5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что долгий секс — не всегда равно хороший секс. Они доказали, что длительный половой акт чаще вызывает у его участников разочарование.



Авторы работы собирали данные с помощью врачей, социальных работников, психологов и семейных консультантов и опрашивали тысячи респондентов на протяжении нескольких десятков лет, чтобы определить — сколько же все-таки должен длиться секс.

Оказывается, идеальный половой акт должен длиться не более 13 минут. Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут. Слишком долгим сексом в этом исследовании называют половой акт от 10 минут до 30 минут. Марафоны от 30 минут в исследовании Пенсильванского университета не описаны.

По мнению ведущего автора исследования и доцента кафедры психологии Эрика Корти, нереалистичные фантазии о времени полового акта могут вызывать сексуальные разочарования и дисфункции у мужчин и женщин. Ученые проводили это исследование, чтобы показать реальные цифры.