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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"

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«Вы посмотрите, что творят»: какие земли в Новосибирске готовят к точечной застройке, а леса — к вырубке

Михаил Рязанцев из «Искалеченного Новосибирска» — о том, как коронавирус лишил жителей публичных слушаний по застройке

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Вырубка деревьев ради элитного коттеджного поселка на краю Заельцовского бора в 2016 году

Вырубка деревьев ради элитного коттеджного поселка на краю Заельцовского бора в 2016 году

Коронавирус помог застройщикам легче проводить нужные им решения, чтобы строить высотки там, где сейчас делать это нельзя. Из-за пандемии публичные слушания по изменению правил застройки в Новосибирске заменили на общественные обсуждения. Теперь жители не могут прийти и высказать своё мнение по спорным земельным вопросам, а чтобы всё-таки высказаться, нужно пройти через утомительную процедуру. Тем временем на общественные обсуждения выставили сразу 125 вопросов. Координатор «Искалеченного Новосибирска» Михаил Рязанцев обнаружил среди них ряд потенциально конфликтных: разрешение на высотки в Заельцовском бору, точечную застройку в невысотном квартале у Монумента Славы и жильё у развязки на Бугринский мост. Все подробности — в его авторской колонке.

— Несмотря на то что в связи с пандемией публичные слушания заменили на общественные обсуждения, поучаствовать в процессе теперь можно через сайт «Госуслуги». И махинации с землей никуда не делись: вы посмотрите, что творят перед выборами.

Общественные обсуждения по изменению правил землепользования и застройки Новосибирска идут до 25 июля. В связи с пандемией депутаты городского совета временно заменили публичные слушания на общественные обсуждения и в процедуре изменения правил застройки города.

Разница одна, но принципиальная: не будет итогового собрания участников слушаний, где люди выступали и лично высказывали свое мнение или задавали экспертам вопросы. Кроме того, сдать предложение в комиссию стало сложнее. По новым правилам, прием идет по записи, то есть нужно договориться с чиновником о встрече, и чиновник спустится на проходную.

Среди вынесенного в этот раз на обсуждения есть как минимум три конфликтные ситуации.

Точечная застройка в квартале рядом с Монументом Славы

Это 89 предложение из свежего проекта изменений в правилах землепользования и застройки

Это 89 предложение из свежего проекта изменений в правилах землепользования и застройки

Три небольших участка в центре жилого квартала, которые находятся в разных зонах (стоянки, общественно-деловая и жилая), предлагается перевести в зону общественно-деловой застройки ОД-1.1. Сейчас на двух из них находятся гаражи. Это перезонирование может быть началом большой проблемы, потому что непосредственно рядом есть участок под строительство спортивного сооружения и гостиницы в зоне ОД-1.1, который находится в аренде. Как известно, в Новосибирске есть массовая схема махинации с землей: построить спортивный объект, выкупить землю и далее строить коммерчески выгодное: жилой дом или магазин.

Сейчас размер этого участка не позволяет строить высотное жилье или гостиницу, но если застройщик прирежет эти три участка к своему, то он сможет строить до 25 этажей. А объединить участки можно, только если они все находятся в одной зоне. Этот квартал уже плотно застроен, и дома в нем не выше шести этажей. Строить там высотку — градостроительное преступление, да и согласно генеральному плану города в этом квартале нет общественно-деловой застройки, только жилая.

На Ватутина у развязки на Бугринский мост предлагается разрешить жилье

Это предложение под номером 80 из свежего проекта изменений в правилах землепользования и застройки

Это предложение под номером 80 из свежего проекта изменений в правилах землепользования и застройки

Участок 54:35:052160:25 2,8 га арендован под строительство спортивного объекта и находится в зоне ОД-4.1 (малоэтажная общественно-деловая застройка). Сейчас здесь можно строить здания не выше четырёх этажей. Предлагается перевести участок в зону ОД-1.1, где можно строить жилые дома до 25 этажей.

