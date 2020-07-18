Турцию пообещали открыть для россиян. Когда, куда и по каким ценам могут улететь новосибирские туристы

На этой неделе Россия и Турция договорились о возобновлении международных полетов. Точной даты, правда, ещё не назвали. До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что сейчас восемь стран официально готовы принимать российских туристов «на определенных условиях». В этот список вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Журналист НГС Маша Вьюн поговорила с новосибирскими туристическими компаниями и узнала, что они думают о возможном возобновлении авиасообщения с Турцией и бронируют ли новосибирцы путевки.
Из Новосибирска в Турцию (и ещё куда-нибудь)
Большинство компаний, по словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланы Фоменко, готовы возобновить продажи в любой момент, но ждут точной даты открытия границ.
— На данный момент идут переговоры — это логично. Ситуация постоянно меняется, и обсуждаются как раз сроки открытия границ. Все требования и нормы будут при въезде и выезде из России разные. Мы понимаем, что требования у стран разные и, в зависимости от законодательства, нам придется их учитывать. Турция, конечно, нам наиболее интересна, особенно для Сибири. В летний период Турция — наше всё. Самое лучшее соотношение цена-качества, семейный отдых, — рассказывает Светлана Фоменко. И добавляет, что турагентства сохранили договорные отношения с перевозчиками и отелями, поэтому когда границы откроются, понадобится очень мало времени для формирования готовых предложений.
Цены, по мнению специалиста, не изменятся:
— Всё будет зависеть от тех сроков, когда откроют границы. Если это будет август, то, конечно, люди поедут, это самый высокий сезон в году. Если будет сентябрь, сезон пойдет на спад, соответственно, цены станут ниже. Туристические пакеты есть и были, но как мы сейчас будем продавать? У нас операторы работают в соответствии с законом. Когда скажут, что границы открыты, можно продавать, мы начнем продавать. На данный момент нет смысла продавать и думать, сможем ли мы выполнить свои обязательства перед туристами, — рассуждает Светлана Фоменко.
Когда откроются продажи путёвок
По словам исполнительного директора бюро путешествий «Гран-Тур» Ольги Тимохиной, начинать продажи до открытия границ опрометчиво:
— Нашей фирме 25 лет, кризисов мы пережили много, но этот — самый тяжелый. Мы хотим услышать от официальных источников, с какого числа разрешено авиасообщение. Когда они скажут, что открыто авиасообщение с Турцией — это станет поводом для туроператоров выложить турпакеты. Наша позиция такая: не нужно несвоевременно предлагать то, что не нужно предлагать. Все мы сейчас в трудной ситуации. У нас за всё время прошла 1 продажа. На мой взгляд, предлагать путевки сейчас непрофессионально и немного безответственно. Продавать сейчас — это создавать новые проблемы. Вот они продали Турцию на 1 августа, туристы деньги заплатили, а завтра оператор отменил. А оператор деньги не возвращает, — рассказывает Ольга Тимохина.
Кроме того, по словам эксперта, не все турецкие отели готовы принять туристов. Легко открыться могут позволить себе только крупные, дорогие отели, бюджетные отели ещё не готовы.
Ольга Тимохина объясняет, что большинство независимых агентств живет за счёт своих постоянных клиентов и не хотят их подставлять:
— Когда границы откроют, мы тут же оповестим свою клиентскую базу, и те, кто готовы, к нам обратятся.
Будет дикий ажиотаж
Совладелец салона путешествий «Сиеста» Сергей Михайлов рассказывает, что открытие границ спровоцирует высокий спрос на поездки в Турцию и отдохнуть там не получится из-за большого количества туристов:
— Некоторые из тех, кто забронировал путевки раньше, ждут открытия границ, чтобы куда-нибудь вылететь, так как деньги уже выплачены. Даже если туры были по другим направлениям, они согласны меняться на Турцию. Но так мы деятельность свою не ведем. Когда всё откроют, будет дикий ажиотаж, и я считаю, что отдыхать будет проблематично.
Кроме того, по словам Сергея Михайлова, пока планируют открывать только регулярные рейсы, а чартерные могу запустить позже. Пакетные туры, по словам специалиста, чаще всего оформляются с чартерными рейсами.
— Сейчас люди разделились на три лагеря: те, кто голоден и ждет с чемоданом, те, кто смирился, и те, кто совершенно не хотят ехать, пока вся эта тема не уляжется. Вполне возможно, что через неделю-две в Турции будет новая вспышка, и люди не хотят рисковать здоровьем. Мы пока не делаем продажи, считаем это нецелесообразным, — объясняет Сергей Михайлов.
По его мнению, может поменяться система all inclusive:
— Думаю, что вопрос изменения может коснуться социальной дистанции и анимационных программ, какие-то меры будут. Зависит от местного законодательства. Ещё один риск: скорее всего, всех будут сажать на двухнедельный карантин после приезда домой, к этому надо быть готовым. Например, завтра произойдет вспышка в Турции, и обратно всех будут встречать через карантин. Люди сами принимают решение: полететь или же не прыгать в эту бездну, а дождаться спокойного времени, распределить отдых где-то здесь.
«Сиеста» же не будет начинать продажи до сентября. По словам Сергея Михайлова, они хотят узнать, как будут проходить первые перелеты.
— Мы будем ждать, пока люди съездят и вернутся, чтобы получить опытную базу. С коммерческой точки зрения это, может, не очень логичный выход, но мы всегда за безопасность и удобство клиентов, — объясняет Сергей Михайлов.
Кто-то все равно продает путёвки. Сколько стоит улететь в Турцию
Впрочем, некоторые туроператоры уже выложили предложения для новосибирцев. Так, агентство Coraltravel предлагает туры за 67 тысяч на двоих за 7 ночей в конце июля-начале августа в трехзвездочном отеле. За «четыре звезды» придется заплатить 88 тысяч на двоих.
«Пегас Туристик» предлагает поездку на 6 ночей в начале августа за 70 тысяч рублей на двоих для трехзвездочного отеля. «Четыре звезды» обойдутся в 85 тысяч.
В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, кроме вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В начале июня российское правительство разрешило въезд в страну иностранцам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Ограничения сняли также для тех, кому необходимо позаботиться о заболевших близких родственниках. На прошлой неделе Россия открыла границы для иностранных специалистов.
Вы бы рискнули полететь в Турцию в августе-сентябре?
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