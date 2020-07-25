Разлетались тут. Парень мчался на электросамокате и попал под такси — смотрим, как это было

Электросамокатов в Новосибирске в этом сезоне становится всё больше, в центре работают несколько точек проката, кто-то покупает самокат себе в собственность. И вот первые аварии — в Ленинском районе подростка на электросамокате сбил водитель такси. Кто виноват и где разрешено кататься на этих двухколесных штуках — подробнее в материале НГС.
20 июля, улица Станционная, плотный поток автомобилей. В правой полосе едет белый Solaris такси, за ним ближе к краю проезжей части мчится парень на электросамокате. Он догоняет машину, в этот момент таксист начинает поворачивать направо — происходит столкновение, смотрите видео.
Видео: АСТ-54
Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска, в 7 часов 14 минут на улице Станционной, 11, к. 4 водитель на автомобиле «Хёндай-Солярис» двигался по улице Станционной со стороны улицы 2-й Станционной в сторону проезда Энергетиков и совершил наезд на пешехода (на электросамокате). Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Автомобиль «Хёндай-Солярис» (государственный регистрационный знак Н052МН 54) с места ДТП скрылся.
Водителя такси, конечно, нашли, ему грозит наказание как минимум за оставление места происшествия. А вот кто виноват непосредственно в ДТП, еще предстоит разобраться дознавателям. Как подчеркивают в ГИБДД, человек на электросамокате приравнивается у нас к пешеходу. Соответственно, и место ему исключительно на тротуарах, а никак не на дороге.
— ДТП с участием таких устройств квалифицируются как ДТП с участием пешеходов. Лица, передвигающиеся на подобных устройствах с электроприводом, должны передвигаться по тротуарам, соблюдая меры предосторожности и не создавая помех идущим пешеходам. Движение по краю проезжей части для лиц на электросамокатах запрещено, приравнивать их к велосипедистам никак нельзя, — объясняет старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Анна Варнавская.
Таким образом, еще не факт, что водителя признают виновным. Пешеход оказался в том месте, где его быть не должно, возможно, эксперты признают, что у водителя не было технической возможности заметить человека и предотвратить столкновение.
А пока в ГИБДД проводят рейды и объясняют любителям этих самодвижущихся аппаратов, что по дорогам им летать не следует (а электросамокат ведь развивает приличную скорость). Ездить разрешено только по тротуарам, а на переходах следует спешиваться и вести самокат в руках).