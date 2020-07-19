Ешьте сало и квашеную капусту: 5 продуктов, которые помогут похудеть

1
Овощи
С этим пунктом в общем-то всё понятно. Овощи — первое, что придет в голову каждому, кто решит скинуть лишнее. Там много воды, они быстро забивают желудок и точно не откладываются в боках. А главное — там есть клетчатка. Однажды Американская кардиологическая ассоциация даже провела исследование. Взяли две группы людей. Одну заставили соблюдать строгую диету, другой разрешили не ограничивать себя в еде, но обязательно съедать 30 граммов клетчатки в день. Спустя три месяца (о, чудо!) все участники эксперимента похудели и улучшили здоровье сердца.
Всё дело в том, что клетчатка поглощает жидкость и набухает в пищеварительном тракте, а чувство голода реагирует, помимо прочего, на объем пищи или растяжение кишечной стенки. Поэтому клетчатка помогает регулировать количество пищи. Но все подряд овощи тянуть в рот тоже не стоит.
— Я рекомендую употреблять в пишу больше овощей зеленого цвета. Они лучше усваиваются нашим организмом, — советует персональный фитнес-тренер Артем Савин. — Благодаря высокому содержанию клетчатки хорошо разгружается пищеварительная система. Они способны вычищать стенки кишечника, запуская обмен веществ и улучшая работу желудочно-кишечного тракта. Шпинат, огурцы, сельдерей, листья салата, кабачок, брокколи, стручковая фасоль, зеленый перец, брюссельская капуста, зеленый горошек. Все зеленые овощи низкокалорийные, отлично подходят тем людям, которые хотят похудеть.
«Сидеть» на одних только овощах тоже дело неблагодарное. Чтобы самим не превратиться в овощи, надо подпитывать организм белками, жирами и углеводами. Многие верят, что для похудения надо исключить из рациона углеводы. Но это миф. Углеводы бывают простые (ими богаты торты, пирожные, конфеты, газированная вода и алкоголь) и сложные (они есть в овощах, зелени, фруктах и кашах). И если первые действительно нужно свести к минимуму, то без вторых не обойтись.
— В полноценном рационе должны обязательно присутствовать и белки, и жиры, и углеводы. Каждый день хотя бы один грамм белка на килограмм веса. Причем желательно, чтобы половина этого белка была из животных источников, половина — из растительных, — говорит фитнес-тренер Виктория Яблокова. — Та же история с жирами — грамм на килограмм веса. Желательно, чтобы большая часть жиров была из растительных источников (орехи, растительные масла), ну и животные жиры тоже желательны. Конечно, углеводы. Туда входят и крупы, и овощи, и фрукты. Все эти нутриенты одинаково важны.
2
Орехи
Раньше мы уже выясняли плюсы и минусы орехов и узнали, что один из главных недостатков — высокая калорийность: в среднем 600 ккал на 100 граммов. Но тем не менее они будут вам на руку, когда вы задумаетесь о похудении. Здесь вам и полезные жиры, и белки с пищевыми волокнами, и витамины с минералами. Всё это поможет избавиться от лишних килограммов и улучшить обмен веществ. Заодно получите хорошую порцию энергии.
Но не спешите брать все орехи подряд. Мы подобрали вам шесть орехов, которые пригодятся в борьбе за стройность:
- кедровый орех — тиамин поддерживает память, работу мозга и мышления, нормализует настроение, замедляет процессы старения. Рибофлавин участвует в образовании эритроцитов и антител. Он делает нашу кожу, волосы и ногти здоровыми и крепкими;
- грецкий орех — благодаря седативному эффекту жирные кислоты в его составе снижают влияние нервного перенапряжения и стрессов, железо помогает бороться с малокровием и анемией, а цинк и йод полезны для кожи, ногтей, волос и щитовидной железы;
- пекан — из него хорошо усваиваются витамины А и Е, поскольку являются жирорастворимыми. Они также улучшают состояние кожи, ногтей и волос;
- миндаль полезен для сердца и сосудов, так как содержит множество ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов; богат растительными флавоноидами, которые активизируются при помощи витамина Е;
- макадамия содержит большое количество питательных веществ. Больше всего в ней витаминов группы В, витамина Е и РР, а также минералов: кальция, селена, меди, фосфора, цинка, калия;
- бразильский орех содержит большое количество селена и магния, помогает быстро выводить из организма токсины, ускоряет метаболизм, повышает выносливость и восприимчивость к нагрузкам, а также способствует восстановлению после них.
