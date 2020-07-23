Сибиряк пригнал в Новосибирск английский кэб. Разглядываем эту странную машину — что внутри?

Английский кэб — лондонское классическое такси — видеть на улицах Новосибирска непривычно. Сразу возникают ассоциации с европейскими городками и улочками. Константин привез сюда свой кэб в 2014 году, долгое время машина использовалась для перевозки гостей английского бара и прогулочных поездок. Как устроен такой автомобиль и в чем его удобство для пассажиров — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.
Узнаваемые классические формы, высокая крыша — вот основы идеологии английского кэба. Этот современный автомобиль под индексом TX4 относится уже к третьему поколению, но его внешний вид вызывает безальтернативные ассоциации со старым Лондоном.
— Привезен из Европы, делают их для Европы и для Англии. Машина 2011 года выпуска, здесь в Новосибирске — с 2014 года.
Компания London Taxis International (LTI), которая занималась производством кэбов, частично была куплена китайцами — теперь машины везут из Поднебесной в Великобританию и материковую Европу, соответственно, с правым рулем и левым рулем.
— Делает их совместное предприятие. Какое-то время назад китайская компания Geely выкупила 50 процентов. Производят, соответственно, в Китае. Целую партию таких автомобилей закупили в Баку, большая компания такси. Порядка 50 кэбов, они ездят там в цвете баклажан.
— У них обычно ставится два двигателя, здесь «фордовский» 2,5 литра, дизель. Очень экономичный. Мощность небольшая, 102 «лошади» у него.
Автомобиль Константина как раз с левым рулем — это, конечно, немного портит лондонский имидж. В остальном всё так же, как и в английском такси. Впереди одно сиденье — водительское, пассажирское место используется для размещения багажа.
Задняя часть салона пятиместная — один диван на трех человек установлен по ходу движения, а напротив него два откидных сиденья. Они подпружинены и сами складываются, когда человек покидает место.
— На ходу не быстрая, но для пассажиров вообще комфортная, потому что высокий потолок, можно там хоть в цилиндре садиться. Пассажиры сидят друг напротив друга, поэтому если едут компанией, очень удобно общаться.
— Она использовалась для бара в английском стиле, привозила-увозила гостей. Сейчас особо не эксплуатируется.
За всё время использования особых проблем с автомобилем, как говорит Константин, не возникало. Агрегаты работают исправно, но приходилось чинить ходовую часть.
— Дороги наши мы все знаем прекрасно, любая машина требует ремонта подвески. Ремонтировалось, но всё вменяемых денег стоит. Какие-то запчасти заказывались из Европы по каталогу.
Расход дизеля в городе — порядка 10 литров. Это при обычной езде, гонок на кэбе не устроишь.
— На ней зажигать смысла нет, это не зажигалка. На ней надо спокойно, размеренно возить людей.
— Как в кино едешь, как в рекламе снимаешься — все всё время смотрят, сворачивают головы. Да вон можно посмотреть вокруг, мы стоим, а все идут и смотрят — чего это такое. Кто-то узнает, равнодушных мало. В основном всем нравится, классная машина.
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