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Стиль и красотаФоторепортаж

Глазам не верю: 9 интернет-покупок, которые заставили модниц плакать навзрыд (ожидание и реальность не совпали)

Просто посмотрите на это, прежде чем заказать платье на свадьбу или день рождения через интернет

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Этой девушке не повезло, и вместо платья она получила ночнушку

Этой девушке не повезло, и вместо платья она получила ночнушку

Бывают женщины, у которых есть талант — выбирать из дешевых вещей суперплатье или юбку, которая смотрится на миллион. И потом загадочно хмыкать, когда подружки будут спрашивать, где такое купить. А бывают все остальные. Покупки в интернете — это всегда немного рулетка, обычно есть опция «вернуть деньги», если что-то пошло не так. Сегодня мы специально собрали примеры модниц, которые облажались по-крупному, заказав вещи на сайтах. Забавно, как фото реальных нарядов отличаются от того, что предлагает производитель — убедитесь сами.

Весной мы уже делали подборку для модниц с AliExpress — тогда стилист подобрала 8 стильных и очень бюджетных пар обуви, которую смело можно носить и не беспокоиться о том, что кто-то догадается, откуда ваши туфли. А ещё мы сравнили обувь с фотографий на сайте и в реальной жизни (спойлер: она как с картинки).

Сегодня мы расскажем о модницах, которые долго выбирали вещь в интернете — сделали заказ и оплатили, а получили... ну, мягко скажем, не то, что ожидали.

Начнем со свадебных платьев. Каждой невесте хочется блистать в этот особенный день. Но оказывается, не все одинаково понимают значение этого слова.

«Готовое к отправке дешевое сексуальное белое вечернее платье с открытой спиной и v-образным вырезом» оказалось менее блестящим, чем ожидала его новая хозяйка. Правда, и цена такого платья мечты символическая — 1 839 рублей.

Оно сияет почти так же, как на фото от производителя, — или нет

Оно сияет почти так же, как на фото от производителя, — или нет

— Реальная версия ужасна по сравнению с фотографией, которую они добавляют в качестве ссылки. У него нет полета, а ткань очень тонкая и низкого качества, — пишет покупательница, которая заказывала платье для свадебной вечеринки.

Этот комбинезон завлек и разочаровал доверчивую покупательницу

Этот комбинезон завлек и разочаровал доверчивую покупательницу

А эта невеста хотела, чтобы её наряд был не только бюджетным, но и оригинальным. Но что-то пошло не по плану.

Производитель предлагает использовать этот кружевной комбинезон «для формального вечера и работы», но, судя по фото, он не подойдет даже для очень неформальной встречи. Зато и стоит недорого — всего 1 514 рублей. Покупательница не обнаружила в комплекте пояса, который был на фото товара на сайте, хотя он бы вряд ли кардинально изменил положение дел.

Немного коротковато, но невеста не унывает

Немного коротковато, но невеста не унывает

Например, это свадебное платье обошлось невесте в 84 доллара.

— Оно шло ко мне месяц. Предназначалось для свадебного путешествия и представлялось мне длинным, как на картинке. Распаковав его, я очень удивилась... Хм-м-м, где же всё остальное? Не отвалилось ли по дороге? На картинке продавца платье девушке до пят, но, может, она сама гном или ребенок? — недоумевает расстроенная невеста.

Здесь всё почти как и обещали. Но всё-таки невеста недовольна — на ней платье действительно смотрится по-другому

Здесь всё почти как и обещали. Но всё-таки невеста недовольна — на ней платье действительно смотрится по-другому

Если до этого невестам очевидно не везло с платьями, то здесь ситуация довольно спорная. Это платье стоит уже недешево — 6 503 рубля. И вроде даже похоже на оригинал, но... невеста всё равно осталась недовольна и требует вернуть деньги.

Это свадебное платье похоже на фото на рекламе?

    Ради справедливости стоит заметить, что иногда у самых сложных экземпляров ожидание и реальность всё-таки совпадают. Например, вот это платье «Дубай» с блестками в жизни выглядит точно так же, как на картинке. Стоит, правда, уже не очень бюджетно (30 845 рублей), но и выглядит так же.

    Это редкий случай, когда платье в жизни лучше, чем на фото

    Это редкий случай, когда платье в жизни лучше, чем на фото

    Вернемся к неудачным покупкам. На очереди у нас платья подружек невесты. Они тоже хотели бы блистать. Это макси-платье должно сиять, но, по отзыву одной из покупательниц, сияют после него только руки.

    Блестеть, по задумке, должно было только платье, но этот наряд обеспечивает дискотеку ещё и всем вокруг

    Блестеть, по задумке, должно было только платье, но этот наряд обеспечивает дискотеку ещё и всем вокруг

    — Платье ужасное и не соответствует картинке, блестки сыпятся, как с новогодней елки, талия находится под грудью, качество ткани — синтетика — колючая, усыпанная блестками, выходить в нем никуда нельзя, всё вокруг будет в блестках, — пишет девушка.

    Платье обошлось ей в 2114 рублей, но на него была большая скидка.

    Как думаете — дело в фигуре или в качестве ткани и пошиве?

    Как думаете — дело в фигуре или в качестве ткани и пошиве?

    И наконец дерзкое мини. В интернете есть целый список вещей, которые смотрятся более-менее только на очень-очень хорошей фигуре, и заказывать их без примерки нежелательно. А ещё важны ракурс и свет на фото, вполне возможно, при правильном позировании оно бы было не так плохо. Здесь можно прочитать про 9 неожиданных ошибок, из-за которых вы ужасно получаетесь на фото.

    Это платье обошлось его новой хозяйке в 741 рубль.

    — Развернув это платье, я ужаснулась — мало того, что качество было отвратительное, швы неровные, разной длины бретельки — даже если их отрегулировать, всё равно они разной длины. Эту вещь невозможно использовать, она не пригодна даже в качестве ночной рубашки, потому что ткань отвратительная и тонкая, а все швы кривые, — негодует недовольная покупкой девушка.

    Некоторые не мелочатся и заказывают не глядя сразу... шубы. Можно и норковые за 7000 найти. Но у нас из «чебурашки». «Осеннее повседневное пальто для вечеринок» стоит всего 1100 рублей. К сожалению, и выглядит так же.

    Ни один кролик здесь не пострадал. Хотя по фото из интернета этого точно сказать нельзя

    Ни один кролик здесь не пострадал. Хотя по фото из интернета этого точно сказать нельзя

    — Не так, как на картинке, но для вещи по цене футболки это достаточно хорошо, — считает обладательница шубы. Она осталась довольна покупкой.

    «Главное, чтобы костюмчик сидел» — это не про этот приталенный женский блейзер. Стоит такой пиджак 1200 и свою стоимость, по мнению автора отзыва, не отбивает.

    Вы всё ещё хотите сэкономить на классическом черном пиджаке? Тогда мы идем к вам

    Вы всё ещё хотите сэкономить на классическом черном пиджаке? Тогда мы идем к вам

    — На картинке длинный, свободный пиджак, в жизни «Привет, я из 2000-х», — возмущена одна из покупательниц.

    Эксперты солидарны с мнением девушки. Порой в стремлении визуально скинуть пару годков женщины выбирают сильно обтягивающую одежду — это моветон. Между телом и одеждой должен быть воздух — иначе она будет добавлять вам возраст. Здесь стилисты назвали ещё 9 неожиданных ошибок, которые накинут вам несколько лишних лет.

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