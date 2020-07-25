Родина платит, но есть нюанс: как получить 15 тысяч за отдых, куда уехать из Новосибирска и выгодно ли это

Правительство объявило о невиданной программе стимулирования внутреннего туризма. В этом году решившие отдохнуть на родине россияне смогут получить до 15 тысяч рублей компенсации. Речь идет даже не об оплате части перелета или проживания, а о простом перечислении денег на карту. Получить компенсацию, впрочем, можно будет, даже не выезжая за пределы Новосибирской области. Однако, как говорится, есть нюансы.
Сначала тур, потом деньги
В принципе, материальное стимулирование туристической сферы через прямые субсидии туристам — это распространенная практика. Обычно, однако, речь идет о неких квази-деньгах, которыми можно расплатиться за услуги (отель, ресторан, экскурсии) на конкретной территории. Так деньги точно останутся в регионе, а туристы получат дополнительный стимул, чтобы приехать. То есть если у человека, например, есть возможность потратить на отдыхе только 1000 евро, то он, может быть, выберет другое место, подешевле. А если ему вернуть через ваучер 200, то, возможно, согласится.
В России, как часто бывает, решили идти своим путем. Компенсация будет выплачиваться деньгами, причем эти деньги обещают перевести на карту почти сразу же после оплаты тура. Размер выплаты напрямую зависит от количества денег, потраченных на путевку. Как явствует из пояснений Ростуризма, расходы на тур стоимостью меньше 25 тысяч рублей вообще не будут компенсироваться. При цене от 25 до 50 тысяч рублей турист получит 5 тысяч рублей, 10 тысяч получат купившие путевку стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей. А максимальная сумма доступна будет только тем, чей отдых обойдется ещё дороже. Звучит неплохо. Но не всё так просто.
Во-первых, деньги смогут получить только те, кто купит турпакет в компании-участнике программы. То есть вариант, когда вы сами себе ищете билеты, сами бронируете гостиницы, здесь не пройдет. И да, придётся завести карту «Мир» — кешбэк будет возвращаться только на неё. Тур должен быть приобретен через сайт russia.travel у туроператора, говорит руководитель туркомпании «Ажур Вояж» Вадим Казанцев.
Однако самое главное — это, конечно, направления путешествия. В списке Ростуризма сейчас 44 региона, среди которых практически нет популярных мест летнего отдыха (даже Республики Алтай). Исключение сделали только для Байкала (Иркутская область). Ну, ещё можно провести неделю в Шерегеше (Кузбасс).
То есть если вы думали, что таким образом правительство готово помочь вам съездить на Черное море, то вынуждены вас разочаровать. Компенсации при поездке ещё в 11 регионов (среди которых Крым, Кубань, а также Москва с Санкт-Петербургом) будут доступны только после 1 октября. Причем в Москву и Питер нельзя будет уехать на неделю даже тогда — компенсация будет выплачиваться, только если эти города будут частью более обширной программы, а не основным её пунктом.
Куда поехать
Первое, что приходит в голову из возможных направлений для тех, кто хочет воспользоваться новой мерой стимулирования, это Байкал (Иркутская область включена в список). Даже для жителей Новосибирска (не говоря уже о тех, кто живет западнее) это был всегда довольно дорогой вариант отдыха. Один перелет обойдется как минимум в 15 500 рублей (для сравнения: цены на билеты в Москву на август начинаются сейчас примерно c 10 тысяч). Компания «Байкалика» предлагает пятидневный тур, стартующий из Иркутска, который обойдется в 71 650 рублей. То есть (вместе с перелетом) такое путешествие будет стоить вам 87 тысяч рублей. За вычетом компенсации тур обойдется в 72 тысячи рублей.
За те же деньги в августе можно самостоятельно долететь до Сочи или Симферополя (сейчас цены начинаются примерно с 17,5 тысячи рублей по обоим направлениям). Простенький номер вне популярных зон вроде Ялты и Сочи можно найти всего за 10 тысяч за пять дней. Если вы будете тратить на еду не больше 1000 рублей в день, то бюджетная поездка к морю без компенсаций обойдется вам вдвое дешевле такого же по длительности путешествия на Байкал. Разумеется, это совершенно разные направления, но если уж речь зашла об экономии, то стоит иметь это в виду.
Однако, как отмечает Вадим Казанцев, готовые турпродукты есть для большинства направлений. Искать их можно как у федеральных туроператоров типа «Библио-Глобус» или «Пегас», так и у региональных.
— Это и Сахалин, и Петропавловск-Камчатский, и Тюмень, и Екатеринбург. Есть и круизы по рекам России в большом количестве — вот только не знаю, будут ли они участвовать, — говорит Казанцев.
По словам Казанцева, программа субсидирования должна начать действовать с 10 августа. К этому времени к утвержденному списку регионов могут добавиться и более востребованные направления. Так, власти Санкт-Петербурга уже обратились в Ростуризм с просьбой распространить субсидирование и на этот регион. Условием получения субсидии, правда, станет покупка тура, в программу которого будет включено посещение и других регионов российского Северо-Запада.
Трудно сказать, насколько эффективной будет программа поддержки внутреннего туризма. 15 тысяч рублей государственной субсидии вряд ли заставили бы человека отказаться от путешествия в Барселону или на Бали. Но вот для сибиряков, которые ограничены в средствах, это реальный шанс съездить в регионы, в которые они бы вряд ли решили отправиться в обычной ситуации. Для тех же, кому субсидий не нужно, местные туроператоры приготовили отдых в палатках по цене дорогого тура на европейский курорт.
Подробно о том, как получить деньги за отдых в России, мы рассказывали в 6 понятных карточках. Однако уже с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Полеты будут из четырех городов в три страны.