Место, где водители дружно плюют на правила и выскакивают на 8-полосную магистраль под запрещающий знак

Сейчас этот маневр квалифицируется как «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» (ч.2 ст. 12.16 КоАП). Предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Местные жители очень недовольны запретом левого поворота:

— После ремонта по программе БКД в 2017 году для выезжающих с целого массива (а там около 30–40 домов, в том числе высоток) запретили выезд налево на Красный проспект. Теперь по правилам разрешён выезд только направо. Для тех, кто из массива едет в центр (а таких, очевидно, подавляющее большинство, особенно утром), нужно поворачивать только направо, через кольцо у городского аэропорта, где пробка собирается вечером. Далее — светофор на Мочищенское шоссе, где горит зелёный крайне мало, потом по Мочищенскому в сторону центра, где пробка собирается утром, итого — в любое время едешь через короткий светофор и пробку...