40 минут по ухабам: тестируем с камерой GoPro очень классный маршрут для электросамоката

А теперь самое время описать свои ощущения от поездки. Знаете, у певицы АлоэВера есть замечательные строчки: «У меня есть горка и самокат, и этому я рад, и лету. Ленту волосам и ветер. Самые счастливые на свете катимся вниз». Так вот — ощущение свободы есть, лента в волосах и горка есть, счастье-радость тоже на месте. Но есть и пара моментов, которые иногда омрачают путь. Но давайте обо всем по порядку.



Начало пути

Я отправилась на ближайшую к редакции НГС точку проката, оставила в качестве залога водительское удостоверение (можно любой другой документ, подтверждающий вашу личность), подписала бумаги на аренду и тут же оплатила час покатушек онлайн-переводом на банковскую карту — 400 рублей.

Работник точки проката провел краткий инструктаж: вот самокат, вот тормоз, вот газ, вот экранчик, где можно посмотреть скорость. Беру самокат, отталкиваюсь ногой и жму на газ. Из первых ощущений: самокат и самокат! Держи равновесие, объезжай пешеходов, не попадай в ямки — и всё! Первые минуты тестирую разную скорость от совсем медленной (7 км/ч) до максимальной для выбранного мною режима (22 км/ч). Кстати, бортовой компьютер самоката позволяет выбрать три режима скорости: энергосберегающий (до 15 км/ч), стандартный (до 22 км/ч), спортивный (до 35 км/ч).