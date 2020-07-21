Не просто продуло: пять ошибок, которые вы делаете, когда болит спина

Боль в спине может беспокоить нас в любое время года, но именно летом нагрузка на наши спины часто возрастает: то кондиционером надует, то в огороде придется тяжести с места на место переложить. И сначала кажется — ерунда. А потом вдруг всё болит и ничего не помогает. Вместе со специалистами сегодня разбираемся, что мы делаем не так и как вредим себе, когда пытаемся избавиться от боли в спине.
Не покой, а зарядка
Причины боли могут отличаться — это может быть и мышечный спазм, и ущемление спинномозгового нерва, и подвывих сустава... На этапе острой боли бывает сложно понять причину. Но иногда прежде, чем разбираться с причиной, стоит просто устранить неприятные ощущения. Нам кажется, что боль быстрее утихнет, если мы полежим, но вместо этого специалисты советуют гимнастику.
— При острой боли в спине я рекомендую ходьбу на четвереньках. Можно походить «иноходью» — когда левая нога движется одновременно с левой рукой и наоборот. Просто постоять на четвереньках, прогнуться, покачать тазом, принять позу молящегося, — рекомендует профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Василий Широков.
Он также советует поработать с мышцами, поскольку причиной острой боли может быть спазм. Попробуйте лечь на спину и поднимать ноги, согнутые в коленях («велосипед»). Важно, чтобы при этом не было усиления боли. Если заболело сильнее — прекращайте. Таким образом, делаем упражнение на мышцы брюшного пресса, затем для мышц спины (лежа на животе), а в промежутке ходим на четвереньках. Можно сделать 3–4 круга.
Разминать нельзя
Главное правило массажа: дома, самим делать массаж нельзя. Самодеятельность может привести к микротравмам, усугубить состояние, усилить спазм. Помимо того, для массажа есть и противопоказания. Среди них — воспалительные процессы в острый период. Например, если воспален нерв.
— Неврологию можно определить по болям — они глубинные, пронизывающие, стреляющие. Конечно, при таких болях надо сначала идти к врачу, снимать воспаление, — объясняет массажист высшей категории Михаил Моисеенко.
То же самое касается восстановления после тяжелых травм, переломов. Массаж применяют, но делать это должен профессионал — чтобы не навредить.
Таблетки — это лишнее
Одна из первых мыслей при любой боли — обезболивающее. На сегодняшний день нет безвредных лекарств, уменьшающих боль. Все они имеют побочные эффекты. Что-то плохо сказывается на почках, что-то на печени. Одни препараты могут привести к развитию язвы, другие — к повышению давления, третьи — повысить риск инсульта. Это не значит, что пить их нельзя совсем, но назначать их должен врач.
— Доктор назначит обезболивающий препарат с учетом сопутствующей патологии у пациента и возраста. Например, у всех пациентов после 60–65 лет нужно уменьшать в два раза дозу анальгетика, — говорит Василий Широков.
Зато кремы, гели и мази вполне можно использовать — они не проявляют системного эффекта. Причем как разогревающие (например, со змеиным или пчелиным ядом. — Прим. ред.), так и содержащие нестероидные противовоспалительные препараты (например, диклофенак или ибупрофен. — Прим. ред.).
К огороду готовимся с зимы
В простонародье часто считают, что «продуло на сквозняке» — это причина боли. Врачи же полагают, что это не причинный, а провоцирующий фактор. Грубо говоря, здоровую спину не продувает.
— К врачу нужно идти, если боль не проходит в течение трех дней или повторяется. Да, даже если вас просто регулярно «продувает» — это повод обратиться к доктору, — говорит Широков.
Что касается боли в спине после работы в огороде — ее достаточно легко избежать. В теории легко, а на практике нужно постоянно поддерживать физическую активность: плавание, ходьба, велосипед и другие виды нагрузки.
Да, это бывает не так-то просто. Но в качестве профилактики профессор рекомендует именно умеренные, но регулярные физические нагрузки. А неумеренные не рекомендует: для позвоночника одинаково плохи как недостаток физической активности, так и ее избыток.
Остеохондроз не диагноз
На самом деле то, что мы называем в быту «остеохондрозом» — это целая группа заболеваний, которые объединяет только симптом — боль в спине.
— Сегодня в клинической практике не используется термин «остеохондроз», он устаревший. Но в быту он остается — это боль в спине, которая объединяет в себе заболевания межпозвонкового диска, мышечные напряжения, заболевания межпозвонковых суставов и радикулопатию, поражение спинномозгового нерва. Есть еще неприятные заболевания, которые прячутся под маской боли в спине: спондилит, спондилодисцит, болезнь Бехтерева, воспалительные заболевания и другие, — рассказывает Василий Широков.
Так что народные средства «от остеохондроза» смело можно откладывать в сторону — то, что одному облегчит боль, другому закономерно навредит. Ведь на самом деле болезни у них разные и определить, что именно болит, может только профессионал.