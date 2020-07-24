Госдума пообещала денег тем, кто будет отдыхать в России. Рассказываем, как их получить

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Что за программа?
Из-за коронавирусной эпидемии туристическая отрасль попала в список пострадавших от пандемии. Чтобы поддержать туроператоров, им ранее в этом году предоставили субсидии в размере около 3,5 миллиарда рублей, но, чтобы еще и простимулировать покупательную способность населения, в правительстве решили выделить дополнительно 15 миллиардов. Эти деньги поделят между теми, кто решит отдохнуть в российских границах (других пока нет) до конца этого года. Но для тех, кто прямо сейчас сидит в аэропорту и радуется, что получит кешбэк за отпуск, плохие новости: работать программа начнет только в середине августа.
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Когда надо отдыхать, чтобы получить субсидию?
Рассчитывать на компенсацию потраченных на отпуск денег вы можете, если купите туры с 15 августа по 20 декабря. Но есть нюанс.
Если вы решите отдохнуть летом в регионах, которые в сезон и без того пользуются высоким спросом (а в этом году по некоторым направлениям безумный ажиотаж), на кешбэк можете не рассчитывать. Скидка на путешествия по Алтайскому и Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю, Петербургу и Москве будет доступна только с 1 октября.
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Куда можно полететь с кешбэком?
Субсидия на поездки с 15 августа по 20 декабря распространяется на следующие регионы:
- центр: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области;
- юг и Кавказ: Кабардино-Балкария, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области;
- Приволжье: Башкирия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области;
- северо-запад: Карелия, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области;
- Урал: Югра, Свердловская, Тюменская, Челябинская области;
- Сибирь: Бурятия, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области;
- Дальний Восток: Камчатка, Приморский и Хабаровский край, Сахалинская область.
А сюда нужно ехать с 1 октября по 20 декабря, если хотите получить субсидию:
- Крым и Севастополь, Ставрополье, Алтайский и Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Горный Алтай, Калининградская область, Москва и Подмосковье.
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Сколько надо потратить?
Выбор региона и сезона — не единственное обстоятельство для получения субсидии. Одно из главных правил понятно и уже привычно: больше тратишь — больше кешбэк.
Чтобы не было лотереи, кому и сколько денег возвращать за отпуск, в Ростуризме придумали простую схему: с каждых потраченных 25 тысяч рублей кешбэк составляет 5 тысяч. То есть если вы покупаете тур стоимостью 49 тысяч, вы всё равно сможете вернуть только 5 из них. При стоимости тура от 50 до 75 тысяч рублей компенсация составит 10 тысяч, а от 75 и выше — 15 тысяч. При этом продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей.
По условиям программы вы можете приобрести как пакетные туры (включающие в себя перелет и проживание), так и отдельно проживание, если решите добираться до места отдыха самостоятельно.
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Туры можно брать где угодно?
Здесь всё не так просто. Во-первых, чтобы получить компенсацию, забронировать гостиницу, купить билеты и туры вы можете только через сайт Ростуризма.
— Туристу нужно зайти на сайт Мирпутешествий.рф в раздел Russia.travel и выбрать понравившееся предложение, это сайт Ростуризма. Поездка оформляется и оплачивается только с использованием карты «Мир». Возврат средств на карту займет от пяти минут до пяти дней, — объясняет Дмитрий Горин.
Выбрав интересующее направление, вы перейдете на сайт туроператора или гостиницы. Полного и точного списка партнеров пока нет, но в числе потенциальных указаны Anex Tour, Coral Travel, «Библио-Глобус» и «Пегас Туристик».
Согласно закону, с июля 2018 года любые выплаты из госбюджета должны производиться на счета с картой «Мир». Если вы до сих пор ей не обзавелись, оформить ее для покупки тура можно будет бесплатно. К слову, без нее у вас даже зарегистрироваться на сайте не получится.
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Как оформить карту «Мир»
Карты «Мир» сегодня выпускают и обслуживают большинство банков России. Вы можете получить ее в любом банке-партнере платежной системы.
Чтобы получить карту:
- выберите подходящий вам банк;
- уточните тарифы на выпуск и обслуживание карты;
- заполните заявление онлайн на сайте банка или в его отделении;
- получите карту.
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Не хочу отдыхать в России. Когда откроют границы?
Хотя шаги в сторону привлечения турпотока в российские регионы выглядят вполне заманчивыми, многие эксперты туристической отрасли сходятся во мнении, что многих россиян родные широты не привлекают — люди просто не верят в отдых в России и продолжают ждать, когда откроются границы. Но пока этот вопрос не решен.
В середине июля восемь стран (Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ) объявили о готовности принять российских туристов.
Потом турецкая сторона даже заявила, что договорилась с Россией о возобновлении полетов, а Роспотребнадзор назвал шесть городов, из которых международные полеты разрешат в первую очередь.
Но специалисты говорят, что улететь за границу нам удастся не раньше середины осени.
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