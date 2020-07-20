На улице Колонды сотни водителей решили, что они самые умные — объезжают пробку и поворачивают налево с правого ряда

— Толпа «умных» любителей поворачивать вторым рядом каждый вечер полностью забивает правую полосу по Колонде, предназначенную только для поворота направо. При этом категорически не дают нормально ехать и поворачивать тем, кто едет по правилам в левом ряду. В итоге огромные пробки, тотальная наглость и хамство, никем не сдерживаемые.



— Очень глупо там вместо одного ряда лезут три ряда, надо властям решать эту проблему! — пишут наши читатели.

