Плохие новости для любителей грейпфрутов: врачи рассказали, кому их нельзя есть

Чем дальше мы забирались в дебри гастроэнтерологии, исследуя действия и побочные эффекты грейпфрута, тем больше думали: «Зачем мы вообще это делаем?» Но останавливаться было слишком поздно.
Какая польза есть в грейпфруте?
Для большинства здоровых людей грейпфрут, как и грейпфрутовый сок, безопасен. Более того, он стимулирует мозговую деятельность, улучшает память и концентрацию, избавляет от депрессии и апатии, снимает нервозность и нормализует сон.
— По своему витаминно-минеральному составу грейпфрут является одним из самых полезных среди других представителей цитрусовых, — рассказывает доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета Лариса Федотова. — Грейпфрут богат питательными веществами, витаминами и минералами, эфирными маслами и фитонцидами, антиоксидантами и клетчаткой, что делает его привлекательным для людей, которые следят за своим здоровьем.
В составе грейпфрута вы найдете витамины группы В, А, РР, С и D, в числе минералов — калий, магний, кальций и фосфор. Кожура этого цитруса богата эфирными маслами, а мякоть — клетчаткой и веществами, расщепляющими холестерин. Кроме того, окружающая мякоть горькая пленка содержит биофлавоноид нарингин, он действует как антиоксидант и снимает негативные последствия после приема алкоголя.
Но, несмотря на всё это, специалисты советуют употреблять его осторожно, так как вреда он может принести куда больше, чем пользы.
Аллергик? Забудьте о грейпфруте!
Как любой другой цитрус, грейпфрут чаще других фруктов вызывает аллергию, поэтому его не советуют детям до трех лет. Малышам рекомендуют сперва давать разбавленный водой сок и только потом — мякоть.
— Например, при аллергии к пыльце трав возможна так называемая перекрестная аллергия, когда те же симптомы могут появляться при употреблении в пищу цитрусовых, меда, кофе и других продуктов, а степень аллергизирующей активности у цитрусовых — высокая, — объясняет Лариса Федотова. — При аспириновой бронхиальной астме противопоказаны фрукты, которые содержат природные салицилаты: апельсины, грейпфрут, лимоны, виноград, персики, яблоки, абрикосы и другие. К высокоаллергенным продуктам также относят овощи, фрукты и ягоды ярко-красного и оранжевого цвета, как и у грейпфрута.
Грейпфруты помогают похудеть?
Хотя ходит много разговоров о том, что грейпфруты помогают похудеть, людям с избыточным весом и ожирением лучше держаться подальше от этого цитруса. Калорийность грейпфрута составляет от 29 до 42 ккал на 100 граммов продукта в зависимости от сорта. Также и пациентам с сахарным диабетом желательно воздержаться от употребления этого продукта, заменив на менее калорийные и сладкие фрукты и ягоды.
— Более пятнадцати лет назад Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендацию, согласно которой для профилактики сахарного диабета, ожирения, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний предлагалось съедать в день не менее пяти порций овощей и фруктов. С тех пор во многих странах действуют правительственные программы под лозунгом «5+ в день». Однако в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology имеется сообщение о том, что употребление фруктовых соков (свежевыжатых или восстановленных) может негативно отразиться на здоровье человека в той же мере, что и питье подслащенных напитков, так как и те, и другие содержат примерно одинаковое количество сахара. Поэтому исследователи рекомендовали выпивать не более 150 миллилитров сока в день, — рассказывает Лариса Федотова.
В настоящее время фруктовые соки исключены из списка здоровых продуктов, рекомендованных употреблять ежедневно. Это связано с тем, что многие соки, в том числе для детского питания, содержат минимум шесть чайных ложек сахара (в 200 мл) — больше, чем в кока-коле.
Грейпфрут против лекарств
Ученые насчитали больше ста лекарств, с которыми грейпфрут несовместим. Такое взаимодействие вызовет опасные для жизни побочные эффекты. Поэтому даже не пытайтесь запивать препараты грейпфрутовым соком.
