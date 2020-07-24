Госдума пообещала денег тем, кто будет отдыхать в России. Рассказываем, как их получить

Выбор региона и сезона — не единственное обстоятельство для получения субсидии. Одно из главных правил понятно и уже привычно: больше тратишь — больше кешбэк.



Чтобы не было лотереи, кому и сколько денег возвращать за отпуск, в Ростуризме придумали простую схему: с каждых потраченных 25 тысяч рублей кешбэк составляет 5 тысяч. То есть если вы покупаете тур стоимостью 49 тысяч, вы всё равно сможете вернуть только 5 из них. При стоимости тура от 50 до 75 тысяч рублей компенсация составит 10 тысяч, а от 75 и выше — 15 тысяч. При этом продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей.



По условиям программы вы можете приобрести как пакетные туры (включающие в себя перелет и проживание), так и отдельно проживание, если решите добираться до места отдыха самостоятельно.

