Ешьте сало и квашеную капусту: 5 продуктов, которые помогут похудеть

С этим пунктом в общем-то всё понятно. Овощи — первое, что придет в голову каждому, кто решит скинуть лишнее. Там много воды, они быстро забивают желудок и точно не откладываются в боках. А главное — там есть клетчатка. Однажды Американская кардиологическая ассоциация даже провела исследование. Взяли две группы людей. Одну заставили соблюдать строгую диету, другой разрешили не ограничивать себя в еде, но обязательно съедать 30 граммов клетчатки в день. Спустя три месяца (о, чудо!) все участники эксперимента похудели и улучшили здоровье сердца.

Всё дело в том, что клетчатка поглощает жидкость и набухает в пищеварительном тракте, а чувство голода реагирует, помимо прочего, на объем пищи или растяжение кишечной стенки. Поэтому клетчатка помогает регулировать количество пищи. Но все подряд овощи тянуть в рот тоже не стоит.

— Я рекомендую употреблять в пишу больше овощей зеленого цвета. Они лучше усваиваются нашим организмом, — советует персональный фитнес-тренер Артем Савин. — Благодаря высокому содержанию клетчатки хорошо разгружается пищеварительная система. Они способны вычищать стенки кишечника, запуская обмен веществ и улучшая работу желудочно-кишечного тракта. Шпинат, огурцы, сельдерей, листья салата, кабачок, брокколи, стручковая фасоль, зеленый перец, брюссельская капуста, зеленый горошек. Все зеленые овощи низкокалорийные, отлично подходят тем людям, которые хотят похудеть.