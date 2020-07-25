Родина платит, но есть нюанс: как получить 15 тысяч за отдых, куда уехать из Новосибирска и выгодно ли это

Правительство объявило о невиданной программе стимулирования внутреннего туризма. В этом году решившие отдохнуть на родине россияне смогут получить до 15 тысяч рублей компенсации. Речь идет даже не об оплате части перелета или проживания, а о простом перечислении денег на карту. Получить компенсацию, впрочем, можно будет, даже не выезжая за пределы Новосибирской области. Однако, как говорится, есть нюансы.



Сначала тур, потом деньги



В принципе, материальное стимулирование туристической сферы через прямые субсидии туристам — это распространенная практика. Обычно, однако, речь идет о неких квази-деньгах, которыми можно расплатиться за услуги (отель, ресторан, экскурсии) на конкретной территории. Так деньги точно останутся в регионе, а туристы получат дополнительный стимул, чтобы приехать. То есть если у человека, например, есть возможность потратить на отдыхе только 1000 евро, то он, может быть, выберет другое место, подешевле. А если ему вернуть через ваучер 200, то, возможно, согласится.

