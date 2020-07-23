Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга

Где еще отдыхать этим летом, как не на российском юге? Так подумали тысячи жителей страны и ломанулись покорять сочинские побережья. К сожалению для самих себя. Таких энтузиастов, которым в родных городах этим летом слишком тесно, на отечественных курортах уже тысячи. Лежаки приходится занимать с первыми лучами солнца, а подход к воде преграждают разбросанные тут и там тела загорающих. Присоединяйтесь к виртуальной прогулке по бесплатным пляжам Сочи. Здесь под палящим солнцем голову напекает так, что забываешь о коронавирусе и социальной дистанции.