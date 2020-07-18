Турцию пообещали открыть для россиян. Когда, куда и по каким ценам могут улететь новосибирские туристы

Из Новосибирска в Турцию (и ещё куда-нибудь)

Большинство компаний, по словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланы Фоменко, готовы возобновить продажи в любой момент, но ждут точной даты открытия границ.

— На данный момент идут переговоры — это логично. Ситуация постоянно меняется, и обсуждаются как раз сроки открытия границ. Все требования и нормы будут при въезде и выезде из России разные. Мы понимаем, что требования у стран разные и, в зависимости от законодательства, нам придется их учитывать. Турция, конечно, нам наиболее интересна, особенно для Сибири. В летний период Турция — наше всё. Самое лучшее соотношение цена-качества, семейный отдых, — рассказывает Светлана Фоменко. И добавляет, что турагентства сохранили договорные отношения с перевозчиками и отелями, поэтому когда границы откроются, понадобится очень мало времени для формирования готовых предложений.

Цены, по мнению специалиста, не изменятся:

— Всё будет зависеть от тех сроков, когда откроют границы. Если это будет август, то, конечно, люди поедут, это самый высокий сезон в году. Если будет сентябрь, сезон пойдет на спад, соответственно, цены станут ниже. Туристические пакеты есть и были, но как мы сейчас будем продавать? У нас операторы работают в соответствии с законом. Когда скажут, что границы открыты, можно продавать, мы начнем продавать. На данный момент нет смысла продавать и думать, сможем ли мы выполнить свои обязательства перед туристами, — рассуждает Светлана Фоменко.