Места купания в Новосибирске, где на машине можно проехать прямо до воды (а какие секретные пляжи знаете вы?)

Здесь придется оставить машину на стоянке (она платная) и несколько шагов пройти до пляжа — он тоже платный. Зато всё чисто и обустроено — за пляжем следят. Искупаться можно и в бассейне с чистой и более теплой водой, после чего позагорать, устроившись на шезлонге. Стоимость бассейна — 300 рублей в час, если сидеть на террасе с видом на реку — 250 рубле й в час. Стоимость парковки — 100 рублей .



А какие интересные места у воды знаете вы, куда можно подъехать на машине (платные и бесплатные)? Расскажите в комментариях!