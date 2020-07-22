«Я не буду вам подсовывать фигню»: 12-летний кондитер из Новосибирска — о 20 испорченных тортах и пути к мечте

Дарье Пестовой всего 12 лет, но она уже делает вкусные и красивые торты на заказ. Родители шутят, что любовь к кондитерскому делу она впитала с молоком матери. Мама Даши, Ирина, делала торты на заказ, когда была беременна и в первые годы жизни дочки, а потом забросила это дело. С шести лет Даша начала готовить завтраки для семьи, а в 11 решила стать кондитером. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у Даши, какие торты она хочет научиться делать и какую цель ставит себе на ближайшие годы. Подробности — в новом материале рубрики «Маленький, но гордый бизнес».
Прежде чем читать текст, посмотрите, как Даша стряпает свои торты (и послушайте откровения её мамы).
Видео: Антон Дигаев
Интерес к кулинарии — с рождения
Даша Пестова начала готовить в шесть лет, первым её самостоятельно приготовленным блюдом была яичница с беконом, потом она готовила макароны и вместе с мамой делала шоколадную колбасу из какао и печенья.
— У меня был выбор в 11 лет — стать каким-то крутым поваром, потому что можно проявить себя в роли творческого человека, или идти в кондитеры. Когда мама была беременна мной, она готовила торты на заказ. Я родилась, мама готовила торты, кормила меня, и мне кажется, что это чем-то связалось всё вместе, — рассказывает Даша.
Мама Даши, Ирина Пестова, 13 лет назад увидела в интернете торты в виде сумасшедших фигур из мастики и решила, что хочет научиться их делать. Тогда индустрия в Новосибирске и в целом в России ещё не была так развита. Ира переводила рецепты, заказывала из Америки огромные посылки по 30 килограммов — ингредиенты и книги.
— Ночами всё изучала, тогда как раз была беременна Дашей. Такой творческий порыв у меня случился. Видимо, с молоком матери Даша впитала желание заниматься кондитерством. Кухня у нас была малюсенькая, квадратов семь, и я в перерывах между кормлениями готовила эти торты. Завалы посуды с утра разбирал муж перед работой, потому что я не высыпалась. Даша, конечно, в этом смысле пошла дальше меня: ей кормить никого не надо и сейчас есть посудомойка, — улыбается Ира.
Через некоторое время после рождения Даши Ира перестала заниматься тортами, потому что достигла определённого уровня и, по её мнению, либо должна была профессионально уйти в эту сферу, либо заняться чем-то другим. У неё было много разных увлечений, но сейчас с ней остались авторские игрушки, которые она делает.
Даша росла и проявляла интерес к кулинарии, к тому же все дети в семье Пестовых, а их трое, ходили в садик Монтессори, где занятия кулинарией были раз в неделю.
— Даша с очень маленького возраста начала готовить: самостоятельно она делала какие-то завтраки уже лет в шесть, в восемь-девять можно было совершенно спокойно куда-то уехать, она могла накормить детей и всё убрать (Даша — старший ребёнок в семье, у неё ещё есть сестра и брат, — Прим. ред.), — вспоминает Ира.
«Выбрасываю и не расстраиваюсь»
Даша рассказывает, что в итоге выбрала именно кондитерское направление, потому что увидела красивые работы одного новосибирского кондитера, который делал оленей и китов из шоколада. И, несмотря на то, что её мама была кондитером, Даша училась делать торты самостоятельно — она изучала рецепты в Instagram и смотрела их в YouTube.
— Когда родители откуда-нибудь прилетали, то я готовила торт. Я готовила очень долго на раскатку медовик, и он получился очень вкусный. Недавно я только поняла, что буду кондитером, и первым приготовила медовик, — поясняет Даша Пестова.
Сейчас на отработку большого торта — килограммового или двухкилограммового — у неё уходит примерно четыре-пять часов:
— Если рецепт не получается, если там какашка, извините, только получается, я беру и выбрасываю в мусорку. Никому не даю, просто беру и выбрасываю. И не расстраиваюсь, начинаю делать что-то новое, искать новый рецепт, — признается девочка.
Даша точно уже выбросила 20 тортов за три месяца. Пока на заказ у неё есть два основных вида тортов — «Наполеон» и «Медовик». Килограмм «Наполеона», например, стоит 1200 рублей.
«Приятно, что люди доверились именно мне»
Свой первый заказ Даша получила в 11 лет, сейчас у неё уже есть несколько запланированных заказов впереди:
— На 24 июля у меня есть заказ на медовики — пять маленьких сетов. Это даже не страшно, а очень приятно, что люди доверились именно мне, а не кому-то другому. Они пришли именно ко мне, чтобы что-то получить такое, что они ожидают.
