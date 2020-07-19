Ведерко за 250: обзор уличных рынков Новосибирска, где можно купить вкуснейшие ягоды и овощи

Здесь тоже хватает грибов, но к белым и лисичкам добавляются маслята. Собраны они, по словам продавца, где-то под Пашино. За пластиковое ведерко объемом 2,5 литра просят 300 рублей.

По сравнению с фруктами, которые везут из Средней Азии, цены на продукцию местных садоводов, конечно, выглядят не особо конкурентно. Но сезон у нас краток, а такой малины, клубники и грибов нам никто потом не привезет. Так что если вы не обзавелись огородом (или родственниками, у которых он есть), то не стоит откладывать покупку. Конечно, если в наше непростое время заработки позволяют искать ягодные места не в лесу, а на рынке.