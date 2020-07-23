«Вы посмотрите, что творят»: какие земли в Новосибирске готовят к точечной застройке, а леса — к вырубке

— Несмотря на то что в связи с пандемией публичные слушания заменили на общественные обсуждения, поучаствовать в процессе теперь можно через сайт «Госуслуги». И махинации с землей никуда не делись: вы посмотрите, что творят перед выборами.



Общественные обсуждения по изменению правил землепользования и застройки Новосибирска идут до 25 июля . В связи с пандемией депутаты городского совета временно заменили публичные слушания на общественные обсуждения и в процедуре изменения правил застройки города.

Разница одна, но принципиальная: не будет итогового собрания участников слушаний, где люди выступали и лично высказывали свое мнение или задавали экспертам вопросы. Кроме того, сдать предложение в комиссию стало сложнее. По новым правилам, прием идет по записи, то есть нужно договориться с чиновником о встрече, и чиновник спустится на проходную.

Среди вынесенного в этот раз на обсуждения есть как минимум три конфликтные ситуации.

Точечная застройка в квартале рядом с Монументом Славы