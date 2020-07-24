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НедвижимостьКлассно на дачеФоторепортаж

Голубой Залив: прогулка с НГС по приморским дачам с пляжем. Посмотрите на замок за 30 млн и рыжего кота

Здесь можно загорать на песке, кататься на катере, но досаждают толпы отдыхающих из города

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Пляж здесь доступен всем желающим, а дорожка к нему ведёт между заборами и по лесенке вниз

Пляж здесь доступен всем желающим, а дорожка к нему ведёт между заборами и по лесенке вниз

Под Новосибирском достаточно много курортных (в некотором смысле) мест — в основном вдоль реки и вокруг водохранилища. Одно из них — возле посёлка Голубой Залив. В советское время здесь теснили друг друга базы отдыха и санатории различных предприятий, сегодня от них мало что осталось, а кое-где их место заняли дачники. В этом выпуске рубрики «Классно на даче» эксперт по недвижимости Лиза Пичугина изучила три крошечных СНТ на берегу залива: «Прибой», «Чайка» и «Архитектор».

Юрий Орлов (карта)

Три маленьких садовых товарищества — «Прибой», «Чайка» и «Архитектор» — венчают курортную зону и длинную пляжную линию Обского водохранилища, расположенную за ОбьГЭС. По свободным дорогам сюда можно добраться за час из центра или за полчаса от площади Маркса, но в час пик, конечно, придётся стоять: эпицентры пробок по пути сюда — Винаповский мост и улицы Петухова и Ватутина, и миновать их сложно.

«Чайка» — самое большое из трёх СНТ, но даже вместе они всё равно уступают большинству дачных посёлков под Новосибирском

«Чайка» — самое большое из трёх СНТ, но даже вместе они всё равно уступают большинству дачных посёлков под Новосибирском

Добраться на общественном транспорте к дачам тоже можно, но с пересадкой. Ближайшая остановка находится примерно в 10 минутах пешком, через неё проходят маршруты двух автобусов: 115, на котором можно доехать до Краснообска, и 115в, на нём можно доехать до площади Маркса и станции метро «Студенческая».

В «Прибое» у участков на первой линии есть собственные спуски к пляжу, заросшему облепихой

В «Прибое» у участков на первой линии есть собственные спуски к пляжу, заросшему облепихой

СНТ «Прибой» — линия участков у моря: за ними уже довольно резкий склон, скромная песчаная полоса пляжа и Обское море. Председатель «Прибоя» Вера Яковлевна рассказала, что сейчас в товариществе всего 10 членов. Когда-то было 23 участка, но когда стали оформлять собственность, часть пожилых владельцев продали свои участки соседям.

Внутри СНТ «Прибой» всего одна улица, все дачники отлично знают друг друга, а в продаже только одна дача

Внутри СНТ «Прибой» всего одна улица, все дачники отлично знают друг друга, а в продаже только одна дача

Сама Вера Яковлевна живёт здесь уже 30 лет.

— Изначально тут были огороды: люди с опытного завода сами эту территорию заняли, сами осваивали, берег укрепляли сами — он был обрывистый, сюда всю некондицию с завода ЖБИ сваливали, чтобы не размывало дальше, — вспоминает она.

Песчаный берег завален топляком, убирать его некому

Песчаный берег завален топляком, убирать его некому

Потом за дело взялось руководство Обского водохранилища, и между дачами и водой появилась защитная песчаная насыпь, которая пляжем формально не считается. Вера Яковлевна посетовала, что сейчас эта территория, хотя и пользуется популярностью у местных дачников и приезжающих горожан, почти заброшена: топляк на берегу никто не убирает, а самим дачникам это не по силам, да и технику загнать на берег очень сложно.

Границы и ограждения между обществами здесь условные: ворота и калитки открыты, а между участками и вовсе не поймёшь, где заканчивается одно СНТ и начинается другое

Границы и ограждения между обществами здесь условные: ворота и калитки открыты, а между участками и вовсе не поймёшь, где заканчивается одно СНТ и начинается другое

Люди в «Прибое» практически не меняются, разве что год назад у пары участков сменился владелец, но в этом году его здесь не видели, и участки заросли разнотравьем. Товарищество его председатель называет сплочённым: скандалов, говорит Вера Яковлевна, у них не бывает, да и не возникает никаких конфликтных вопросов, чтобы скандалить.

Поливочную воду берут из залива, и никаких ограничений на неё нет, а вот питьевая у каждого из собственной скважины — если она имеется

Поливочную воду берут из залива, и никаких ограничений на неё нет, а вот питьевая у каждого из собственной скважины — если она имеется

На участках есть электричество, поливочная вода и почти у каждого — скважина с питьевой. Единственный минус СНТ — дорогое обслуживание: в этом году оно составило 1014 рублей за сотку. Не будь «Прибой» таким компактным и малонаселённым, вышло бы дешевле.

Поливочную воду накапливают огромные водонапорные башни или цистерны

Поливочную воду накапливают огромные водонапорные башни или цистерны

Летний водопровод «Прибой» делит с СНТ «Чайка». Два дачных общества разделяет асфальтовая дорога улицы Приморье, которая ведёт от Софийской к лодочной базе «Прибой». Эту дорогу единственную зимой чистят за счёт владельцев лодок, катеров и водных мотоциклов, среди которых немало, впрочем, местных дачников — почти у каждого есть небольшое судно, говорят они.

Главная дорога ведёт к лодочной базе «Прибой»: на ней есть асфальт, зимой её чистят, но летом по обеим сторонам плотно паркуются машины отдыхающих на пляже

Главная дорога ведёт к лодочной базе «Прибой»: на ней есть асфальт, зимой её чистят, но летом по обеим сторонам плотно паркуются машины отдыхающих на пляже

В «Прибое», признались местные, почти у каждого дачника хранится своя лодка, катер или водный мотоцикл

В «Прибое», признались местные, почти у каждого дачника хранится своя лодка, катер или водный мотоцикл

Эта дорога — одновременно и серьёзный плюс, и ощутимый минус.

