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Здоровье

Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина

Обезболивающее пить нельзя, а диагноза «остеохондроз» вообще не существует

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Когда боль острая — сделаешь всё, чтобы она прошла. Поэтому мы и делаем много лишнего

Когда боль острая — сделаешь всё, чтобы она прошла. Поэтому мы и делаем много лишнего

Боль в спине может беспокоить нас в любое время года, но именно летом нагрузка на наши спины часто возрастает: то кондиционером надует, то в огороде придется тяжести с места на место переложить. И сначала кажется — ерунда. А потом вдруг всё болит и ничего не помогает. Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.

Не покой, а зарядка

Причины боли могут отличаться — это может быть и мышечный спазм, и ущемление спинномозгового нерва, и подвывих сустава... На этапе острой боли бывает сложно понять причину. Но иногда прежде, чем разбираться с причиной, стоит просто устранить неприятные ощущения. Нам кажется, что боль быстрее утихнет, если мы полежим, но вместо этого специалисты советуют гимнастику.

— При острой боли в спине я рекомендую ходьбу на четвереньках. Можно походить «иноходью» — когда левая нога движется одновременно с левой рукой и наоборот. Просто постоять на четвереньках, прогнуться, покачать тазом, принять позу молящегося, — рекомендует профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Василий Широков.

Он также советует поработать с мышцами, поскольку причиной острой боли может быть спазм. Попробуйте лечь на спину и поднимать ноги, согнутые в коленях («велосипед»). Важно, чтобы при этом не было усиления боли. Если заболело сильнее — прекращайте. Таким образом, делаем упражнение на мышцы брюшного пресса, затем для мышц спины (лежа на животе), а в промежутке ходим на четвереньках. Можно сделать 3–4 круга.

Разминать нельзя

Главное правило массажа: дома, самим делать массаж нельзя. Самодеятельность может привести к микротравмам, усугубить состояние, усилить спазм. Помимо того, для массажа есть и противопоказания. Среди них — воспалительные процессы в острый период. Например, если воспален нерв.

— Неврологию можно определить по болям — они глубинные, пронизывающие, стреляющие. Конечно, при таких болях надо сначала идти к врачу, снимать воспаление, — объясняет массажист высшей категории Михаил Моисеенко.

Больное место хочется размять, но делать это нельзя

Больное место хочется размять, но делать это нельзя

То же самое касается восстановления после тяжелых травм, переломов. Массаж применяют, но делать это должен профессионал — чтобы не навредить.

Таблетки — это лишнее

Одна из первых мыслей при любой боли — обезболивающее. На сегодняшний день нет безвредных лекарств, уменьшающих боль. Все они имеют побочные эффекты. Что-то плохо сказывается на почках, что-то на печени. Одни препараты могут привести к развитию язвы, другие — к повышению давления, третьи — повысить риск инсульта. Это не значит, что пить их нельзя совсем, но назначать их должен врач.

— Доктор назначит обезболивающий препарат с учетом сопутствующей патологии у пациента и возраста. Например, у всех пациентов после 60–65 лет нужно уменьшать в два раза дозу анальгетика, — говорит Василий Широков.

Зато кремы, гели и мази вполне можно использовать — они не проявляют системного эффекта. Причем как разогревающие (например, со змеиным или пчелиным ядом. — Прим. ред.), так и содержащие нестероидные противовоспалительные препараты (например, диклофенак или ибупрофен. — Прим. ред.).

К огороду готовимся с зимы

В простонародье часто считают, что «продуло на сквозняке» — это причина боли. Врачи же полагают, что это не причинный, а провоцирующий фактор. Грубо говоря, здоровую спину не продувает.

— К врачу нужно идти, если боль не проходит в течение трех дней или повторяется. Да, даже если вас просто регулярно «продувает» — это повод обратиться к доктору, — говорит Широков.

Что касается боли в спине после работы в огороде — ее достаточно легко избежать. В теории легко, а на практике нужно постоянно поддерживать физическую активность: плавание, ходьба, велосипед и другие виды нагрузки.

Хотите, чтобы после огородных работ не болела спина? Придется позаботиться об этом заранее

Хотите, чтобы после огородных работ не болела спина? Придется позаботиться об этом заранее

Да, это бывает не так-то просто. Но в качестве профилактики профессор рекомендует именно умеренные, но регулярные физические нагрузки. А неумеренные не рекомендует: для позвоночника одинаково плохи как недостаток физической активности, так и ее избыток.

Остеохондроз не диагноз

На самом деле то, что мы называем в быту «остеохондрозом» — это целая группа заболеваний, которые объединяет только симптом — боль в спине.

— Сегодня в клинической практике не используется термин «остеохондроз», он устаревший. Но в быту он остается — это боль в спине, которая объединяет в себе заболевания межпозвонкового диска, мышечные напряжения, заболевания межпозвонковых суставов и радикулопатию, поражение спинномозгового нерва. Есть еще неприятные заболевания, которые прячутся под маской боли в спине: спондилит, спондилодисцит, болезнь Бехтерева, воспалительные заболевания и другие, — рассказывает Василий Широков.

Так что народные средства «от остеохондроза» смело можно откладывать в сторону — то, что одному облегчит боль, другому закономерно навредит. Ведь на самом деле болезни у них разные и определить, что именно болит, может только профессионал.

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остеохондрозздоровьеболь в спине
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