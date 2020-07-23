Маша с вокзала: история 20-летней бездомной сибирячки, чью жизнь изменила случайная встреча

История 20-летней Марии Степановой могла быть совсем печальной, если бы однажды она не встретила 47-летнюю Ольгу Чипенко, работавшую кондуктором. Маша — сирота, росла с 4 лет в детдоме, а после того как покинула его, оказалась один на один с улицей. В какой-то момент у девушки закончились деньги, и остались только автобусы, чтобы на них кататься днём, да вокзал, где можно провести ночь и попить воды в туалете, чтобы заглушить голод. Корреспондент НГС Илья Калинин встретился с Машей и Ольгой и выслушал историю сироты, от которой отмахнулось государство.
Как Маша стала сиротой при живых родителях
Марии Степановой 20 лет. Она сирота: родители у неё есть, но лишены родительских прав. Как жила их дочь с младшим братом в приюте, ни отец, ни мать за всё время ни разу не поинтересовались. У Машиных родителей в приюты изъяли всех 4 детей, но 2 появились намного позже Марии, и она их даже не знает. В прошлом году девушку выпустили в большую жизнь из детдома — МКУ Центр «Тёплый дом». В приютах Маша жила с 4 лет.
В большую жизнь Маша вышла с профессией швеи 2-го разряда, небольшим багажом личных вещей и 64 тысячами «подъёмных» рублей. В детдоме, вспоминает девушка, им так и сказали: «Деньги вам перевели, снимайте жильё и делайте что хотите». Правда, получила девушка деньги не сразу, а только в следующем месяце. А до этого — свобода с пустыми карманами.
Чтобы хоть как-то прожить до момента перечисления денег, Маша с подругой по детдому разыскала своих родителей, они жили на Первомайке, и вынужденно провела несколько дней у них.
— Одной там было бы страшно. Отец бухал постоянно… Он мог кинуть в мать сахарницу, тарелку. Последний раз, когда голову ей разбил, всю посуду об неё [перебил]. Напьётся, и всё летит, — рассказывает Маша о невесёлых моментах пребывания у родителей.
Как девушка стала жить в автобусах и на вокзалах
Когда выпускницам детдома перечислили положенные деньги, они сняли себе жильё и стали искать работу. Правда, каких-то успехов не добились: везде нужны работники с высшим образованием или опытом работы.
— Нашли на площади Калинина предложение какие-то карты делать, но мы не пошли на такое. Это с наркотиками вроде связано… Делаешь моментальную карту на свой паспорт и отдаёшь другому человеку. И через эту карту потом оплачивают наркотики, а деньги — часть — идут на твоё имя. Настя сказала, что это связано с наркотиками, она узнала где-то. И в итоге мы стали раздавать листовки: полдня раздаёшь и получаешь 500 рублей, — рассказывает Маша.
Через какое-то время деньги закончились, а заработать на питание и ночёвку даже в хостеле, не говоря о собственной квартире, девушкам не удавалось. Тогда Машина подруга уехала к своим родственникам в область, а сама Маша стала проводить время, катаясь днями на автобусах, а ночи пережидала на вокзале.
— Сидела просто в телефоне всю ночь, полиция не подходила. Я могу долго не спать… Ничего не ела — денег не было. На вокзале туалет же есть, можно зайти и воды попить, чтобы есть не хотелось, — признается девушка.
Как Машу спасла кондуктор
В одном из таких автобусных путешествий Маша пересеклась с 47-летней Ольгой Чипенко, которая в то время работала кондуктором. И взрослая женщина незаметно взяла над девушкой шефство.
У Ольги два сына: один — ещё ребёнок, второй — возраста Марии. Семья временно без своего жилья: занимает две комнаты в муниципальном общежитии.
— Когда Маша пришла к нам, она сутки спала. Просто спала целые сутки. Я сначала грешным делом подумала… Спросила: «Сынок, она случайно не наркоманка?», — вспоминает Ольга Чипенко.
Женщина помогла Маше временно устроиться на работу кондуктором. Правда, в разговоре с корреспондентом НГС заметила, что не желала бы Маше постоянной такой работы: учиться ей надо на что-нибудь более серьёзное. Сама Маша говорит, что хочет стать продавцом-кассиром сети магазинов «Магнит».