— Грейпфрут не совместим с большим количеством лекарственных препаратов, таких как препараты для снижения артериального давления, статинов, для лечения нарушений ритма сердца и т.д. Это опасно тем, что лекарство может стать токсичным для организма, — объясняет гастроэнтеролог высшей категории Наталья Ильина.
Рассмотрим ситуацию с нарушениями сердечного ритма. Для этого нам понадобится такое понятие, как интервал QT. Этот термин означает время, за которое сердце обеспечивает сокращение желудочков. Увеличенная частота сердечных сокращений определяет интервал QT и характерна для желудочковой тахикардии.
Так вот, в 2019 году ученые провели исследование, в котором участвовало 40 добровольцев. Десять из них были пациентами с диагностированным синдромом удлиненного интервала QT и пили только грейпфрутовый сок. Остальные 30 участников эксперимента были здоровы и пили либо 2 литра грейпфрутового сока (в раздельных дозах), либо 400 мг антибиотика моксифлоксацина с подтвержденным, но низким риском полиморфной желудочковой тахикардии.
После испытаний у первой группы ЭКГ показала значительное увеличение интервала QT. У здоровых добровольцев такие же изменения показателей работы сердца вызвал и сок грейпфрута, и моксифлоксацин.
Из-за грейпфрутового сока действие лекарств может быть усилено или, наоборот, угнетено. Поэтому, если вам предстоит длительный прием лекарств, есть смысл проконсультироваться с врачом, можно ли их сочетать с грейпфрутом.
Увеличение силы действия лекарств вызовет головную боль, острую почечную недостаточность, проблемы с дыханием, отечность в области суставов, рак молочной железы, внутреннее кровотечение и даже внезапную смерть. Лучше всего запивать лекарства обычной водой — в ней нет никаких элементов, которые вступают в реакцию с препаратами. Химические вещества грейпфрута вообще выводятся из организма до 3 дней, так что неправильно принимать лекарство даже через несколько часов после употребления сока.
Проблемы с ЖКТ? Никаких грейпфрутов!
— Грейпфруты нельзя есть людям с язвенной болезнью, хроническим гастритом с повышенной кислотностью, заболеваниями печени и почек, потому что он вызывает обострение, — заявляет Наталья Ильина.
Нежелательно употреблять этот фрукт при панкреатите, пиелонефрите, цистите, гепатите, проблемах в полости рта, а чрезмерное употребление грейпфрутов тормозит работу печени. Кроме того, грейпфрутовый сок разрушает зубную эмаль. Поэтому стоит обзавестись полезной привычкой: прополаскивать рот фильтрованной водой, ополаскивателем или травяным отваром после того, как съели цитрус.
— Так же, как и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, здоровым людям не рекомендуется есть грейпфрут с утра на голодный желудок, так как повышение кислотности желудочного сока и наличие большого количества клетчатки способствуют раздражению слизистой оболочки желудка, а употребление грейпфрута или грейпфрутового сока на ночь к тому же может приводить к повышению уровня сахара в крови, — говорит Лариса Федотова.
Грейпфруты утром нельзя
Хотя рекомендуемого времени для того, чтобы есть цитрусовые, нет, всё-таки лучшее время для фруктов — это второй завтрак, через 3–4 часа после основного (примерно 11 часов утра), отдельно от другой еды.
— Фрукты и, в частности, грейпфрут для лучшего усвоения лучше употреблять между основными приемами пищи в качестве перекуса. Определенной строгой нормы в день для употребления грейпфрута нет, но не стоит съедать более одного грейпфрута среднего размера, — говорит Лариса Федотова. — Если очень хочется этого замечательного фрукта или сока из него в большем количестве, ничего особенного не произойдет, но злоупотреблять этим все-таки не стоит.
И помните, что для соблюдения здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья питаться нужно разнообразно. Большинство продуктов просто не содержат полного набора витаминов и минералов, поэтому для восполнения потребности организма в витаминах и минералах важно разнообразие.
Что еще стоит знать о цитрусах и других продуктах?
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