефона (видеосъёмка сейчас — наше всё).
Только будьте поаккуратнее с техникой — одно неловкое движение, и с телефоном можно попрощаться.
Приехать и ничего не взять? Так нельзя. Так рассуждают многие туристы, посещающие солёное озеро. Люди ведёрками или бутылками набирают соль, чтобы увезти её домой и потом принимать ванны.
Хотя сделать это можно тут же, прямо в озере. Но так неудобно: главный аргумент — мало времени или просто неприятно потом ходить солёным. Концентрация соли в озере действительно большая — примерно 200 граммов на литр.
Но местные жители приспособились помогать туристам и на этом зарабатывать — к берегу подвозят телегу с самодельной пластиковой бочкой, раскладывают на траве два резиновых автомобильных коврика — вот и душевая готова. Ополоснуться из шланга стоит 25 рублей (вода, кстати, тёплая).
Здесь же, на парковке стоит несколько прилавков — люди продают ту же соль, только уже сухую и упакованную в пакетики или стаканчики (2-литровая упаковка, например, стоит 40–50 рублей). Рядом глина и целебная грязь из того же озера — цена за 200-граммовый стакан 60 рублей. В качестве главного аргумента для покупки озёрной глины продавец назвала заживление трещин на мужских пятках (дело важное, не поспоришь).
Если нет машины, на Бурсоль можно приехать с экскурсией из Ярового. Цена — 500 рублей с человека (транспорт и экскурсовод).
Главный совет — возьмите подходящую обувь. В идеале это даже не сланцы, а резиновые сандалии. Можно, конечно, и сланцы, но куски соли будут внутри обуви. Можно бродить босиком, но это на любителя — почти то же самое, что по мелкой гальке.
Встретить закат на озере — это отдельное удовольствие. Уходящее солнце озаряет воду и залежи соли, которые как будто специально разложены по дну чуть ли не в шахматном порядке. Закат хорошо видно с другого берега, где к воде не подступиться. Там крутой спуск, кусты и трава с человеческий рост.
Съёмочная группа НГС решила не отказываться от такого удовольствия. Если всё-таки удастся дойти до воды, как это сделал наш фотограф Александр Ощепков, не пожалеете. Хотя с берега тоже неплохо видно. Не то что неплохо, а как будто на Марсе — так выглядит Бурсоль на закате.
Можно включить музыку на всю громкость — танцевать, петь или просто кричать со всей силы.
Засыпающее озеро и заигравшая тёплыми красками степь, которая ещё днём казалась самым скучным пейзажем в мире, неожиданно наполняют энергией и вытягивают наружу простые светлые мысли. Например, о том, что всё хорошо. Не в каком-то мифическом будущем, а именно здесь и в эту минуту.
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