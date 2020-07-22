«Я не буду вам подсовывать фигню»: 12-летний кондитер из Новосибирска — о 20 испорченных тортах и пути к мечте

Ира отмечает, что у её дочери с детства удивительное обоняние:



— Она с рождения не переносила неприятные запахи. Мне кажется, это помогает ей. Если мы куда-то идём в кафе, что меня всегда поражает — что она пробует и тут же раскладывает блюдо на ингредиенты. Для меня это удивительно, потому что так я не могу, если не знаю, из чего это сделано.



Идея завести отдельный аккаунт в Instagram принадлежит Ире, потому что, по её словам, она поняла, что нужно выходить на какой-то уровень, потому что Даша делает торты уже достаточно профессионально. Она готова поддерживать дочь и помогать ей при необходимости:



— Мы всегда поддерживаем все увлечения наших детей, так как я работаю дома, у меня есть возможность быть более включённой в эти истории. Для меня это важно — может, потому что меня в детстве так не поддерживали с моими увлечениями... Не важно, сколько ребёнок будет этим заниматься, от меня поддержка будет полностью.