Даша накормила своими тортами семью, друзей и даже нескольких новосибирских кондитеров: например, она отвозила свои изделия в Biscuit House, чтобы профессионалы сказали ей, что можно добавить или изменить в её рецептуре.
— Мне нравятся торты, которые сбалансированы по сахару: я не люблю очень сладкие или очень кислые. Я делаю такие торты, чтобы не было много сахара, потому что мне это самой не нравится. Что я готовлю, то я и ем, и мне это нравится. Использую только натуральные продукты, не буду подсовывать фигню какую-то, — откровенничает Даша.
Именно поэтому она любит самостоятельно выбирать все ингредиенты и отдаёт предпочтение натуральным: смотрит, чтобы не было вредных добавок, красителей, ароматизаторов.
— Я хочу перейти на натуральные продукты и сделать веганские торты и суперфуды, — делится кондитер и добавляет, что как раз на днях планирует начать отрабатывать такие рецепты.
Скоро Даша пойдёт на курс по тарталеткам и курс по чизкейкам и тортам. Она мечтает сделать фисташковый тарт, но тарты очень сложные, поэтому сначала нужен мастер-класс.
Ира отмечает, что у её дочери с детства удивительное обоняние:
— Она с рождения не переносила неприятные запахи. Мне кажется, это помогает ей. Если мы куда-то идём в кафе, что меня всегда поражает — что она пробует и тут же раскладывает блюдо на ингредиенты. Для меня это удивительно, потому что так я не могу, если не знаю, из чего это сделано.
Идея завести отдельный аккаунт в Instagram принадлежит Ире, потому что, по её словам, она поняла, что нужно выходить на какой-то уровень, потому что Даша делает торты уже достаточно профессионально. Она готова поддерживать дочь и помогать ей при необходимости:
— Мы всегда поддерживаем все увлечения наших детей, так как я работаю дома, у меня есть возможность быть более включённой в эти истории. Для меня это важно — может, потому что меня в детстве так не поддерживали с моими увлечениями... Не важно, сколько ребёнок будет этим заниматься, от меня поддержка будет полностью.
На начальном этапе вложений в Дашино дело, по сути, не было — это только закуп продуктов, но ещё около 5 тысяч рублей ушло на коврики, формы для тортов, шпатели, коробочки.
Семья Пестовых живёт в частном доме, недавно родители приняли решение сделать Даше отдельную кухню, чтобы она могла хозяйничать там. В первую очередь для такой работы нужен отдельный холодильник. По подсчётам Ирины, кухня обойдётся в 65–70 тысяч — варочная панель, духовка, вытяжка, а холодильник — около 17–20 тысяч.
«Хочу открыть свою кондитерскую»
По поводу дальнейшего совмещения работы и школы ни родители, ни Даша не переживают. Юный кондитер планирует заниматься заказами с утра и учиться во вторую смену.
— Через два-три года хочу открыть свою личную кондитерскую с завтраками и десертами. Я хочу большое помещение, чтобы всё было из дерева и чтобы была открытая кухня, чтобы люди могли видеть, какой идёт процесс. Хочу собрать команду, которая будет доброй и отзывчивой и будет к этому всему серьёзно относиться, — делится своей мечтой Даша.
Ира дополняет, что ей очень нравится такая идея дочери, и они вместе собирают мудборд — план, как будет выглядеть кондитерская. Их папа относится к этому серьёзнее, потому что занимается бизнесом, и хочет увидеть чёткий бизнес-план.
— У нас план такой: мы сейчас предложили Даше, чтобы за эти два года она наработала себе клиентскую базу, чтобы это была наработанная история, чтобы она понимала, что именно она хочет делать.
Ира понимает все особенности, трудности и много говорит об этом с Дашей: когда ты чем-то горишь, то придётся много работать.
— Я уверена, что если случится кондитерская, то мы с Дашей, я-то точно, будем там первое время дневать и ночевать. В принципе, я к этому готова, дальше посмотрим, как будет разворачиваться мечта, — оптимистично заключает Ира.
Какие ещё истории о бизнесе почитать:
Семья из Новосибирска, как и Даша, мечтала о своём деле, которое было бы им по душе, — в итоге они открыли пекарню.
Две сестры вдохновились кондитерской во Франции и долго разрабатывали свою рецептуру для знаменитых миндальных пирожных в Новосибирске.
Из-за любви к приготовлению пищи родился ещё один новосибирский бизнес — бывший финансовый директор заказывала пряности для себя, а потом открыла свои лавки.