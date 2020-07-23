Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга

Где еще отдыхать этим летом, как не на российском юге? Так подумали тысячи жителей страны и ломанулись покорять сочинские побережья. К сожалению для самих себя. Таких энтузиастов, которым в родных городах этим летом слишком тесно, на отечественных курортах уже тысячи. Лежаки приходится занимать с первыми лучами солнца, а подход к воде преграждают разбросанные тут и там тела загорающих. Присоединяйтесь к виртуальной прогулке по бесплатным пляжам Сочи. Здесь под палящим солнцем голову напекает так, что забываешь о коронавирусе и социальной дистанции.
Некоторые местные жители подсчитали, что каждый день в Сочи прибывают тысячи туристов.
Шествие «Бессмертного полка» в этом году, кстати, отменили, чтобы люди не толпились лишний раз.
Кто-то из энтузиастов решил проинспектировать все пляжи Сочи. Ситуация везде примерно одинаковая.
Европейский фонд по борьбе с раком кожи, кстати, не рекомендует загорать с 11:00 до 15:00. Но с такими правилами в Сочи вы рискуете остаться без удобного места под солнцем.
Видео: Оля Олина / Vk.com
Видео: Надежда Евсикова / Vk.com
В горах, кстати, тоже не лучше. Очереди — синоним курортного отдыха в России в этом сезоне.
Если в начале июля жители Евпатории говорили, что нагрузка на местных пляжах далека от пиковой, то сегодня здесь не протолкнуться даже вечером.
Судак— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 21, 2020
туловища имеются pic.twitter.com/IiLM0wZo4e
ванна молодости, мочеобильная— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 21, 2020
запашок имеет место...
Большой Каньон
и там стада pic.twitter.com/9pnIqPxDiG
Любителям уединения в Крыму придется заплывать далеко за буйки. Очень далеко.
Крым. 19 июля pic.twitter.com/Ip6s7pd0Wk— Елена Плеханова (@uiTrs1fE5eoyfii) July 19, 2020
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 14, 2020
ЮБК и Западный Крым (Судак например) русо-туристо есть
формат почти на 100% "одна мороженка на троих"
кризисный формат pic.twitter.com/508DrpenOA
22.07.2020 Туристов значительно больше, чем в прошлом году. Крым ожил. :-) (@ Пляж Новофедоровки in Novofedorivka, Crimea) https://t.co/tTs10mB4gP pic.twitter.com/R139XSXKTS— Сергей Шаповалов (@_Shapovalov) July 22, 2020
Ялта— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) July 15, 2020
ух какая карантинная дистанция!
Ну теперь то мы точно все умрем...
чи не? pic.twitter.com/aV6h2wd4jO