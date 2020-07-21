«Напугали страшными санкциями»: честный разговор с застройщиком «Оазиса» и «Баварии» о коронавирусном кризисе и будущем новостроек

— Я обратила внимание, что в соцсетях вы постоянно напоминаете жителям о правилах. Люди не готовы к такому жилью, раз эти правила так часто нарушаются?



— Они не часто, они всегда нарушаются. Мы сами стараемся их соблюдать и хотели бы, чтобы их соблюдали все остальные. Но мы зачастую ограничены во влиянии. Мы не можем что-то запретить, мы не можем штрафовать — для этого есть участковые, администрации. Всё, что мы можем, — это пытаться донести, что так делать неправильно.Заниматься воспитанием чужих детей, а иногда и чужих взрослых ни сил, ни возможности, ни желания у нас нет.



— Есть прогресс в воспитании жителей?



— Нет. Мы, конечно, статистику не ведём, но с каждой новой введённой очередью у нас добавляются люди, которые правила не соблюдают, и создаётся ощущение, что ничего не меняется.



— В Кольцово вы пришли на рынок компании «Проспект», которая очень долго была здесь монополистом, и, очевидно, нельзя было избежать постоянного сравнения с ней. В соцсетях вам даже пишут, что там трава зеленее. Не обидно?



— На обиженных, как говорится, воду возят. Мы просто делаем определённые выводы. Кто допускает какие-то сравнения — пожалуйста, нравится вам «Проспект» — покупайте у «Проспекта» и живите там. Я мог бы навскидку назвать 10–15 параметров, по которым мы точно лучше, но зачем я буду это делать, у нас два разных продукта с различными характеристиками, мериться которыми крайне инфантильно. Но, например, «Спектр» был общероссийским Единым реестром застройщиков признан третьим призёром среди среднеэтажных проектов Новосибирской области по итогам 2019 года — первое место в этой категории почему-то занял «МилкХаус», который на два года раньше сдали, а второе — «Жуковка». Более того, согласно тому же рейтингу это первый жилой комплекс в области из топ-50 — все остальные в Новосибирске. «Бавария» занимает в этом рейтинге 60-е место, и это второй комплекс из области.



— В «танцующих» домах «Оазиса» были шикарные пентхаусы, а пентхаусы долго были синонимом престижного жилья. Это ещё так?



— Если говорить про «Оазис», то мы от пентхаусов отказались: в последних домах это просто последний этаж, где выше потолок и большая площадь остекления, не более того. Эти два параметра и отсутствие соседей сверху — единственное, что отличает эти квартиры от соседей по стояку. Там есть небольшая разница в цене, 5–10 тысяч рублей за квадрат. Если мы говорим про пентхаусы в «Спектре», двухуровневые квартиры, то здесь примерно такая же ситуация. Мы этот эксперимент запустили, но в следующих домах, которые сейчас будем строить, пентхаусов не будет.



— То есть эксперимент был неудачным?



— На данный момент мы не видим возможности его продолжать в последующих двух домах. Что будет потом, я не готов сказать.



— Эксплуатируемая кровля — это тоже атрибут более дорогого, престижного жилья.



— Это так, но есть ещё культура эксплуатации. Зачастую у нас возникают проблемы. Нам жалуются, что течёт кровля, а когда мы начинаем разбираться, оказывается, что на террасе устанавливали какое-то остекление и пробили кровлю. Доказать это достаточно проблематично, это вызывает конфликты. Мы понимаем, что пока культура использования той же кровли не для Новосибирска.

