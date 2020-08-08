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Тема дняЕщё одна ночная вечеринка в центре Новосибирска

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40 минут по ухабам: тестируем с камерой GoPro очень классный маршрут для электросамоката

Давайте посмотрим, пригоден ли Новосибирск для езды на модном транспорте

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Маршрут до набережной — идеальный вариант для поездки на электросамокате. Оценка: рекомендую!

Маршрут до набережной — идеальный вариант для поездки на электросамокате. Оценка: рекомендую!

Улицы Новосибирска медленно, но верно наполняются людьми на электросамокатах. Удобно ли передвигаться по городу на таком транспорте? Какие маршруты выбрать для прогулки выходного дня? И сколько стоит аренда электросамоката? Наша коллега Анастасия Миронова составила 5 крутых туристических маршрутов и протестировала самый популярный (как это было — мы записали на камеру GoPro).

Поездка по маршруту «Нарымский сквер — парк «Городское начало» — Нарымский сквер» заняла у меня всего 40 минут. Как это было — я записала на камеру GoPro. Смотрите сами:

Видео: Анастасия Миронова, Антон Дигаев

А теперь самое время описать свои ощущения от поездки. Знаете, у певицы АлоэВера есть замечательные строчки: «У меня есть горка и самокат, и этому я рад, и лету. Ленту волосам и ветер. Самые счастливые на свете катимся вниз». Так вот — ощущение свободы есть, лента в волосах и горка есть, счастье-радость тоже на месте. Но есть и пара моментов, которые иногда омрачают путь. Но давайте обо всем по порядку.

Начало пути

Я отправилась на ближайшую к редакции НГС точку проката, оставила в качестве залога водительское удостоверение (можно любой другой документ, подтверждающий вашу личность), подписала бумаги на аренду и тут же оплатила час покатушек онлайн-переводом на банковскую карту — 400 рублей.

Работник точки проката провел краткий инструктаж: вот самокат, вот тормоз, вот газ, вот экранчик, где можно посмотреть скорость. Беру самокат, отталкиваюсь ногой и жму на газ. Из первых ощущений: самокат и самокат! Держи равновесие, объезжай пешеходов, не попадай в ямки — и всё! Первые минуты тестирую разную скорость от совсем медленной (7 км/ч) до максимальной для выбранного мною режима (22 км/ч). Кстати, бортовой компьютер самоката позволяет выбрать три режима скорости: энергосберегающий (до 15 км/ч), стандартный (до 22 км/ч), спортивный (до 35 км/ч).

Сразу хочу отметить, что моя поездка началась в Первомайском сквере — а это куча медленных пешеходов, криво положенная брусчатка и поребрики, которые воткнуты по всему парку в абсолютно нелогичном порядке. Пока я ехала до участка с ровным асфальтом, то чувствовала, что все мои органы однозначно находятся на месте. Зачем ходить в больницу, если можно просто взять электросамокат и узнать всё самому?

Так выглядел мой путь на разных участках новосибирских дорог

Так выглядел мой путь на разных участках новосибирских дорог

До набережной я ехала по тротуару — пешеходы, конечно, могут возмущаться такому раскладу, но я вспомнила о недавнем ДТП между таксистом и электросамокатчиком. И решила, что домой мне очень хочется вернуться живой и невредимой. Со временем я привыкла, что пешеходы плевать хотели на своё местоположение во время передвижения по тротуару. Растянуться на всю длину узкой дорожки — без проблем, идти втроем под ручку — пожалуйста! Резко дернуться в сторону, даже если ты снизил скорость до минимума — дайте два! О том, что пешеход должен идти по правую сторону движения, знают немногие.

Наши тротуары вообще не сильно приспособлены для путешествий на электросамокате. Ладно ещё ямы и кочки — можно понять, но узкие разбитые пандусы, предназначенные для мам с колясками и людей с ограниченными способностями, выбивают из колеи. Короче, появляется пара вопросов.

Ура, цивилизация!

Примерно за 13 минут я добралась до парка «Городское начало» на набережной — и вздохнула с большим облегчением. Тут оказались ровные, специально выделенные для самокатчиков дороги. На скорости 22 км/ч всю набережную можно проехать за 3–4 минуты. Самое то для любителей экстрима! Есть, конечно, и свои минусы.

1. Люди, которые, несмотря на наличие знака, уверенно передвигаются прямо по этой дорожке. По приколу, наверное.

2. Люди на велосипедах, роликах и самокатах, которые во время езды отвлекаются на телефон. Ребят, «Инстаграм» подождет! А вот ваша невнимательность может спровоцировать ДТП.

3. В некоторых местах дорожки можно обнаружить пешеходные переходы — и это прекрасно, но и тут есть своё «но». Ситуация: еду на максимальной скорости, на пешеходный переход выходит ребенок, которого я вижу издалека, поэтому начинаю снижать скорость до минимума. Ребенок доходит до середины перехода и останавливается, дурачится на месте, за ним идут родители, которые никак это не пресекают. Потом он просто бежит обратно в начало перехода. Короче, берегись ребенка. Даже на велосипедной дорожке. Дети появляются из ниоткуда.

Можете устроить на набережной фотосессию для своего железного коня. Фото пойдет в личный архив или в инстаграм на зависть подписчикам

Можете устроить на набережной фотосессию для своего железного коня. Фото пойдет в личный архив или в инстаграм на зависть подписчикам

Коротко об итогах

Попробовать на личном опыте это чудо современной техники однозначно стоит. Стоит ли это своих денег? Я считаю, что да, потому что чувство полета, возможность осмотреть город под новым ракурсом и скорость передвижения показались мне однозначным плюсом (но у вас может сложиться и другое мнение). Что из жирных минусов можно отметить? Этикет пешеходов (но не всегда, тут уж как карта ляжет), дороги и отсутствие инфраструктуры в Новосибирске, большое количество светофоров, на которых приходится снижать скорость, поэтому ездить в режиме нон-стоп в нашем городе явно нельзя.

Вот так выглядел мой маршрут до парка «Городское начало»<br>

Вот так выглядел мой маршрут до парка «Городское начало»

Ещё 4 маршрута для поездок на электросамокате

Если вам не хочется выезжать из центра, но покатушки по Нарымскому скверу уже не впечатляют — самое время посетить Центральный парк, находящийся всего в километре от центра

Если вам не хочется выезжать из центра, но покатушки по Нарымскому скверу уже не впечатляют — самое время посетить Центральный парк, находящийся всего в километре от центра

Дорога до парка может стать не самым приятным событием в вашей жизни, но в самом парке можно прокатиться с ветерком

Дорога до парка может стать не самым приятным событием в вашей жизни, но в самом парке можно прокатиться с ветерком

Хотите быстро исследовать центр Новосибирска? Этот маршрут для вас

Хотите быстро исследовать центр Новосибирска? Этот маршрут для вас

Ранее мы изучали ДТП между автомобилистом и водителем электросамоката — кто прав, а кто виноват, так и осталось загадкой. Сотрудник точки проката самокатов в своей авторской колонке и вовсе заявил, что пешеходы в Новосибирске — как священные коровы в Индии.

Катались на электросамокате?

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