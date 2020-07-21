Правительство дало полный газ: россияне получат по 80 тысяч для переоборудования машины на метан

1
Из чего складываются новые субсидии
Программа субсидирования установки ГБО (газобалонного оборудования) действует ещё с прошлого года, но месяц назад её модернизировали: премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил двойной повышающий коэффициент, что увеличило госскидку
Кроме того, появилась дополнительная субсидия от ПАО «Газпром», которая для легкового автомобиля составляет те же
Программа начала действовать
2
Что такое сжатый газ и в чем его плюсы
Сжатый природный газ является почти идеальным топливом: у него высокое октановое число, минимальное количество примесей и низкая цена — сейчас она колеблется в районе
Но есть и минусы: метановое ГБО изначально дороже и сложнее, поскольку газ хранится под давлением порядка
Но главная проблема в другом: в России очень мало АГНКС — аналога АЗС для заправки сжатым метаном. Пусть за последние три года их количество выросло с 250 до 422 на всю Россию (карта), это на порядок меньше, чем число АЗС, которых насчитывается более
3
Какие регионы попали в программу
Новая программа действует в 23 регионах: Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области и Санкт-Петербург.
Это означает, что аккредитацию на переоборудование автомобилей с госскидкой получали автосервисы, расположенные в этих регионах. Их количество различается: например, в Башкортостане это
При этом жители регионов, где программа не действует, могут обращаться к соседям, например, из Екатеринбурга приехать в одну из челябинских фирм.
4
Как получить субсидию?
Необходимо обратиться в один из аккредитованных сервисов в регионе действия программы. Перед посещением обязательно уточните по телефону, что сервис действительно имеет право предоставления госскидки. Кроме того, убедитесь, что вам выдадут все необходимые для легализации ГБО документы.
Стоимость газобаллонного оборудования вам снизят на сумму государственной субсидии (например,
Правда, «газпромовскими» бонусами по карте «Экогаз» можно оплачивать только 50% стоимости топлива на АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо»: суммы хватит на
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Ставить ли метановое оборудование с госскидкой?
Это зависит от пробегов вашего автомобиля. Экономика получается такой: при цене метанового ГБО в районе
С одной стороны, это немного: примерно год–два эксплуатации. С другой, экономия наступает именно при езде на метане, тогда как малое количество АГНКС делает эксплуатацию только на газе задачей нетривиальной. Например, в Челябинске есть всего шесть АГНКС, в Екатеринбурге, Казани и Ростове — по четыре, в Уфе — пять, в Волгограде — одна.
При этом та же метановая Lada Vesta CNG проезжает на одной зарядке
Из других минусов: необходимость регистрировать ГБО, что сопряжено с изрядной морокой и расходами — они могут достигать сумм порядка
Помимо метанового ГБО, есть более доступное оборудование для работы на пропан-бутане (попутный нефтяной газ). В ряде регионов разница в цене между пропаном и метаном несущественна, что делает сжиженный газ предпочтительным вариантом — таких заправок в России гораздо больше.
Купить автомобиль с метановым ГБО можно прямо с завода, правда, в случае с легковушками выбор невелик — это только продукция АВТОВАЗа, например, Lada Largus CNG или Lada Vesta CNG. К сожалению, ценники кусаются, например, «Веста» с заводским ГБО стоит на