В конце 2019 года Ольга помогла Маше зарегистрироваться в службе занятости: теперь девушка как сирота два раза в месяц получает материальное пособие — в середине месяца и в последних числах. Правда, в службе занятости, говорит Ольга, регулярно ошибаются: то снизят выплату, так как не найдут отметку о своевременном появлении Маши на собеседовании, то оштрафуют из-за несвоевременного уведомления о пройденном собеседовании, что не должны требовать от сироты, то ещё что-нибудь. Например, девушке задержали обе выплаты за май более чем на месяц. Когда они пытались выяснить, куда же делись деньги, их начали футболить по инстанциям: из службы занятости отправили в пенсионный фонд с комментарием, что деньги не пришли оттуда.
— Две недели перезванивались со службой занятости. И они что-то неадекватное отвечали. В итоге в Министерстве труда мне сообщили: «У нас вот так получилось, что денег нет». А Маше в это время на другом телефоне объясняют, что пенсионный фонд денег не дал. Но там сказали, что никакого отношения к этим выплатам они не имеют, — рассказывает Ольга.
В итоге ситуацию с задержкой, уточнила женщина, ей объяснили в новосибирском Министерстве труда: из-за коронавируса в Службе занятости зарегистрировалось очень много человек, и денег просто всем не хватило.
— Маше хоть бы кто-то объяснил нормально: так-то и так-то, выплаты будут такого-то числа. А её, получается, просто обманывали. Мы звонить начали сразу после задержки первой выплаты, это в середине июня было, и звонили до первых чисел июля. Мы и в Сбербанк звонили в июле: они утверждали, что такие деньги к ним не поступали, — возмущается Ольга.
Деньги, по её словам, пришли лишь в начале июля: через несколько дней после того, как корреспондент НГС отправил в новосибирское правительство запрос о потерявшихся выплатах, и почти через месяц после обычного зачисления первой части пособия. В подтверждение этого Маша показывает сообщение Сбербанка от 7 июля о разовом зачислении всей суммы и многочисленные сообщения о регулярных двухразовых начислениях в предыдущие месяцы.
— За период с 27 мая по 25 июня 2020 года пособие по безработице перечислено на лицевой счет Степановой М. С. в кредитной организации 30 июня 2020 года после зачисления Рострудом целевого финансирования из федерального бюджета на казначейский счет Министерства труда и социального развития Новосибирской области, а затем на казначейский счет центра занятости. Таким образом, задержка перечисления составила 3 рабочих дня, — говорится в официальном ответе из Минтруда корреспонденту НГС.
— Тут дело принципа: это их (чиновничья. — Прим. ред.) работа. Почему я выполняю свою работу — так я же чётко её выполняю, а почему они так относятся? Зачем они занимают свои места, если не могут внятно ответить на вопрос: «Где деньги?» Ладно они её (Марию. — Прим. ред.) дурят, но меня дурить зачем? Они думали, наверное, что за Машу заступиться некому, — с негодованием вспоминает женщина общение с чиновниками во время поиска пропавших выплат.
Но главная же задача, считает Ольга Чипенко, ещё впереди: им необходимо добиться квартиры, положенной по закону о сиротах.
Сама Маша к самостоятельной жизни уже почти готова, хотя поначалу были скандалы. Девушка, вспомнила Ольга, не была приучена к обычным бытовым вещам: не убирала за собой и не умела готовить.
— Сейчас у неё всё по полочкам сложено, она учится готовить… Она купила пылесос, она купила плиту, она купила микроволновку себе. Я ей сказала: «Маш, будешь получать эти деньги, готовься к квартире, мы всё равно её тебе выбьем». Она купила диван, мультиварку, чайник… Она начала стараться, — рассказывает Ольга.
Маша в этот момент сидит рядом, смущенно опустив глаза. Ольга продолжает рассказывать, как приходится пробивать с Машей чиновничьи преграды только собственными силами, хотя за сиротой числится куратор, который по договору о постинтернатном сопровождении должен следить за девушкой и помогать ей до 2023 года. Но пока вся работа этого куратора заключалась лишь в выдаче девушке личных вещей, когда она окончила училище и выпустилась из детдома.
— Они подружились с моим сыном, — немного помолчав, добавляет Ольга. — Он даже сделал ей предложение. Видите, подарил ей колечко. Но я сказала, что сначала надо решить Машины проблемы, а потом уже будем думать. Он её очень оберегает, заступается за неё. А она старается жить…
В мае НГС рассказал, как сирота Аристарх Ушаков со своей бабушкой остались без жилья, выиграли суд у мэрии, но пока ещё не получили положенную сироте по закону квартиру.