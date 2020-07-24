Голубой Залив: прогулка с НГС по приморским дачам с пляжем. Посмотрите на замок за 30 млн и рыжего кота

Под Новосибирском достаточно много курортных (в некотором смысле) мест — в основном вдоль реки и вокруг водохранилища. Одно из них — возле посёлка Голубой Залив. В советское время здесь теснили друг друга базы отдыха и санатории различных предприятий, сегодня от них мало что осталось, а кое-где их место заняли дачники. В этом выпуске рубрики «Классно на даче» эксперт по недвижимости Лиза Пичугина изучила три крошечных СНТ на берегу залива: «Прибой», «Чайка» и «Архитектор».
Юрий Орлов (карта)
Три маленьких садовых товарищества — «Прибой», «Чайка» и «Архитектор» — венчают курортную зону и длинную пляжную линию Обского водохранилища, расположенную за ОбьГЭС. По свободным дорогам сюда можно добраться за час из центра или за полчаса от площади Маркса, но в час пик, конечно, придётся стоять: эпицентры пробок по пути сюда — Винаповский мост и улицы Петухова и Ватутина, и миновать их сложно.
Добраться на общественном транспорте к дачам тоже можно, но с пересадкой. Ближайшая остановка находится примерно в 10 минутах пешком, через неё проходят маршруты двух автобусов: 115, на котором можно доехать до Краснообска, и 115в, на нём можно доехать до площади Маркса и станции метро «Студенческая».
СНТ «Прибой» — линия участков у моря: за ними уже довольно резкий склон, скромная песчаная полоса пляжа и Обское море. Председатель «Прибоя» Вера Яковлевна рассказала, что сейчас в товариществе всего 10 членов. Когда-то было 23 участка, но когда стали оформлять собственность, часть пожилых владельцев продали свои участки соседям.
Сама Вера Яковлевна живёт здесь уже 30 лет.
— Изначально тут были огороды: люди с опытного завода сами эту территорию заняли, сами осваивали, берег укрепляли сами — он был обрывистый, сюда всю некондицию с завода ЖБИ сваливали, чтобы не размывало дальше, — вспоминает она.
Потом за дело взялось руководство Обского водохранилища, и между дачами и водой появилась защитная песчаная насыпь, которая пляжем формально не считается. Вера Яковлевна посетовала, что сейчас эта территория, хотя и пользуется популярностью у местных дачников и приезжающих горожан, почти заброшена: топляк на берегу никто не убирает, а самим дачникам это не по силам, да и технику загнать на берег очень сложно.
Люди в «Прибое» практически не меняются, разве что год назад у пары участков сменился владелец, но в этом году его здесь не видели, и участки заросли разнотравьем. Товарищество его председатель называет сплочённым: скандалов, говорит Вера Яковлевна, у них не бывает, да и не возникает никаких конфликтных вопросов, чтобы скандалить.
На участках есть электричество, поливочная вода и почти у каждого — скважина с питьевой. Единственный минус СНТ — дорогое обслуживание: в этом году оно составило 1014 рублей за сотку. Не будь «Прибой» таким компактным и малонаселённым, вышло бы дешевле.
Летний водопровод «Прибой» делит с СНТ «Чайка». Два дачных общества разделяет асфальтовая дорога улицы Приморье, которая ведёт от Софийской к лодочной базе «Прибой». Эту дорогу единственную зимой чистят за счёт владельцев лодок, катеров и водных мотоциклов, среди которых немало, впрочем, местных дачников — почти у каждого есть небольшое судно, говорят они.
Эта дорога — одновременно и серьёзный плюс, и ощутимый минус.
— Раньше было тихо, спокойно, а сейчас к ним ездят столько, что к ограде выйдешь посидеть — как в городе, — пожаловалась Вера Яковлевна. — В выходной день здесь машины от шлагбаума — всё заставлено, вплоть до лодочной базы.
— Тут полгорода приезжает. Ни знаки, ничего не помогает, — подтвердил охранник лодочной базы, добавив, что это даже не владельцы лодок, а просто отдыхающие. — А куда людям деваться, они ставят по бокам машины, проезд оставляют для машин. Случись что, пожарка не проедет.
Местные дачники, видимо, всегда об этом помнят, потому что пожарных щитов со всем необходимым на трёх улицах двух соседних маленьких СНТ «Чайка» и «Архитектор» журналисты НГС встретили больше, чем в любом другом дачном посёлке, в которых удалось побывать с начала лета.
При этом здесь реже, чем где-то ещё, встречаются сплошные заборы в человеческий рост. Зато чаще — аккуратные лужайки и цветники перед белым штакетником. Дома есть как совсем скромные, похожие на домики для отдыха какой-нибудь простой скандинавской семьи, ценящей минимализм, так и внушительные, в которых явно живут круглый год. Самый большой из них выставлен на продажу: кирпичный замок площадью 326 квадратных метров на участке в 9,26 сотки продают за 30 миллионов. Самый дешёвый вариант на все три общества на сайте ЦИАН нашёлся за 1,3 миллиона рублей.
В СНТ «Архитектор» дачи не продают. Здесь всего 16 дворов, а фамилии их владельцев за примерно 30 лет существования товарищества практически не менялись, говорит местная дачница Галина.
— Это раньше была база отдыха от института СибЗНИИЭП, а это архитектура и проектирование. Когда предприятия стали избавляться от баланса, от всех этих баз отдыха, участки раздали работникам, общество назвали «Архитектор», — объясняет она.
В отличие от «Чайки», здесь практически нет капитальных домов для круглогодичного проживания. По словам Галины, всё из-за того, что «Архитектор» находится довольно далеко от главной дороги, а остальные дороги зимой не чистят.
— Допустим, тёплый дом, поселюсь я здесь, и что дальше? Одни сугробы — больше ничего, — смеётся она.
Впрочем, как и у соседей, здесь всё в порядке с коммуникациями: есть электричество и поливочная вода, которую берут из залива — «хоть залейся». Раньше, во времена базы отдыха, была и питьевая вода из скважины, но за последние годы испортилась, говорят дачники, поэтому питьевую воду они привозят с собой. За обслуживание в «Архитекторе» платят примерно столько же, сколько в «Прибое», и с участка в год выходит около шести тысяч рублей.
Ни одно из СНТ специально не охраняют, а калитки в ограждениях открыты. В охране, считают местные, нет необходимости: отдыхающим дачные проулки не так интересны, как пляж и водные мотоциклы, а чужие сюда не забредают.
— Воровства и чужих не бывает вообще. Около дороги дачи — там да, а чтобы к нам сюда забраться, это сколько снега надо перелопатить, — говорит Галина.
На каких ещё дачах мы побывали этим летом
В СНТ «Нива» нашлась самая дорогая в Новосибирске дача, а ещё озеро с утками и живописный ландшафт.
Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.
Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных ещё с начала прошлого века.
Самое большое СНТ под Новосибирском — с длинным озером и склонами, на которых живописно, один над другим, теснятся домики.