3
Сыры
Есть калорийные и сытные сыры, на которых легко поправиться, — например, пармезан, грюйер, чеддер и фонтина, а также все сливочные. Но на другой чаше весов — сыры «легкие». Они также богаты питательными веществами, содержат кальций, витамины и цинк. Так что отказываться полностью от этого продукта не стоит. Главное — знать, какой сыр выбрать!
— Сыр — это отличный источник белка, который является важным компонентом для мышц и в целом для всего организма. Но нельзя забывать и о том, что сыр — достаточно жирный и калорийный продукт. Поэтому употреблять его в день рекомендуется не больше 50 граммов, — предупреждает Артем Савин. — Лучше выбирать твердые сорта. Они содержат в себе достаточно большое количество кальция, он помогает поддерживать здоровье зубов и костей.
Когда начнете продумывать питание, прежде всего обратите внимание на сыры с меньшим содержанием калорий, жиров и углеводов. Это могут быть рикотта, тофу, моцарелла и камамбер. Подробный состав и калорийность других популярных сыров смотрите в таблице.
4
Квашеная капуста
Пригодится в борьбе с лишним весом и квашеная капуста. Богатая пробиотиками, она поддержит не только стройную фигуру, но и здоровье ЖКТ. Заодно улучшит состояние кожи и волос, уменьшит симптомы синдрома раздраженного кишечника. Чем так хороши пробиотики? Они нормализуют состав и повышают биологическую активность собственной нормальной микрофлоры кишечника, а ее нарушение — прямая дорога к плохому самочувствию и целому ряду серьезных заболеваний от ожирения до диабета и рака.
— Сама по себе квашеная капуста имеет очень много полезных свойств, она ценна для здоровья организма. Это ферментированный продукт, который содержит большое количество клетчатки, полезной для роста условно полезной патогенной микрофлоры в кишечнике. В ней также есть витамины группы В, С, РР, фолиевая кислота и микроэлементы, — рассказывает врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Опять же, низкая калорийность, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Но всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения — понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется.
Чтобы у вас не появилось проблем с пищеварением, на квашеную капусту налегать не стоит. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день, а детям до трех лет от нее вообще лучше отказаться. У нее даже есть определенное время употребления. Например, после 17:00 ее лучше не есть, особенно если в квашеную капусту добавили сахар. Это может вызвать брожение в желудке и отеки.
5
Сало
Идею есть сало ради идеальной фигуры подарил мировой общественности польский диетолог Ян Квасневский. Правда, «Оптимальное питание» врача удивило многих его коллег. Он предлагал совсем уж крайности: есть всё жирное (сало, мясо, яйца, субпродукты и т.д.) и отказаться от овощей и фруктов — раз уж они состоят из воды, то не проще ли пить просто воду? Естественно, такой подход шел вразрез с признанными правилами питания. Но всё-таки кое-что из метода Квасневского диетологи позаимствовали. Это сало.
— У сала есть полезные свойства, но они обычно преувеличены. Если это вписывается в вашу норму животных жиров, то пожалуйста, но если вы будете питаться одним только салом, то никакого результата не будет, — рассказывает Виктория Яблокова.
Свиное сало богато ненасыщенными кислотами, быстро и надолго насыщает организм. И хотя его калорийность составляет 816 ккал, это всё-таки меньше, чем в растительном жире (884 ккал). Да и усваивается животный жир куда легче. Если соберетесь пополнить свой рацион салом, помните простые правила.
Во-первых, не надо есть его просто так целыми кусками. Лучше сделайте с ним бутерброд с ломтиком черного или цельнозернового хлеба. Можно добавить салатный лист и овощи на свой вкус. Съеденный на завтрак, он улучшит работу желчного пузыря и поджелудочной железы, а за счет калорийности вы дольше будете оставаться сытым. Во-вторых, злоупотреблять салом всё-таки нельзя. Норма для здорового человека — максимум 30 граммов, а если у вас повышенный холестерин или есть склонность к лишнему весу, то ваш потолок — 10 граммов сала.
Кстати, жир сам по себе не сделает вас толстыми. Больше внимания стоит обращать на избыток калорий, сбалансированную диету и физическую активность. Запаслись энергией? Не поленитесь куда-нибудь ее деть, чтобы не осела в боках.