23 июля четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 70.79
eur 81.59

Все новости

Все новости
ЕдаПодробности

Экс-совладельцы «Холидея» и «Пивной арены» создали сеть всего с одним блюдом — его выбрасывают через 37 минут

Создатели сети монопродукта Monty рассказали, почему продают только один вид мантов

13 342
78 Обсудить

Поделиться

В «Monty манты» продаются манты только с одним видом начинки

В «Monty манты» продаются манты только с одним видом начинки

Новосибирская сеть «Monty манты» — единственный в своем роде пример заведения с одним-единственным основным блюдом. Здесь делают манты с одним видом начинки, к которым можно добавить только суп и салат (тоже по одному виду). Как выяснилось, за этим необычным проектом стоят известные в своей среде предприниматели, стоявшие у истоков новосибирского продовольственного ритейла, а на ресторанном рынке известные такими заведениями как «Арена» и «Республика». Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с ними о том, почему они сконцентрировались только на одних мантах и как работают в коронавирус.

Что такое «Monty манты»

Первая точка «Monty манты» открылась в мае 2019 года на улице Танковой. Главной её особенностью стал предельный лаконизм меню, в котором были один вид мантов, один салат и один суп. Манты можно было купить по три, пять или семь штук. Сейчас у сети уже три точки, последняя открылась в начале июля на Красном проспекте.

Основатели сети «Monty манты» — Алексей Касимов (слева) и Николай Марланг. Юрий Аксёнов от фотографии уклонился

Основатели сети «Monty манты» — Алексей Касимов (слева) и Николай Марланг. Юрий Аксёнов от фотографии уклонился

Владельцем сети является молодой предприниматель Николай Марланг. Однако, как выяснилось, идея проекта принадлежала более опытным предпринимателям — Алексею Касимову и Юрию Аксёнову. Начинали они в продуктовом ритейле. Алексей был совладельцем и руководителем сети «Сибириада», а Юрий — одним из совладельцев компании «Холидей». Познакомились они, когда «Холидей» покупал «Сибириаду». И в 2010 году открыли в Новосибирске бар необычного формата «Пивная арена» — в заведении брали плату за вход, но оказавшись внутри, посетитель получал возможность заказывать напитки и еду по низким ценам.

«Арена» несколько раз модифицировалась, пока не превратилась в сеть DOSKI — просто молодежный бар с невысокими ценами. Кроме «Досок» компании Касимова и Аксёнова принадлежит сеть баров ResPublica, рассчитанных на чуть более старшую аудиторию.

Что за Monty

Юрий Аксёнов: «Изначально это была идея наша с Алексеем. Мы её рождали долго и до сих пор спорим, но и в моем понимании это выглядит следующим образом: люди устали от выбора. Нам постоянно предлагают массу вариантов там, где можно уже и не выбирать ничего. В свое время на меня произвел впечатление концептуальный магазин (по-моему, это был «Самсунг»), где в зале, в центре стоял один-единственный телефон. И всё.

Минимальная порция из трех мантов в заведении стоит 120 рублей

Минимальная порция из трех мантов в заведении стоит 120 рублей

Мне очень нравится то, как это происходит в Европе. Люди могут сесть и поехать специально, чтобы поесть, например, пасту. То есть они с самого начала знают, что они закажут. И в заведении тоже знают, зачем к ним пришли люди. Поэтому там будет 3–4 вида пасты — и всё. Но люди едут, потому что знают — там будет вкусно. Когда ты сконцентрирован на одном блюде, то больше шансов делать его стабильно хорошо.

Алексей Касимов: «Мне кажется, что в Новосибирске уже тоже есть блюда, за которыми ездят специально. Манты человек ест здесь, шашлык — в другом месте, пиццу — в третьем. В общем, мы решили, что заниматься этим проектом в каждодневном режиме самостоятельно не хотим, и нашли человека, который готов рискнуть своими деньгами и временем, а мы будем ему помогать. Так возник проект на Танковой».

Почему манты

Алексей Касимов: «Мы изначально выбирали блюдо популярное, которое делают в большом количестве точек. И задача была подать его в комфортной обстановке, с нормальной посудой, в хорошей упаковке. Чтобы ели не стоя, не на клеенчатых скатертях. Куда было бы не страшно с детьми прийти».

Юрий Аксенов: «Вообще, Monty — это не манты. Это зонтичный бренд. Дальше может быть «Monty рамен», «Monty пицца» и так далее. Идея в том, что есть моноблюдо, и люди туда идут именно за ним. Но пока это дело более отдаленного будущего. Главная проблема у нас сейчас — как сохранить качество при тиражировании. На три точки Николай ещё может успеть. Но дальше уже трудно. А у нас продукт такой, что недостаточно просто четко соблюдать рецепт. Нужно его понимать, чувствовать. Потому что и мясо, и мука — они немножко всегда другие».