Любопытный факт: арендует участок фирма ООО «Сибирь», ИНН 5404469407, учредитель и директор которой — Подольницкий Олег Николаевич. Он входит в соучредители ассоциации «КВТО "ФЛАГМАН"», ИНН 5408309034, вместе с Фельдбушем Владимиром Ивановичем. Его сын — Александр Владимирович Фельдбуш, депутат городского совета и член комиссии по градостроительству и по муниципальной собственности.

Здесь снова пытаются повторить описанную выше схему, когда зонирование участка мало соответствует договору аренды на него. Нет никакой логики переводить участок ОД-1, ведь согласно генеральному плану, он относится к зоне промышленности, поэтому зона с высотным жилым строительством здесь находиться никак не может. Предлагаем отклонить данное предложение, так как оно не соответствует действующему генеральному плану.

Высотное строительство в Заельцовском бору

Предлагается перевести две части единого участка на улице Заельцовский бор 1-й Жилой поселок из зоны отдыха и оздоровления в зону высотной общественно-деловой застройки<br><br>

Предлагается перевести две части единого участка на улице Заельцовский бор 1-й Жилой поселок из зоны отдыха и оздоровления в зону высотной общественно-деловой застройки

Две части одного участка в Заельцовском бору хотят перевести в зону, позволяющую строить здания до 28 этажей.

Это предложения под номером 103 и 104 из свежего проекта изменений в правилах землепользования и застройки

Это предложения под номером 103 и 104 из свежего проекта изменений в правилах землепользования и застройки

Предлагается перевести две части единого участка на улице Заельцовский бор 1-й Жилой поселок из зоны Р-3 (отдых и оздоровление), где допустимая высотность до 10 этажей, в зону ОД-4.2 (высотная общественно-деловая застройка), где допустимая высотность уже 28 этажей. Площадь двух частей участка вместе — более гектара. Жильё здесь строить нельзя, но допускается строительство гостиниц или апартаментов. Интересный факт: как ни странно, действующему генеральному плану не соответствуют ни текущее зонирование, ни предлагаемое: участок вообще относится к жилой зоне.

Участвуйте в слушаниях — именно с них начинается большинство махинаций с городской землей и зелеными зонами и строек, которые портят нам жизнь.

Как теперь участвовать в общественных обсуждениях?

Есть три варианта:

1. Сайт электронной демократии Новосибирской области. Нужно войти на сайт, используя учетную запись на сайте «Госуслуги». Только тогда вы сможете оставить свой комментарий под проектом. Да, все 125 вопросов вынесены на обсуждение одним постановлением и тремя файлами.

2. Можно принести свои предложения лично в департамент строительства и архитектуры на специальном бланке и с паспортом (и его ксерокопией на всякий случай). Нужно позвонить в приемную по телефону 227-50-97 или напрямую ответственному чиновнику 227-50-97, чтобы к вам спустились и забрали ваш бланк.

3. Есть ещё очень спорный и «серый» вариант: отправить предложения на электронную почту nastapenkova@admnsk.ru ответственному сотруднику со сканом паспорта и прописки. Чиновники готовы принять предложения в таком виде, но сама процедура со множеством потенциальных проблем: нет никакой гарантии, что в итоге ваше предложение будет опубликовано, страдает верификация участников, отправлять скан паспорта на e-mail — не всегда хорошая идея.

А вы принимаете участие в публичных слушаниях и обсуждениях застройки Новосибирска?

    Михаил Рязанцев подробно рассказывал, как под видом гостиниц, парковок и НИИ строят жилые дома, — прочитайте его колонку о хитрых строителях.

    Также он помог нам сделать любопытный тест, посвященный зданиям-оборотням. 5 загадочных зданий, которые по документам и в жизни — совершенно разные. Попытайтесь угадать, что внутри.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    Заельцовский боробщественные обсужденияпубличные слушанияточечная застройка
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