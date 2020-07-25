Турция открывается 1 августа: сколько вам это будет стоить

Пять долгих месяцев мы ждали, когда откроется международное авиасообщение, и вот 24 июля это произошло: стало известно об открытии международных границ с 1 августа. Правда, не всех. Только с Великобританией, Танзанией и Турцией. Но большого ажиотажа на турецком побережье пока не ждут.



— На текущий момент в Анталье работает не более 20% отелей — как правило, это объекты категории выше среднего, которые смогли вложиться в необходимые меры безопасности. По данным на 1 июля, были открыты около 70 отелей, из них — меньше десятка категории три звезды, — объясняет редактор портала ProfiTravel Антон Тримайлов.



Сколько продлится туристический сезон?



Открытых границ ждали не только российские туристы, но и принимающая сторона. Поэтому вопрос о продлении туристического сезона закономерен. Эксперты туристического рынка ожидают, что в этом году он продлится до ноября, а может, задержится на более долгий срок.



— Туристический сезон в Турции в этом году будет длиннее: операторы ранее уже обещали продлить чартерные программы до ноября. Во многих турецких отелях есть бассейны с подогревом, и они готовы работать дольше, чтобы отбить потери большей части сезона, — говорит Антон Тримайлов.

