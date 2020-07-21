Ты ещё существуешь? Топ-5 самых дорогих постсоветских «Волг» на продаже — смотрим, в каком они состоянии

Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как с конвейера ГАЗа сошла последняя модель «Волги» — это была американская Volga Siber (на платформе Chrysler). Особых успехов, как советские «Волги», машина не снискала, и сейчас встретить эту модель на улице практически нереально. Но по дорогам Новосибирска потихоньку продолжают колесить оставшиеся «Волги» постперестроечного периода — иногда их можно увидеть (за рулем непременно будет усатый дяденька). Некоторые экземпляры сохранились в неплохом состоянии и стоят довольно приличных денег — в нашем обзоре самые дорогие «Волги» для езды на каждый день (без учета всяких раритетных коллекционных ГАЗ-21 и ГАЗ-24).
ГАЗ-3111, 2001 год
Эта футуристическая вариация стандартной «Волги» просуществовала на конвейере недолго, вышла ограниченным тиражом. Новосибирский владелец предлагает купить свою машину с пробегом 84 тысячи километров за 699 000 рублей. Агрегаты у автомобиля уже не родные — произведена серьезная модернизация.
— Двигатель 3RZ-FE TOYOTA, коробка — автомат. Автомобиль 15 лет на консервации. Из гаража особого назначения. Салон — кожа. Авто в авариях не участвовало, — рассказывает продавец.
В ПТС значатся два владельца, один из которых — юрлицо.
ГАЗ 31029, 1996 год
Не менее интересный вариант с мизерным пробегом в 6 тысяч километров. Очевидно, машина находилась на консервации. Кузов весь ровненький, в салоне опрятно, в подкапотном пространстве чисто. Сохранилась заводская наклейка с названием цвета кузова. Двигатель 2,5-литровый 100-сильный, коробка передач механическая.
— Один хозяин, машина как новая. Не битая, не крашеная, не ржавая. Всё родное, пробег реальный, — пишет владелец.
Просят за эту «капсулу времени» 500 000 рублей.
ГАЗ-31029, 1995 год
Уже видно, что эта черная красавица слегка потрепана временем и эксплуатацией — пробег 46 000 километров. Но данные обстоятельства не мешают продавцу просить за машину всё те же 500 000 рублей. Двигатель такой же — 2,5-литровый, 100-сильный, механика.
— В отличном состоянии, один хозяин вписан в ПТС. Всё железо и стёкла родные, не бита и не крашена 100%, — рассказывает владелец.
ГАЗ-31105, 2006 год
Это уже ближе к нашему времени, машине всего 14 лет. Пробег 56 тысяч километров, цена 249 999 рублей. Двигатель 2,3 литровый 131-сильный, коробка механика, привод задний.
— Предпочтительно переоформлять через ГАИ. Документы в полном порядке. «Волга» практически новая, коробка, двигатель, салон, подвеска в идеальном состоянии. Гидроусилитель руля, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъёмники, центральный замок, сигнализация, дорестайлинговая торпеда и щиток приборов, — рассказывает владелец, который ездит на машине последние четыре года. А всего в ПТС значатся три хозяина.
ГАЗ-3110, 1999 год
За этот автомобиль с пробегом 42 тысячи километров просят 200 000 рублей. Двигатель 2,3-литровый, 150-сильный, механика, задний привод.
— Продажа автомобиля от собственника, не бита, в родной краске. Родной пробег 42 000 км, состояние нового автомобиля. Установлено ГБО четвертого поколения, также установлен фаркоп. С завода есть кондер! Штатная тонировка передних стекол (напыление), — сообщает продавец, владеющий «Волгой» последние два года. Всего в ПТС две записи — первый владелец ездил на машине 19 лет.