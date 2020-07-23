23 июля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 70.79
eur 81.59
СрочноФСБ накрыла пособников террористов
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
Фото пользователя

Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС

Другие статьи автора

Все новости

Все новости
ГородМнение

Свиньи новосибирские. Посмотрите, как гадят люди в своём городе — злая колонка Дмитрия Косенко

Кучи мусора повсюду — на пляжах, улицах и во дворах

2 867
80 Обсудить

Поделиться

Мусор в Караканском бору

Мусор в Караканском бору

Мы любим обвинять власти в том, что наш город грязен, повсюду пыль и мусор. Ну ладно пыль, а мусор кто разбрасывает, инопланетяне что ли? Это делают сами новосибирцы, та самая часть невоспитанных, наглых, хамоватых, не слишком отягощенных интеллектом. О проблеме в своей авторской колонке рассуждает Дмитрий Косенко.

На днях в «Фейсбуке» опубликовали фото стихийных свалок, которые отдыхающие устроили в Караканском бору, прекрасном природном месте. Это эффект стада — одно животное бросило пакет с мусором, другие животные решили, что тут свалка и можно валить сюда свои несчастные отходы. Масштабы свинства поражают — на вывоз всего этого дерьма нужно несколько грузовиков. Самое печальное, что мусор, допустим, вывезут, а новые негодяи начнут опять валить пакеты в этом или другом месте.

Это каким надо быть свинопасом, чтобы не довезти пакет до любой городской мусорки, а бросить его на природе, там, куда ты ещё вернешься отдыхать.

Гадят и в городе, причем в любых местах. Вот, к примеру, есть у нас памятный стенд летчику Николаю Гастелло, Герою Советского Союза. Так местные алкаши и куряки повадились мусорить прямо там.

— Рядом магазин, сотрудники которого периодически выходят курить и бросают бычки. А вечерами на постаменте распивают алкогольные напитки, причём с маленькими детьми. О каком патриотизме в нашей стране тогда идёт речь? — пишет наша читательница Любовь.

Бычки — это вообще просто бич города. Их кидают с балконов, из окон машин, на остановках, возле магазинов. Тонны вонючих окурков разбросаны по новосибирской земле. На пляж придешь — ну, конечно, как отнести бычок в урну, его же можно втихаря закопать в песочек. Вот и играют дети в этой смеси песка и отработанного никотина.

А собачьи какашки? Любители друзей наших меньших в большинстве своем не парятся, где его псина присест посрать. Лишь единицы убирают за своими животными какашки в пакет. В итоге тонны экскрементов лежат в наших дворах и зеленых зонах вперемешку с бычками, ну и, конечно, другим мусором.

Даже у нас возле офиса в центре городе на тротуаре постоянно разбросан какой-то мусор — упаковки, бумажки и так далее. Власти, надо отдать им должное, разумеется, не слишком торопятся убирать всё это, внося свою долю свинства в общую картину.

Помойка на Маркса

Помойка на Маркса

Из площади Калинина, к примеру, сделали помойку. Какие-то колхозные ряды с овощами и фруктами — что, больше негде торговать? Как результат — постоянные жуткие кучи мусора и ящиков. Или вот площадь Маркса — одно животное бросило свое «ведро» на тротуаре, другие кидают под него мусор.

И никакой фактической ответственности за такое поведение у нас нет. Слабая законодательная база не позволяет особо кого-то штрафовать, хоть как-то привлекать. Многие аспекты, связанные с выбросом мусора, бычков и упаковок вовсе никак не регламентированы в законах. Поэтому так и будем жить на помойке, ну и с вонью от свинофермы, конечно.

Согласны с автором?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    По теме (3)

    Автор

    оцените материал

    • ЛАЙК11
    • СМЕХ0
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ3
    • ПЕЧАЛЬ2

    Поделиться

    Поделиться

    мусорсвиньи
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

    КОММЕНТАРИИ (80)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!