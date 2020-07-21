Новосибирцы не могут избавиться от УК с долгами около 20 млн рублей — при чём тут депутат и боксёр

По закону жильцы могут сами выбирать управляющую компанию, которая будет обслуживать дом. Достаточно провести собрание собственников и проголосовать за смену большинством голосов. Однако на деле всё не так просто: некоторые УК не спешат расставаться с домами, которые высказали таким образом свою нелюбовь. Многоэтажный дом по улице Балтийской, 35 оказался в подобной ситуации: жильцы проголосовали за смену УК «Форт» на другую, а сама управляющая компания по закону расстаться с домом не захотела. Правда, способ повлиять на жильцов в УК избрали не совсем обычный: руководители компании сняли со строптивого дома всех работников: от консьержки и дежурных по лифтам до электриков и сантехников. В итоге дом оказался на грани коммунальной катастрофы. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался в странной ситуации, в которой жильцам не спешат помочь ни ГЖИ, ни местный депутат.
Что случилось в доме на Балтийской, 35
16-этажный дом на улице Балтийской, 35 оказался в сложной ситуации: его бросила управляющая компания «Форт». С начала июля из дома ушли все обслуживающие здание специалисты: от консьержек и дежурных по лифтам до электриков и сантехников. Всё это случилось ещё и накануне испытаний теплотрасс перед новым отопительным сезоном.
— Мы случайно узнали, что будет гидравлическое испытание системы. Наш дом стоит последним в ветке, и на него даётся по трубам максимальное давление. Стали звонить теплотехнику «Форта», а он сказал, что руководство приказало ему с нашим домом не работать. И тогда мы поехали к ФГУП «УЭВ» (поставщик воды. — Прим. ред.), которые собирались проводить испытания, чтобы они поняли, что в доме происходит. У них глаз чуть не выпал: они сказали, что у нас бы не просто вода из форточек потекла, у нас трубы на первом этаже просто взорвались бы. Представьте последствия для дома, в котором живёт более 1000 человек? На мой взгляд, мы реально предотвратили теракт по последствиям. Об этом мы сообщили в администрацию Советского района, прокуратуру, в ГЖИ было написано и во ФГУП «УЭВ». Плюс к этому мы сделали запрос о возможном ущербе, который мог быть нанесён дому. Думаю, после того как нам подсчитают возможный ущерб, следующее заявление будет в ФСБ. Мы хотим довести всё до уголовного дела, — рассказал муж председателя совета дома по улице Балтийской, 35 Игорь Григоренко.
Григоренко заметил, что УК «Форт» документы в ГЖИ на исключение их из лицензии не подала. Компания до сих пор числится на сайте инспекции ответственной за 35-й дом. Именно поэтому в доме не может начать работать новая УК «Разъездная 12», которую выбрали жильцы.
— Председатель совета дома 2 июля отнесла им (УК «Форт». — Прим. ред.) требование возобновить обслуживание дома в соответствии с лицензионным соглашением, которое не расторгнуто. Но они проигнорировали. Сейчас комиссия дома ежедневно фиксирует не выход на рабочее место сотрудников УК «Форт», — пояснил Григоренко.
Почему жильцы решили уйти от УК «Форт»
К мысли, что надо расстаться с УК «Форт», жильцы пришли не сразу. Кирилл Борцов, проживающий в этом же доме, перечисляет, сколько «Форт» накопил долгов за несколько лет. Причём долги, по словам Борцова, УК накапливает, несмотря на то что жильцы платят по счетам исправно.
— Они (УК «Форт». — Прим. ред.) перестали платить Сибирской лифтовой компании, ФГУП «УЭВ», компании «Дуэт», это противопожарные системы в доме. «Дуэт» перестал нас обслуживать ещё в сентябре, хотя мы за услуги платили. А потом был создан какой-то фиктивный договор с другой компанией. Мы с этими материалами обратились в отдел полиции по экономическим преступлениям, прокуратуру и ГЖИ, — рассказывает Борцов.
