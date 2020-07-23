Глазам не верю: 9 интернет-покупок, которые заставили модниц плакать навзрыд (ожидание и реальность не совпали)

Бывают женщины, у которых есть талант — выбирать из дешевых вещей суперплатье или юбку, которая смотрится на миллион. И потом загадочно хмыкать, когда подружки будут спрашивать, где такое купить. А бывают все остальные. Покупки в интернете — это всегда немного рулетка, обычно есть опция «вернуть деньги», если что-то пошло не так. Сегодня мы специально собрали примеры модниц, которые облажались по-крупному, заказав вещи на сайтах. Забавно, как фото реальных нарядов отличаются от того, что предлагает производитель — убедитесь сами.
Весной мы уже делали подборку для модниц с AliExpress — тогда стилист подобрала 8 стильных и очень бюджетных пар обуви, которую смело можно носить и не беспокоиться о том, что кто-то догадается, откуда ваши туфли. А ещё мы сравнили обувь с фотографий на сайте и в реальной жизни (спойлер: она как с картинки).
Сегодня мы расскажем о модницах, которые долго выбирали вещь в интернете — сделали заказ и оплатили, а получили... ну, мягко скажем, не то, что ожидали.
Начнем со свадебных платьев. Каждой невесте хочется блистать в этот особенный день. Но оказывается, не все одинаково понимают значение этого слова.
«Готовое к отправке дешевое сексуальное белое вечернее платье с открытой спиной и v-образным вырезом» оказалось менее блестящим, чем ожидала его новая хозяйка. Правда, и цена такого платья мечты символическая — 1 839 рублей.
— Реальная версия ужасна по сравнению с фотографией, которую они добавляют в качестве ссылки. У него нет полета, а ткань очень тонкая и низкого качества, — пишет покупательница, которая заказывала платье для свадебной вечеринки.
А эта невеста хотела, чтобы её наряд был не только бюджетным, но и оригинальным. Но что-то пошло не по плану.
Производитель предлагает использовать этот кружевной комбинезон «для формального вечера и работы», но, судя по фото, он не подойдет даже для очень неформальной встречи. Зато и стоит недорого — всего 1 514 рублей. Покупательница не обнаружила в комплекте пояса, который был на фото товара на сайте, хотя он бы вряд ли кардинально изменил положение дел.
Например, это свадебное платье обошлось невесте в 84 доллара.
— Оно шло ко мне месяц. Предназначалось для свадебного путешествия и представлялось мне длинным, как на картинке. Распаковав его, я очень удивилась... Хм-м-м, где же всё остальное? Не отвалилось ли по дороге? На картинке продавца платье девушке до пят, но, может, она сама гном или ребенок? — недоумевает расстроенная невеста.
Если до этого невестам очевидно не везло с платьями, то здесь ситуация довольно спорная. Это платье стоит уже недешево — 6 503 рубля. И вроде даже похоже на оригинал, но... невеста всё равно осталась недовольна и требует вернуть деньги.
Это свадебное платье похоже на фото на рекламе?
Ради справедливости стоит заметить, что иногда у самых сложных экземпляров ожидание и реальность всё-таки совпадают. Например, вот это платье «Дубай» с блестками в жизни выглядит точно так же, как на картинке. Стоит, правда, уже не очень бюджетно (30 845 рублей), но и выглядит так же.
Вернемся к неудачным покупкам. На очереди у нас платья подружек невесты. Они тоже хотели бы блистать. Это макси-платье должно сиять, но, по отзыву одной из покупательниц, сияют после него только руки.
— Платье ужасное и не соответствует картинке, блестки сыпятся, как с новогодней елки, талия находится под грудью, качество ткани — синтетика — колючая, усыпанная блестками, выходить в нем никуда нельзя, всё вокруг будет в блестках, — пишет девушка.
Платье обошлось ей в 2114 рублей, но на него была большая скидка.
И наконец дерзкое мини. В интернете есть целый список вещей, которые смотрятся более-менее только на очень-очень хорошей фигуре, и заказывать их без примерки нежелательно. А ещё важны ракурс и свет на фото, вполне возможно, при правильном позировании оно бы было не так плохо. Здесь можно прочитать про 9 неожиданных ошибок, из-за которых вы ужасно получаетесь на фото.
Это платье обошлось его новой хозяйке в 741 рубль.
— Развернув это платье, я ужаснулась — мало того, что качество было отвратительное, швы неровные, разной длины бретельки — даже если их отрегулировать, всё равно они разной длины. Эту вещь невозможно использовать, она не пригодна даже в качестве ночной рубашки, потому что ткань отвратительная и тонкая, а все швы кривые, — негодует недовольная покупкой девушка.
Некоторые не мелочатся и заказывают не глядя сразу... шубы. Можно и норковые за 7000 найти. Но у нас из «чебурашки». «Осеннее повседневное пальто для вечеринок» стоит всего 1100 рублей. К сожалению, и выглядит так же.
— Не так, как на картинке, но для вещи по цене футболки это достаточно хорошо, — считает обладательница шубы. Она осталась довольна покупкой.
«Главное, чтобы костюмчик сидел» — это не про этот приталенный женский блейзер. Стоит такой пиджак 1200 и свою стоимость, по мнению автора отзыва, не отбивает.
— На картинке длинный, свободный пиджак, в жизни «Привет, я из 2000-х», — возмущена одна из покупательниц.
Эксперты солидарны с мнением девушки. Порой в стремлении визуально скинуть пару годков женщины выбирают сильно обтягивающую одежду — это моветон. Между телом и одеждой должен быть воздух — иначе она будет добавлять вам возраст. Здесь стилисты назвали ещё 9 неожиданных ошибок, которые накинут вам несколько лишних лет.
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