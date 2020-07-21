Правительство дало полный газ: россияне получат по 80 тысяч для переоборудования машины на метан

Программа субсидирования установки ГБО (газобалонного оборудования) действует ещё с прошлого года, но месяц назад её модернизировали: премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил двойной повышающий коэффициент, что увеличило госскидку с 27 до 54 тысяч рублей для легковых автомобилей. Субсидии возросли и для других типов техники: например, при переводе грузовиков на полностью газовый цикл она теперь достигает 400 тысяч рублей.

Кроме того, появилась дополнительная субсидия от ПАО «Газпром», которая для легкового автомобиля составляет те же 27 тысяч рублей. Итого общая скидка для частников превышает 80 тысяч .