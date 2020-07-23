Маша с вокзала: история 20-летней бездомной сибирячки, чью жизнь изменила случайная встреча

В большую жизнь Маша вышла с профессией швеи 2-го разряда, небольшим багажом личных вещей и 64 тысячами «подъёмных» рублей. В детдоме, вспоминает девушка, им так и сказали: «Деньги вам перевели, снимайте жильё и делайте что хотите». Правда, получила девушка деньги не сразу, а только в следующем месяце. А до этого — свобода с пустыми карманами.



Чтобы хоть как-то прожить до момента перечисления денег, Маша с подругой по детдому разыскала своих родителей, они жили на Первомайке, и вынужденно провела несколько дней у них.



— Одной там было бы страшно. Отец бухал постоянно… Он мог кинуть в мать сахарницу, тарелку. Последний раз, когда голову ей разбил, всю посуду об неё [перебил]. Напьётся, и всё летит, — рассказывает Маша о невесёлых моментах пребывания у родителей.

