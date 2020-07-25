Разлетались тут. Парень мчался на электросамокате и попал под такси — смотрим, как это было

Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска, в 7 часов 14 минут на улице Станционной, 11, к. 4 водитель на автомобиле «Хёндай-Солярис» двигался по улице Станционной со стороны улицы 2-й Станционной в сторону проезда Энергетиков и совершил наезд на пешехода (на электросамокате). Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Автомобиль «Хёндай-Солярис» (государственный регистрационный знак Н052МН 54) с места ДТП скрылся.



Водителя такси, конечно, нашли, ему грозит наказание как минимум за оставление места происшествия. А вот кто виноват непосредственно в ДТП, еще предстоит разобраться дознавателям. Как подчеркивают в ГИБДД, человек на электросамокате приравнивается у нас к пешеходу. Соответственно, и место ему исключительно на тротуарах, а никак не на дороге.

— ДТП с участием таких устройств квалифицируются как ДТП с участием пешеходов. Лица, передвигающиеся на подобных устройствах с электроприводом, должны передвигаться по тротуарам, соблюдая меры предосторожности и не создавая помех идущим пешеходам. Движение по краю проезжей части для лиц на электросамокатах запрещено, приравнивать их к велосипедистам никак нельзя, — объясняет старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирска Анна Варнавская.