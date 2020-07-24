«Я готова ещё раз потеряться»: 81-летняя сибирячка пять дней блуждала по лесу. Как ей удалось выжить?

Пять дней волонтёры искали в лесу Тогучинского района Новосибирской области 81-летнюю Раису Вязаницыну. Всё это время сибирячка держала связь со спасателями и волонтерами, но не слушалась их советов и постоянно перемещалась по лесу. В последнюю ночь пенсионерка выбилась из сил, у неё начались галлюцинации, но спасатели нашли её благодаря обыкновенному жёлтому пакету, привязанному к дереву. Журналист НГС Алёна Истомина поговорила с Раисой Кузьминичной и узнала, как пожилой женщине удалось выжить в лесу и почему она испугалась, узнав, сколько людей её искали всё это время.
Раиса Вязаницына описывает свою жизнь как «многолетнюю и странствующую». В лес под Тогучином она ходит уже больше 18 лет. Сначала организовывала там вместе с мужем экскурсии для детей, после смерти супруга — одна строила мостики через ручьи и перевязывала на ветках берёз яркие платки — дары духу природы.
17 июля она, как обычно, вышла из электрички и пошла в сторону леса — собирать душицу.
— Мне не надо было в тот день туда идти, — считает Раиса Кузьминична. — Я одну электричку пропустила, вторую. Это был знак, но я не послушалась. Так хотела собрать душицу для дочери больной, ещё и внучек у меня в третий класс перешёл. По букетику всем хотела собрать.
Женщина вспоминает, как пошла вдоль поля традиционным путём, который она называет «божественным». Говорит, что хорошо знала дорогу и уже ступила на поляну с высокой крапивой, где нужно было найти ручей, который должен был вывести её к дому. Но вместо ручья увидела мусор и перекопанную колею.
— Там, судя по всему, березы валили на продажу, — предполагает пенсионерка. — И всё загромоздили, побросали, переполосовали так, что я не смогла подойти к ручейку. Я позвонила своему знакомому Олегу Прокопьичу, чтобы узнать, как пройти. Через некоторое время он перезвонил, говорит, времени уже много, звони в службу спасения. А мне стыдно звонить — ну как так? Всё знаю, а заблудилась.
По словам руководителя новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, пенсионерка поддерживала связь со спасателями через простой кнопочный телефон — она говорила, что никак не может найти дорогу, но при этом сама постоянно передвигалась по лесу, не останавливалась. Женщина называла какие-то контрольные точки, на них выезжали спасатели, но к тому времени Вязаницына уже покидала это место.
— Они всё время на одном поле были, а я на другом, — объясняет женщина. — Я костерок разводила, но потом спички намокли. Последнюю ночь у меня уже начались галлюцинации зрительные. Устала, хотелось пить.
С собой у пенсионерки была еда — немного картошки в мундире, термос с кипятком, огурец и сухофрукты. Женщина говорит, что каждый раз, когда собирается в лес, на всякий случай берёт с собой запас еды на несколько дней. А вот за форму одежды Раиса Вязаницына себя корит — пришла в лес «по-городскому». Всего две панамки, камуфляжные брюки, чтобы защитить себя от крапивы, и белая светлая майка с коротким рукавом.
— Одежда была всего на один переход, поэтому мне было тяжело нести рюкзачок, — сетует женщина.
На пятый день после разговора с волонтёрами она привязала жёлтый пакет к кусту — по нему им и удалось найти пенсионерку.
— Когда её уже эвакуировали с места, привезли в штаб, она увидела большое количество людей и испугалась, что ей за это платить придётся, — вспоминает Алеся Яблонских. — Объяснили, что ничего платить не надо, посадили в полицейскую машину, чтобы отвезти в больницу, тут она сказала: «Вы деточки мне так понравились, вы такие замечательные, я прям готова ещё раз потеряться». Дикий вопль на весь лес: «Не надо». Бабушка бедная чуть не поменяла мнение о наших ребятах.
Сами волонтёры говорят, что это был поиск под девизом «Бабушку спас телефон» — уже в штабе добровольцы проверили телефон пенсионерки, оказалось, что он был полностью разряжен, но при этом ещё был включенным и принимал входящие звонки.
На вопрос о том, что делать, если ты заблудился в лесу, Раиса Кузьминична бойко отвечает — верить, только верить.
— Ни в коем случае не плакать, не бояться, сохранять спокойствие и экономить воду, — говорит Раиса Вязаницына. — Я уже раз блудила. Никому не стала говорить, вам вот скажу — в 2018 году я оказалась в лесу в непогоду, был снег и дождь, пришлось ночевать, костёр развести не смогла. У меня было три коробки спичек, но они намокли. Дождь не прекращался и на второй день, но я вышла сама, ориентировалась по трубопроводу.
В Новосибирске уже больше трёх недель не могут найти 14-летнего Олега Иванова — за любую информацию о пропавшем подростке уже объявили вознаграждение. В прошлом году мальчик уже пропадал, но тогда его удалось быстро найти. Через четыре дня после исчезновения на поиски мальчика вышли 68 человек, мы публиковали шесть снимков с этих поисков. Территорию осматривали и при помощи полицейского вертолета, однако результатов это не дало. Мальчик плохо ориентируется на местности, у него слабо развита речь, он боится людей. Волонтеры предполагают, что Олег может находиться на одном из дачных участков в районе места его пропажи. Также следователи возбудили уголовное дело после его пропажи.