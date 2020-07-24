«Я готова ещё раз потеряться»: 81-летняя сибирячка пять дней блуждала по лесу. Как ей удалось выжить?

Раиса Вязаницына описывает свою жизнь как «многолетнюю и странствующую». В лес под Тогучином она ходит уже больше 18 лет. Сначала организовывала там вместе с мужем экскурсии для детей, после смерти супруга — одна строила мостики через ручьи и перевязывала на ветках берёз яркие платки — дары духу природы.

17 июля она, как обычно, вышла из электрички и пошла в сторону леса — собирать душицу.

— Мне не надо было в тот день туда идти, — считает Раиса Кузьминична. — Я одну электричку пропустила, вторую. Это был знак, но я не послушалась. Так хотела собрать душицу для дочери больной, ещё и внучек у меня в третий класс перешёл. По букетику всем хотела собрать.

Женщина вспоминает, как пошла вдоль поля традиционным путём, который она называет «божественным». Говорит, что хорошо знала дорогу и уже ступила на поляну с высокой крапивой, где нужно было найти ручей, который должен был вывести её к дому. Но вместо ручья увидела мусор и перекопанную колею.

— Там, судя по всему, березы валили на продажу, — предполагает пенсионерка. — И всё загромоздили, побросали, переполосовали так, что я не смогла подойти к ручейку. Я позвонила своему знакомому Олегу Прокопьичу, чтобы узнать, как пройти. Через некоторое время он перезвонил, говорит, времени уже много, звони в службу спасения. А мне стыдно звонить — ну как так? Всё знаю, а заблудилась.