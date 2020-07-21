Ты ещё существуешь? Топ-5 самых дорогих постсоветских «Волг» на продаже — смотрим, в каком они состоянии

Эта футуристическая вариация стандартной «Волги» просуществовала на конвейере недолго, вышла ограниченным тиражом. Новосибирский владелец предлагает купить свою машину с пробегом 84 тысячи километров за 699 000 рублей. Агрегаты у автомобиля уже не родные — произведена серьезная модернизация.

— Двигатель 3RZ-FE TOYOTA, коробка — автомат. Автомобиль 15 лет на консервации. Из гаража особого назначения. Салон — кожа. Авто в авариях не участвовало, — рассказывает продавец.

В ПТС значатся два владельца, один из которых — юрлицо.

ГАЗ 31029, 1996 год