Житель заметил, что из полиции пришёл отказ в возбуждении уголовного дела (копия документа имеется в редакции НГС) по причине отсутствия состава преступления. Судя по тексту ответа, полицейские такой вывод сделали на основании собранных материалов проверки. Правда, с самими сотрудниками УК «Форт», как зафиксировано в отказе, полицейским поговорить не удалось: те были на самоизоляции.
— Долги «Форт» просто не оплачивает. Не оплачивает, например, за электричество «Новосибирскэнергосбыту». Конкретно в нашем доме уже почти полгода нет света во дворе. Потому что «Новосибирскэнергосбыт» пришёл, отключил и поставил пломбы. И это нас очень сильно возмущает: люди-то платят за электричество, — сообщил Борцов.
Исходя из определения Арбитражного суда Новосибирской области от 30 июля 2019 года по делу № А45–17440/2019, которое размещено на сайте суда, УК «Форт» должна только одному ФГУП «УЭВ» за период с октября 2018 по конец мая 2019 — сумму в размере
Кто ещё уходит от УК «Форт»
Дом на улице Балтийской, 35 не единственный, кто хочет уйти от этой управляющей компании. Жильцы соседних домов точно так же пытаются избавиться от УК с огромными долгами и возникающими из-за этого проблемами с ресурсоснабжающими и другими организациям.
— У нас на улице Балтийской также проголосовал уже 25-й дом. Но «Форт» не подал по нему документы, и ГЖИ продлил срок [управления этим домом УК «Форт»]. В процессе голосования находятся 33-й и 27-й дома. И жильцы дома № 31 подумывают о выходе. Правда, они пока в УК «Балтийский», но это — те же самые люди. Это — старая схема из 90-х, когда вы пассивы и активы разносите: пассивы остаются в старой компании, а активы забираете в новую, — заметил Игорь Григоренко.
Дома на Балтийской пока только ввязались в борьбу со своей управляющей компанией. На других улицах есть дома, которые тоже обслуживались в УК «Форт», и которые уже давно прошли главные этапы избавления от неудобной компании.
Несколько лет назад гремел конфликт между УК «Форт» и жильцами дома по адресу: улица Российская, 21. В этой истории, после того как жильцы проголосовали за новую УК, появились документы другого собрания, которое якобы приняло решение остаться в компании «Форт». Право поменять компанию жильцы добились в суде, но и после этого не смогли спокойно уйти от УК: пришлось создавать ТСН.
Дом по улице Океанской, 4 тоже избавился от УК «Форт». Как рассказал корреспонденту НГС проживающий в этом доме Вадим Бабайлов, с июля их обслуживает управляющая компания «Разъездная 12». Правда, жильцы не расслабляются: постоянно ожидают, что ситуация может как-то измениться, ведь здесь была попытка создать второе собрание для перехода в УК «Балтийский».
— Раз у нас это постоянно происходит, а есть же статья за такое, давайте хоть одно дело доведём до условного срока. И сразу вопрос к ГЖИ: ребята, а вот такое количество жалоб почему не отслеживается? Почему всё надо доводить до критической ситуации? И к администрации [Советского района] вопрос: что за «крыша» там такая, что всё сходит с рук УК «Форт»? А ещё вопрос к ресурсоснабжающим организациям, которые довели долги [«Форта»] до 20 с лишним миллионов рублей: они же не вчера образовались, почему вы не подаёте в суд? По нашему дому конкретно 5 миллионов задолженности, — сообщил Игорь Григоренко.
Кто стоит за УК «Форт»
Жильцы уверены, что УК «Форт» имеет прямое отношение к компании-застройщику РНГС («Роснефтегазстрой-Академинвест»), что в определённое мере выгодно застройщику: через свою управляющую компанию он может сглаживать конфликты с жильцами. Доказательства приводят следующие: во-первых, «Форт» появляется исключительно в домах этого застройщика. Во-вторых, к этой УК, как и к РНГС, имеет отношение один и тот же известный в Академгородке предприниматель Владимир Фельдбуш.
