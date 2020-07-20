На улице Колонды сотни водителей решили, что они самые умные — объезжают пробку и поворачивают налево с правого ряда

Сегодня в рубрике «Самый глупый перекресток» мы разбираем проблемное место, которое таковым сделали даже не дорожники, а сами водители — в редакцию неоднократно поступали жалобы на массовое нарушение правил и бездействие ГИБДД. На пересечении улиц Георгия Колонды и Окружной ежедневно сотни автомобилей поворачивают налево из правого ряда, пытаясь вклиниться в основной поток. Подробнее в материале Дмитрия Косенко.
Магистральная улица Георгия Колонды, которая по замыслу властей должна стать дублером улицы Богдана Хмельницкого, в перспективе пройдет до самой улицы Объединения — сейчас проектируется третья очередь строительства. А пока по временной схеме Колонды соединяется Т-образным пересечением с улицей Окружной, через которую транспорт попадает далее на Фадеева или на Объединения.
На этом перекрестке установлены знаки движения по полосам для машин, идущих по Колонды от Красного проспекта — левая полоса налево, правая направо. Но практически с момента ввода второй очереди здесь сложилась массовая привычка нарушать правила — половина всего транспортного потока встает в правый ряд, едет по нему до Окружной, а потом поворачивает с этого ряда налево.
Раньше «леворядные» еще как-то возмущались, истошно сигналя пытающимся вклиниться в поток с правого ряда. Теперь все смирились, и машины бойко сходятся в одну полосу в шахматном порядке.
— Толпа «умных» любителей поворачивать вторым рядом каждый вечер полностью забивает правую полосу по Колонде, предназначенную только для поворота направо. При этом категорически не дают нормально ехать и поворачивать тем, кто едет по правилам в левом ряду. В итоге огромные пробки, тотальная наглость и хамство, никем не сдерживаемые.
— Очень глупо там вместо одного ряда лезут три ряда, надо властям решать эту проблему! — пишут наши читатели.
Действительно, тут есть и самые умные, которые выезжают на перекресток третьим рядом (правее правого), встают на Окружную строго параллельно обочине и продолжают вклиниваться в поток, уже не меняя траекторию движения. И в таком случае вообще не понятно, кто станет виновником, если возникнет ДТП — тот кто едет по правилам, но при этом на самом перекрестке смещается уже правее, или тот, кто формально едет прямо.
Инспекторов ГИБДД, которые бы пресекали нарушения, здесь никогда не видели. Да и особенность места такова, что им просто негде стоять, не мешая потоку. Но какое-то решение проблемы должно быть, ведь де-факто происходят массовые нарушения и возникает лояльность к этому. Может быть, стоит узаконить поворот налево с правого ряда, изменить разметку и поставить соответствующие знаки, чтобы машины плавно сливались в одну полосу. А может, стоит заняться расширением Окружной до начала улицы Фадеева. Еще один вариант — поставить автоматическую камеру фиксации нарушений.
Все проблемные перекрестки Новосибирска, о которых мы писали в нашей рубрике, вы можете увидеть на нашей интерактивной карте.