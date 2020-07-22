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Места купания в Новосибирске, где на машине можно проехать прямо до воды (а какие секретные пляжи знаете вы?)

Смотрим, куда можно поехать купаться на машине в черте города и ближнем пригороде

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К выходным опять установится жаркая погода — солнечно и до <nobr class="_">+26 °С</nobr>

К выходным опять установится жаркая погода — солнечно и до +26 °С

Снижение температуры воздуха до +20 °С еще не отменяет купального сезона, тем более что вода сейчас как раз прогрелась и весьма комфортна. А к выходным опять установится жаркая погода — солнечно и до +26 °С. Понятно, что автомобилисты-любители водных процедур могут поехать на море и найти себе уютное местечко на берегу, но это далеко и долго. А если хочется в городе быстренько окунуться после рабочего дня, доехав почти до самой воды? Куда можно проехать платно и бесплатно — в обзоре НГС.

Пляж в Заельцовском парке (бесплатно)

Пляж в Заельцовском парке

Пляж в Заельцовском парке

Дикое место на берегу Оби — большое песчаное пространство со свободным выходом к воде. Чтобы добраться сюда, нужно заехать в Заельцовский парк, двигаться по Сухарной и, не доезжая катка «Горячий лед», свернуть налево, на грунтовку (ул. 2-я Ельцовка). Если вы на легковушке, то рискуете застрять в песке, выезжая на само побережье. Внедорожники спокойно добираются до самой воды. Течение здесь спокойное, спуск в воду плавный, можно рыбачить. Правда, мусора многовато — никто не убирает.

Побережье в районе Бугринской рощи (бесплатно)

Побережье в районе Бугринской рощи

Побережье в районе Бугринской рощи

Эти места подойдут для жителей левобережья, это длинный песчаный участок побережья вдоль Оби в районе реки Тулы, Бугринской рощи и улицы Гэсстроевской. Попасть сюда можно через улочки частного сектора — Магнитогорскую, Тульскую, Социалистическую, Бугринскую. До самой воды накатаны проселочные дороги, можно проехать на легковушке.

Место под Бугринским мостом на правом берегу (бесплатно)

Место под Бугринским мостом на правом берегу

Место под Бугринским мостом на правом берегу

Можно провести отдых в окружении колонн, на которых стоит Бугринский мост — интересно, урбанистично, но грязновато. Проехать сюда можно от улицы Большевистской, свернув в сторону Оби в безымянный проезд возле АЗС «ЛУКОЙЛ», который идет мимо «Европейского берега» и далее плавно поворачивает налево.

Озеро Старица на Северном объезде (платно)

Озеро Старица на Северном объезде

Озеро Старица на Северном объезде

Сюда можно добраться как с правого, так и с левого берега (через Колыванское шоссе). Вам нужен адрес: Северный объезд, 1, к. 1. В районе дома 3 по Северному объезду обустроена развязка — нужно съехать вниз и по грунтовке двигаться в сторону озера. Въезд платный, можно остановиться прямо у самой воды. Многие остаются ночевать на берегу озера, ставят палатки.

База «Локомотив» в Заельцовском парке (платно)

База «Локомотив» в Заельцовском парке

База «Локомотив» в Заельцовском парке

Здесь придется оставить машину на стоянке (она платная) и несколько шагов пройти до пляжа — он тоже платный. Зато всё чисто и обустроено — за пляжем следят. Искупаться можно и в бассейне с чистой и более теплой водой, после чего позагорать, устроившись на шезлонге. Стоимость бассейна — 300 рублей в час, если сидеть на террасе с видом на реку — 250 рублей в час. Стоимость парковки — 100 рублей.

А какие интересные места у воды знаете вы, куда можно подъехать на машине (платные и бесплатные)? Расскажите в комментариях!

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