Места купания в Новосибирске, где на машине можно проехать прямо до воды (а какие секретные пляжи знаете вы?)

Снижение температуры воздуха до
Пляж в Заельцовском парке (бесплатно)
Дикое место на берегу Оби — большое песчаное пространство со свободным выходом к воде. Чтобы добраться сюда, нужно заехать в Заельцовский парк, двигаться по Сухарной и, не доезжая катка «Горячий лед», свернуть налево, на грунтовку (
Побережье в районе Бугринской рощи (бесплатно)
Эти места подойдут для жителей левобережья, это длинный песчаный участок побережья вдоль Оби в районе реки Тулы, Бугринской рощи и улицы Гэсстроевской. Попасть сюда можно через улочки частного сектора — Магнитогорскую, Тульскую, Социалистическую, Бугринскую. До самой воды накатаны проселочные дороги, можно проехать на легковушке.
Место под Бугринским мостом на правом берегу (бесплатно)
Можно провести отдых в окружении колонн, на которых стоит Бугринский мост — интересно, урбанистично, но грязновато. Проехать сюда можно от улицы Большевистской, свернув в сторону Оби в безымянный проезд возле АЗС «ЛУКОЙЛ», который идет мимо «Европейского берега» и далее плавно поворачивает налево.
Озеро Старица на Северном объезде (платно)
Сюда можно добраться как с правого, так и с левого берега (через Колыванское шоссе). Вам нужен адрес: Северный
База «Локомотив» в Заельцовском парке (платно)
Здесь придется оставить машину на стоянке (она платная) и несколько шагов пройти до пляжа — он тоже платный. Зато всё чисто и обустроено — за пляжем следят. Искупаться можно и в бассейне с чистой и более теплой водой, после чего позагорать, устроившись на шезлонге. Стоимость бассейна —
А какие интересные места у воды знаете вы, куда можно подъехать на машине (платные и бесплатные)? Расскажите в комментариях!