Гении парковки. Смотрим, что творят водители BMW и Lexus в центре города и как таксисты беседуют посреди дороги

В новом, 185-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуаре в центре города, таксисты, припарковавшиеся для беседы посреди улицы, и дорогой внедорожник во втором ряду с номерами Минобороны.
Эти благородные внедорожники BMW и Lexus вольготно расположились на тротуаре Красного проспекта возле известного ресторана (фото выше).
— Таксисты просто решили поговорить, — сообщает читательница Марина.
— Так перегораживают вход в подъезд дома по ул. Большевистская, 48/2 сотрудники органов внутренних дел, судя по госномеру, — пишут очевидцы.
— Водитель припарковался у «Советской Сибири», — уточняет Яна.
«Мерседес» уютно встал в тени на тротуаре.
— На улице Советской, — пишет Михаил.
— Рядом с машиной стоит водитель и ведёт светскую беседу, — рассказывает читательница Анна.
Вот такие водители и испортили газон.
— Машина вполне здорового нечеловека почти каждый день стоит на месте для инвалидов, используя как стоянку, — возмущен Дмитрий.
— Военные хорошо жить стали? УАЗики же есть, — вопрошают наши читатели (на черном внедорожнике установлен черный номер Минобороны).