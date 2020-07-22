Рестораны в прострации: 10 заведений, которые не открылись вместе со всеми после карантина

Разрешение открыть летние веранды и значительные послабления тем, кто смог это сделать, превратили Новосибирск в какой-то южный город. Со столиками, стоящими на тротуарах в самых неожиданных местах, и повсеместной атмосферой расслабленности и веселья. Но весело не всем. Целый ряд заведений не смогли разделить общую радость. Кто-то обещает сделать это в ближайшем будущем, кто-то впал в кому, а на месте некоторых проектов уже готовятся открыться (или уже открылись) новые кафе и рестораны.
«Раковарня Ивана Раковара»
Странный бар с дешевой мебелью из ИКЕА и ценником в несколько тысяч рублей за скромный ужин. Периодически проходил мимо и никогда не видел ничего похожего на полную посадку. Порой даже в пятницу вечером тут можно было видеть пару занятых столов — и всё. Тем не менее заведение смогло просуществовать больше года. Но вынести ещё и пандемию «Раковар» оказался не в силах. Строго говоря, бар был выставлен на продажу ещё до введения ограничений. Но заведение продолжало работать. И вынужденно закрывшись, не смогло открыть свои двери уже никогда. Сейчас в этом помещении идет ремонт, на его месте появится «Фабрика бургеров» — это будет вторая точка с таким названием. Первая открылась в 2016 году на Гоголя.
«Додо Пицца»
Сама по себе сеть в Новосибирске жива и даже довольно активно работает через доставку. Однако ситуация заставила компанию, что называется, оптимизировать издержки. В результате ряд точек впали в кому. Так, например, одна из самых новых пиццерий — на площади Маркса — уже давно не подаёт признаков жизни. Здесь не только не попытались организовать хоть какую-то летнюю веранду, но даже навынос ничего купить нельзя. В компании, правда, уверяют, что эта ситуация временная, и как только в Новосибирске общепиту разрешат работать в обычном режиме (то есть с обслуживанием в зале), точку реанимируют.
«Фенимор Купер»
Заслуженный ресторан с уже более чем 13-летней историей. Его романтика Дикого Запада выглядит сегодня уже несколько архаичной, но у ресторана точно хватает поклонников, причем поклонников с деньгами. Однако всеобщее оживление «Фенимор Купер» встретил в запустении, на веранде ещё на прошлой неделе не было видно никаких признаков жизни. Создатель ресторана Владимир Бурковский, впрочем, обещает открыть «Купера» уже в начале августа.
Бар Kwak
Небольшой бар в подвале на Восходе с неожиданно хорошим для такого места выбором пива. У заведения есть летник, доставшийся ещё от прежних арендаторов, так что формально бар мог начать уже работать. Но поскольку заведение полностью закрылось (а не перешло в режим доставки), то для выхода из комы, видимо, пришлось собирать коллектив заново. В итоге в баре обещают возобновить работу уже скоро, но точных сроков не называют.
«Шинок у Вакулы»
Старейший и единственный на сегодня украинский ресторан города. В сложившейся внешнеполитической ситуации это, конечно, сомнительное преимущество. Но на хороший борщ и галушки любителей можно найти всегда. Однако ресторан так расположен, что в лучшем случае здесь можно было поставить 3–4 столика, которые стояли бы фактически на парковке. Это останавливает не всех, но «Вакула» решил на мелочи не размениваться и ждет разрешения начать работу в обычном режиме.
«Кофемолка»
Два кафе (на Маркса и на Красном проспекте) имеют довольно просторные летники, один из которых ещё и находится на крыше. Всё это до сих пор закрыто, и нет никаких признаков, что кофейни заработают снова. Единственная действующая «Кофемолка» — в комплексе «СитиЦентр», работает только навынос. По информации НГС, владельцы сети сейчас ведут переговоры о её продаже, и вероятный покупатель уже найден. Так что до завершения сделки заниматься реанимацией заведений просто нет смысла.
«Свёкла»
Кулинария, принадлежащая тем же владельцам, что и «Кофемолка», расположенная на первом этаже в здании на Красном проспекте. Это совершенно отдельный проект, изначально заточенный под торговлю навынос. Теоретически он вполне мог бы вообще не прекращать работу, полностью перейдя в формат магазина. Но по тем же причинам, что и у «Кофемолки», владельцы решили этого не делать.
Chingu
Корейское кафе, где ко всему прочему можно было самому жарить мясо на гриле, вмонтированном в стол. Ширина тротуара на Вокзальной магистрали давала возможность развернуть здесь вполне приличный по размеру летник. Но владельцы решили, что это «хорошо не получится, а плохо не наш конёк», и теперь ждут момента, когда заведениям разрешат работать и в зале тоже.
Лекторий-бар «Поток»
Огромное пространство с амфитеатром для выступлений, зонами для самых разных занятий (можно было даже найти место, чтобы вздремнуть) и небольшим баром. «Поток» закрылся почти сразу после объявления карантина. Однако бар мог бы сейчас возобновить работу хотя бы вечером. Для этого здесь есть все условия — вдоль здания сбоку имеется довольно широкий проход, в котором даже успели уже соорудить небольшую летнюю веранду.
Woodstone
Лаундж-бар, открывшийся на месте кофейни KooK (которая просуществовала недолго, заменив заслуженную кофейню «Шансонье»). У заведения ещё со времен предыдущего арендатора была большая веранда, которую Kook делила в прошлом году с баром «501». Но с разрешением летников всю её оккупировали посетители 501-ого. Оно и верно — мест с кальянами сейчас хватает, а баров с уже более чем 20-летней историей сейчас в Новосибирске раз и обчёлся.
Пока одни рестораторы размышляют, стоит ли им вообще возобновлять работу в сложившихся условиях, другие открывают новые проекты. Ресторанная группа Friends Orchestra (Ruby, Sparks, The Chops и т.д.) в июле запустила летнюю веранду, а по сути, новый бар Friends Above на крыше пристройки к историческому зданию на Красном проспекте.