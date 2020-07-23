Свиньи новосибирские. Посмотрите, как гадят люди в своём городе — злая колонка Дмитрия Косенко

Это каким надо быть свинопасом, чтобы не довезти пакет до любой городской мусорки, а бросить его на природе, там, куда ты ещё вернешься отдыхать.

Гадят и в городе, причем в любых местах. Вот, к примеру, есть у нас памятный стенд летчику Николаю Гастелло, Герою Советского Союза. Так местные алкаши и куряки повадились мусорить прямо там.

— Рядом магазин, сотрудники которого периодически выходят курить и бросают бычки. А вечерами на постаменте распивают алкогольные напитки, причём с маленькими детьми. О каком патриотизме в нашей стране тогда идёт речь? — пишет наша читательница Любовь.



Бычки — это вообще просто бич города. Их кидают с балконов, из окон машин, на остановках, возле магазинов. Тонны вонючих окурков разбросаны по новосибирской земле. На пляж придешь — ну, конечно, как отнести бычок в урну, его же можно втихаря закопать в песочек. Вот и играют дети в этой смеси песка и отработанного никотина.

А собачьи какашки? Любители друзей наших меньших в большинстве своем не парятся, где его псина присест посрать. Лишь единицы убирают за своими животными какашки в пакет. В итоге тонны экскрементов лежат в наших дворах и зеленых зонах вперемешку с бычками, ну и, конечно, другим мусором.