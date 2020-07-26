Дворовые войны с горе-парковщиком. «Не понимаю, почему ему ещё шины не прокололи» — смотрим, за что

В новом, 185-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: горе-парковщик, которому хотя проколоть колеса, засилье машин в Зыряновском сквере и чудо-парковка «в забор».



— Улица 1905 года, 17/1. Когда прохожу мимо, стабильно вижу этого чудака на тротуаре. Не понимаю, почему жители дома ему ещё шины не прокололи, — пишет нам Вадим (фото выше).