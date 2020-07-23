Экс-совладельцы «Холидея» и «Пивной арены» создали сеть всего с одним блюдом — его выбрасывают через 37 минут

Мне очень нравится то, как это происходит в Европе. Люди могут сесть и поехать специально, чтобы поесть, например, пасту. То есть они с самого начала знают, что они закажут. И в заведении тоже знают, зачем к ним пришли люди. Поэтому там будет 3–4 вида пасты — и всё. Но люди едут, потому что знают — там будет вкусно. Когда ты сконцентрирован на одном блюде, то больше шансов делать его стабильно хорошо.



Алексей Касимов: «Мне кажется, что в Новосибирске уже тоже есть блюда, за которыми ездят специально. Манты человек ест здесь, шашлык — в другом месте, пиццу — в третьем. В общем, мы решили, что заниматься этим проектом в каждодневном режиме самостоятельно не хотим, и нашли человека, который готов рискнуть своими деньгами и временем, а мы будем ему помогать. Так возник проект на Танковой».