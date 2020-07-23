«Вы посмотрите, что творят»: какие земли в Новосибирске готовят к точечной застройке, а леса — к вырубке

Коронавирус помог застройщикам легче проводить нужные им решения, чтобы строить высотки там, где сейчас делать это нельзя. Из-за пандемии публичные слушания по изменению правил застройки в Новосибирске заменили на общественные обсуждения. Теперь жители не могут прийти и высказать своё мнение по спорным земельным вопросам, а чтобы всё-таки высказаться, нужно пройти через утомительную процедуру. Тем временем на общественные обсуждения выставили сразу
— Несмотря на то что в связи с пандемией публичные слушания заменили на общественные обсуждения, поучаствовать в процессе теперь можно через сайт «Госуслуги». И махинации с землей никуда не делись: вы посмотрите, что творят перед выборами.
Общественные обсуждения по изменению правил землепользования и застройки Новосибирска идут до
Разница одна, но принципиальная: не будет итогового собрания участников слушаний, где люди выступали и лично высказывали свое мнение или задавали экспертам вопросы. Кроме того, сдать предложение в комиссию стало сложнее. По новым правилам, прием идет по записи, то есть нужно договориться с чиновником о встрече, и чиновник спустится на проходную.
Среди вынесенного в этот раз на обсуждения есть как минимум три конфликтные ситуации.
Точечная застройка в квартале рядом с Монументом Славы
Три небольших участка в центре жилого квартала, которые находятся в разных зонах (стоянки, общественно-деловая и жилая), предлагается перевести в зону общественно-деловой застройки
Сейчас размер этого участка не позволяет строить высотное жилье или гостиницу, но если застройщик прирежет эти три участка к своему, то он сможет строить до 25 этажей. А объединить участки можно, только если они все находятся в одной зоне. Этот квартал уже плотно застроен, и дома в нем не выше шести этажей. Строить там высотку — градостроительное преступление, да и согласно генеральному плану города в этом квартале нет общественно-деловой застройки, только жилая.
На Ватутина у развязки на Бугринский мост предлагается разрешить жилье
Участок 54:35:052160:25 2,8 га арендован под строительство спортивного объекта и находится в зоне
Любопытный факт: арендует участок фирма ООО «Сибирь», ИНН 5404469407, учредитель и директор которой — Подольницкий Олег Николаевич. Он входит в соучредители ассоциации «КВТО "ФЛАГМАН"»,
Здесь снова пытаются повторить описанную выше схему, когда зонирование участка мало соответствует договору аренды на него. Нет никакой логики переводить участок
Высотное строительство в Заельцовском бору
Две части одного участка в Заельцовском бору хотят перевести в зону, позволяющую строить здания до
Предлагается перевести две части единого участка на улице Заельцовский бор
Участвуйте в слушаниях — именно с них начинается большинство махинаций с городской землей и зелеными зонами и строек, которые портят нам жизнь.
Как теперь участвовать в общественных обсуждениях?
Есть три варианта:
1. Сайт электронной демократии Новосибирской области. Нужно войти на сайт, используя учетную запись на сайте «Госуслуги». Только тогда вы сможете оставить свой комментарий под проектом. Да, все
2. Можно принести свои предложения лично в департамент строительства и архитектуры на специальном бланке и с паспортом (и его ксерокопией на всякий случай). Нужно позвонить в приемную по телефону 227-50-97 или напрямую ответственному чиновнику 227-50-97, чтобы к вам спустились и забрали ваш бланк.
3. Есть ещё очень спорный и «серый» вариант: отправить предложения на электронную почту nastapenkova@admnsk.ru ответственному сотруднику со сканом паспорта и прописки. Чиновники готовы принять предложения в таком виде, но сама процедура со множеством потенциальных проблем: нет никакой гарантии, что в итоге ваше предложение будет опубликовано, страдает верификация участников, отправлять скан паспорта на
А вы принимаете участие в публичных слушаниях и обсуждениях застройки Новосибирска?
Михаил Рязанцев подробно рассказывал, как под видом гостиниц, парковок и НИИ строят жилые дома, — прочитайте его колонку о хитрых строителях.
Также он помог нам сделать любопытный тест, посвященный зданиям-оборотням. 5 загадочных зданий, которые по документам и в жизни — совершенно разные. Попытайтесь угадать, что внутри.
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