19 июля воскресенье
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 71.71
eur 81.68
СрочноМать с 7-летним сыном утонули в озере

Все новости

Все новости
АвтоЯ паркуюсь как чудакОбзор

Гении парковки. Смотрим, что творят водители BMW и Lexus в центре города и как таксисты беседуют посреди дороги

Свежая подборка фото с мастерами парковки в Новосибирске

5 683
44 Обсудить

Поделиться

На Красном проспекте

На Красном проспекте

В новом, 185-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: джипы на тротуаре в центре города, таксисты, припарковавшиеся для беседы посреди улицы, и дорогой внедорожник во втором ряду с номерами Минобороны.

Эти благородные внедорожники BMW и Lexus вольготно расположились на тротуаре Красного проспекта возле известного ресторана (фото выше).

Таксисты посреди дороги

Таксисты посреди дороги

— Таксисты просто решили поговорить, — сообщает читательница Марина.

Возле входа в подъезд

Возле входа в подъезд

— Так перегораживают вход в подъезд дома по ул. Большевистская, 48/2 сотрудники органов внутренних дел, судя по госномеру, — пишут очевидцы.

Забрался на тротуар

Забрался на тротуар

— Водитель припарковался у «Советской Сибири», — уточняет Яна.

Заехал в пешеходную зону

Заехал в пешеходную зону

«Мерседес» уютно встал в тени на тротуаре.

На тротуаре на Советской

На тротуаре на Советской

— На улице Советской, — пишет Михаил.

Встал на зебре

Встал на зебре

— Рядом с машиной стоит водитель и ведёт светскую беседу, — рассказывает читательница Анна.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Вот такие водители и испортили газон.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

— Машина вполне здорового нечеловека почти каждый день стоит на месте для инвалидов, используя как стоянку, — возмущен Дмитрий.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

— Военные хорошо жить стали? УАЗики же есть, — вопрошают наши читатели (на черном внедорожнике установлен черный номер Минобороны).

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

парковкая паркуюсь как чудак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!