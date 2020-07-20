Группа разбора: выясняем, опасна ли шипованная резина в жару

Эти два ДТП на первый взгляд совершенно разные: в одном автомобиль вылетел с дороги и сгорел, в другом — насмерть сбил пешехода. Но есть общая черта: в обоих случаях машины были на зимней шипованной резине. На это обратили внимание читатели в комментариях, и сразу возник вопрос: а может ли «обувь» не по сезону быть причиной подобных аварий? Мы все знаем, что летняя резина зимой самоубийственна, но что насчёт зимней летом? Подробности — в ролике ниже.