Ведерко за 250: обзор уличных рынков Новосибирска, где можно купить вкуснейшие ягоды и овощи

Уличные рынки Новосибирска буквально завалены ягодами и овощами. Садоводы вовсю торгуют помидорами, а грибники везут из леса ведрами маслята и боровики. Обозреватель НГС прошёлся по «ягодным местам» города, чтобы помочь сориентироваться тем, кто лишен собственной дачи, а заниматься собирательством самостоятельно пока не планирует.
Самый большой стихийный рынок действует на площади Калинина. Городские власти вроде выделили под торговые ряды место чуть дальше по улице Перевозчикова. Но там торгуют профессионалы, а на площадь выходят со своими ягодами и овощами настоящие садоводы. Торговцы сидят плотной линией вдоль всего здания на Красном проспекте, 159 (лишая здешних арендаторов любых надежд организовать какой-то летник).
У каждого второго здесь сейчас ягода. Её много, и она в самом соку. Прежде всего, это, конечно, малина. Земляника, клубника, крыжовник, черника, черная смородина — весь садово-полевой набор. Есть и нечасто встречающаяся в продаже садовая земляника — она покрупней, чем лесная, но всё равно мелкая, не чета огромной клубнике.
Цены у разных продавцов не отличаются и практически одинаковы для большинства ягод. Большое литровое ведерко стоит 200–250 рублей, поллитровый пластиковый стакан — 100. Дороже только клубника и земляника — она мелка и её просто дольше собирать.
За огородные томаты просят 300–350 рублей. Покупать их сейчас за такие деньги, конечно, можно только из патриотизма. Самые лучшие среднеазиатские помидоры сегодня доступны уже дешевле 200 рублей, а массовый продукт опустился ниже сотни. Единственное, что отличает местные плоды, это большее разнообразие. Правда, хозяйка томатов не всегда может сказать точно где и какой сорт. Да и порой нет никаких отдельных сортов — всё лежит в одной куче, выбирай, какие хочешь.
Из относительно редкого на Калинина нашлась черника. За литровое ведро просят 250 рублей. Собрана она, по словам продавца, собственноручно в районе Кубового.
Довольно большой, но спрятанный от посторонних глаз базарчик вытянулся в коридорах за торговым центром на Мичурина, 10/1 — на углу квартала, который занимает Центральный рынок. Здесь торговля уже худо-бедно организована, большая часть продавцов стоит за простенькими, но основательными рядами (а не торгуют с коробок, как в других местах). Здесь же самый широкий выбор. Правда, цены тоже соответствуют.
Небольшая упаковка ежевики обойдется в 400 рублей, а за разноцветную садовую клубнику просят и вовсе 500. Здесь же стоят ведра малины, красноплодной смородины. Отличительная особенность этого рынка — на емкости с ягодой здесь кладут листья с соответствующего куста. Это и красиво, и позволяет понимающему человеку проще определить сорт.
Повсюду — ведрами и целыми горками — видны грибы. В основном это боровики и лисички. Белые идут по 300–400 рублей за килограмм, в зависимости от качества товара и количества свободного времени у продавца. В рядах тесно, но продавцов существенно больше, чем покупателей. На некоторых надеты модные лицевые экраны (которые заменяют очки и отчасти маску). Один из продавцов даже шутя просит надеть маску.
На Левом берегу торговцы плодами садов и огородов традиционно вытягиваются в линию на тротуаре на Геодезической. Место здесь не особо приспособленное, зато не приходится стоять на солнце — на всем протяжении рынка над ним нависают деревья.
Кроме привычных ягод здесь можно найти и гибрид малины с ежевикой. Коробочка необычных черных ягод обойдется в 300 рублей. Ажиотажного спроса не наблюдается, так что если прийти попозже, то можно выторговать скидку. Ягода — продукт скоропортящийся.
Цены на томаты местного производства здесь начинаются с 200 рублей за килограмм, но что-то поинтересней стоит дороже. Например, за помидоры сорта «Волчий клык» просят уже 300 рублей. Желтые сливовидные на заднем плане дешевле. У этих томатов толстая кожа, они хороши для консервации.
Здесь тоже хватает грибов, но к белым и лисичкам добавляются маслята. Собраны они, по словам продавца, где-то под Пашино. За пластиковое ведерко объемом 2,5 литра просят 300 рублей.
По сравнению с фруктами, которые везут из Средней Азии, цены на продукцию местных садоводов, конечно, выглядят не особо конкурентно. Но сезон у нас краток, а такой малины, клубники и грибов нам никто потом не привезет. Так что если вы не обзавелись огородом (или родственниками, у которых он есть), то не стоит откладывать покупку. Конечно, если в наше непростое время заработки позволяют искать ягодные места не в лесу, а на рынке.
Тем временем в город везут всё больше и больше арбузов. О том, как выбрать самый спелый — смотрите в этой инструкции.