«Это просто страх родителей»: психологи о том, как самостоятельно подготовить первоклашку к школе

В этом году будущие первоклассники остались без подготовительных курсов и выпускных в детском саду — все из-за коронавируса. Многих родителей это беспокоит. Одних — что ребенок не попрощался как положено с детским садом, друзьями и воспитателями. Других — что ребенку будет труднее в первом классе, чем детям, которые пошли в школу в прошлом году, и это скажется на дальнейшем обучении. Третьих — и то и другое. Вместе с психологом и педагогом мы разобрались, обоснованы ли страхи родителей.
Выпускной — для родителей
Как это обычно происходит? Ребенок ходит на подготовительные курсы, знакомится с новым коллективом, с учителем, складывается контакт. Одновременно дети посещают детский сад, где, как говорят психологи, тоже идет работа по завершению социальной ситуации развития.
— Выпускной в детском саду — это определенный момент перехода, когда дети готовят этот праздник, они успевают понять, что одна ситуация заканчивается и скоро ей придет на смену другая. Это способствует формированию принятия ребенком нового этапа, у большинства формируется желание идти в школу, — считает детский психолог Полина Зелексон.
Но не все с ней согласны. Педагог-психолог, заведующая детским садом Людмила Сидорова считает, что выпускной, как праздник, важнее для родителей — как определенная точка отсчета. Для детей это скорее эмоциональная нагрузка.
— Многие в детских садах организовали онлайн-выпускные, воспитатели подготовили фильмы с напутствиями и пожеланиями, родители снимали и отправляли совместно с детками стишки, песенки. То есть сам факт выпуска — он состоялся, дети уже понимают, что они скоро пойдут в школу, — убеждена Сидорова.
Если же выпускного не было никакого, его можно устроить самим. Полина Зелексон предлагает вернуться к этому, когда детские сады откроются и заболеваемость станет ниже: прийти в группу, попрощаться с самим садиком, с воспитателем, поговорить с ним о том, что в его жизни изменится. Можно сделать это 1 сентября, после школы.
Не курсами едиными
Еще один страх родителей — ребенок не ходил на подготовку, пропустил садик, а значит, к школе не готов. Но это не так. Во-первых, многих детских садах педагоги нашли возможность удаленно работать с детьми, реализовывать образовательную программу.
— Например, в Екатеринбурге в условиях самоизоляции был создан и реализуется проект «Онлайн Детский Сад». Это, конечно, для нас необычно, но многие справились — занятия проводились в соответствии с программой, при этом в доступной, занимательной форме, — рассказывает педагог-психолог Людмила Сидорова.
Во-вторых, ребенка готовят к школе не за полгода. Последние месяцы — это просто финишная прямая. Готовность к школе — это не только умение читать и писать.
— Очень важны мотивационная готовность, личностная готовность, эмоционально-волевая. Это умение коммуницировать, взаимодействовать со сверстниками, со взрослыми, принимать на себя новую социальную роль, понимать, что можно, а что нельзя. Готовность к школе не формируется за несколько месяцев, за год до школы — это постепенное развитие на протяжении всего дошкольного образования. Подготовка к школе не ограничивается подготовительными курсами — ребенка готовят к этому постепенно, планомерно, несколько лет, идет поэтапное развитие, — объясняет Сидорова.
"Это больше страх родителей, что раз подготовка к школе пошла не по плану, то теперь что-то будет не так"
Людмила Сидорова, педагог-психолог
Она говорит, что к подготовительной к школе группе у ребенка уже хорошая база, поэтому пропустить два месяца — не так уж и критично.
Успеть за шесть недель
Получается, ребенок к школе уже готов и делать ничего не надо? Не получается. Имеет смысл и читать понемногу, и писать, и узнавать больше нового. Но не только этим заниматься. Самое главное для ребенка — желание ходить в школу. И главное — укрепить именно его.
— Очень важно, чтобы мотивация была позитивной, настраивать нужно на то, что школа — это мир новых возможностей, новых отношений, это здорово, что ты до этого дозрел. Да, там может быть трудно, но это очень здорово! Объясните, что трудности — это нормально, переживания — это нормально, что со всем можно справиться. Вера в то, что у нас получится, — это очень важно, — говорит детский психолог Полина Зелексон.
Заведующая детским садом Людмила Сидорова ее в этом поддерживает. Для мотивационной готовности к школе она советует поговорить с ребенком о своем опыте, детстве, школе, первом учителе. Для ребенка это важная поддержка, он видит, что даже взрослый человек когда-то сталкивался с тем же.
Что еще важно делать в последние месяцы перед школой? Соблюдать режим дня, делать зарядку, ограничить использование компьютера и телевизора, заниматься с ребенком, но не перегружать — дать отдохнуть, наиграться. И главное — не запугивать школой.
— Как некоторые родители говорят: вот пойдешь в школу — там тобой займутся, вот сейчас ты себя так ведешь, а как ты в школе будешь? Такое запугивание приводит к неуверенности ребенка, боязни школы. Ни в коем случае этого делать не нужно. Наоборот, нужно говорить: «У тебя все получится, мы с тобой, мы тебе поможем». Очень важно поддерживать адекватную самооценку, поддерживать в любых начинаниях, показывать ребенку, что любят его, а не его достижения, — говорит она.
Зелексон также советует не закидывать ребенка большим количеством заданий — это ни к чему хорошему не приведет. Она рекомендует брать такие упражнения, как чтение в минуту, каждый день отмечать, чтобы ребенок видел, как он развивается, — это наглядная мотивация.
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