По данным системы «Контур.Фокус», Владимир Фельдбуш является участником и учредителем сразу нескольких компаний: «РНГС-АИ», «СЗ РНГС», «РНГС-Сибирь» и ряда других. Он же являлся учредителем УК «Форт» до конца 2018 года, после чего компания перешла к Михаилу Сартакову.
Михаил Сартаков — полный тезка новосибирского чемпиона России и серебряного призёра чемпионата Европы по тайскому боксу, соревнования по которому постоянно поддерживает депутат горсовета Александр Фельдбуш. Который, как пишет газета «Новая Сибирь», всегда входил в состав организационного штаба соревнований.
Александр Фельдбуш является сыном Владимира Фельдбуша и работает в РНГС директором по развитию. Директором компании «Форт», по данным системы «Контур.Фокус», с августа 2017 года и по сегодняшний день является Светлана Безрукова.
— В январе мы узнали, что в 2019 году они (УК «Форт». — Прим. ред.) открыли новую управляющую компанию. Была создана легенда о возникших противоречиях между застройщиком и «Фортом». И что директор «Форта» Светлана Безрукова вместе с командой создаёт и уходит в новую УК «Балтийский». Большой вопрос вызывает то, что, несмотря на эти огромные долги, ей дают лицензию, — заметил Борцов.
Кстати, название УК «Балтийский» полностью созвучно с названием другой фирмы Владимира Фельдбуша — ООО «ТРЦ Балтийский». Однако Безрукова в разговоре с корреспондентом НГС утверждает: УК «Балтийский» это только её компания. «Контур.Фокус» сообщает: новая УК создана в октябре 2019 года и на 100% принадлежит Светлане Безруковой.
Что думают руководители УК «Форт»
В разговоре с корреспондентом НГС Светлана Безрукова уточнила, что перестала быть директором УК «Форт» где-то в мае 2020 года. Вспомнила эту дату не сразу.
— Я сейчас не являюсь сотрудником «Форта», я в прошлом руководитель. Но всю ситуацию знаю изнутри… Исполняющий обязанности директора [УК «Форт»] сейчас Медведев Евгений Александрович, — сообщила Светлана Безрукова.
Она подтвердила, что долги у УК «Форт» действительно есть и возникли они ещё при прошлых руководителях. Но образовались долги, по мнению женщины, исключительно из-за недобросовестных жильцов. Долг почти в 20 миллионов рублей, заметила Безрукова, делится на все дома, которыми управляет «Форт». Но собрать долги за коммунальные услуги, по мнению бывшего руководителя управляющей компании, не получается даже через суд и судебных приставов.
— Если у должника нет карточек, нет денежных средств, неоткуда списать, либо ещё что-то… Бывает, люди не живут в данном месте, да и в данном городе порой не живут. Большей частью не можем получить от них денег… Поэтому ресурсникам и предлагали забрать напрямую договоры, чтобы нам люди не платили. Но вот только сейчас начали договоры забирать, — подчеркнула Светлана Безрукова.
Рассуждая о долге жильцов, председатель совета дома Балтийская, 35 Инна Григоренко утверждает: это не так. Жильцы домов должны управляющей компании гораздо меньшую сумму. И цифры можно найти непосредственно на сайте УК «Форт».
— Информация лежит в разделе «Документы». На конец 2019 года собственники пяти домов на Балтийской должны УК «Форт» около 3,5 миллиона рублей, — сообщила общую задолженность жильцов перед УК Инна Григоренко.
Нынешний руководитель управляющей компании Евгений Медведев причины долгов видит в том же: жильцы не платят. С тем, что он оставил дом без присмотра, не согласен.
