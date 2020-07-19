Гении парковки. Смотрим, что творят водители BMW и Lexus в центре города и как таксисты беседуют посреди дороги

В новом, 185-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуаре в центре города, таксисты, припарковавшиеся для беседы посреди улицы, и дорогой внедорожник во втором ряду с номерами Минобороны.

Эти благородные внедорожники BMW и Lexus вольготно расположились на тротуаре Красного проспекта возле известного ресторана (фото выше).