Основной кухонный гаджет Monty — пароварка — установлен в центре зала

Основной кухонный гаджет Monty — пароварка — установлен в центре зала

Почему только один вид

Юрий Аксёнов: «Это вопрос и качества, и экономики. Чем больше разных начинок, тем больше остатки. Сегодня съели больше таких, завтра — других. И так на каждой точке. Даже с одним видом не всегда можно угадать, а когда их несколько — тем более. И вот день закончился, куда девать остатки? Складывать в холодильник? Но оно уже начнет киснуть. Надо выбрасывать, и это придется заложить в цену. Я вообще считаю, что лучше продать заранее запланированное количество и закрыть точку раньше обычного, чем списывать».

Заморозка из-под прилавка

Алексей Касимов: «У нас манты лепят на месте. Мы их принципиально не замораживаем, потому что после заморозки это уже продукт другого уровня. Принцип такой: слепили, сварили, потом 30 минут манты ещё стоят в пароварке горячими, а дальше у заведения есть ещё 7 минут, чтобы продать их со скидкой — за 20 рублей. Всё, что осталось, мы выкидываем.

Изначально у сети не было ни столиков на улице, ни торговли навынос. Но пандемия заставила осваивать новые формы работы

Изначально у сети не было ни столиков на улице, ни торговли навынос. Но пандемия заставила осваивать новые формы работы

По этой причине до карантина у нас не было ни доставки, ни торговли навынос. Хотя нас регулярно просили гости продать замороженные. И даже в какой-то момент, в нарушение всех запретов начались продажи замороженных мантов буквально из-под полы. Но когда обслуживание в зале запретили, нам пришлось согласиться на доставку и на продажу сырыми. Мы только настаиваем, чтобы их покупали просто охлажденными. И варили дома, если уж у человека есть пароварка».

Что не получилось

Юрий Аксенов: «Не всё пошло как мы думали. У нас была идея, что посетители будут сидеть в основном за барной стойкой, что позволит ускорить обслуживание. Но у нас за стойкой садятся, только если все места за столиками заняты. Поскольку все садились за столики, то мы решили ввести официантов, но оказалось, что официант — это лишнее. Людям комфортнее самим взять и самим унести».

Расчет на то, что посетители будут есть за барной стойкой, не оправдался

Расчет на то, что посетители будут есть за барной стойкой, не оправдался

Работа в пандемию

Алексей Касимов: «Падение у нас началось с первой декады марта. Ещё не было никаких запретов, но март был уже убыточным. Потом в апреле всё обвалилось. Мы не делали изначально доставку, потому что я уверен — манты должны быть свежими. В апреле пришлось начать работать и навынос продавать и доставлять, и мы получили не больше трети мартовского оборота. Потом начался рост: в мае была уже половина обычного оборота, в июне где-то три четверти.

Были проблемы с гостями, которые пытались прорваться в зал. Как выразился один такой персонаж: «Чё я, как собака, на улице есть буду?». А ещё у торговли навынос есть такой нюанс, который люди не очень понимают. Упаковка ведь не бесплатна. Её цена в зависимости от качества составляет 10–20 рублей на один заказ. И если человек взял порцию из трех мантов за 120 рублей, то это уже довольно существенно. А людям-то кажется, что раз они навынос берут, то должно быть дешевле».

Последняя по счёту точка сети открылась на Красном проспекте

Последняя по счёту точка сети открылась на Красном проспекте

Что дальше

Алексей Касимов: «Про новый продукт пока непонятно. Мы с мантами не до конца разобрались. Но, в принципе, есть понимание, что для нового продукта нужен новый партнер. Что это будет за продукт? Точно что-то понятное, популярное. Первое, о чем мы думаем, — это рамен и шницель. Делать пиццу и бургеры не имеет смысла — здесь уже слишком много игроков».

Юрий Аксенов: «Пока мы ищем место для четвертой точки. Это точно будет левый берег, это позволит нам стать пусть маленькой, но уже городской сетью. А дальше уже можно будет запустить облегченный формат точек меньшего размера, которые можно было бы открывать в каких-то популярных местах вроде «ресторанного дворика» в центре».

Последняя по счёту точка «Monty манты» открылась вместе с разрешением работы летников в Новосибирске. Однако сделать это смогли далеко не все заведения. Целый ряд проектов находятся в подвешенном состоянии или ждут, пока власти позволят пускать клиентов в зал.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

мантырестораторыобщепит Новосибирска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (78)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!