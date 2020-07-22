Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов

Первое, что мы видим, когда смотрим на шоколадку или колбасу, которые планируем купить, — упаковка. Но смотрим мы, как правило, не туда: глаз цепляется за цвет и дизайн, а надо обратить внимание на подробности на этикетке. Причем, чтобы разобраться в том, что там написано, — нужно знать, как ее читать. И тут есть свои нюансы.
В составе важен порядок слов
Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен. Согласно документу на этикетке должно быть название, состав, количество продукта, дата изготовления и срок годности, условия хранения до и после вскрытия упаковки (если они отличаются), название и адрес изготовителя (и импортера), сведения о ГМО, показатели пищевой ценности и специальный единый знак обращения продукции.
Кроме того на этикетке должны быть рекомендации и ограничения по использованию продукта, в том числе его приготовлению. Правда, только в том случае, если без этих рекомендаций справиться с продуктом затруднительно, он «может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции». Если таких сложностей с продуктом нет, то эта информация публикуется на усмотрение производителя.
Согласно ГОСТу ингредиенты в составе перечисляют по их количеству в момент изготовления продукта: от большего к меньшему. То есть, если на сосисках написано сначала «соевый белок», а потом уже «мясо птицы», то сои в них больше, чем мяса. То же самое и с остальными продуктами.
— В случае, когда массовая доля составного ингредиента в готовом пищевом продукте составляет менее 2%, допускается не перечислять ингредиенты, входящие в его состав, — говорится в том же ГОСТе.
Исключение: пищевые и биологические добавки и вещества, полученные с использованием ГМО — их указывать обязательно, если их в составе больше 0,9%. А вот сообщать отдельно о том, что продукт «Без ГМО» совсем не обязательно, так что это чисто рекламный трюк. Если нигде на упаковке не обнаружена метка «ГМО», значит, и генно-модифицированных организмов там нет.
Есть и компоненты, которые производитель обязан указать на этикетке, сколько бы их ни было в составе. Это вещества и продукты, которые могут вызвать аллергию или противопоказаны при отдельных видах заболеваний. К ним относятся, например, злаки, морепродукты, яйца, рыба, молоко, сельдерей и многие другие продукты. Именно поэтому на упаковке семечек бывают метки о возможном содержании орехов: если ее не будет, а фундук в пакете обнаружится — это будет нарушением. А еще этот же пункт не позволяет скрыть даже минимальное количество сои в продукте — она тоже есть в этом списке.
Эти загадочные «ешки»
С тем, что обязательно должно быть в составе, разобрались, а теперь попытаемся понять, чего там быть не должно. Вопреки убеждению многих, маркировка «Е» на продуктах не так вредна, как кажется. Сама буква «Е» — это Европа, то есть она обозначает кодирование добавки по европейскому стандарту.
— Пищевые добавки нужны для того, чтобы придать определенные свойства: это могут быть консерванты, предотвращающие порчу, могут быть ароматизаторы или красители, антислеживатели для сыпучих продуктов. То есть, все это нужно, чтобы получился приятный, красивый и вкусный продукт, — объясняет научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян.
Понять, что именно делает конкретная пищевая добавка, можно по первой цифре в трехзначном коде. Если это 1 — перед вами краситель, 2 — консервант, 3 — антиокислитель, 4 — стабилизатор, 5 — эмульгатор, 6 — усилитель вкуса и запаха, 9 — пеногаситель.
— Они применяются только в том количестве, в котором разрешены и не опасны — это устанавливает регламент. Так как добавки достаточно дорогие, никто больше, чем нужно, класть не будет, — успокаивает Тутельян.
Вредные добавки все-таки есть. Есть даже запрещенные, хотя у них тоже имеется код с буквой «Е». Так, например, официально запрещены к использованию в пищевых продуктах консерванты Е216 и Е217, красители Е121, Е123, Е128 (все — красные) и Е240 (формальдегид). Есть еще неразрешенные — по ним пока нет результатов исследований. Полный список разрешенных добавок можно посмотреть в приложении к специальному техническому регламенту.
Впрочем, если верить специалистам по питанию, то и не запрещенные добавки не очень-то и полезны. Да и сами по себе продукты, их содержащие, вряд ли можно найти в советах о правильном питании — это преимущественно кондитерские изделия, консервированные соки, батончики, колбасы, полуфабрикаты длительного срока годности.
— Отдельно можно поговорить об усилителях вкуса. Чаще всего добавляют в консервы, колбасы и фастфуд. Когда речь идет о такой пище, то список вкусов очень большой, а с усилителями вкуса он будет еще и яркий. Домашняя еда нам будет казаться потом пресной, невкусной. Соответственно, чем дальше — тем больше нам будет хотеться вредной еды с лишними добавками, — объясняет диетолог Оксана Выдря.
С красителями и консервантами тоже не все так просто. Да, растительные красители существуют, но их, по словам диетолога, используют как правило в кондитерских изделиях, и речь тут не идет о массовом производстве. Использовать натуральные красители дорого, поэтому они скорее встретятся вам в дорогом торте на заказ, чем в бюджетном рулете из магазина.
Диетолог советует: даже если вчитываться в состав некогда, стоит обратить внимание на срок годности продуктов. Слишком большой срок хранения косвенно говорит о том, что лишних добавок в продукте слишком много.