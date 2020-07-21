Новосибирцы не могут избавиться от УК с долгами около 20 млн рублей — при чём тут депутат и боксёр

По данным системы «Контур.Фокус», Владимир Фельдбуш является участником и учредителем сразу нескольких компаний: «РНГС-АИ», «СЗ РНГС», «РНГС-Сибирь» и ряда других. Он же являлся учредителем УК «Форт» до конца 2018 года, после чего компания перешла к Михаилу Сартакову.

Михаил Сартаков — полный тезка новосибирского чемпиона России и серебряного призёра чемпионата Европы по тайскому боксу, соревнования по которому постоянно поддерживает депутат горсовета Александр Фельдбуш. Который, как пишет газета «Новая Сибирь», всегда входил в состав организационного штаба соревнований.



Александр Фельдбуш является сыном Владимира Фельдбуша и работает в РНГС директором по развитию. Директором компании «Форт», по данным системы «Контур.Фокус», с августа 2017 года и по сегодняшний день является Светлана Безрукова.



— В январе мы узнали, что в 2019 году они (УК «Форт». — Прим. ред.) открыли новую управляющую компанию. Была создана легенда о возникших противоречиях между застройщиком и «Фортом». И что директор «Форта» Светлана Безрукова вместе с командой создаёт и уходит в новую УК «Балтийский». Большой вопрос вызывает то, что, несмотря на эти огромные долги, ей дают лицензию, — заметил Борцов.



Кстати, название УК «Балтийский» полностью созвучно с названием другой фирмы Владимира Фельдбуша — ООО «ТРЦ Балтийский». Однако Безрукова в разговоре с корреспондентом НГС утверждает: УК «Балтийский» это только её компания. «Контур.Фокус» сообщает: новая УК создана в октябре 2019 года и на 100% принадлежит Светлане Безруковой.



Что думают руководители УК «Форт»



В разговоре с корреспондентом НГС Светлана Безрукова уточнила, что перестала быть директором УК «Форт» где-то в мае 2020 года. Вспомнила эту дату не сразу.



— Я сейчас не являюсь сотрудником «Форта», я в прошлом руководитель. Но всю ситуацию знаю изнутри… Исполняющий обязанности директора [УК «Форт»] сейчас Медведев Евгений Александрович, — сообщила Светлана Безрукова.



Она подтвердила, что долги у УК «Форт» действительно есть и возникли они ещё при прошлых руководителях. Но образовались долги, по мнению женщины, исключительно из-за недобросовестных жильцов. Долг почти в 20 миллионов рублей, заметила Безрукова, делится на все дома, которыми управляет «Форт». Но собрать долги за коммунальные услуги, по мнению бывшего руководителя управляющей компании, не получается даже через суд и судебных приставов.



— Если у должника нет карточек, нет денежных средств, неоткуда списать, либо ещё что-то… Бывает, люди не живут в данном месте, да и в данном городе порой не живут. Большей частью не можем получить от них денег… Поэтому ресурсникам и предлагали забрать напрямую договоры, чтобы нам люди не платили. Но вот только сейчас начали договоры забирать, — подчеркнула Светлана Безрукова.



Рассуждая о долге жильцов, председатель совета дома Балтийская, 35 Инна Григоренко утверждает: это не так. Жильцы домов должны управляющей компании гораздо меньшую сумму. И цифры можно найти непосредственно на сайте УК «Форт».



— Информация лежит в разделе «Документы». На конец 2019 года собственники пяти домов на Балтийской должны УК «Форт» около 3,5 миллиона рублей, — сообщила общую задолженность жильцов перед УК Инна Григоренко.



Нынешний руководитель управляющей компании Евгений Медведев причины долгов видит в том же: жильцы не платят. С тем, что он оставил дом без присмотра, не согласен.



— Мы подали заявление в ГЖИ о том, что расторгли договор на содержание, обслуживание [дома на Балтийской, 35]. А сплетни, что мы не обслуживаем, мне даже комментировать неохота… Мы прокомментировали старшей по дому, что снимаем консьержек, либо платите им наличку, так как вы расторгли договор с нами. А ГЖИ мы уведомили в течение трёх дней, по-моему, — заметил и. о. директора Евгений Медведев.



Правда, он не смог уточнить: дождались ли они официального ответа-уведомления от ГЖИ или нет, до того, как оставили дом на Балтийской, 35 без специалистов. Уточнить «конкретику», как выразился Медведев, он предложил корреспонденту НГС у их юриста.



— Я не могу ответить на этот вопрос… С юристом пообщаетесь, все процедуры с ней согласуете, а потом только печатайте... Я вообще не понимаю, что вы меня грузите? — возмутился Евгений Медведев отказом журналиста согласовать текст статьи перед публикацией.



Потом, правда, руководитель УК «Форт» продолжил общение в спокойном тоне и даже попытался заверить, что, несмотря на оставленный без специалистов дом, наблюдение за ним всё же велось. Как это принято сейчас говорить, удалённо.



— Понятно, что ушли [из дома], но мы же — всё равно люди, мы же понимаем, что на данный момент из-за каких-то там пяти-семи человек не должны страдать сотни. Зачем нам это допускать? В любом случае в день испытаний ничего бы не было критичного. Просто из слона раздули муху, — недоумённо заметил Медведев.



Юрист УК «Форт» не смогла уточнить детали отношений ГЖИ и УК, сославшись на свой декретный отпуск и кормление ребёнка. Позже ни юрист, ни исполняющий обязанности директора управляющей компании на звонки не ответили.

