Рестораны в прострации: 10 заведений, которые не открылись вместе со всеми после карантина

Странный бар с дешевой мебелью из ИКЕА и ценником в несколько тысяч рублей за скромный ужин. Периодически проходил мимо и никогда не видел ничего похожего на полную посадку. Порой даже в пятницу вечером тут можно было видеть пару занятых столов — и всё. Тем не менее заведение смогло просуществовать больше года. Но вынести ещё и пандемию «Раковар» оказался не в силах. Строго говоря, бар был выставлен на продажу ещё до введения ограничений. Но заведение продолжало работать. И вынужденно закрывшись, не смогло открыть свои двери уже никогда. Сейчас в этом помещении идет ремонт, на его месте появится «Фабрика бургеров» — это будет вторая точка с таким названием. Первая открылась в 2016 году на Гоголя.



«Додо Пицца»