Дворовые войны с горе-парковщиком. «Не понимаю, почему ему ещё шины не прокололи» — смотрим, за что

В новом, 185-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: горе-парковщик, которому хотя проколоть колеса, засилье машин в Зыряновском сквере и чудо-парковка «в забор».
— Улица 1905 года, 17/1. Когда прохожу мимо, стабильно вижу этого чудака на тротуаре. Не понимаю, почему жители дома ему ещё шины не прокололи, — пишет нам Вадим (фото выше).
— Сквер Зыряновский. Перекресток улиц Бориса Богаткова и Зыряновской, — уточняют читатели.
Еще одна жалоба по той же улице.
— Катастрофическая ситуация с парковками для посетителей, сложилась возле здания МФЦ на улице Зыряновской, 63. Напротив МФЦ парковочную площадку оккупировала организация занимающаяся прокатом автомобилей. Дорога вдоль Бориса Богаткова забита машинами, осталась одна полоса для движения, ГИБДД не работает, — рассказывает Илья.
«Крузер» на тротуаре, ничего необычного.
— Улица Гоголя, 219, — уточняет читатель Виталий.
Range Rover давит тротуарную плитку.
— Парковка на «Студенческой». Видимо, кто-то раньше «вынес» середину ограждения, а товарищ пристроился парковаться, — увидел чудеса парковки читатель Андрей.
Все массово встаем на пешеходную дорожку.
Водитель «Прадо» запарковался прямо не перекрестке, не боясь эвакуаторов.
— Специально во дворе сделали парковку для инвалида. Но кому-то это не показатель, — возмущается Дмитрий.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.