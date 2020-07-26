Плохие новости для любителей грейпфрутов: врачи рассказали, кому их нельзя есть

В составе грейпфрута вы найдете витамины группы В, А, РР, С и D, в числе минералов — калий, магний, кальций и фосфор. Кожура этого цитруса богата эфирными маслами, а мякоть — клетчаткой и веществами, расщепляющими холестерин. Кроме того, окружающая мякоть горькая пленка содержит биофлавоноид нарингин, он действует как антиоксидант и снимает негативные последствия после приема алкоголя.



Но, несмотря на всё это, специалисты советуют употреблять его осторожно, так как вреда он может принести куда больше, чем пользы.



Аллергик? Забудьте о грейпфруте!

Как любой другой цитрус, грейпфрут чаще других фруктов вызывает аллергию, поэтому его не советуют детям до трех лет. Малышам рекомендуют сперва давать разбавленный водой сок и только потом — мякоть.



— Например, при аллергии к пыльце трав возможна так называемая перекрестная аллергия, когда те же симптомы могут появляться при употреблении в пищу цитрусовых, меда, кофе и других продуктов, а степень аллергизирующей активности у цитрусовых — высокая, — объясняет Лариса Федотова. — При аспириновой бронхиальной астме противопоказаны фрукты, которые содержат природные салицилаты: апельсины, грейпфрут, лимоны, виноград, персики, яблоки, абрикосы и другие. К высокоаллергенным продуктам также относят овощи, фрукты и ягоды ярко-красного и оранжевого цвета, как и у грейпфрута.

