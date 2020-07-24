Голубой Залив: прогулка с НГС по приморским дачам с пляжем. Посмотрите на замок за 30 млн и рыжего кота

В СНТ «Архитектор» дачи не продают. Здесь всего 16 дворов, а фамилии их владельцев за примерно 30 лет существования товарищества практически не менялись, говорит местная дачница Галина.



— Это раньше была база отдыха от института СибЗНИИЭП, а это архитектура и проектирование. Когда предприятия стали избавляться от баланса, от всех этих баз отдыха, участки раздали работникам, общество назвали «Архитектор», — объясняет она.

