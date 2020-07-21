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Авто

Правительство дало полный газ: россияне получат по 80 тысяч для переоборудования машины на метан

Субсидия достигает 90% от стоимости оборудования

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Помимо государства, дополнительную субсидию предоставляет «Газпром газомоторное топливо»

Помимо государства, дополнительную субсидию предоставляет «Газпром газомоторное топливо»

С 20 июля в России действует «форсированная» программа перевода автопарка на газовое топливо. Субсидии возросли с прежних 27 тысяч рублей до практически 80 тысяч: расходы клиента на установку дорогого метанового ГБО падают аж в 10 раз. Мы разобрались, на что именно распространяются скидки и как их получить.

Думаете ли вы о переводе автомобиля на газовое оборудование?

    1

    Из чего складываются новые субсидии

    Программа субсидирования установки ГБО (газобалонного оборудования) действует ещё с прошлого года, но месяц назад её модернизировали: премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил двойной повышающий коэффициент, что увеличило госскидку с 27 до 54 тысяч рублей для легковых автомобилей. Субсидии возросли и для других типов техники: например, при переводе грузовиков на полностью газовый цикл она теперь достигает 400 тысяч рублей.

    Кроме того, появилась дополнительная субсидия от ПАО «Газпром», которая для легкового автомобиля составляет те же 27 тысяч рублей. Итого общая скидка для частников превышает 80 тысяч.

    Программа начала действовать 20 июля 2020 года. Речь идёт исключительно о ГБО для работы на сжатом (компримированном) природном газе — метане. Его не нужно путать с более популярным у таксистов и перевозчиков сжиженным пропан-бутаном: на такие машины скидки не распространяются.

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    Что такое сжатый газ и в чем его плюсы

    Сжатый природный газ является почти идеальным топливом: у него высокое октановое число, минимальное количество примесей и низкая цена — сейчас она колеблется в районе 16–17 рублей за кубометр. Для сравнения, расход топлива заводской газовой Lada Vesta CNG составляет порядка 7–8 кубометров на 100 км при езде по трассе, что означает снижение стоимости километра пробега от 3–4,5 рублей на бензине до 1–2 рублей на метане.

    Газовый баллон высокого давления на 90 литров съедает треть багажника Lada Vesta

    Газовый баллон высокого давления на 90 литров съедает треть багажника Lada Vesta

    Но есть и минусы: метановое ГБО изначально дороже и сложнее, поскольку газ хранится под давлением порядка 200 атмосфер. ГБО занимает много места в багажнике и требует «легализации» при его установке (вот как это сделать).

    Развитием сети АГНКС в России занимается в основном компания «Газпром газомоторное топливо»

    Развитием сети АГНКС в России занимается в основном компания «Газпром газомоторное топливо»

    Но главная проблема в другом: в России очень мало АГНКС — аналога АЗС для заправки сжатым метаном. Пусть за последние три года их количество выросло с 250 до 422 на всю Россию (карта), это на порядок меньше, чем число АЗС, которых насчитывается более 25 тысяч.

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    Какие регионы попали в программу

    Новая программа действует в 23 регионах: Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Санкт-Петербург.

    Это означает, что аккредитацию на переоборудование автомобилей с госскидкой получали автосервисы, расположенные в этих регионах. Их количество различается: например, в Башкортостане это 19 компаний, в Челябинской области — 8 компаний.

    При этом жители регионов, где программа не действует, могут обращаться к соседям, например, из Екатеринбурга приехать в одну из челябинских фирм.

    4

    Как получить субсидию?

    Необходимо обратиться в один из аккредитованных сервисов в регионе действия программы. Перед посещением обязательно уточните по телефону, что сервис действительно имеет право предоставления госскидки. Кроме того, убедитесь, что вам выдадут все необходимые для легализации ГБО документы.

    Стоимость газобаллонного оборудования вам снизят на сумму государственной субсидии (например, 54 тысячи для легковушек), а дополнительно вы получите топливную карту «Экогаз» с лимитом на базовую сумму субсидии (27 тысяч рублей для легковушек).

    Правда, «газпромовскими» бонусами по карте «Экогаз» можно оплачивать только 50% стоимости топлива на АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо»: суммы хватит на 3000 кубометров за полцены. На практике выработка такого количества топлива на той же Lada Vesta потребует примерно 30 тысяч километров чисто «газового» пробега, то есть скидка будет реализована через несколько лет эксплуатации.

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    Ставить ли метановое оборудование с госскидкой?

    Это зависит от пробегов вашего автомобиля. Экономика получается такой: при цене метанового ГБО в районе 90–100 тысяч рублей для легкового автомобиля 54 тысячи рублей вы получите в форме прямой скидки, ещё 27 тысяч — за счёт 50-процентной скидки на газ. Получается, что 40–50 тысяч рублей, в которые обойдётся вам оборудование, окупятся примерно через 15–20 тысяч километров газового пробега.

    С одной стороны, это немного: примерно год–два эксплуатации. С другой, экономия наступает именно при езде на метане, тогда как малое количество АГНКС делает эксплуатацию только на газе задачей нетривиальной. Например, в Челябинске есть всего шесть АГНКС, в Екатеринбурге, Казани и Ростове — по четыре, в Уфе — пять, в Волгограде — одна.

    Легковые автомобили переделывают в битопливные: они могут заправляться и бензином, и газом (штуцер виден слева от горловины основного бака)

    Легковые автомобили переделывают в битопливные: они могут заправляться и бензином, и газом (штуцер виден слева от горловины основного бака)

    При этом та же метановая Lada Vesta CNG проезжает на одной зарядке 90-литрового баллона 150 километров по городу и 230 километров по трассе, то есть обойтись без бензинового пробега почти невозможно.

    Из других минусов: необходимость регистрировать ГБО, что сопряжено с изрядной морокой и расходами — они могут достигать сумм порядка 15–20 тысяч рублей.

    Помимо метанового ГБО, есть более доступное оборудование для работы на пропан-бутане (попутный нефтяной газ). В ряде регионов разница в цене между пропаном и метаном несущественна, что делает сжиженный газ предпочтительным вариантом — таких заправок в России гораздо больше.

    Lada Vesta CNG

    Lada Vesta CNG

    Купить автомобиль с метановым ГБО можно прямо с завода, правда, в случае с легковушками выбор невелик — это только продукция АВТОВАЗа, например, Lada Largus CNG или Lada Vesta CNG. К сожалению, ценники кусаются, например, «Веста» с заводским ГБО стоит на 170 тысяч рублей дороже обычной бензиновой.

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    техникатопливогазобаллонное оборудование
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