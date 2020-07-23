Глазам не верю: 9 интернет-покупок, которые заставили модниц плакать навзрыд (ожидание и реальность не совпали)

Весной мы уже делали подборку для модниц с AliExpress — тогда стилист подобрала 8 стильных и очень бюджетных пар обуви, которую смело можно носить и не беспокоиться о том, что кто-то догадается, откуда ваши туфли. А ещё мы сравнили обувь с фотографий на сайте и в реальной жизни (спойлер: она как с картинки).

Сегодня мы расскажем о модницах, которые долго выбирали вещь в интернете — сделали заказ и оплатили, а получили... ну, мягко скажем, не то, что ожидали.

Начнем со свадебных платьев. Каждой невесте хочется блистать в этот особенный день. Но оказывается, не все одинаково понимают значение этого слова.

«Готовое к отправке дешевое сексуальное белое вечернее платье с открытой спиной и v-образным вырезом» оказалось менее блестящим, чем ожидала его новая хозяйка. Правда, и цена такого платья мечты символическая — 1 839 рублей.