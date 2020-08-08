40 минут по ухабам: тестируем с камерой GoPro очень классный маршрут для электросамоката

Улицы Новосибирска медленно, но верно наполняются людьми на электросамокатах. Удобно ли передвигаться по городу на таком транспорте? Какие маршруты выбрать для прогулки выходного дня? И сколько стоит аренда электросамоката? Наша коллега Анастасия Миронова составила 5 крутых туристических маршрутов и протестировала самый популярный (как это было — мы записали на камеру GoPro).
Поездка по маршруту «Нарымский сквер — парк «Городское начало» — Нарымский сквер» заняла у меня всего 40 минут. Как это было — я записала на камеру GoPro. Смотрите сами:
Видео: Анастасия Миронова, Антон Дигаев
А теперь самое время описать свои ощущения от поездки. Знаете, у певицы АлоэВера есть замечательные строчки: «У меня есть горка и самокат, и этому я рад, и лету. Ленту волосам и ветер. Самые счастливые на свете катимся вниз». Так вот — ощущение свободы есть, лента в волосах и горка есть, счастье-радость тоже на месте. Но есть и пара моментов, которые иногда омрачают путь. Но давайте обо всем по порядку.
Начало пути
Я отправилась на ближайшую к редакции НГС точку проката, оставила в качестве залога водительское удостоверение (можно любой другой документ, подтверждающий вашу личность), подписала бумаги на аренду и тут же оплатила час покатушек онлайн-переводом на банковскую карту — 400 рублей.
Работник точки проката провел краткий инструктаж: вот самокат, вот тормоз, вот газ, вот экранчик, где можно посмотреть скорость. Беру самокат, отталкиваюсь ногой и жму на газ. Из первых ощущений: самокат и самокат! Держи равновесие, объезжай пешеходов, не попадай в ямки — и всё! Первые минуты тестирую разную скорость от совсем медленной (7 км/ч) до максимальной для выбранного мною режима (22 км/ч). Кстати, бортовой компьютер самоката позволяет выбрать три режима скорости: энергосберегающий (до 15 км/ч), стандартный (до 22 км/ч), спортивный (до 35 км/ч).
Сразу хочу отметить, что моя поездка началась в Первомайском сквере — а это куча медленных пешеходов, криво положенная брусчатка и поребрики, которые воткнуты по всему парку в абсолютно нелогичном порядке. Пока я ехала до участка с ровным асфальтом, то чувствовала, что все мои органы однозначно находятся на месте. Зачем ходить в больницу, если можно просто взять электросамокат и узнать всё самому?
До набережной я ехала по тротуару — пешеходы, конечно, могут возмущаться такому раскладу, но я вспомнила о недавнем ДТП между таксистом и электросамокатчиком. И решила, что домой мне очень хочется вернуться живой и невредимой. Со временем я привыкла, что пешеходы плевать хотели на своё местоположение во время передвижения по тротуару. Растянуться на всю длину узкой дорожки — без проблем, идти втроем под ручку — пожалуйста! Резко дернуться в сторону, даже если ты снизил скорость до минимума — дайте два! О том, что пешеход должен идти по правую сторону движения, знают немногие.
Наши тротуары вообще не сильно приспособлены для путешествий на электросамокате. Ладно ещё ямы и кочки — можно понять, но узкие разбитые пандусы, предназначенные для мам с колясками и людей с ограниченными способностями, выбивают из колеи. Короче, появляется пара вопросов.
Ура, цивилизация!
Примерно за 13 минут я добралась до парка «Городское начало» на набережной — и вздохнула с большим облегчением. Тут оказались ровные, специально выделенные для самокатчиков дороги. На скорости 22 км/ч всю набережную можно проехать за 3–4 минуты. Самое то для любителей экстрима! Есть, конечно, и свои минусы.
1. Люди, которые, несмотря на наличие знака, уверенно передвигаются прямо по этой дорожке. По приколу, наверное.
2. Люди на велосипедах, роликах и самокатах, которые во время езды отвлекаются на телефон. Ребят, «Инстаграм» подождет! А вот ваша невнимательность может спровоцировать ДТП.
3. В некоторых местах дорожки можно обнаружить пешеходные переходы — и это прекрасно, но и тут есть своё «но». Ситуация: еду на максимальной скорости, на пешеходный переход выходит ребенок, которого я вижу издалека, поэтому начинаю снижать скорость до минимума. Ребенок доходит до середины перехода и останавливается, дурачится на месте, за ним идут родители, которые никак это не пресекают. Потом он просто бежит обратно в начало перехода. Короче, берегись ребенка. Даже на велосипедной дорожке. Дети появляются из ниоткуда.
Коротко об итогах
Попробовать на личном опыте это чудо современной техники однозначно стоит. Стоит ли это своих денег? Я считаю, что да, потому что чувство полета, возможность осмотреть город под новым ракурсом и скорость передвижения показались мне однозначным плюсом (но у вас может сложиться и другое мнение). Что из жирных минусов можно отметить? Этикет пешеходов (но не всегда, тут уж как карта ляжет), дороги и отсутствие инфраструктуры в Новосибирске, большое количество светофоров, на которых приходится снижать скорость, поэтому ездить в режиме нон-стоп в нашем городе явно нельзя.
Ещё 4 маршрута для поездок на электросамокате
Ранее мы изучали ДТП между автомобилистом и водителем электросамоката — кто прав, а кто виноват, так и осталось загадкой. Сотрудник точки проката самокатов в своей авторской колонке и вовсе заявил, что пешеходы в Новосибирске — как священные коровы в Индии.