Место, где водители дружно плюют на правила и выскакивают на 8-полосную магистраль под запрещающий знак

В улично-дорожной сети Новосибирска немало мест, где водители массово нарушают Правила дорожного движения, игнорируя разметку и знаки. Недавно мы рассказывали, как на улице Георгия Колонды автолюбители поворачивают налево из правой полосы, предназначенной только для движения направо. Сегодня новое место — на Красном проспекте водители, чтобы не давать круг, дружно совершают запрещенный левый поворот. Подробности — в материале НГС.
Северная часть Новосибирска, Красный проспект, переходит в Мочищенское шоссе и улицу Аэропорт. В этом месте есть выезд на проспект со стороны домов четной части Красного. Выезжающие автомобили встречают знаки «Уступи дорогу» и «Движение направо».
Таким образом, ехать можно только на улицу Аэропорт, на Мочищенское шоссе, а на Красный проспект с левым поворотом по правилам попасть нельзя.
Однако если вам нужно в центр, то через улицу Аэропорт, а потом через Мочищенское шоссе придется давать большой круг. Вот и едут люди сразу налево на Красный, как это было разрешено раньше.
Сейчас этот маневр квалифицируется как «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» (ч.2 ст. 12.16 КоАП). Предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Местные жители очень недовольны запретом левого поворота:
— После ремонта по программе БКД в 2017 году для выезжающих с целого массива (а там около 30–40 домов, в том числе высоток) запретили выезд налево на Красный проспект. Теперь по правилам разрешён выезд только направо. Для тех, кто из массива едет в центр (а таких, очевидно, подавляющее большинство, особенно утром), нужно поворачивать только направо, через кольцо у городского аэропорта, где пробка собирается вечером. Далее — светофор на Мочищенское шоссе, где горит зелёный крайне мало, потом по Мочищенскому в сторону центра, где пробка собирается утром, итого — в любое время едешь через короткий светофор и пробку...
— В результате после недели езды по правилам водители массово вернулись к привычной схеме — выезд сразу налево на Красный проспект, несмотря на нарушения, иначе ездить просто невозможно, — пишет нам местный житель Дмитрий.
Активисты пытались договориться с властями и вернуть левый поворот, но людям отказали с формулировкой «техническая невозможность в силу перепада высот». Движение налево тут, конечно, достаточно опасно — нужно выкроить момент, когда по Красному и Мочищенскому никто не едет. Ждать этого приходится долго, поэтому многие торопятся, выскакивая на дорогу практически перед носом у машин основного потока. Тем не менее раньше такая схема здесь как-то работала.