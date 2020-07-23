Свиньи новосибирские. Посмотрите, как гадят люди в своём городе — злая колонка Дмитрия Косенко

Мы любим обвинять власти в том, что наш город грязен, повсюду пыль и мусор. Ну ладно пыль, а мусор кто разбрасывает, инопланетяне что ли? Это делают сами новосибирцы, та самая часть невоспитанных, наглых, хамоватых, не слишком отягощенных интеллектом. О проблеме в своей авторской колонке рассуждает Дмитрий Косенко.
На днях в «Фейсбуке» опубликовали фото стихийных свалок, которые отдыхающие устроили в Караканском бору, прекрасном природном месте. Это эффект стада — одно животное бросило пакет с мусором, другие животные решили, что тут свалка и можно валить сюда свои несчастные отходы. Масштабы свинства поражают — на вывоз всего этого дерьма нужно несколько грузовиков. Самое печальное, что мусор, допустим, вывезут, а новые негодяи начнут опять валить пакеты в этом или другом месте.
Это каким надо быть свинопасом, чтобы не довезти пакет до любой городской мусорки, а бросить его на природе, там, куда ты ещё вернешься отдыхать.
Гадят и в городе, причем в любых местах. Вот, к примеру, есть у нас памятный стенд летчику Николаю Гастелло, Герою Советского Союза. Так местные алкаши и куряки повадились мусорить прямо там.
— Рядом магазин, сотрудники которого периодически выходят курить и бросают бычки. А вечерами на постаменте распивают алкогольные напитки, причём с маленькими детьми. О каком патриотизме в нашей стране тогда идёт речь? — пишет наша читательница Любовь.
Бычки — это вообще просто бич города. Их кидают с балконов, из окон машин, на остановках, возле магазинов. Тонны вонючих окурков разбросаны по новосибирской земле. На пляж придешь — ну, конечно, как отнести бычок в урну, его же можно втихаря закопать в песочек. Вот и играют дети в этой смеси песка и отработанного никотина.
А собачьи какашки? Любители друзей наших меньших в большинстве своем не парятся, где его псина присест посрать. Лишь единицы убирают за своими животными какашки в пакет. В итоге тонны экскрементов лежат в наших дворах и зеленых зонах вперемешку с бычками, ну и, конечно, другим мусором.
Даже у нас возле офиса в центре городе на тротуаре постоянно разбросан какой-то мусор — упаковки, бумажки и так далее. Власти, надо отдать им должное, разумеется, не слишком торопятся убирать всё это, внося свою долю свинства в общую картину.
Из площади Калинина, к примеру, сделали помойку. Какие-то колхозные ряды с овощами и фруктами — что, больше негде торговать? Как результат — постоянные жуткие кучи мусора и ящиков. Или вот площадь Маркса — одно животное бросило свое «ведро» на тротуаре, другие кидают под него мусор.
И никакой фактической ответственности за такое поведение у нас нет. Слабая законодательная база не позволяет особо кого-то штрафовать, хоть как-то привлекать. Многие аспекты, связанные с выбросом мусора, бычков и упаковок вовсе никак не регламентированы в законах. Поэтому так и будем жить на помойке, ну и с вонью от свинофермы, конечно.
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