— Раньше было тихо, спокойно, а сейчас к ним ездят столько, что к ограде выйдешь посидеть — как в городе, — пожаловалась Вера Яковлевна. — В выходной день здесь машины от шлагбаума — всё заставлено, вплоть до лодочной базы.

Некоторые суда весьма внушительные

Некоторые суда весьма внушительные

— Тут полгорода приезжает. Ни знаки, ничего не помогает, — подтвердил охранник лодочной базы, добавив, что это даже не владельцы лодок, а просто отдыхающие. — А куда людям деваться, они ставят по бокам машины, проезд оставляют для машин. Случись что, пожарка не проедет.

Из-за того, что дорогу часто перегораживают, дачники стараются максимально подготовиться к пожару, если вдруг он случится

Из-за того, что дорогу часто перегораживают, дачники стараются максимально подготовиться к пожару, если вдруг он случится

Местные дачники, видимо, всегда об этом помнят, потому что пожарных щитов со всем необходимым на трёх улицах двух соседних маленьких СНТ «Чайка» и «Архитектор» журналисты НГС встретили больше, чем в любом другом дачном посёлке, в которых удалось побывать с начала лета.

Здесь есть настоящие сказочные терема...

Здесь есть настоящие сказочные терема...

... образцы европейского стиля фахверк...&nbsp;

... образцы европейского стиля фахверк... 

... и по-скандинавски минималистичные домики

... и по-скандинавски минималистичные домики

При этом здесь реже, чем где-то ещё, встречаются сплошные заборы в человеческий рост. Зато чаще — аккуратные лужайки и цветники перед белым штакетником. Дома есть как совсем скромные, похожие на домики для отдыха какой-нибудь простой скандинавской семьи, ценящей минимализм, так и внушительные, в которых явно живут круглый год. Самый большой из них выставлен на продажу: кирпичный замок площадью 326 квадратных метров на участке в 9,26 сотки продают за 30 миллионов. Самый дешёвый вариант на все три общества на сайте ЦИАН нашёлся за 1,3 миллиона рублей.

Это самый большой и богатый дом, его продают за 30 миллионов

Это самый большой и богатый дом, его продают за 30 миллионов

СНТ «Архитектор» находится в отдалении от основной дороги, а подъезд к нему находится между дачами «Чайки»

СНТ «Архитектор» находится в отдалении от основной дороги, а подъезд к нему находится между дачами «Чайки»

В СНТ «Архитектор» дачи не продают. Здесь всего 16 дворов, а фамилии их владельцев за примерно 30 лет существования товарищества практически не менялись, говорит местная дачница Галина.

— Это раньше была база отдыха от института СибЗНИИЭП, а это архитектура и проектирование. Когда предприятия стали избавляться от баланса, от всех этих баз отдыха, участки раздали работникам, общество назвали «Архитектор», — объясняет она.

Часть дачников, кажется, сохранили сосны, которые тут росли ещё до строительства баз отдыха и коттеджей — такие они высокие

Часть дачников, кажется, сохранили сосны, которые тут росли ещё до строительства баз отдыха и коттеджей — такие они высокие

В отличие от «Чайки», здесь практически нет капитальных домов для круглогодичного проживания. По словам Галины, всё из-за того, что «Архитектор» находится довольно далеко от главной дороги, а остальные дороги зимой не чистят.

— Допустим, тёплый дом, поселюсь я здесь, и что дальше? Одни сугробы — больше ничего, — смеётся она.

Часть дачников живут здесь круглый год...

Часть дачников живут здесь круглый год...

... другие приезжают только летом: отдохнуть от города возле Обского моря&nbsp;

... другие приезжают только летом: отдохнуть от города возле Обского моря 

Впрочем, как и у соседей, здесь всё в порядке с коммуникациями: есть электричество и поливочная вода, которую берут из залива — «хоть залейся». Раньше, во времена базы отдыха, была и питьевая вода из скважины, но за последние годы испортилась, говорят дачники, поэтому питьевую воду они привозят с собой. За обслуживание в «Архитекторе» платят примерно столько же, сколько в «Прибое», и с участка в год выходит около шести тысяч рублей.

В залив, по словам дачников, приплывают и дорогие яхты — просто их владельцы дружат с местными судовладельцами&nbsp;

В залив, по словам дачников, приплывают и дорогие яхты — просто их владельцы дружат с местными судовладельцами 

Дач так близко к воде в этой части Обского моря больше нет: в Голубом Заливе уже более основательные коттеджные посёлки, а до ОбьГЭС тянется сосновый бор

Дач так близко к воде в этой части Обского моря больше нет: в Голубом Заливе уже более основательные коттеджные посёлки, а до ОбьГЭС тянется сосновый бор

Ни одно из СНТ специально не охраняют, а калитки в ограждениях открыты. В охране, считают местные, нет необходимости: отдыхающим дачные проулки не так интересны, как пляж и водные мотоциклы, а чужие сюда не забредают.

— Воровства и чужих не бывает вообще. Около дороги дачи — там да, а чтобы к нам сюда забраться, это сколько снега надо перелопатить, — говорит Галина.

На каких ещё дачах мы побывали этим летом

В СНТ «Нива» нашлась самая дорогая в Новосибирске дача, а ещё озеро с утками и живописный ландшафт.

Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.

Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных ещё с начала прошлого века.

Самое большое СНТ под Новосибирском — с длинным озером и склонами, на которых живописно, один над другим, теснятся домики.

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