— Мы подали заявление в ГЖИ о том, что расторгли договор на содержание, обслуживание [дома на Балтийской, 35]. А сплетни, что мы не обслуживаем, мне даже комментировать неохота… Мы прокомментировали старшей по дому, что снимаем консьержек, либо платите им наличку, так как вы расторгли договор с нами. А ГЖИ мы уведомили в течение трёх дней, по-моему, — заметил и. о. директора Евгений Медведев.
Правда, он не смог уточнить: дождались ли они официального ответа-уведомления от ГЖИ или нет, до того, как оставили дом на Балтийской, 35 без специалистов. Уточнить «конкретику», как выразился Медведев, он предложил корреспонденту НГС у их юриста.
— Я не могу ответить на этот вопрос… С юристом пообщаетесь, все процедуры с ней согласуете, а потом только печатайте... Я вообще не понимаю, что вы меня грузите? — возмутился Евгений Медведев отказом журналиста согласовать текст статьи перед публикацией.
Потом, правда, руководитель УК «Форт» продолжил общение в спокойном тоне и даже попытался заверить, что, несмотря на оставленный без специалистов дом, наблюдение за ним всё же велось. Как это принято сейчас говорить, удалённо.
— Понятно, что ушли [из дома], но мы же — всё равно люди, мы же понимаем, что на данный момент из-за каких-то там пяти-семи человек не должны страдать сотни. Зачем нам это допускать? В любом случае в день испытаний ничего бы не было критичного. Просто из слона раздули муху, — недоумённо заметил Медведев.
Юрист УК «Форт» не смогла уточнить детали отношений ГЖИ и УК, сославшись на свой декретный отпуск и кормление ребёнка. Позже ни юрист, ни исполняющий обязанности директора управляющей компании на звонки не ответили.
Комментарии ГЖИ и депутата
Депутат горсовета и директор по развитию компании-застройщика РНГС Александр Фельдбуш был в курсе конфликтной ситуации, сложившейся у него на округе. Депутат заверил корреспондента НГС, что готов был выступить даже «переговорщиком», но от его услуг жильцы дома якобы отказались.
— Вы же понимаете, что мнений всегда два правильных. Просто каждый бьётся за свою правду. Поверьте, там жители между собой, насколько понимаю, что-то не могут решить. У меня были люди, которые хотели остаться в «Форте», и мои помощники встречались с людьми, которые хотят перейти в новую компанию. Лично я к компании «Форт» точно уже давно не имею отношения. И отец, да... Соответственно, уже и РНГС отношения к «Форту» не имеет. Поймите, здесь нет никаких конспирологических теорий: есть чёткая борьба между какими-то управляющими компаниями, которые между собой делят рынок, — озвучил свою точку зрения Александр Фельдбуш.
В ГЖИ корреспонденту НГС пояснили, что по сведениям, содержащимся в реестре лицензий Новосибирской области, деятельность по управлению многоквартирным домом по улице Балтийской, 35 до сих пор осуществляется УК «Форт».
— В связи с тем, что лицензиат ООО «УК «Форт»» не обратился в инспекцию с заявлением об исключении сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий, срок рассмотрения заявления ООО «Разъездная 12» продлён до 31 июля 2020 года. По результатам рассмотрения заявления в установленный срок будет принято соответствующее решение, о котором будут уведомлены лицензиаты, — пояснил НГС замначальника ГЖИ Леонтий Коновалов.
По поводу претензий, которые озвучивали недовольные жители, в ГЖИ сказали, что в ходе проведённой внеплановой проверки УК «Форт» с 20 по 30 марта 2020 года грубых нарушений обнаружено не было. На вопрос: что же в данной ситуации делать жильцам дома, которых «Форт» оставил без всех специалистов, в ГЖИ ничего не ответили.
Смена жильцами управляющей компании часто сопровождается различными конфликтами. В начале июля НГС рассказал историю Светланы Долгушевой, которая прорабатывает переход от УК «СПАС-Дом» к форме ТСН. После того как Долгушева занялась такой инициативой, ей стали поступать сообщения с угрозами.