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Группа разбора: выясняем, опасна ли шипованная резина в жару

Вот примеры ДТП, косвенной виновницей которых стала зимняя резина

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Одна из аварий закончилась возгоранием автомобиля

Одна из аварий закончилась возгоранием автомобиля

Эти два ДТП на первый взгляд совершенно разные: в одном автомобиль вылетел с дороги и сгорел, в другом — насмерть сбил пешехода. Но есть общая черта: в обоих случаях машины были на зимней шипованной резине. На это обратили внимание читатели в комментариях, и сразу возник вопрос: а может ли «обувь» не по сезону быть причиной подобных аварий? Мы все знаем, что летняя резина зимой самоубийственна, но что насчёт зимней летом? Подробности — в ролике ниже.

Видео Леонида Меньшенина, монтаж Максима Непряхина

Что говорит ваш опыт: допустимо ли ездить на зимней резине летом?

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    автозаконгруппа разборазимняя резина
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