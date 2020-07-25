5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи

На тему того, сколько должны проводить в постели любовники, чтобы выходить оттуда довольными друг другом, существует много мифов и заблуждений. Все мы точно знаем, что если слишком быстро — то это как будто тревожный знак. Вроде круто — если марафон ночь напролет. Но обычный человек здесь чувствует неловкость — потому что у кого-то было напролет, а у него ни разу. Мы решили собрать несколько мнений о том, сколько минут и секунд должен длиться секс от начала до счастливого
или не очень финала.
Что думают ученые
Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что долгий секс — не всегда равно хороший секс. Они доказали, что длительный половой акт чаще вызывает у его участников разочарование.
Авторы работы собирали данные с помощью врачей, социальных работников, психологов и семейных консультантов и опрашивали тысячи респондентов на протяжении нескольких десятков лет, чтобы определить — сколько же все-таки должен длиться секс.
Оказывается, идеальный половой акт должен длиться не более 13 минут. Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут. Слишком долгим сексом в этом исследовании называют половой акт от 10 минут до 30 минут. Марафоны от 30 минут в исследовании Пенсильванского университета не описаны.
По мнению ведущего автора исследования и доцента кафедры психологии Эрика Корти, нереалистичные фантазии о времени полового акта могут вызывать сексуальные разочарования и дисфункции у мужчин и женщин. Ученые проводили это исследование, чтобы показать реальные цифры.
Сколько длится ваш идеальный секс?
Например, наш коллега - редактор раздела «Авто» Артём Краснов - считает, что секс не должен быть долгим и не все решает количество. В своей авторской колонке он рассказал — какой должна выглядеть идеальная ночь.
Что думают врачи
По мнению врача гинеколога-эндокринолога и УЗД Дияны Гайнутдиновой, достаточная длительность полового акта — понятие индивидуальное для каждой пары. Но все же с медицинской точки зрения есть определённые рамки.
— В случае, если мужчина не может совершать фрикции более 1 минуты и это сопровождается беспокойством, депрессией, избеганием сексуальной близости, то это говорит о преждевременной эякуляции. Также имеет значение количество половых актов, так как каждый последующий, как правило, длится дольше, чем предыдущий. У мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией, увеличение этого периода не происходит, — объясняет Дияна.
Также эксперт отмечает, что задержка эякуляции является невозможностью достичь оргазма при постоянных фрикциях в течении 25–30 минут. Эта проблема может быть как временной, связанной с усталостью, стрессом, непривлекательностью партнерши, алкоголем, так и постоянной, то есть не зависимой от каких-либо условий.
— Задержки могут провоцировать такие заболевания, как сахарный диабет, травмы спинного мозга, инфекции мочеполовой системы, эмоциональные потрясения, а также другие факторы, — считает врач.
От 33 секунд
Психолог, сексолог и руководитель проекта «Культурно о сексе» Валентина Сорокина ссылается на результаты исследования, в котором участвовали 500 пар. Продолжительность полового акта у них составила от 33 секунд до 44 минут. Несложно вычислить и среднее время — 5 минут и 4 секунды.
— Поймите, это не норматив. В сексе вообще не может и не должно быть никаких правил и догм. Единственно, что может быть верным, — это должно устраивать двоих. И если оба довольны, то неважно как долго будет длиться половой акт, — считает сексолог.
По мнению эксперта, продолжительность секса в паре зависит от опыта и тренированности мужчины, от состояния его здоровья и от яркости впечатлений в паре. Длиннее половой акт можно сделать только за счет тренировки мужчины.
— Есть различные техники и упражнения для подобного вида тренировок. Например, обязательна тренировка мужчиной интимных мышц. Самое просто упражнение по тренировке интимных мышц — это «мигание»: короткие сжатия и расслабление мышц, что помогают мужчине сдержать мочеиспускание, — объясняет Сорокина.
Если же задача сократить продолжительность полового акта, это можно сделать тоже с помощью специальных упражнений.
— Здесь хорошо сработают различные смазки и аксессуары из секс-шопа. Например, смазки с подогревающим эффектом, анальные втулки помогут сузить вход во влагалище и усилить стимуляции пениса изнутри, — говорит сексолог.
Важно, выбирая оптимальную продолжительность полового акта, учитывать, успевают ли оба насладиться удовольствием. Например, если женщине недостаточно времени, то мужчине необходимо продлевать предварительные ласки и позволить сперва женщине насладиться оргазмом и только потом самому перейти к активным действиям.
— Если же половой акт длинный, а дама не приучена получать множественные оргазмы, то она может уже начать уставать. И в забег на длинные дистанции имеет смысл идти, если уже женщина начнёт себя тренировать к мультиоргазмам. И здесь будут важны те же упражнения на интимные мышцы, подойдет то же «мигание», — считает Валентина.
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