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АвтоЯ паркуюсь как чудакОбзор

Дворовые войны с горе-парковщиком. «Не понимаю, почему ему ещё шины не прокололи» — смотрим, за что

Разглядываем свежие фото с нарушителями ПДД

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На улице 1905 года, 17/1

На улице 1905 года, 17/1

В новом, 185-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: горе-парковщик, которому хотя проколоть колеса, засилье машин в Зыряновском сквере и чудо-парковка «в забор».

— Улица 1905 года, 17/1. Когда прохожу мимо, стабильно вижу этого чудака на тротуаре. Не понимаю, почему жители дома ему ещё шины не прокололи, — пишет нам Вадим (фото выше).

Зыряновский сквер

Зыряновский сквер

— Сквер Зыряновский. Перекресток улиц Бориса Богаткова и Зыряновской, — уточняют читатели.

Яблоку негде упасть

Яблоку негде упасть

Еще одна жалоба по той же улице.

— Катастрофическая ситуация с парковками для посетителей, сложилась возле здания МФЦ на улице Зыряновской, 63. Напротив МФЦ парковочную площадку оккупировала организация занимающаяся прокатом автомобилей. Дорога вдоль Бориса Богаткова забита машинами, осталась одна полоса для движения, ГИБДД не работает, — рассказывает Илья.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

«Крузер» на тротуаре, ничего необычного.

На Гоголя, 219

На Гоголя, 219

— Улица Гоголя, 219, — уточняет читатель Виталий.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Range Rover давит тротуарную плитку.

Парковка «в забор»

Парковка «в забор»

— Парковка на «Студенческой». Видимо, кто-то раньше «вынес» середину ограждения, а товарищ пристроился парковаться, — увидел чудеса парковки читатель Андрей.

Во дворе дома

Во дворе дома

Все массово встаем на пешеходную дорожку.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

Водитель «Прадо» запарковался прямо не перекрестке, не боясь эвакуаторов.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

— Специально во дворе сделали парковку для инвалида. Но кому-то это не показатель, — возмущается Дмитрий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Парковкая паркуюсь как чудак
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