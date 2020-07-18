Куда ты рулишь? Показываем, как водитель сбивает молодую девушку на переходе — оба не смотрели друг на друга

Конечно, вина водителя тут неоспорима — повернул не из крайнего правого положения, не пропустил пешехода, переходящего дорогу на свой зеленый. Хорошо хоть, тяжесть последствий, как можно предположить, невысока.



Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.



Пункт 8.6. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.



Пункт 13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

И всё же, сколько уже таких ДТП было, когда пешеходы, уверенные, что никто их на зебре не тронет (они же идут по правилам), доверяют автомобилистам и в итоге попадают под колеса. Пусть потом водителей признают виновными, но люди-то получают травмы или вовсе лишаются жизни.

В очередной раз стоит отметить: находясь на пешеходном переходе, лучше крутить головой в обе стороны постоянно — мало ли что, вдруг выскочит такой вот водитель-нарушитель. Он своё отсидит, а жизнь и здоровье уже не вернешь.