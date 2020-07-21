Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина

Боль в спине может беспокоить нас в любое время года, но именно летом нагрузка на наши спины часто возрастает: то кондиционером надует, то в огороде придется тяжести с места на место переложить. И сначала кажется — ерунда. А потом вдруг всё болит и ничего не помогает. Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.



Не покой, а зарядка



Причины боли могут отличаться — это может быть и мышечный спазм, и ущемление спинномозгового нерва, и подвывих сустава... На этапе острой боли бывает сложно понять причину. Но иногда прежде, чем разбираться с причиной, стоит просто устранить неприятные ощущения. Нам кажется, что боль быстрее утихнет, если мы полежим, но вместо этого специалисты советуют гимнастику.